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Новости
Яна Ломакина

Выпускник православной гимназии взорвал самодельную бомбу у входа монастыря в Серпухове. Восемь человек пострадали Статьи редакции

По предварительным данным, бывший воспитанник церковно-приходской школы подвергался буллингу.

О взрыве самодельного взрывного устройства на территории Владычного Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове сообщают ТАСС и «Интерфакс». Это подтвердила областная прокуратура.

Как пишет ТАСС, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе семеро детей.

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Фото с места происшествия  Снимок телеграм-канала «112»

По данным источника «Интерфакса», взрыв устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы при монастыре. «Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — заявил собеседник агентства, добавив, что выпускник подвергался буллингу. Это подтвердил и источник РИА «Новости».

ТАСС сообщает, что мужчину задержали. «Интерфакс» же пишет, что он погиб от ранений. Позже в агентстве уточнили, что он жив и находится в больнице. В МВД сообщили, что 18-летний выпускник гимназии пострадал из-за самоподрыва.

#новости #происшествия

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110 комментариев
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Кирилл Вселенский

В комментах минное поле, можно оскорбить чувства верующих или оправдать экстримизм

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70
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Провинциальный кавалер

можно оскорбить чувства верующих или оправдать экстримизм
 Крайне осуждаю и не приветствую твои слова о том, что можно оскорблять чувства верующих и оправдывать экстримизм. Я считаю что этого делать нельзя!

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17
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Мистер Андерсон

ничего не знаю, Кирилл разрешил, в суде буду ссылаться на него

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7
2 комментария
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Провинциальный кавалер

Бох простит

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5
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Vladimir Vorobyev

Ещё чувства ценителей корректного русского языка

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1
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Кирилл Вселенский

На них всем поебать

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0
1 комментарий
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Провинциальный кавалер

Вот и дилема про два стула очень кстати нарисовалась

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1
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Илья Ишутин

Можно пройти по лезвию, написав «неисповедимы пути господа»

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1
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Рикардо Солана

А можно не оскорблять чувства атеистов? Это тоже вера, в отсутствии классического бога или аллаха.

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0
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Grisha Pivovarov

И

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0
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Мистер Андерсон

переметнулся в ислам

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27
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Мистер Андерсон

взрывная шутка, бро

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37
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Мистер Андерсон

спасибо

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12
3 комментария
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испанский смех

Принял ислам

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1
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Сергей Леонов

Поперла новая методичка - россиянин)

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19
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Леонид Гудимов

18-и летний россиянин устроил хлопок.

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29
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Провинциальный кавалер

Соседи задохнулись

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2
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hyposlasher

А как должно было быть?

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1
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Люц Шнайдер

Вообще-то они всегда так пишут. Типа "россияне отдохнули в Крыму и рассказали" и всё в таком духе. Просто вбей там в поиске "россиянин" по новостям

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1
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web-watcher

Надо было написать с акцентом на национальность? "Устроившим взрыв в монастыре оказался 18-летний русский"

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1
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Smaug The Terrible

СК проводит проверку на "пагубное влияние интернета"

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22
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Сергей Лукин

Он небось в ботвафилку 2024 играл. Во всём виноваты игры!

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4
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Он Самый

А то!

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6
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new_comment

А на "пагубное влияние РПЦ на психику подростков" не проводит ещё?

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3
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Имя И Фамилия

Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений
 Оскорбили чувства верующего.

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20
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Mikhail Sukhanov

Считаю, что виноват Моргенштерн, который своими песнями совращает молодежь

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16
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new_comment

Виноваты компьютерные игры. В церковно-приходской школе не давали в них играть.

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4
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Александр Борродач

Компьютерные игры про Моргенштерна

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0
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Провинциальный кавалер

Всё так

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0
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Michael Scott

виновата самоизоляция и вакцинация от которых люди сходят с ума

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0
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Провинциальный кавалер

пророчество Карлина сбылось

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12
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Жы Dogolonoga

прошу ликбез

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3
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Провинциальный кавалер

есть только безлик

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12
1 комментарий
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Провинциальный кавалер

Он говорил о стрельбе, а не взрывах. Цитируешь Карлина — делай это правильно.

А стрельба в церкви была как минимум в 2015-м в Чарльстоне.

upd. а, вот ещё в Sutherland Springs в 2017-м, ну и ещё по мелочи в 99-м, 2005-м и 2007-м.

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6
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Провинциальный кавалер

смысл был в целом и общем о насилии в церквях

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0
1 комментарий
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Алена Яровая

Цитировать правильно Карлина,напевать Гамбино

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0
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Максим Ростокин
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11
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Провинциальный кавалер

В пятницу 13го ещё, идейный чел

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2
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Doktor Streyndzhlav

Не хочу тебя расстраивать.
Но сегодня понедельник.

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26
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Провинциальный кавалер

Пн13 точно, охуеть

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4
2 комментария
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Очень Cерьёзный Валера

На плоской земле небольшая задержка.

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5
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ИгорьOK

Как же ты можешь расстроить того, у кого сегодня пятница!
Это мы тут расстраиваемся.
А он счастливчик! Можно только позавидовать человеку!

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5
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Мистер Андерсон

с утра выпил — и уже пятница

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8
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Madao

Какую пятницу? Сегодня понедельник.

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1
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Кобзон Хиггса

Дотянулся проклятый Моргенштерн

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8
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new_comment

Подозреваемый был подписан в соцсетях на паблик Навального, лайкал видео ФБК?

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1
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Chikk

Личные отношения с монахинями? Однако, шалят они там, получается. :)

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6
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Madao

Какой же ты меркий.

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1
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Chikk

Спасибо. Продолжай...

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3
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Yaroslav Sugonyako

Во всём виновато аниме, так как "искусство - это взрыв"

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7
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папа Кырр
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0
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Провинциальный кавалер

Люди пострадали, а вы шутки шутите. Идиоты

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6
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Провинциальный кавалер
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5
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Кирилл Вселенский

По предварительным данным, взрыв устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы.
Я тоже выпускник православной гимназии кстати

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2
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Виталий Лановой

Аминь братъ

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9
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Провинциальный кавалер

Анимь

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3
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Провинциальный кавалер
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6
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Провинциальный кавалер

Капитан двощер

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0
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Антигравитационный торт

домогались?

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0
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Кирилл Вселенский

Покажи где дядя тебя трогал

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1
1 комментарий
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Провинциальный кавалер

И Сталин (он бросил, правда)

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0
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Провинциальный кавалер

Самая миролюбивая в мире религия.

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3
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Борис Уткин

Самая миролюбивая религия - буддизм. А у христиан в среднем 1 теракт на 100 исламских.

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0
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Провинциальный кавалер

Ок, значит не самая миролюбивая, но тенденция к миролюбию на лицо.

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1
3 комментария
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Провинциальный кавалер

Джайнизм проповедует полный отказ от насилия. Но если я опубликую символ Джайнизма, будет возбуждено уголовное дело. Ирония!

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0
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папа Кырр

Все люди в этом треде. Не ведаете что творите. Храни вас Господь.

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2
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Провинциальный кавалер

В православной
 мужчина взорвал бомбу
 Дело раскрыто.

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2
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Кирилл Вселенский

Спасибо, Ватсон

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0
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Провинциальный кавалер
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2
2 комментария
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Андрон

буллинг - это что такое?

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0
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Doktor Streyndzhlav

Это боулинг, там ошибка в тексте.

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3
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Sergey Feiler

Бабах

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1
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Провинциальный кавалер

Но не тот

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0
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Провинциальный кавалер

год колумбайнов чот

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1
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Провинциальный кавалер

Это что, православный колумбайн?

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1
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Леонид Гудимов

Потом окажется что тоже в интернетах этих ваших насмотрелся на субкультуры запрещённые и пошёл колумбайнить как в Казани

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1
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Провинциальный кавалер

они все др на др смотрят, не в Казани дело

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Леонид Гудимов

А в интернетах?)

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1 комментарий
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Провинциальный кавалер

Знакомая рассказывала про обучение в православной гимназии. После ее рассказов удивляюсь, что этот случай единичный.

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Алена Яровая

Есть охуенный материал «в начале было воспитание» миллер алис. В книге здорово описывается что не так с головой у детей и воспитанников которые растут в окружении богобоязненных людей. Автор приплетает и Гитлера и причины почему за ним следовали

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1
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Провинциальный кавалер
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1
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Jonny Odyssey

нормально так парнишку наставили на путь истинный?
Как пел классик:
В церкви смрад и полумрак
Дьяки курят ладан,
Да, и в церкви все не так
Все не так как надо
_____
Кирюша-Гундяев не хочет разбор полетов устроить? Ведь это может быть только первой ласточкой

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1
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Руслан Астратов

Интересно, что на это скажет клоун патриарх kill real

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Очень Cерьёзный Валера
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aliftin

Неделя началась.

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Провинциальный кавалер

ой, тут написано было что-то экстремистское

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aliftin

что выпускник подвергался буллингу
 В семинарии? Да быть такого не может.

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Провинциальный кавалер

Говорят что сработала раньше времени, видимо всевышний помог

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Paladin 404992

Вот с чего чел может взять и захотеть сделать бомбу собственного производства и захотеть взорвать бывшую шарагу

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Верен Дар

"пострадали восемь человек, в том числе семеро детей" - т.е. пострадал сам подрывник и ученики школы. А от монахинь, которых он шёл взрывать, бог отвёл? Это оскорбляет мои чувства.

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Паук в сортире

не православно как-то

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Vladimir Medvedev

Религия убивает! Надо запретить православие.

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Федя Прозоров

У терроризма нет религии

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–1
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