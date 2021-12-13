Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":928,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0431\u0435\u0440\u0435\u0447\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=928&url=https:\/\/vc.ru\/renins\/322880-vzryvayushchiysya-videoregistrator-i-letayushchie-elki-redkie-no-nepriyatnye-strahovye-sluchai&placeBit=1&hash=57b6a0027e413bbe7f6028db27d2d173f26bdf3389765bada5952ae04efa98cb","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Lostfilm, Kinogo и другие сайты с пиратским контентом удалят из выдачи «Яндекса» Статьи редакции

В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

80
1874 просмотров

Удаление доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи «Яндекса» — дополнительная мера новой версии антипиратского меморандума. Интернет-компании и правообладатели подпишут документ до конца года, сообщают «Ведомости» и ТАСС.

Как рассказал «Ведомостям» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Дёмин, в обновлённой версии меморандума появится мера по удалению пиратских сайтов-рецидивистов. Домен будут удалять из поисковой выдачи, если число ссылок с нелегальным контентом на нём превысит сто штук.

Одними из возможных сайтов с пиратским контентом, которые могут исключить из поисковой выдачи «Яндекса», стали Lostfilm, Kinogo, Filmix, lordfilm. Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что такая мера позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство. В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

Правообладатели и крупнейшие российские интернет-компании подписали антипиратский меморандум в 2018 году. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом. Ведением списка занимается Роскомнадзор, он же выступает как посредник в переговорах участников соглашения. За время действия меморандума из поисковой выдачи удалили около 31 миллиона ссылок на сайты с пиратским контентом.

#новости #яндекс

80
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
80 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Argumenta Ambigua

Самых лучших кино сайтов уже давно нет в выдаче, да и разумному человеку поисковик не нужен в этом плане

Ответить
21
Развернуть ветку
Pa Chu

а как вы ищете тогда? эти сайты систематически имена меняют, и URL всё время разный. Яндекс в этом смысле был удобным проводником в пиратскую вселенную

Ответить
0
Развернуть ветку
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Так мы уже и не ищем давно, сайты ищут нас 🤷‍♂️
Я в интернете с 2002, зарегистрирован на всех известных больших площадках. Если что-то происходит мне приходит уведомление на почту.
В задницу эти поисковики!

Ответить
1
Развернуть ветку
Pa Chu

Какой практический смысл я могу извлечь из вашего опыта?

Ответить
1
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

любой

Ответить
1
Развернуть ветку
infinity one

Kinovod загугли. Норм сайт.
У них тг в котором публикуется зеркало

Ответить
1
Развернуть ветку
Pa Chu

принял

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
 Да ну конечно. На рост одного конкретного видеоресурса они надеятся. На свой говнопоиск.

Ответить
17
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

ну, они надеются. не уверены, не точно знают как это работают, не будут продолжать работать над популярностью.
просто надеются что создав ситуацию безальтернативщины ты всё таки , ̶п̶а̶с̶к̶у̶д̶а̶ ̶м̶р̶а̶з̶ь̶ ̶п̶р̶и̶д̶и̶ ̶в̶ ̶к̶а̶ч̶а̶л̶к̶у̶ , принесешь им свои 200 р за плюс

Ответить
2
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Понабрали эффективных менеджеров и уже слишком втянулись в работу с государством. Яндекс же был другим, очень жаль наблюдать его сейчас таким.

Ответить
7
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

яндекс умер вместе с Сегаловичем.
сегодня это совершенно другой яндекс

Ответить
1
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Но лично с самим Сегаловичем это не связано. Я просто вставлю свой старый коммент на эту тему.

Ответить
7
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Можно ещё добавить, что с 14 года Яндекс оказался в стране с ослабленной валютой и почти не растущей экономикой. А за железо надо платить в долларах, да и зп программистов косвенно к к курсу привязана. Успехи Яндекса до 2014 - это производная от роста российской экономики.

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

С зп программистов яндекс давно не заморачивается. В среднем там ниже рынка, но люди всё равно идут ради строчки в резюме.

Ответить
3
Развернуть ветку
Трансгендолет

Мало того, так они еще устраивают 4-5-6 собесов, когда соседние конторы научились за 1-2 собеса людей набирать

Ответить
3
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Спрос большой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Ну а зачем в Пятерочке нужно 3 собеседования?

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Серьезно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Да. Вот вообще не шучу про это.

Ответить
1
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

представляю текучку

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Тем не менее. Зп хоть и ниже рынка, но Яндекс все равно её вынужден время от времени повышать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Miku Hatsune

В среднем там ниже рынка, но люди всё равно идут ради строчки в резюме
 Есть какие то пруфы или просто интернет миф? Сишком часто прямо дословно вижу эту фразу

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

А какие тебе пруфы? Зарплатные ведомости?
Можешь попробовать сам к ним сходить. У меня много знакомых в яндексе, он недалеко от моего дома.

Ответить
0
Развернуть ветку
Miku Hatsune

Пруфы хотя бы на словах что это информация от человека, который там работал / получил оффер, а не просто пересказанное из комментов

Сам попробовать сходить как раз планирую, поэтому интересно почву пощупать

Ответить
0
Развернуть ветку
Miku Hatsune

Ну и кроме строчки в резюме более низкая зп по рынку может компенсироваться, например, хорошими условиями / опытом в крутом продукте (а может и нет)

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

опытом в крутом продукте

Ответить
0
Развернуть ветку
Miku Hatsune

Ну а шо, нейросети новые регулярно презентуют, беспилотные тачки готовят

Ответить
0
Развернуть ветку
George Jejeya

Я вообще стараюсь отказаться ото всех их сервисов по возможности. Сложнее всего порешать с такси. Объективно, машин у них больше всего.

Ответить
2
Развернуть ветку
Соколов Андрей

C этими 200 рублями однахуйсьвенно смотреть можно только всякое старье и говносериалы. За новинки и хиты надо платить дополнительно!

Ответить
1
Развернуть ветку
Eldar

Они на КиноПоиске на страницах фильмов начали давать ссылки на другие онлайн кинотеатры. Это забота об индустрии в целом.

Ответить
1
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

осталось понять какой именно индустрии. думаю, речь об их индустри официальных кинотеатров. на который мне как бы похуй как там у них всех успехи пойдут, я здесь чисто киношку посмотреть пришел

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Надеюсь, это скажется на популярности Яндекса как поисковой сети 😁

Ответить
13
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

И так невысокой, прямо скажем

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

40 % поисковых запросов идут через Яндекс

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

откуда инфа

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/russian-federation

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

кто ищет тот найдет , кто не хочет искать тот останется в неведении

Ответить
7
Развернуть ветку
Кирилл Вселенский
Ответить
20
Развернуть ветку
VladimirV

Говорят что пиратство прямо связано с бедностью.

Ответить
8
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.
 Я фиг знает чего там остальные, но Lostfilm же свою озвучку делает. Есть ощущение, что именно поэтому он и выжил. Озвучка же норм, того же Кальмара в ней смотрел.

Ответить
6
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Lostfilm только делает озвучку.
Они не выкладывают видео для просмотра в принципе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Выкладывают же. У них на сайте можно скачать озвучку с видеорядом.

Ответить
1
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

А, не знал. Спасибо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

А сайты-копии мошенников, также продолжит рекламировать в директе?

Ответить
5
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Это же не конкуренты кинопоиска

Ответить
4
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Не спит хуяндекс, всё о чужих ресурсах думает

Ответить
2
Развернуть ветку
Mike Notimportant

не бережет себя
- отдохнуть ему надо

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

https://tjournal.ru/tech/491117-populyarnost-torrentov-padaet-polzovateli-vybirayut-piratskie-strimingi-glavnoe-iz-issledovaniya-evrosoyuza?comment=6911962

Популярность торрентов падает — пользователи…
Жители стран с высоким уровнем дохода на душу населения посещают пиратские сайты реже граждан из…
tjournal.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
CommentBot
Ответить
2
Развернуть ветку
ИгорьOK

Можно весь списочек, пожалуйста!

Ответить
1
Развернуть ветку
neolol

Ну да, подпишись на это, подпишись на то. Эра говноподписок. Выиграет тот, кто догадается ввести единую подписку, пролоббировать закон какой, при котором это всё станет возможным.

Ответить
1
Развернуть ветку
Photuum

Блин, печально. Регулярно смотрю там фильмы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Теперь не сможешь?

Ответить
2
Развернуть ветку
Photuum

Неизвестно. Они же периодически меняют адрес сайта. Если поиск не выдаёт, а адреса я не знаю, как на сайт попасть?

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Я иногда захожу на очень часто блокируемый ркн'ом порносайт, о смене домена узнаю из их твиттера

Ответить
1
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

На какой?

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

pornhub.com/gay

Ответить
3
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Многие тэжэшники советуют этот адрес, кстати. Не знаешь почему?

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия
Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Ты и сейчас сможешь. Просто при поисковом запросе "смотреть %названиефильма% онлайн" тебе не будут показывать выдачу с этих сайтов

Ответить
0
Развернуть ветку
Photuum

Смотря как заблокируют. Посмотрим.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Вселенский

Жаль

Ответить
0
Развернуть ветку
Ray Roy

А ты что перед просмотром фильма идёшь его искать в яндекс, а не сразу на профильный сайт типа лостфильма?

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Вселенский

Зачем смотреть фильмы когда есть канал максима каца ты мне скажи

Ответить
2
Развернуть ветку
Savelii Blokhin

официальных ресурсов
В переводе с яндексовского на русский «Кинопоиска»

Ответить
0
Развернуть ветку
Beerman

Не приведет. Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно, я все равно не оформлю подписку за 700р, я просто посмотрю другой

Ответить
0
Развернуть ветку
ИгорьOK

Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно
Для этого интернет должен исчезнуть, а фильм должны показывать людям исключительно по одному и под охраной)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Slow Dimon

Кому нужен поисковик, который нихуя не ищет?

И так все выдачи испохабили рекламой и мусором.

Ответить
0
Развернуть ветку
Жабка

В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Такой подход приведет к падению популярности одного поисковика. Они б еще порно и котиков догадались запретить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mike Notimportant

Яндекс - это единственный поисковик ???
- а все остальные РКН сжёг штоле?

Ответить
0
Развернуть ветку
Some Dude

Яна, почему ты пишешь новости о яндексе, в то время, пока Артем Мазанов у них все еще в заложниках? теперь они его оставят без обеда, как тебе его не жаль?

Ответить
0
Развернуть ветку
William Nash

lostfilm - пиратский.
ок, хорошо

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri Knopov

Вот вы скажите, в Рашке и правда кто-то пользуется поиском Яндекса при живом то Гугле ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Pa Chu

конкретно для этих целей яндекс удобнее
да и в принципе, поисковая выдача именно русскоязычных ресурсов ничем не хуже гугловской

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Каких целей, бот?

Ответить
0
Развернуть ветку
Pa Chu

че бот-то?
для целей поиска пиратского контента, извините

Ответить
0
Развернуть ветку
Beerman

о, привет, и как там в 2002 году?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandr Strijov

КиноПоиск просто полный отстой
При наличии подписки, почему-то каждый второй фильм надо покупать отдельно

Ответить
0
Развернуть ветку
Алекс Свэнсон

окей, буду искать в гугле ))) - как будто альтернатив нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Комментарий удалён по просьбе правообладателя.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 80 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null