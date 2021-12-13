Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы Статьи редакции
В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.
Учтя «мнения регионов и обращений граждан», в правительстве решили снять с рассмотрения Госдумы законопроект о введении QR-кодов в воздушном и железнодорожном транспорте, написал в своём телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин в посте напомнил о словах президента Владимира Путина, который на заседании Совета по правам человека призвал изучить готовность транспортной системы к введению QR-кодов, чтобы «не ограничить права людей». По словам спикера, правительство «на основе учёта мнений регионов и обращений граждан» решило снять законопроект с рассмотрения: «Благодаря обратной связи замечания были услышаны».
По его словам, Совет Госдумы обсудит снятие 13 декабря. Первое его чтение было запланировано на 16 декабря.
РБК со ссылкой на Министерство транспорта сообщает, что ведомство обсудило введение QR-кодов на транспорте с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями и решило проработать отдельные положения документа. По словам близкого к правительству источника издания, сняли только законопроект о сертификатах на транспорте — законопроект о введении таких документов в общественных местах Госдума всё же рассмотрит.
25 ноября спикер Госдумы Володин открыл комментарии к телеграм-посту про важность вакцинации, в котором отметил, что в декабре депутаты собираются рассмотреть законопроект о QR-кодах. За ночь пользователи написали более 240 негативных сообщений. Некоторые говорили о нарушении конституционных прав, другие задавали вопросы о пропаганде на провластных телеканалах.
23 ноября «Медуза» писала, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.
Первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды на транспорте, не дожидаясь принятия федерального законопроекта, стал Татарстан. В первый день работы новой системы из транспорта высадили более 1,5 тысяч человек, в автобусах и трамваях несколько пассажиров подрались с контролёрами, из-за скандалов нарушился график движения нескольких маршрутов, а таксисты подняли цены в два раза. После этого в Казани прошло несколько акций протеста.
Мы еще возьмем реванш и построим новый мир, в котором без вакцины даже роддом покинуть нельзя будет ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Так и сейчас нельзя, лол.
обязательной вакцинации
Есть вещи, которые никогда не постареют: шутки об антипрививочниках и их дети.
о, этож брифэдж.
а я так и не поиграл. крафт задушил.
надо было дотерпеть
Я не настоящий россиянин, по ходу(
Во во, сначала очень зашло, много шуток,было интересно изучать,а потом всё больше и больше крафта,ощущения что не в игру играю, а работаю.
причём, стримеры, которых я смотрел и даже Куплинов сраный тоже её дропнули, хотя надеялся досмотреть у них)
Россиянские ваксеры: рррря нужно всех привить шмурдяком в обязательном порядке!!!111 Путин нас спасает!!!111
Другие россияне, реально нуждающиеся в помощи: ну да, ну да, пошли мы нахер.
Она хотела жить в нормальной стране, а не в той, куда запретили ввоз препаратов для больных муковисцидозом.
И, да, повторю в стопятисотый раз. Если вас так беспокоит здоровье населения (чего никогда ранее небыло), а население нихуя не доверяет вашим вакцинам, то просто пустите зарубежные вакцины в страну.
А я хочу, чтобы Путин сдох как собака.
Ты какие-то не такие таблетки пьешь, похоже
Ты какие-то не такие таблетки пьешь, похоже
Это всё последствия употребления российского феназепама в оккупированном Крыму.
Что, за 8 лет не выветрился? Ты уже даже из Украины свалил, и все равно на энергии твоего бомбления можно в космос полететь
Что, за 8 лет не выветрился?
Я смог съебать только в начале 2019. Так что нет, не выветрился.
И, кстати, вот за те годы, что я жил в Крыму под оккупацией, у меня было предостаточно времени (сколько там, лет пять?), чтобы на себе сравнивнить зарубежные препараты и аналоговнетовские. И я уже писал много раз, но мне не лень повторяться: россия способна бодяжить разве что цитрамон, а даже тот же сраный банальный феназепам уже от партии к партии дохуя разный, хотя казалось бы, в чём там можно так лажать...
Он же писал. Видимо снова - голактеко опасносте, отаки начались. :)
не убий (с)
Население не колится не из-за недоверия к спутнику, а из-за недоверия к вакцинам в принципе (потому что большинство населения - долбоебы).
Можешь на Украину посмотреть, где вообще все иностранные вакцины есть, но у которой показатели вакцинации на таком же дне.
а теперь представь, что их надо было бы делать каждые пол года
бцж точно не надо.
делаешь прививки от гриппа?
чтобы не скопытыться от особозаразной формы тубера? почему нет.
Я имел ввиду ковид вакцину. Но то, что сейчас уже неплохо - начало положено.
Ухаживать пробовал?
без шансов: объективно, вакцина - почти во всех случаях единственное оружие против вирусного заболевания
- исключения можно пересчитать по пальцам
- Вики в помощь
Ваксеры немножко пососали
Ваксеры именно что и поддерживали. Я понимаю, что не черно-белый и понимаю, что привитый-не привитый часто не пересекается с ваксер-антиваксер
Высосали! Соснули!
Продавили защитники конституции и базовых прав.
Согласен, неправильно протестуют, и не за то. Вот мы бы им показали как надо, но нам лень
Туц-туц
да че они продавили то? Иммунизацию 80% сотрудников и прочее никто не отменял
А вы говорите митинги не работают!
кто? лоббисты из авиации?
эти лютые
Что с коллективным иммунитетом-то? Пока они доработают, он нахер не нужен уже будет.
а он и так не нужен
твёрдо и чётко.
Слава богу, Вячеслав Викторович прочитал все комментарии в телеграме.
Обсудить возможность снятия != Снять с рассмотрения. Пока же на сайте Думы:
Жители Казани, которые уже месяц живут qr-кодами в общественном транспорте
если Вам кажется, что оппонент уступил, то еще не факт что он действительно уступил
- возможно, он ХОЧЕТ, чтоб Вы так подумали
- стандартный прием силовиков