Lostfilm, Kinogo и другие сайты с пиратским контентом удалят из выдачи «Яндекса» Статьи редакции
В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Удаление доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи «Яндекса» — дополнительная мера новой версии антипиратского меморандума. Интернет-компании и правообладатели подпишут документ до конца года, сообщают «Ведомости» и ТАСС.
Как рассказал «Ведомостям» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Дёмин, в обновлённой версии меморандума появится мера по удалению пиратских сайтов-рецидивистов. Домен будут удалять из поисковой выдачи, если число ссылок с нелегальным контентом на нём превысит сто штук.
Одними из возможных сайтов с пиратским контентом, которые могут исключить из поисковой выдачи «Яндекса», стали Lostfilm, Kinogo, Filmix, lordfilm. Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.
В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что такая мера позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство. В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Правообладатели и крупнейшие российские интернет-компании подписали антипиратский меморандум в 2018 году. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом. Ведением списка занимается Роскомнадзор, он же выступает как посредник в переговорах участников соглашения. За время действия меморандума из поисковой выдачи удалили около 31 миллиона ссылок на сайты с пиратским контентом.
Самых лучших кино сайтов уже давно нет в выдаче, да и разумному человеку поисковик не нужен в этом плане
а как вы ищете тогда? эти сайты систематически имена меняют, и URL всё время разный. Яндекс в этом смысле был удобным проводником в пиратскую вселенную
Так мы уже и не ищем давно, сайты ищут нас 🤷♂️
Я в интернете с 2002, зарегистрирован на всех известных больших площадках. Если что-то происходит мне приходит уведомление на почту.
В задницу эти поисковики!
Какой практический смысл я могу извлечь из вашего опыта?
Kinovod загугли. Норм сайт.
У них тг в котором публикуется зеркало
принял
ну, они надеются. не уверены, не точно знают как это работают, не будут продолжать работать над популярностью.
просто надеются что создав ситуацию безальтернативщины ты всё таки , ̶п̶а̶с̶к̶у̶д̶а̶ ̶м̶р̶а̶з̶ь̶ ̶п̶р̶и̶д̶и̶ ̶в̶ ̶к̶а̶ч̶а̶л̶к̶у̶ , принесешь им свои 200 р за плюс
Можно ещё добавить, что с 14 года Яндекс оказался в стране с ослабленной валютой и почти не растущей экономикой. А за железо надо платить в долларах, да и зп программистов косвенно к к курсу привязана. Успехи Яндекса до 2014 - это производная от роста российской экономики.
Мало того, так они еще устраивают 4-5-6 собесов, когда соседние конторы научились за 1-2 собеса людей набирать
Ну а зачем в Пятерочке нужно 3 собеседования?
Тем не менее. Зп хоть и ниже рынка, но Яндекс все равно её вынужден время от времени повышать.
В среднем там ниже рынка, но люди всё равно идут ради строчки в резюме
Есть какие то пруфы или просто интернет миф? Сишком часто прямо дословно вижу эту фразу
Пруфы хотя бы на словах что это информация от человека, который там работал / получил оффер, а не просто пересказанное из комментов
Сам попробовать сходить как раз планирую, поэтому интересно почву пощупать
Ну и кроме строчки в резюме более низкая зп по рынку может компенсироваться, например, хорошими условиями / опытом в крутом продукте (а может и нет)
опытом в крутом продукте
Ну а шо, нейросети новые регулярно презентуют, беспилотные тачки готовят
Я вообще стараюсь отказаться ото всех их сервисов по возможности. Сложнее всего порешать с такси. Объективно, машин у них больше всего.
C этими 200 рублями однахуйсьвенно смотреть можно только всякое старье и говносериалы. За новинки и хиты надо платить дополнительно!
Они на КиноПоиске на страницах фильмов начали давать ссылки на другие онлайн кинотеатры. Это забота об индустрии в целом.
Говорят что пиратство прямо связано с бедностью.
Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.
Я фиг знает чего там остальные, но Lostfilm же свою озвучку делает. Есть ощущение, что именно поэтому он и выжил. Озвучка же норм, того же Кальмара в ней смотрел.
А сайты-копии мошенников, также продолжит рекламировать в директе?
Не спит хуяндекс, всё о чужих ресурсах думает
не бережет себя
- отдохнуть ему надо
https://tjournal.ru/tech/491117-populyarnost-torrentov-padaet-polzovateli-vybirayut-piratskie-strimingi-glavnoe-iz-issledovaniya-evrosoyuza?comment=6911962
Можно весь списочек, пожалуйста!
Ну да, подпишись на это, подпишись на то. Эра говноподписок. Выиграет тот, кто догадается ввести единую подписку, пролоббировать закон какой, при котором это всё станет возможным.
Блин, печально. Регулярно смотрю там фильмы.
Теперь не сможешь?
Неизвестно. Они же периодически меняют адрес сайта. Если поиск не выдаёт, а адреса я не знаю, как на сайт попасть?
Я иногда захожу на очень часто блокируемый ркн'ом порносайт, о смене домена узнаю из их твиттера
На какой?
Многие тэжэшники советуют этот адрес, кстати. Не знаешь почему?
Ты и сейчас сможешь. Просто при поисковом запросе "смотреть %названиефильма% онлайн" тебе не будут показывать выдачу с этих сайтов
Смотря как заблокируют. Посмотрим.
Жаль
А ты что перед просмотром фильма идёшь его искать в яндекс, а не сразу на профильный сайт типа лостфильма?
Зачем смотреть фильмы когда есть канал максима каца ты мне скажи
официальных ресурсов
В переводе с яндексовского на русский «Кинопоиска»
Не приведет. Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно, я все равно не оформлю подписку за 700р, я просто посмотрю другой
Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно
Для этого интернет должен исчезнуть, а фильм должны показывать людям исключительно по одному и под охраной)))
Кому нужен поисковик, который нихуя не ищет?
И так все выдачи испохабили рекламой и мусором.
В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Такой подход приведет к падению популярности одного поисковика. Они б еще порно и котиков догадались запретить.
Яндекс - это единственный поисковик ???
- а все остальные РКН сжёг штоле?
Яна, почему ты пишешь новости о яндексе, в то время, пока Артем Мазанов у них все еще в заложниках? теперь они его оставят без обеда, как тебе его не жаль?
lostfilm - пиратский.
ок, хорошо
Вот вы скажите, в Рашке и правда кто-то пользуется поиском Яндекса при живом то Гугле ?
конкретно для этих целей яндекс удобнее
да и в принципе, поисковая выдача именно русскоязычных ресурсов ничем не хуже гугловской
Каких целей, бот?
че бот-то?
для целей поиска пиратского контента, извините
о, привет, и как там в 2002 году?
КиноПоиск просто полный отстой
При наличии подписки, почему-то каждый второй фильм надо покупать отдельно
окей, буду искать в гугле ))) - как будто альтернатив нет