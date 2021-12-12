Во время обоих предыдущих запусков в корабле находились по четыре человека.

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New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полёт. Он длился более десяти минут, корабль поднялся на высоту более 100 километров от Земли — выше линии Кармана.

На борту находились шесть человек: дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора, ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан и четыре бизнесмена, заплативших за полёт — филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.

Первый пилотируемый полет New Sheppard состоялся в июле 2021 года. На борту находился глава Blue Origin Джефф Безос.