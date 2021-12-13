Компания подписала ролик «И просто так... он жив».

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Peloton сняла рекламу тренажёров с персонажем сериала «Секс в большом городе» и его перезапуска «И просто так» за два дня после начала падения акций компании. Производитель опубликовал видео в Twitter.

В первой серии продолжения один из персонажей умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton. В новом ролике инструктор Peloton Джесс Кинг сидит с рядом с актёром, игравшим погибшего персонажа, и говорит, что он хорошо выглядит. «Может, мы ещё прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать», — говорит он.

После голос актёра Райана Рейнольдса говорит: «И просто так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, легких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив».

Видео ниже содержит спойлер — в рекламе показан актёр, сыгравший погибшего персонажа сериала.