Сицилийский епископ рассказал детям, что Санты не существует. Католическая епархия принесла извинения за его слова Статьи редакции
В церкви отметили, что священник пытался напомнить детям об истинном значении праздника.
Епископ Антонио Стальяно во время выступления перед детьми рассказал им, что Санта Клаус не настоящий, а его костюм придумала компания Coca Cola для продвижения своей продукции и использования образа в рекламе. После этих слов родители обвинили священника в разрушении семейных традиций и лишении детей праздника, который находится под угрозой пандемии. Об этом пишет The Guardian.
В епархии коммуны Нато, к которой принадлежит епископ Сталиано, принесли извинения за его слова. Там также отметили, что он всего лишь хотел напомнить об истории Николая Чудотворца, которого преследовали римляне за веру во Христа и который стал прообразом Санта Клауса.
В заявлении сицилийской епархии подчёркивается, что церковь «не хочет помешать проводить детям Рождество и мечтать», но надеется, что из этой ситуации будут сделаны и другие выводы.
Сицилийский епископ рассказал детям, что Санты не существует
Но есть и хорошие новости - Вместо Санты есть Сатана.
В епархии коммуны Нато, к которой принадлежит епископ Сталиано
Это серьезно щас было?
Сталиано - как будто название кофе в СССР
Кофеин и кровь репрессированных врагов народа с пенкой
И сироп, но это дополнительно +20 коп.
Бога тоже!
Извиняюсь
TJ принес извинения за ваши слова
епархия принесла извинения
Блин, в третий раз за два дня приходиться Рамзана Ахматовича тревожить:
Я с детства знал , что про Санту враки. Только Дед Мороз существует.
Он дурак чтоли, у католиков это разве не святой петр?
Они же культурно захватили конкурента
Есть только Полотенчик
Ппытался напомнить? Да он блядь убил Санту, Папу Ноэля и Деда Мороза накануне Рождества. Пиздец. Нет больще НОвого Года.
Разрушитель легенд!