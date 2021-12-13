В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.

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Учтя «мнения регионов и обращений граждан», в правительстве решили снять с рассмотрения Госдумы законопроект о введении QR-кодов в воздушном и железнодорожном транспорте, написал в своём телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин в посте напомнил о словах президента Владимира Путина, который на заседании Совета по правам человека призвал изучить готовность транспортной системы к введению QR-кодов, чтобы «не ограничить права людей». По словам спикера, правительство «на основе учёта мнений регионов и обращений граждан» решило снять законопроект с рассмотрения: «Благодаря обратной связи замечания были услышаны».

По его словам, Совет Госдумы обсудит снятие 13 декабря. Первое его чтение было запланировано на 16 декабря.

РБК со ссылкой на Министерство транспорта сообщает, что ведомство обсудило введение QR-кодов на транспорте с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями и решило проработать отдельные положения документа. По словам близкого к правительству источника издания, сняли только законопроект о сертификатах на транспорте — законопроект о введении таких документов в общественных местах Госдума всё же рассмотрит.

25 ноября спикер Госдумы Володин открыл комментарии к телеграм-посту про важность вакцинации, в котором отметил, что в декабре депутаты собираются рассмотреть законопроект о QR-кодах. За ночь пользователи написали более 240 негативных сообщений. Некоторые говорили о нарушении конституционных прав, другие задавали вопросы о пропаганде на провластных телеканалах.

23 ноября «Медуза» писала, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.