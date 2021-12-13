«Яндекс» будет удалять из поиска сайты с пиратским контентом — среди них Lostfilm, Kinogo и другие Статьи редакции
В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Удаление доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи «Яндекса» — дополнительная мера новой версии антипиратского меморандума. Интернет-компании и правообладатели подпишут документ до конца года, сообщают «Ведомости» и ТАСС.
Как рассказал «Ведомостям» президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Дёмин, в обновлённой версии меморандума появится мера по удалению пиратских сайтов-рецидивистов. Домен будут удалять из поисковой выдачи, если число ссылок с нелегальным контентом на нём превысит сто штук.
Одними из возможных сайтов с пиратским контентом, которые могут исключить из поисковой выдачи «Яндекса», стали Lostfilm, Kinogo, Filmix, lordfilm. Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.
В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что такая мера позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство. В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Правообладатели и крупнейшие российские интернет-компании подписали антипиратский меморандум в 2018 году. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом. Ведением списка занимается Роскомнадзор, он же выступает как посредник в переговорах участников соглашения. За время действия меморандума из поисковой выдачи удалили около 31 миллиона ссылок на сайты с пиратским контентом.
Самых лучших кино сайтов уже давно нет в выдаче, да и разумному человеку поисковик не нужен в этом плане
а как вы ищете тогда? эти сайты систематически имена меняют, и URL всё время разный. Яндекс в этом смысле был удобным проводником в пиратскую вселенную
Был. И гугл был. Теперь нужен новый поисковик, который просто хорошо ищет сайты. Без встроенного маркетплейса, прогнозов погоды, рекламы на первых 10 местах, одобренных цензурой лент новостей, шпионских скриптов и фильтров правобарыг. Готов платить за такой поисковик по подписке, как за спотифай.
Так мы уже и не ищем давно, сайты ищут нас 🤷♂️
Я в интернете с 2002, зарегистрирован на всех известных больших площадках. Если что-то происходит мне приходит уведомление на почту.
В задницу эти поисковики!
Kinovod загугли. Норм сайт.
У них тг в котором публикуется зеркало
Отнюдь. Я человек разумный и нет ничего проще на мой взгляд, чем вбить в поисковике "горбатая гора смотреть фильм бесплатно в хорошем качестве ответа дубляж". И всё, весь мир перед тобой. Или ты предлагаешь хранить в закладках или на листочке все пиратские кинопабы и их зеркала?
ну, они надеются. не уверены, не точно знают как это работают, не будут продолжать работать над популярностью.
просто надеются что создав ситуацию безальтернативщины ты всё таки , ̶п̶а̶с̶к̶у̶д̶а̶ ̶м̶р̶а̶з̶ь̶ ̶п̶р̶и̶д̶и̶ ̶в̶ ̶к̶а̶ч̶а̶л̶к̶у̶ , принесешь им свои 200 р за плюс
C этими 200 рублями однахуйсьвенно смотреть можно только всякое старье и говносериалы. За новинки и хиты надо платить дополнительно!
Они на КиноПоиске на страницах фильмов начали давать ссылки на другие онлайн кинотеатры. Это забота об индустрии в целом.
Кинопоиск впрочем хороший
Прямо скажем, ты не знаешь, о чем говоришь 💁🏿
Говорят что пиратство прямо связано с бедностью.
В РФ 50% бедные, 40% нищие
Удалили 2 альбома на сервисах в России, треки из которых я покупал в российском iTunes в первой половине десятых годов. Вопрос: как слушать легально?
Кому нужен поисковик, который нихуя не ищет?
И так все выдачи испохабили рекламой и мусором.
Ну по картинкам он ищет лучше чем гугл
А сайты-копии мошенников, также продолжит рекламировать в директе?
Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.
Я фиг знает чего там остальные, но Lostfilm же свою озвучку делает. Есть ощущение, что именно поэтому он и выжил. Озвучка же норм, того же Кальмара в ней смотрел.
На чем они зарабатывали? Рекламы не было в сериалах никогда , только контекстная на сайте , а там копейки
на стороне. рекламу озвучивают, вот это всё. габидуллин давно нарасхват.
Можно весь списочек, пожалуйста!
https://tjournal.ru/tech/491117-populyarnost-torrentov-padaet-polzovateli-vybirayut-piratskie-strimingi-glavnoe-iz-issledovaniya-evrosoyuza?comment=6911962
Ну да, подпишись на это, подпишись на то. Эра говноподписок. Выиграет тот, кто догадается ввести единую подписку, пролоббировать закон какой, при котором это всё станет возможным.
Жаль
А ты что перед просмотром фильма идёшь его искать в яндекс, а не сразу на профильный сайт типа лостфильма?
Зачем смотреть фильмы когда есть канал максима каца ты мне скажи
официальных ресурсов
В переводе с яндексовского на русский «Кинопоиска»
Не спит хуяндекс, всё о чужих ресурсах думает
не бережет себя
- отдохнуть ему надо
КиноПоиск просто полный отстой
При наличии подписки, почему-то каждый второй фильм надо покупать отдельно
Вот вы скажите, в Рашке и правда кто-то пользуется поиском Яндекса при живом то Гугле ?
о, привет, и как там в 2002 году?
конкретно для этих целей яндекс удобнее
да и в принципе, поисковая выдача именно русскоязычных ресурсов ничем не хуже гугловской
Каких целей, бот?
Из метрик одного магазина: 52% гугл, 44% яндекс.
Для некоторых целей удобен Яндекс, для других -гугл
Эх, а раньше поисковые системы пытались помочь тебе найти нужную информацию
Глупая новость, поскольку на таких ресурсах порой есть контент, который в легальном доступе уже отсутствует, например книги по symbian/j2me от нокии или старые советские учебники
Блин, печально. Регулярно смотрю там фильмы.
Теперь не сможешь?
Неизвестно. Они же периодически меняют адрес сайта. Если поиск не выдаёт, а адреса я не знаю, как на сайт попасть?
Ты и сейчас сможешь. Просто при поисковом запросе "смотреть %названиефильма% онлайн" тебе не будут показывать выдачу с этих сайтов
Смотря как заблокируют. Посмотрим.
Не приведет. Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно, я все равно не оформлю подписку за 700р, я просто посмотрю другой
Если я не найду способ посмотреть фильм бесплатно
Для этого интернет должен исчезнуть, а фильм должны показывать людям исключительно по одному и под охраной)))
В компании надеются, что такой подход приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Такой подход приведет к падению популярности одного поисковика. Они б еще порно и котиков догадались запретить.
Яндекс - это единственный поисковик ???
- а все остальные РКН сжёг штоле?
Яна, почему ты пишешь новости о яндексе, в то время, пока Артем Мазанов у них все еще в заложниках? теперь они его оставят без обеда, как тебе его не жаль?
lostfilm - пиратский.
ок, хорошо
окей, буду искать в гугле ))) - как будто альтернатив нет
А смысл удалять домены, если они на следующий день переклеиваются на новые и продолжают работать?
Тоже самое и с казино, домен заблокировал РКН / удалили, но сайт продолжает работать на новом...
Тут либо вообще не показывать выдачу по определенным запросам, либо хз вообще что делать
До свидания Яндекс - дешёвая подделка под Google.
Прирост популярности официальных ресурсов начнется, когда их будет 2-3, а не 20-30, блять. Никто не готов платить сто тысяч разных подписок из-за того, что вы пилите рынок и каждая новая фигня выходит на новом стриминге.
Хотя яндексом все равно пользуются разве что странные люди.
Спасибо за наводку. Про 3 из них не знал, заценю.
уточка преде, порядок наведе
А вообще для всех страждущих есть soda плеер, который умеет потоковое с трекера. Ну или kodi уже себе настройте, можно даже на отдельной железке, типа малины
Я, в свою очередь, буду удалять Яндекс со всех своих устройств.
у меня в закладках стоит уже давно сайт, на котором полно бесплатных фильмов. Так вообще плевать
В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.
Ну то есть покупать права на показ контента (например, популярный сериал The Expanse) в России не хотят, а блокировка по их мнению что-то решит.