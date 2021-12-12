Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":929,"title":"\u0421\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0435 \u2014 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=929&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/etiquette&placeBit=1&hash=6818dd73918ce8dfab2730a95e83c333752416680265c7689649866bdb962e2f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Корабль New Shepard впервые слетал в космос с полной загрузкой — на борту находились шесть туристов Статьи редакции

Во время обоих предыдущих запусков в корабле находились по четыре человека.

27
1490 просмотров

New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полёт. Он длился более десяти минут, корабль поднялся на высоту более 100 километров от Земли — выше линии Кармана.

На борту находились шесть человек: дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора, ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан и четыре бизнесмена, заплативших за полёт — филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.

Первый пилотируемый полет New Sheppard состоялся в июле 2021 года. На борту находился глава Blue Origin Джефф Безос.

Наука
Дамир Камалетдинов
Джефф Безос слетал в космос. На борту также были самый молодой и самый пожилой астронавты в истории Статьи редакции

С ним полетели родной брат, 82-летняя ветеранка NASA и 18-летний сын гендиректора частной инвестиционной компании.

#новости #blueorigin

27
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Методический клуб

дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора
его жена Кэмерон Бесс.
Но на фото только одна женщина

Ответить
8
Развернуть ветку
Методический клуб

видимо невидима

Ответить
6
Развернуть ветку
Методический клуб

Я очень рад, что мне наконец удалось использовать этот придуманный мной каламбур, всего через пару месяцев после того как я его придумал. Я ожидал, что может понадобиться гораздо больше времени для того, чтобы дождаться подходящего момента.
Немного жаль, что пришлось использовать в женском роде, а не в среднем роде "видимо невидимо", ну да ладно. Стоит радоваться тому что вообще предоставилась возможность, а не сетовать на то, что неидеально.

Ответить
25
Развернуть ветку
Da Luxe

Так держать, Миша! История твоего успеха будет вдохновлять комментаторов тж еще долгие и долгие минуты!

Ответить
4
Развернуть ветку
Азат Салихьянов

Мне очень понравилось, молодец

Ответить
3
Развернуть ветку
Методический клуб

Говорят людей шесть было (как и на снимке). Так что видимо не туда ты сунул свой каламбур....Фальстарт.
Кстати, судя по нежным обнимашка между товарищами вот она :

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Веснин

*мой каждодневный внутренний диалог перед зеркалом с ложечкой для обуви*

Ответить
0
Развернуть ветку
Методический клуб

Мазанов назвал Кемерона не сыном, а женой @Артём Мазанов

Ответить
1
Развернуть ветку
Методический клуб

вот его аккаунт в твиттере https://twitter.com/MeepsKitten/status/1468014655364747266?s=20

MeepsKitten (Cameron Bess) @MeepsKitten
Meanwhile on Instagram @blueorigin
Ответить
1
Развернуть ветку
Методический клуб

Я запутался. Там жена или сын?

Ответить
1
Развернуть ветку
Методический клуб

жена у него есть, но в космос он (Лейн) полетел с сыном (Кемероном)

Ответить
1
Развернуть ветку
Методический клуб

Спасибо, теперь понятно

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Каташев

Так вот же они

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Попутал немного

Ответить
1
Развернуть ветку
Методический клуб

Ебать у дилдака подгорело

Ответить
8
Развернуть ветку
Методический клуб

Летит удовлетворять твою мамку

Ответить
4
Развернуть ветку
Funny Kaplan

Лейн Бесс с сыном летит :))

Ответить
2
Развернуть ветку
Методический клуб

Да чёт вообще всё напутали 🤦🏻‍♂️ начал сёрчить кто такой этот богатый бес, а оказывается там и сын его http://www.xgay.ru/news/rainbow/2021/12/11-45055.htm

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Веснин

хм, обезьяну взяли ,

Ответить
1
Развернуть ветку
syrslava

кота, кстати, тоже

фуррей начали высылать с планеты, ура

Ответить
1
Развернуть ветку
Методический клуб

кто из них обезьяна?

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Веснин
Ответить
0
Развернуть ветку
Методический клуб

хуёвый юмор

Ответить
1
Развернуть ветку
Олег Веснин

кто же из них обезьяна?

Ответить
0
Развернуть ветку
Саша

Гей , баба , снежок - всё как доктор прописал

Ответить
–2
Развернуть ветку
Vladislav Donets

Рад за них.

Ответить
0
Развернуть ветку
Argumenta Ambigua

А почему никто не говорит, что с ними ещё и Шелдон Куппер летал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null