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Новости
Артём Мазанов

На штат Кентукки обрушился сильнейший в его истории торнадо. Власти предположили гибель более 100 человек Статьи редакции

Больше всего человек погибли на фабрике, торнадо разрушил здание в ночную смену.

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Город Мэйфилд, Кентукки Фото: Tannen Maury/EPA

Торнадо обрушился на пять штатов США вечером 10 декабря. Больше всего пострадал Кентукки — там на фабрике обвалилась крыша, внутри находились 100 человек, 40 удалось спасти. Губернатор Энди Бешир заявил, что, по предварительным оценкам, всего в штате могли погибнуть более 100 человек. Об этом пишет AP.

Официально власти Кентукки подтвердили гибель 22 человек. Ещё шесть человек погибли в Иллинойсе, четыре — в Теннесси, по два — в Арканзасе и Миссури.

По словам губернатора Кентукки, будет чудо, если кого-то ещё удастся найти живым на фабрике. Бешир заявил, что это был «самый разрушительный торнадо в истории штата». Джо Байден ввёл в штате режим чрезвычайной ситуации.

Обломки фабрики в Кентукки Фото Reuters
Кентукки Фото Courier & Press
Кентукки Фото Getty Images
Распределительный центр Amazon в Иллинойсе Фото Reuters
Live Storm Chasers @LiveStormChaser
NEW VIDEO of the MONSTER Large Wedge Tornado overnight that turned deadly. This was seen between Bremen, KY & Sacramento, KY - Northeast of Mayfield, Kentucky

Permission: Eddie Knight
#Mayfield #MayfieldTornado #KYwx #Tornado #Kentucky #Bremen #Sacramento @WeatherBug
Michael Gordon @WX_ManMike
Violent Tornado up close and personal off Interstate 155 ahead of Caruthersville, MO. Causing destruction in its path. #mowx #tornado #wedges #tornadoes @SimonStormRider
Stephen Morgan @StephenMorganTV
This was video taken near Hwy 157 & I-270, just east of St. Louis, as a tornado-warned storm moved through. This was near the Amazon facility that sustained damage and where some people were reported trapped inside.
📍: Edwardsville, IL
⏰: Approx. 8:40PM (CT)

#новости #происшествия #сша

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Методический клуб

Бог наказывает Америку

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12
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Александр Добриневский

За госдолг?

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3
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Методический клуб

За то что живут лучше русских

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16
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Люц Шнайдер

Не, это за то, что не хотят защищать украинцев же.

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6
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Ху Эмай

Короч, накопилась там

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8
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Люц Шнайдер

Страдают за всех обиженных, как библейские мученники

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3
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Методический клуб
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10
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Методический клуб

там на фабрике обвалилась крыша, внутри находились 100 человек
 Пиздец, а они не предупреждают о таких вещах? Типа идёт ебейший торнадо, расходимся по домам, запираемся в подвалах?

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8
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Методический клуб

Капитализм

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0
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VladimirV

Могут продать свои дома и купить на эти деньги десяток в России. Но не едут почему-то.

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0
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ред.

У них просто нет мчс, которое заебет смсками об опасности надвигающейся погоды

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0
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Методический клуб

Страшное дело

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6
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pozitologizm

не понимаю, торнадо у них случаются регулярно
почему они не строят торнадо-устойчивые здания (по типу как строят сейсмоустойчивые) хотя бы заводы, общественные центры и другие здания, где находится одновременно много людей
неужели дело в деньгах?

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2
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Люц Шнайдер

Потому что это дорого. Там каркасные дома стоят как ракета, а прикинь сколько будет стоить дом из кирпича.

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4
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VladimirV

А чё они и стоят как ракета? А в России чё кирпичные дёшево стоят? С чем связано?

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1
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Люц Шнайдер

Дешевле. Сравни стоимость стройматериалов в каком-нибудь крупном российском сетевом строительном магазине и в Home Depot.

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0
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VladimirV

Непонятно.а почему тогда кипичная квартира в Москве стоит как дом из говна в Америке, хотя материалы дешёвые? А такая же квартира в российском регионе стоит как говно?

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1
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Люц Шнайдер

Ну ты сравнивай квартиру в Москве с квартирой в Нью-Йорке, раз хочешь сравнить :)

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5
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Методический клуб

В 150 метрах от моего дома построили резиденцию Fairmont, там пентхаус за 3 млрд продавали. Я немного охуел от цены)

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0
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VladimirV

А почему так дорого, как в Америке прям, материалы ведь дешёвые?

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0
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Методический клуб

Значит знают, что продадут. Я откуда знаю)

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–1
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VladimirV

Считаете что спросом руководствуются. В Америке есть спрос на дорогое жилье а в России на дешёвое?

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0
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Методический клуб

Считаю, что ты заебал передергивать и приплетать)

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1
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pozitologizm

в дорогом месте живёшь однако

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0
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VladimirV

Ну так как цена формируется? Если цены на материалы одинаковые. Почему в России недвижимость стоит как говно, а в Америке и Москве дорого?

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0
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Люц Шнайдер

Ты дурочек? :) С чего ты взял, что одинаковая? Помимо цены на стройматериалы есть ещё цена на землю, цена на лицензии различные и т. д. Просто самый простой способ сравнить цены на стройматериалы. Возвращайся, как сравнишь и обсудим.

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2
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VladimirV

Так почему в России земля стоит как говно, а в Москве и Америке дорогая?

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pozitologizm

верхний предел цены определяется потребностью рынка
или, по-другому, за сколько это можно продать
чем больше разница между затратами (себестоимостью) и ценой продажи, тем больше прибыль
где дороже стоит, ам денег на рынке больше

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1
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VladimirV

Ну спрос и предложение. В бедных странах дёшево жилье стоит. Это патриотам трудно признать

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0
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Люц Шнайдер

Ты уже определись :).

Пишешь о том, что в бедных странах жильё дешёвое и тут же развесил сопли, что недвижимость в России, по твоему мнению, дороже чем в США.

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1
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Madegghead

да он фантазер...

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Люц Шнайдер

Да, фантазёр. Ты прав

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1
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Madegghead

на вот.
Кирпич, город миллионник, хороший район.
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/6609-NW-135th-St_Oklahoma-City_OK_73142_M74520-01496
Расскажи нам что можно сейчас в миллионнике в России за 15 млн. взять. 3-комнатную квартирку?

6609 NW 135th St, Oklahoma City, OK, 73142…
View 16 photos of this 4 bed, 2 bath, 1699 sqft. single family home located at 6609 NW 135th St…
www.realtor.com
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1
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Люц Шнайдер

Оклахома-Сити? Ебать, ну что ты за клоун :) За 15 млн можно дом в Подмосковье взять.

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0
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Madegghead

Это дом в городе-миллионнике, в хорошем районе, с инфраструктурой, хорошей школой и т.п.
И сравнивать его надо не с дальним подмосковьем, откуда хз как устроится в школу, хз как возить в школу, хз как добираться и т.п.
Давай сравнивать с таким же домом с такой же отделкой внутри и снаружи в нормальном районе города-миллионника в России.
Что лямов 25 корячится же?

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2
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Люц Шнайдер

Новосибирск возьми, если тебе так хочется. Город с населением больше миллиона, развитый экономический центр в Сибири.

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0
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Madegghead

развитый центр с отрицательным оттоком населения как и вся СИбирь.
И то, вот.
Те же 200 штук зелени, домик отделан явно хуже, район - дачи. До школы наверняка даааалекоооо
https://novosibirsk.cian.ru/sale/suburban/266360909/

Продаётся дом за 16 100 000 руб., 190 м.кв.
Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, Микрорайон Близкий дачный массив…
novosibirsk.cian.ru
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0
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Io Eau

а много-ли в России городов уровня Оклахома-сити?

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0
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Madegghead

думаю ни одного...

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Методический клуб

Плохо думаешь, ничего нового

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–1
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Madegghead

изыди лахтоботина новорегная

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Методический клуб

Ахахахах

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–1
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Madegghead

а как поможет кирпичь при таком торнадо? Ну останутся стены. Наверно.
Крышу то один хрен оторвет.
Они строят подвалы или убежища в таких районах.

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2
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Madegghead

посмотрел фотки.
Там перевернутая на крышу ветром легковушка лежит. Какой в ж... кирпич? Разметает его.

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pozitologizm

вот и странно, что работники завода не спустились в убежище
и погибли
может на заводе и убежища не было

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Ху Эмай

Скорее всего, у них все просчитано. Дешевле и быстрее построить новое из фанеры, чем заморачиваться с постройками "на века"

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1
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VladimirV

Ну хрущевки надо сносить через 50 лет. А те, деревянные, стоят веками почемуто при отсутствии катаклизмов.

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Методический клуб

Веками лол

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Методический клуб

да, можешь на ютубе подивиться домами начала 20-го века деревянными в США.
и они до сих пор стоят сотни тысяч долларов

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pozitologizm

дешевле да.
а на людей все равно?

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Ху Эмай

С людьми на производстве главная проблема, чтобы не засудили. Уверен, у них компании хорошо себя защитили в этом плане.

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VladimirV

Они всегда могут продать свои дома и на эти деньги купить десяток квартир в России.
Но почему-то не едут.

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Методический клуб

Какой дом защитит от торнадо, м?
Проще строить из картона, благо климат позволяет, а самому прятаться в надёжном убежище.
Но каждый раз когда видишь что от этого гибнут люди конечно не по себе

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pozitologizm

так то да
странно, что на заводе работники в убежище не укрылись

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Методический клуб

Система предупреждений мб не сработала

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лала лало

Предлагаешь им строить подземные бункеры вместо домов?

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pozitologizm

набрала в гугле "какой дом защитит от торнадо"
вышло несколько ссылок
вот например одна из
https://zen.yandex.ru/media/epoha_zastroya/jile-v-kotorom-ne-strashen-uragan-bagamskii-opyt-5e897399d421bb7d86283b41

Жилье, в котором не страшен ураган. Багамский…
Багамские острова одно из самых красивых мест на планете. Однако ураганы, проходящие по территории…
zen.yandex.ru
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2
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Методический клуб

Почему вместо? С убежищем

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Методический клуб
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3
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Методический клуб

Русские хакеры или секретное оружие Путина?

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1
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Ху Эмай

Распределительный центр Amazon в Иллинойсе
 Нормально так прошел насквозь

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2
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Владислав Косинов

Да уж, налетит на тебя такая хрень ночью и не поймёшь от чего умрешь. Ничего не поделаешь, природа, мать ее.

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Методический клуб

А зачем понимать от чего умрёшь? Это так важно?

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Ху Эмай

Он хотел бы выбрать

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Иван Маслов

шутки про KFC уже были?

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Методический клуб

Торнадо разбросал 11 трав и специй по всему штату

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лала лало

У "патриотов" россии сейчас органзм, наверное.

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–3
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syrslava
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Люц Шнайдер

Ух природа! Дала этим пиндосам просраться! Мощь!

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Методический клуб

А я думал Омск после дождя

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