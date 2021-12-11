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Новости
Сергей Исенеков

Сицилийский епископ рассказал детям, что Санты не существует. Католическая епархия извинилась за его слова Статьи редакции

В церкви отметили, что священник пытался напомнить детям об истинном значении праздника.

Сицилийский епископ Антонио Стальяно

Епископ Антонио Стальяно во время выступления перед детьми рассказал им, что Санта Клаус не настоящий, а его костюм придумала компания Coca Cola для продвижения своей продукции и использования образа в рекламе. После этих слов родители обвинили священника в разрушении семейных традиций и лишении детей праздника, который находится под угрозой пандемии. Об этом пишет The Guardian.

В епархии коммуны Нато, к которой принадлежит епископ Стальано, принесли извинения за его слова. Там также отметили, что он всего лишь хотел напомнить об истории Николая Чудотворца, которого преследовали римляне за веру во Христа и который стал прообразом Санта Клауса.

В заявлении сицилийской епархии подчёркивается, что церковь «не хочет помешать проводить детям Рождество и мечтать», но надеется, что из этой ситуации будут сделаны и другие выводы.

Санта Клаус символизирует, как важно быть щедрым и готовым поделиться с ближним. Но если этот символ теряется, а образ Санты начинает ассоциироваться с одним лишь потреблением и желанием покупать всё больше и больше, нужно переосмыслить этот символ.

из заявления Сицилийской епархии

#новости #италия #рождество

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35 комментариев
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Ху Эмай

Сицилийский епископ рассказал детям, что Санты не существует
 Но есть и хорошие новости - Вместо Санты есть Сатана.

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40
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Людской кубок

Сторож рассказал тжшникам, что Орлова не существует.

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6
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Людской кубок

Звучит как ночной кошмар.

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2
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Andrew Muralov

Есть Фанта.

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0
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Трансгендолет

В епархии коммуны Нато, к которой принадлежит епископ Сталиано
Это серьезно щас было?

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25
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Людской кубок

Мы живем в Симуляции, которая одни и те же фрагменты перемешивает как в калейдоскопе

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20
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Vladislav Pauls

Да нету Санты кто его привьёт?

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2
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Людской кубок

Сталин в НАТО. НАКАНЕЦТА

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10
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Eugene Arbatsky

Сталиано - как будто название кофе в СССР

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7
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Людской кубок

Что должно быть в составе?

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0
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Eugene Arbatsky

Кофеин и кровь репрессированных врагов народа с пенкой

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2
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Eugene Arbatsky

И сироп, но это дополнительно +20 коп.

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1
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Людской кубок

Но почему его зовут Антонио, а не Джузеппе Сталиано?

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2
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Coronadoden van Voronezj

Бога тоже!

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9
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Coronadoden van Voronezj

Извиняюсь

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4
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Bibba La Bibba

TJ принес извинения за ваши слова

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Людской кубок

Астанавись, падумай!

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0
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Людской кубок

А как же Санта Моника, Санта Мария, Санта Лючия? Санта Барбара в конце концов.

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5
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Майка Ника

епархия принесла извинения
 Блин, в третий раз за два дня приходиться Рамзана Ахматовича тревожить:

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5
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Саша

Я с детства знал , что про Санту враки. Только Дед Мороз существует.

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2
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Людской кубок

Астрологи объявили неделю извинений

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1
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Артур Бернс

Есть только Полотенчик

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1
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Людской кубок

Обломщик

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Кирилл Вселенский

Он дурак чтоли, у католиков это разве не святой петр?
Они же культурно захватили конкурента

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Людской кубок

У них Гэндальф, он же Митрандир

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0
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Andrew Muralov

А что у Петра была фамилия Клаус?

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Magomed Kulaev

Ппытался напомнить? Да он блядь убил Санту, Папу Ноэля и Деда Мороза накануне Рождества. Пиздец. Нет больще НОвого Года.

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Shenmue

Разрушитель легенд!

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Andrew Muralov

Католический священник научит этому с детства.

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Людской кубок

По регламенту положено пиздеть и манить детей к себе в сказку про змею, а не отталкивать.

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Людской кубок

В епархии коммуны Нато, к которой принадлежит епископ Сталиано
Пиздец НАТО нелюди, вообще никаких скреп не осталось

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Людской кубок

что Санта Клаус не настоящий, а его костюм придумала компания Coca Cola для продвижения своей продукции и использования образа в рекламе
Ну и в чём он неправ?

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Людской кубок

Соса-сола не придумывала образ Санты и его костюм, они использовали уже существующий образ.

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uguhkj

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Konstantin

Всмысле,Санта придуман Кока-Колой?!!!!
Я думал это вроде Деда Мороза- давнишний миифческий персонаж.

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