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Новости
vc.ru

Peloton сняла рекламу с погибшим героем сиквела «Секса в большом городе» после падения акций из-за сюжетного поворота Статьи редакции

Компания подписала ролик «И просто так... он жив».

23
3778 просмотров

Peloton сняла рекламу тренажёров с персонажем сериала «Секс в большом городе» и его перезапуска «И просто так» за два дня после начала падения акций компании. Производитель опубликовал видео в Twitter.

В первой серии продолжения один из персонажей умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton. В новом ролике инструктор Peloton Джесс Кинг сидит с рядом с актёром, игравшим погибшего персонажа, и говорит, что он хорошо выглядит. «Может, мы ещё прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать», — говорит он.

После голос актёра Райана Рейнольдса говорит: «И просто так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, легких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив».

Видео ниже содержит спойлер — в рекламе показан актёр, сыгравший погибшего персонажа сериала.

Peloton @onepeloton
And just like that...he's alive.

После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции Peloton упали на 17% за два дня. Компании пришлось объяснять пользу своих тренажёров и их влияние на здоровье из-за поворота в сюжете сериала.

#новости #сериалы #hbomax

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–7
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23 комментария
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Провинциальный кавалер

Уже второй пост про это. Это очень важная новость или в ряды админов затесался большой любитель "Секса в большом городе"?

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–9
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Верен Дар

Тут больше о том как масс-культура влияет на экономику

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Кирилл Вселенский

На технологии

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–5
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Провинциальный кавалер

Не ну я понимаю 1 пост. Но второй то нахуя?

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–7
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Yuri Polu

Не больше твитов Маска🤣

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–8
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Кирилл Вселенский

Кросный тред поцаны

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–6
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Провинциальный кавалер

Нужны белки истерички на мотив трейдеров

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–6
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Кирилл Вселенский

Хорошая технология, спасибо

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–5
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MrZlydnya

Пелотон. Ха ха ха! Бгыыыы.

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–7
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Провинциальный кавалер

после падения акций из-за сюжетного поворота
 Этот мир давно прогонил

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–7
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rustyrazor

Объясните в чем прикол красных тредов?

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–6
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Провинциальный кавалер

Ты пишешь коммент и его минусуют

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rustyrazor

Хотел поставить лайк за ответ, но теперь, видимо, придется поставить минус.

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–5
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Рпош Ашршщ

Тж лучший сайт во всем мире

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Имя Фамилия

Эта глупая ненужная оправдательная реклама своей продукции - кринж 2021 года.

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Имя Фамилия

Ставь минус, если согласен!

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Антон Сциталов

Коммунистический тред! Всегда мечтал в таком оказаться!

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–3
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Тёма Тема

Сергей Звезда - отличный глава и хороший человек.

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–3
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Закомплексованная Душа

Домохозяйки опять обвалили курс акций на основании надуманного фактора

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Провинциальный кавалер

Нет сил набрасывать, а дизлайков хочется, помогите

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–5
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Кирилл Вселенский

Получите распишитесь

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–6
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Eugene Panfilov

Как-то без кофе долго соображал, почему они отменили (=сняли с эфира) рекламу, и кто мог успеть обидеться. Но потом всё понял, конечно.

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Провинциальный кавалер

ненавижу всё, красный тред люблю

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