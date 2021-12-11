В церкви отметили, что священник пытался напомнить детям об истинном значении праздника.

Сицилийский епископ Антонио Стальяно

Епископ Антонио Стальяно во время выступления перед детьми рассказал им, что Санта Клаус не настоящий, а его костюм придумала компания Coca Cola для продвижения своей продукции и использования образа в рекламе. После этих слов родители обвинили священника в разрушении семейных традиций и лишении детей праздника, который находится под угрозой пандемии. Об этом пишет The Guardian.

В епархии коммуны Нато, к которой принадлежит епископ Сталиано, принесли извинения за его слова. Там также отметили, что он всего лишь хотел напомнить об истории Николая Чудотворца, которого преследовали римляне за веру во Христа и который стал прообразом Санта Клауса.

В заявлении сицилийской епархии подчёркивается, что церковь «не хочет помешать проводить детям Рождество и мечтать», но надеется, что из этой ситуации будут сделаны и другие выводы.

Санта Клаус символизирует, как важно быть щедрым и готовым поделиться с ближним. Но если этот символ теряется, а образ Санты начинает ассоциироваться с одним лишь потреблением и желанием покупать всё больше и больше, нужно переосмыслить этот символ.

из заявления Сицилийской епархии

