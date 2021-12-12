Корабль New Shepard впервые слетал в космос с полной загрузкой — на борту находились шесть туристов Статьи редакции
Во время обоих предыдущих запусков в корабле находились по четыре человека.
New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полёт. Он длился более десяти минут, корабль поднялся на высоту более 100 километров от Земли — выше линии Кармана.
На борту находились шесть человек: дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора, ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан и четыре бизнесмена, заплативших за полёт — филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.
Первый пилотируемый полет New Sheppard состоялся в июле 2021 года. На борту находился глава Blue Origin Джефф Безос.
Я очень рад, что мне наконец удалось использовать этот придуманный мной каламбур, всего через пару месяцев после того как я его придумал. Я ожидал, что может понадобиться гораздо больше времени для того, чтобы дождаться подходящего момента.
Немного жаль, что пришлось использовать в женском роде, а не в среднем роде "видимо невидимо", ну да ладно. Стоит радоваться тому что вообще предоставилась возможность, а не сетовать на то, что неидеально.
Так держать, Миша! История твоего успеха будет вдохновлять комментаторов тж еще долгие и долгие минуты!
Мне очень понравилось, молодец
*мой каждодневный внутренний диалог перед зеркалом с ложечкой для обуви*
Мазанов назвал Кемерона не сыном, а женой @Артём Мазанов
вот его аккаунт в твиттере https://twitter.com/MeepsKitten/status/1468014655364747266?s=20
Так вот же они
Попутал немного
Лейн Бесс с сыном летит :))
Да чёт вообще всё напутали 🤦🏻♂️ начал сёрчить кто такой этот богатый бес, а оказывается там и сын его http://www.xgay.ru/news/rainbow/2021/12/11-45055.htm
хм, обезьяну взяли ,
кота, кстати, тоже
фуррей начали высылать с планеты, ура
кто же из них обезьяна?
Гей , баба , снежок - всё как доктор прописал
Рад за них.
А почему никто не говорит, что с ними ещё и Шелдон Куппер летал?