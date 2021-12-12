Больше всего человек погибли на фабрике, торнадо разрушил здание в ночную смену.

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Город Мэйфилд, Кентукки Фото: Tannen Maury/EPA

Торнадо обрушился на пять штатов США вечером 10 декабря. Больше всего пострадал Кентукки — там на фабрике обвалилась крыша, внутри находились 100 человек, 40 удалось спасти. Губернатор Энди Бешир заявил, что, по предварительным оценкам, всего в штате могли погибнуть более 100 человек. Об этом пишет AP.

Официально власти Кентукки подтвердили гибель 22 человек. Ещё шесть человек погибли в Иллинойсе, четыре — в Теннесси, по два — в Арканзасе и Миссури.

По словам губернатора Кентукки, будет чудо, если кого-то ещё удастся найти живым на фабрике. Бешир заявил, что это был «самый разрушительный торнадо в истории штата». Джо Байден ввёл в штате режим чрезвычайной ситуации.

Обломки фабрики в Кентукки Фото Reuters

Кентукки Фото Courier & Press

Кентукки Фото Getty Images

Распределительный центр Amazon в Иллинойсе Фото Reuters