Peloton сняла рекламу с погибшим героем сиквела «Секса в большом городе» после падения акций из-за сюжетного поворота Статьи редакции
Компания подписала ролик «И просто так... он жив».
Peloton сняла рекламу тренажёров с персонажем сериала «Секс в большом городе» и его перезапуска «И просто так» за два дня после начала падения акций компании. Производитель опубликовал видео в Twitter.
В первой серии продолжения один из персонажей умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton. В новом ролике инструктор Peloton Джесс Кинг сидит с рядом с актёром, игравшим погибшего персонажа, и говорит, что он хорошо выглядит. «Может, мы ещё прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать», — говорит он.
После голос актёра Райана Рейнольдса говорит: «И просто так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, легких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив».
Видео ниже содержит спойлер — в рекламе показан актёр, сыгравший погибшего персонажа сериала.
После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции Peloton упали на 17% за два дня. Компании пришлось объяснять пользу своих тренажёров и их влияние на здоровье из-за поворота в сюжете сериала.
Тут больше о том как масс-культура влияет на экономику
На технологии
Не больше твитов Маска🤣
Кросный тред поцаны
Хорошая технология, спасибо
Пелотон. Ха ха ха! Бгыыыы.
Объясните в чем прикол красных тредов?
Хотел поставить лайк за ответ, но теперь, видимо, придется поставить минус.
Тж лучший сайт во всем мире
Эта глупая ненужная оправдательная реклама своей продукции - кринж 2021 года.
Ставь минус, если согласен!
Коммунистический тред! Всегда мечтал в таком оказаться!
Сергей Звезда - отличный глава и хороший человек.
Домохозяйки опять обвалили курс акций на основании надуманного фактора
Получите распишитесь
Как-то без кофе долго соображал, почему они отменили (=сняли с эфира) рекламу, и кто мог успеть обидеться. Но потом всё понял, конечно.