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Новости
Яна Ломакина

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения Госдумы Статьи редакции

В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.

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Учтя «мнения регионов и обращений граждан», в правительстве решили снять с рассмотрения Госдумы законопроект о введении QR-кодов в воздушном и железнодорожном транспорте, написал в своём телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин в посте напомнил о словах президента Владимира Путина, который на заседании Совета по правам человека призвал изучить готовность транспортной системы к введению QR-кодов, чтобы «не ограничить права людей». По словам спикера, правительство «на основе учёта мнений регионов и обращений граждан» решило снять законопроект с рассмотрения: «Благодаря обратной связи замечания были услышаны».

По его словам, Совет Госдумы обсудит снятие 13 декабря. Первое его чтение было запланировано на 16 декабря.

РБК со ссылкой на Министерство транспорта сообщает, что ведомство обсудило введение QR-кодов на транспорте с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями и решило проработать отдельные положения документа. По словам близкого к правительству источника издания, сняли только законопроект о сертификатах на транспорте — законопроект о введении таких документов в общественных местах Госдума всё же рассмотрит.

Обновлено. Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте, сообщил Володин в своём телеграм-канале.

25 ноября спикер Госдумы Володин открыл комментарии к телеграм-посту про важность вакцинации, в котором отметил, что в декабре депутаты собираются рассмотреть законопроект о QR-кодах. За ночь пользователи написали более 240 тысяч негативных сообщений. Некоторые говорили о нарушении конституционных прав, другие задавали вопросы о пропаганде на провластных телеканалах.

23 ноября «Медуза» писала, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.

Первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды на транспорте, не дожидаясь принятия федерального законопроекта, стал Татарстан. В первый день работы новой системы из транспорта высадили более 1,5 тысяч человек, в автобусах и трамваях несколько пассажиров подрались с контролёрами, из-за скандалов нарушился график движения нескольких маршрутов, а таксисты подняли цены в два раза. После этого в Казани прошло несколько акций протеста.

#новости #qrкоды #право #covid19

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85 комментариев
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Провинциальный кавалер

Очень жаль, так хотелось наблюдать слезы антиваксеров

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11
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Jonny Odyssey

когда с Савушкина будешь выходить, оглядывайся по сторонам, дубина

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Провинциальный кавалер

маленькое поражение ваксеров.
нужно сплотиться и отыграться

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–4
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rustyrazor

Мы еще возьмем реванш и построим новый мир, в котором без вакцины даже роддом покинуть нельзя будет ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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20
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папа Кырр

Так и сейчас нельзя, лол.

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14
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Слава Инженеров

обязательной вакцинации

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3
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папа Кырр

Есть вещи, которые никогда не постареют: шутки об антипрививочниках и их дети.

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5
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Провинциальный кавалер
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2
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woqugyzo

Россиянские ваксеры: рррря нужно всех привить шмурдяком в обязательном порядке!!!111 Путин нас спасает!!!111

Другие россияне, реально нуждающиеся в помощи: ну да, ну да, пошли мы нахер.

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–6
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Провинциальный кавалер

так если она хочет жить, пусть живет. в чем протест то ?

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–1
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woqugyzo

Она хотела жить в нормальной стране, а не в той, куда запретили ввоз препаратов для больных муковисцидозом.

И, да, повторю в стопятисотый раз. Если вас так беспокоит здоровье населения (чего никогда ранее небыло), а население нихуя не доверяет вашим вакцинам, то просто пустите зарубежные вакцины в страну.

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Провинциальный кавалер

то просто пустите зарубежные вакцины в страну.
Тем временем лозунги:
мы не рабы
 мы не куры
 мы не собаки

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6
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rustyrazor

Население не колится не из-за недоверия к спутнику, а из-за недоверия к вакцинам в принципе (потому что большинство населения - долбоебы).
Можешь на Украину посмотреть, где вообще все иностранные вакцины есть, но у которой показатели вакцинации на таком же дне.

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5
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Провинциальный кавалер

путин хочет сначала чтобы его спутник признали и разрешили торговать им как товаром в других странах.

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woqugyzo

А я хочу, чтобы Путин сдох как собака.

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Рыжий

Ты какие-то не такие таблетки пьешь, похоже

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0
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woqugyzo

Ты какие-то не такие таблетки пьешь, похоже
 Это всё последствия употребления российского феназепама в оккупированном Крыму.

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Рыжий

Что, за 8 лет не выветрился? Ты уже даже из Украины свалил, и все равно на энергии твоего бомбления можно в космос полететь

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2
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woqugyzo

Что, за 8 лет не выветрился?
 Я смог съебать только в начале 2019. Так что нет, не выветрился.

И, кстати, вот за те годы, что я жил в Крыму под оккупацией, у меня было предостаточно времени (сколько там, лет пять?), чтобы на себе сравнивнить зарубежные препараты и аналоговнетовские. И я уже писал много раз, но мне не лень повторяться: россия способна бодяжить разве что цитрамон, а даже тот же сраный банальный феназепам уже от партии к партии дохуя разный, хотя казалось бы, в чём там можно так лажать...

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2
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Chikk

Он же писал. Видимо снова - голактеко опасносте, отаки начались. :)

Кадыров назвал Сокурова «продажной мордой» и…
Кремль заявил, что об аресте режиссёра «и речи не может быть».
tjournal.ru
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Mike Notimportant

не убий (с)

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woqugyzo

съеби (с)

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Слава Инженеров

Если вас так беспокоит здоровье населения
 вас это кого? ты с кем тут общаешься)

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папа Кырр

о, этож брифэдж.

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Провинциальный кавалер

лучшая юмористическая игра в СНГ, я щетаю

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папа Кырр

а я так и не поиграл. крафт задушил.

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Провинциальный кавалер

а надо было дотерпеть просто до четвертой главы, дальше рельсы начнутся

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папа Кырр

надо было дотерпеть
 Я не настоящий россиянин, по ходу(

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Анатолий Артемкин

Во во, сначала очень зашло, много шуток,было интересно изучать,а потом всё больше и больше крафта,ощущения что не в игру играю, а работаю.

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папа Кырр

причём, стримеры, которых я смотрел и даже Куплинов сраный тоже её дропнули, хотя надеялся досмотреть у них)

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Сознательный франт

Кринжанул.

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Антигравитационный торт

а теперь представь, что их надо было бы делать каждые пол года

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Провинциальный кавалер

ну их надо раз в пять лет, вроде как обновлять

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папа Кырр

бцж точно не надо.

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Провинциальный кавалер

грипп, тубик , гепатит, корь , и прочий джентельменский набор то надо.

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Антигравитационный торт

делаешь прививки от гриппа?

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Провинциальный кавалер

конечно. в вузе обычно полуобязаловка была, а потом по диспенсеризации проходишь и попутно от гриппа делаешь

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папа Кырр

чтобы не скопытыться от особозаразной формы тубера? почему нет.

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rustyrazor

Я имел ввиду ковид вакцину. Но то, что сейчас уже неплохо - начало положено.

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Провинциальный кавалер

Твоя борьба

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Провинциальный кавалер

сразу видно - непривитый

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Провинциальный кавалер

Осталось найти связь...

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Провинциальный кавалер

набери с городского

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Провинциальный кавалер

Санитары не дают

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fullmetalboy48151623 .

Ухаживать пробовал?

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Провинциальный кавалер

Гиблое дело. Перешёл на врачей

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Mike Notimportant

без шансов: объективно, вакцина - почти во всех случаях единственное оружие против вирусного заболевания
- исключения можно пересчитать по пальцам
- Вики в помощь

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Рыжий

Ваксеры немножко пососали

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4
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Провинциальный кавалер

Ты это так написал, будто ваксеры безоговорочно поддерживали этот закон. Выходит что-то уровня
если вы не поддерживаете этот закон, то вы антиваксер, и мне не важно привиты ли вы при этом
 Мир не чёрно-белый.

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3
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Рыжий

Ваксеры именно что и поддерживали. Я понимаю, что не черно-белый и понимаю, что привитый-не привитый часто не пересекается с ваксер-антиваксер

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ИгорьOK

Высосали! Соснули!

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Провинциальный кавалер

Нафига ваксерам быть за закон, который им же самим принесет неудобства, если они все равно защищены прививкой?

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некипишуй

Продавили защитники конституции и базовых прав.

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1
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Провинциальный кавалер

Лучше бы так же протестовали против обнуления и повышения пенсионного возраста

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10
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Трансгендолет

Согласен, неправильно протестуют, и не за то. Вот мы бы им показали как надо, но нам лень

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Провинциальный кавалер

они слово "конституция" то еще не выучили

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Провинциальный кавалер
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Виктор Огай

Туц-туц

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Владислав Недзвецкий

да че они продавили то? Иммунизацию 80% сотрудников и прочее никто не отменял

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1
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Ivar Ragnarsson

А вы говорите митинги не работают!

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Провинциальный кавалер

Наши победили, ура

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Антигравитационный торт

кто? лоббисты из авиации?

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Провинциальный кавалер

свободный русский народ

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5
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Провинциальный кавалер

свободный от чего?

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Провинциальный кавалер

для чего, для передвижения

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Провинциальный кавалер

из троллейбусного депо

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Антигравитационный торт

эти лютые

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Провинциальный кавалер

блок «санитаров» в правительстве России
 Кек(2)

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Провинциальный кавалер
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Провинциальный кавалер

Граждане задают вопросы, милорд

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папа Кырр

Что с коллективным иммунитетом-то? Пока они доработают, он нахер не нужен уже будет.

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Антигравитационный торт

а он и так не нужен

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папа Кырр

твёрдо и чётко.

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Mike Notimportant

если Вам кажется, что оппонент уступил, то еще не факт что он действительно уступил
- возможно, он ХОЧЕТ, чтоб Вы так подумали
- стандартный прием силовиков

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Провинциальный кавалер

Не зря открывал комментарии, кек

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Провинциальный кавалер

Всё зря, потому что ВВП не одобрил инициативу

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Провинциальный кавалер

Ну так посмотрели на реакцию, рейтингов и так нет, а тут ещё это. Вот и не одобрил

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Человек-лосьон

Слава богу, Вячеслав Викторович прочитал все комментарии в телеграме.

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Провинциальный кавалер

Рассеяне выбрали свой путь.

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Chikk

Обсудить возможность снятия != Снять с рассмотрения. Пока же на сайте Думы:

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Vadim Zero

Жители Казани, которые уже месяц живут qr-кодами в общественном транспорте

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Провинциальный кавалер

Ну ппц! Зассали где не надо!

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artemykairyak

Погодите, щас доработают и примут еще более анальный вариант

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Андрей

Очередные меры на полшишечки на фоне полной жопы с эпидемией, насколько же бездарно и безсистемно все делается, а ещё чот про имперские амбиции заикаемся =/

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daler.k

ковидоебы сосать

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