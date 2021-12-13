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Новости
Яна Ломакина

«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие Статьи редакции

В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

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4274 просмотров

Удаление доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи «Яндекса» — дополнительная мера новой версии антипиратского меморандума. Интернет-компании и правообладатели подпишут документ до конца года, сообщают «Ведомости» и ТАСС.

Как рассказал «Ведомостям» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Дёмин, в обновлённой версии меморандума появится мера по удалению пиратских сайтов-рецидивистов. Домен будут удалять из поисковой выдачи, если число ссылок с нелегальным контентом на нём превысит сто штук.

Одними из возможных сайтов с пиратским контентом, которые могут исключить из поисковой выдачи «Яндекса», стали Lostfilm, Kinogo, Filmix, lordfilm. Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что такая мера позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство. В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

Правообладатели и крупнейшие российские интернет-компании подписали антипиратский меморандум в 2018 году. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом. Ведением списка занимается Роскомнадзор, он же выступает как посредник в переговорах участников соглашения. За время действия меморандума из поисковой выдачи удалили около 31 миллиона ссылок на сайты с пиратским контентом.

#новости #яндекс

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Argumenta Ambigua

Самых лучших кино сайтов уже давно нет в выдаче, да и разумному человеку поисковик не нужен в этом плане

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44
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Pa Chu

а как вы ищете тогда? эти сайты систематически имена меняют, и URL всё время разный. Яндекс в этом смысле был удобным проводником в пиратскую вселенную

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3
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Он Самый

Был. И гугл был. Теперь нужен новый поисковик, который просто хорошо ищет сайты. Без встроенного маркетплейса, прогнозов погоды, рекламы на первых 10 местах, одобренных цензурой лент новостей, шпионских скриптов и фильтров правобарыг. Готов платить за такой поисковик по подписке, как за спотифай.

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13
2 комментария
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Провинциальный кавалер

https://duckduckgo.com/

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10
5 комментариев
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Так мы уже и не ищем давно, сайты ищут нас 🤷‍♂️
Я в интернете с 2002, зарегистрирован на всех известных больших площадках. Если что-то происходит мне приходит уведомление на почту.
В задницу эти поисковики!

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5
2 комментария
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infinity one

Kinovod загугли. Норм сайт.
У них тг в котором публикуется зеркало

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2
3 комментария
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Сергей Сергеич

Отнюдь. Я человек разумный и нет ничего проще на мой взгляд, чем вбить в поисковике "горбатая гора смотреть фильм бесплатно в хорошем качестве ответа дубляж". И всё, весь мир перед тобой. Или ты предлагаешь хранить в закладках или на листочке все пиратские кинопабы и их зеркала?

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0
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Провинциальный кавалер

В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
 Да ну конечно. На рост одного конкретного видеоресурса они надеятся. На свой говнопоиск.

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32
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Провинциальный кавалер

ну, они надеются. не уверены, не точно знают как это работают, не будут продолжать работать над популярностью.
просто надеются что создав ситуацию безальтернативщины ты всё таки , ̶п̶а̶с̶к̶у̶д̶а̶ ̶м̶р̶а̶з̶ь̶ ̶п̶р̶и̶д̶и̶ ̶в̶ ̶к̶а̶ч̶а̶л̶к̶у̶ , принесешь им свои 200 р за плюс

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2
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Провинциальный кавалер

Понабрали эффективных менеджеров и уже слишком втянулись в работу с государством. Яндекс же был другим, очень жаль наблюдать его сейчас таким.

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10
22 комментария
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Соколов Андрей

C этими 200 рублями однахуйсьвенно смотреть можно только всякое старье и говносериалы. За новинки и хиты надо платить дополнительно!

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2
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Eldar

Они на КиноПоиске на страницах фильмов начали давать ссылки на другие онлайн кинотеатры. Это забота об индустрии в целом.

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2
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Провинциальный кавалер

осталось понять какой именно индустрии. думаю, речь об их индустри официальных кинотеатров. на который мне как бы похуй как там у них всех успехи пойдут, я здесь чисто киношку посмотреть пришел

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–2
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Максим Грандов

Кинопоиск впрочем хороший

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0
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Провинциальный кавалер

Надеюсь, это скажется на популярности Яндекса как поисковой сети 😁

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26
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Провинциальный кавалер

И так невысокой, прямо скажем

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0
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Провинциальный кавалер

40 % поисковых запросов идут через Яндекс

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1
5 комментариев
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Иванов Олег

Прямо скажем, ты не знаешь, о чем говоришь 💁🏿

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1
1 комментарий
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Провинциальный кавалер

кто ищет тот найдет , кто не хочет искать тот останется в неведении

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12
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Кирилл Вселенский
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43
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VladimirV

Говорят что пиратство прямо связано с бедностью.

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18
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Он Самый

В РФ 50% бедные, 40% нищие

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3
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Провинциальный кавалер

И 10% Пираты! 🏴‍☠️

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1
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Serge

Удалили 2 альбома на сервисах в России, треки из которых я покупал в российском iTunes в первой половине десятых годов. Вопрос: как слушать легально?

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0
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Slow Dimon

Кому нужен поисковик, который нихуя не ищет?

И так все выдачи испохабили рекламой и мусором.

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12
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Sail

Ну по картинкам он ищет лучше чем гугл

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2
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Антигравитационный торт

А сайты-копии мошенников, также продолжит рекламировать в директе?

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10
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Провинциальный кавалер

Это же не конкуренты кинопоиска

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9
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Провинциальный кавалер

Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.
 Я фиг знает чего там остальные, но Lostfilm же свою озвучку делает. Есть ощущение, что именно поэтому он и выжил. Озвучка же норм, того же Кальмара в ней смотрел.

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10
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Провинциальный кавалер

Lostfilm только делает озвучку.
Они не выкладывают видео для просмотра в принципе.

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1
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Провинциальный кавалер

Выкладывают же. У них на сайте можно скачать озвучку с видеорядом.

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4
1 комментарий
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Ivan

На чем они зарабатывали? Рекламы не было в сериалах никогда , только контекстная на сайте , а там копейки

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0
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папа Кырр

на стороне. рекламу озвучивают, вот это всё. габидуллин давно нарасхват.

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0
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ИгорьOK

Можно весь списочек, пожалуйста!

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8
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Провинциальный кавалер

https://tjournal.ru/tech/491117-populyarnost-torrentov-padaet-polzovateli-vybirayut-piratskie-strimingi-glavnoe-iz-issledovaniya-evrosoyuza?comment=6911962

Популярность торрентов падает — пользователи…
Жители стран с высоким уровнем дохода на душу населения посещают пиратские сайты реже граждан из…
tjournal.ru
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3
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CommentBot
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9
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neolol

Ну да, подпишись на это, подпишись на то. Эра говноподписок. Выиграет тот, кто догадается ввести единую подписку, пролоббировать закон какой, при котором это всё станет возможным.

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3
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Кирилл Вселенский

Жаль

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1
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Ray Roy

А ты что перед просмотром фильма идёшь его искать в яндекс, а не сразу на профильный сайт типа лостфильма?

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2
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Кирилл Вселенский

Зачем смотреть фильмы когда есть канал максима каца ты мне скажи

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8
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Savelii Blokhin

официальных ресурсов
В переводе с яндексовского на русский «Кинопоиска»

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2
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Имя И Фамилия

Не спит хуяндекс, всё о чужих ресурсах думает

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2
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Mike Notimportant

не бережет себя
- отдохнуть ему надо

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0
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Alexandr Strijov

КиноПоиск просто полный отстой
При наличии подписки, почему-то каждый второй фильм надо покупать отдельно

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2
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Dimitri Knopov

Вот вы скажите, в Рашке и правда кто-то пользуется поиском Яндекса при живом то Гугле ?

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1
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Beerman

о, привет, и как там в 2002 году?

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1
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Pa Chu

конкретно для этих целей яндекс удобнее
да и в принципе, поисковая выдача именно русскоязычных ресурсов ничем не хуже гугловской

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0
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Имя И Фамилия

Каких целей, бот?

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1 комментарий
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fullmetalboy48151623 .

Из метрик одного магазина: 52% гугл, 44% яндекс.

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0
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MadRat96

Для некоторых целей удобен Яндекс, для других -гугл

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Алексей Дьяконов

Эх, а раньше поисковые системы пытались помочь тебе найти нужную информацию

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1
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MadRat96

Глупая новость, поскольку на таких ресурсах порой есть контент, который в легальном доступе уже отсутствует, например книги по symbian/j2me от нокии или старые советские учебники

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1
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Photuum

Блин, печально. Регулярно смотрю там фильмы.

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0
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Имя И Фамилия

Теперь не сможешь?

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2
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Photuum

Неизвестно. Они же периодически меняют адрес сайта. Если поиск не выдаёт, а адреса я не знаю, как на сайт попасть?

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7 комментариев
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Люц Шнайдер

Ты и сейчас сможешь. Просто при поисковом запросе "смотреть %названиефильма% онлайн" тебе не будут показывать выдачу с этих сайтов

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Photuum

Смотря как заблокируют. Посмотрим.

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Beerman

Не приведет. Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно, я все равно не оформлю подписку за 700р, я просто посмотрю другой

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ИгорьOK

Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно
Для этого интернет должен исчезнуть, а фильм должны показывать людям исключительно по одному и под охраной)))

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Жабка

В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Такой подход приведет к падению популярности одного поисковика. Они б еще порно и котиков догадались запретить.

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Mike Notimportant

Яндекс - это единственный поисковик ???
- а все остальные РКН сжёг штоле?

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Провинциальный кавалер

Гу гугл уже давно торрент трекеры выпилил из выдачи

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Some Dude

Яна, почему ты пишешь новости о яндексе, в то время, пока Артем Мазанов у них все еще в заложниках? теперь они его оставят без обеда, как тебе его не жаль?

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William Nash

lostfilm - пиратский.
ок, хорошо

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Алекс Свэнсон

окей, буду искать в гугле ))) - как будто альтернатив нет

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Александр Иванов

А смысл удалять домены, если они на следующий день переклеиваются на новые и продолжают работать?
Тоже самое и с казино, домен заблокировал РКН / удалили, но сайт продолжает работать на новом...

Тут либо вообще не показывать выдачу по определенным запросам, либо хз вообще что делать

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Рикардо Солана

До свидания Яндекс - дешёвая подделка под Google.

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Никита Смирнов

Прирост популярности официальных ресурсов начнется, когда их будет 2-3, а не 20-30, блять. Никто не готов платить сто тысяч разных подписок из-за того, что вы пилите рынок и каждая новая фигня выходит на новом стриминге.

Хотя яндексом все равно пользуются разве что странные люди.

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Провинциальный кавалер

Да и ещё вопрос к качеству озвучки, та же амедиатека по большей части шлак несмотрибельный, к тому же зацензурированный

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Борис Юринов

Спасибо за наводку. Про 3 из них не знал, заценю.

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Клим Чугункин

уточка преде, порядок наведе

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Клим Чугункин

А вообще для всех страждущих есть soda плеер, который умеет потоковое с трекера. Ну или kodi уже себе настройте, можно даже на отдельной железке, типа малины

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Веня Пупкин

Я, в свою очередь, буду удалять Яндекс со всех своих устройств.

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Jonny Odyssey

у меня в закладках стоит уже давно сайт, на котором полно бесплатных фильмов. Так вообще плевать

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Serge

В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Ну то есть покупать права на показ контента (например, популярный сериал The Expanse) в России не хотят, а блокировка по их мнению что-то решит.

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Провинциальный кавалер

Комментарий удалён по просьбе правообладателя.

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