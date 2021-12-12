На штат Кентукки обрушился сильнейший в его истории торнадо. Власти предположили гибель более 100 человек Статьи редакции
Больше всего человек погибли на фабрике, торнадо разрушил здание в ночную смену.
Торнадо обрушился на пять штатов США вечером 10 декабря. Больше всего пострадал Кентукки — там на фабрике обвалилась крыша, внутри находились 100 человек, 40 удалось спасти. Губернатор Энди Бешир заявил, что, по предварительным оценкам, всего в штате могли погибнуть более 100 человек. Об этом пишет AP.
Официально власти Кентукки подтвердили гибель 22 человек. Ещё шесть человек погибли в Иллинойсе, четыре — в Теннесси, по два — в Арканзасе и Миссури.
По словам губернатора Кентукки, будет чудо, если кого-то ещё удастся найти живым на фабрике. Бешир заявил, что это был «самый разрушительный торнадо в истории штата». Джо Байден ввёл в штате режим чрезвычайной ситуации.
За госдолг?
Не, это за то, что не хотят защищать украинцев же.
Короч, накопилась там
Страдают за всех обиженных, как библейские мученники
Могут продать свои дома и купить на эти деньги десяток в России. Но не едут почему-то.
У них просто нет мчс, которое заебет смсками об опасности надвигающейся погоды
не понимаю, торнадо у них случаются регулярно
почему они не строят торнадо-устойчивые здания (по типу как строят сейсмоустойчивые) хотя бы заводы, общественные центры и другие здания, где находится одновременно много людей
неужели дело в деньгах?
Потому что это дорого. Там каркасные дома стоят как ракета, а прикинь сколько будет стоить дом из кирпича.
А чё они и стоят как ракета? А в России чё кирпичные дёшево стоят? С чем связано?
Дешевле. Сравни стоимость стройматериалов в каком-нибудь крупном российском сетевом строительном магазине и в Home Depot.
Непонятно.а почему тогда кипичная квартира в Москве стоит как дом из говна в Америке, хотя материалы дешёвые? А такая же квартира в российском регионе стоит как говно?
Ну ты сравнивай квартиру в Москве с квартирой в Нью-Йорке, раз хочешь сравнить :)
А почему так дорого, как в Америке прям, материалы ведь дешёвые?
Считаете что спросом руководствуются. В Америке есть спрос на дорогое жилье а в России на дешёвое?
в дорогом месте живёшь однако
Ну так как цена формируется? Если цены на материалы одинаковые. Почему в России недвижимость стоит как говно, а в Америке и Москве дорого?
Ты дурочек? :) С чего ты взял, что одинаковая? Помимо цены на стройматериалы есть ещё цена на землю, цена на лицензии различные и т. д. Просто самый простой способ сравнить цены на стройматериалы. Возвращайся, как сравнишь и обсудим.
Так почему в России земля стоит как говно, а в Москве и Америке дорогая?
верхний предел цены определяется потребностью рынка
или, по-другому, за сколько это можно продать
чем больше разница между затратами (себестоимостью) и ценой продажи, тем больше прибыль
где дороже стоит, ам денег на рынке больше
Ну спрос и предложение. В бедных странах дёшево жилье стоит. Это патриотам трудно признать
Ты уже определись :).
Пишешь о том, что в бедных странах жильё дешёвое и тут же развесил сопли, что недвижимость в России, по твоему мнению, дороже чем в США.
да он фантазер...
Да, фантазёр. Ты прав
на вот.
Кирпич, город миллионник, хороший район.
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/6609-NW-135th-St_Oklahoma-City_OK_73142_M74520-01496
Расскажи нам что можно сейчас в миллионнике в России за 15 млн. взять. 3-комнатную квартирку?
Оклахома-Сити? Ебать, ну что ты за клоун :) За 15 млн можно дом в Подмосковье взять.
Это дом в городе-миллионнике, в хорошем районе, с инфраструктурой, хорошей школой и т.п.
И сравнивать его надо не с дальним подмосковьем, откуда хз как устроится в школу, хз как возить в школу, хз как добираться и т.п.
Давай сравнивать с таким же домом с такой же отделкой внутри и снаружи в нормальном районе города-миллионника в России.
Что лямов 25 корячится же?
Новосибирск возьми, если тебе так хочется. Город с населением больше миллиона, развитый экономический центр в Сибири.
развитый центр с отрицательным оттоком населения как и вся СИбирь.
И то, вот.
Те же 200 штук зелени, домик отделан явно хуже, район - дачи. До школы наверняка даааалекоооо
https://novosibirsk.cian.ru/sale/suburban/266360909/
а много-ли в России городов уровня Оклахома-сити?
думаю ни одного...
изыди лахтоботина новорегная
а как поможет кирпичь при таком торнадо? Ну останутся стены. Наверно.
Крышу то один хрен оторвет.
Они строят подвалы или убежища в таких районах.
посмотрел фотки.
Там перевернутая на крышу ветром легковушка лежит. Какой в ж... кирпич? Разметает его.
вот и странно, что работники завода не спустились в убежище
и погибли
может на заводе и убежища не было
Скорее всего, у них все просчитано. Дешевле и быстрее построить новое из фанеры, чем заморачиваться с постройками "на века"
Ну хрущевки надо сносить через 50 лет. А те, деревянные, стоят веками почемуто при отсутствии катаклизмов.
дешевле да.
а на людей все равно?
С людьми на производстве главная проблема, чтобы не засудили. Уверен, у них компании хорошо себя защитили в этом плане.
Они всегда могут продать свои дома и на эти деньги купить десяток квартир в России.
Но почему-то не едут.
так то да
странно, что на заводе работники в убежище не укрылись
Предлагаешь им строить подземные бункеры вместо домов?
набрала в гугле "какой дом защитит от торнадо"
вышло несколько ссылок
вот например одна из
https://zen.yandex.ru/media/epoha_zastroya/jile-v-kotorom-ne-strashen-uragan-bagamskii-opyt-5e897399d421bb7d86283b41
Распределительный центр Amazon в Иллинойсе
Нормально так прошел насквозь
Да уж, налетит на тебя такая хрень ночью и не поймёшь от чего умрешь. Ничего не поделаешь, природа, мать ее.
Он хотел бы выбрать
шутки про KFC уже были?
У "патриотов" россии сейчас органзм, наверное.
Ух природа! Дала этим пиндосам просраться! Мощь!