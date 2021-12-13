В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

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Удаление доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи «Яндекса» — дополнительная мера новой версии антипиратского меморандума. Интернет-компании и правообладатели подпишут документ до конца года, сообщают «Ведомости» и ТАСС.

Как рассказал «Ведомостям» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Дёмин, в обновлённой версии меморандума появится мера по удалению пиратских сайтов-рецидивистов. Домен будут удалять из поисковой выдачи, если число ссылок с нелегальным контентом на нём превысит сто штук.

Одними из возможных сайтов с пиратским контентом, которые могут исключить из поисковой выдачи «Яндекса», стали Lostfilm, Kinogo, Filmix, lordfilm. Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что такая мера позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство. В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.