Выпускник православной гимназии взорвал самодельную бомбу у входа в монастырь в Серпухове. Восемь человек пострадали Статьи редакции
По предварительным данным, бывший воспитанник церковно-приходской школы подвергался травле.
О взрыве самодельного взрывного устройства на территории Владычного Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове сообщают ТАСС и «Интерфакс». Это подтвердила областная прокуратура.
Как пишет ТАСС, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе семеро детей.
По данным источника «Интерфакса», взрыв устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы при монастыре. «Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — заявил собеседник агентства, добавив, что выпускник подвергался буллингу. Это подтвердил и источник РИА «Новости».
ТАСС сообщает, что мужчину задержали. «Интерфакс» же пишет, что он погиб от ранений. Позже в агентстве уточнили, что он жив и находится в больнице. В МВД сообщили, что 18-летний выпускник гимназии пострадал из-за самоподрыва.
Обновлено. Устроивший взрыв в гимназии погиб, сообщили источники РБК, ТАСС и РИА «Новости». Он умер от потери крови из-за ран, которые были нанесены его собственным взрывным устройством. В СК при этом говорят, что он выжил и находится в реанимации.
Дополнено. Телеграм-канал Shot пишет, что в 2015 году нападавшему диагностировали рак, затем ему удалили щитовидную железу. У него были проблемы с психикой и суицидальные наклонности, с 2020 года он принимал антидепрессанты, но на учёте у психиатра не состоял.
В комментах минное поле, можно оскорбить чувства верующих или оправдать экстримизм
ничего не знаю, Кирилл разрешил, в суде буду ссылаться на него
Можно пройти по лезвию, написав «неисповедимы пути господа»
А какого дьявола ты пишешь "господа" с маленькой буквы????
Ещё чувства ценителей корректного русского языка
На них всем поебать
А можно не оскорблять чувства атеистов? Это тоже вера, в отсутствии классического бога или аллаха.
Главный герой статьи сделал и то и другое.
И
переметнулся в ислам
взрывная шутка, бро
спасибо
Принял ислам
По трейд ину видимо
Поперла новая методичка - россиянин)
18-и летний россиянин устроил хлопок.
Надо было написать с акцентом на национальность? "Устроившим взрыв в монастыре оказался 18-летний русский"
Вообще-то они всегда так пишут. Типа "россияне отдохнули в Крыму и рассказали" и всё в таком духе. Просто вбей там в поиске "россиянин" по новостям
А как должно было быть?
Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений
Оскорбили чувства верующего.
СК проводит проверку на "пагубное влияние интернета"
А на "пагубное влияние РПЦ на психику подростков" не проводит ещё?
Это другое
Он небось в ботвафилку 2024 играл. Во всём виноваты игры!
А то!
Считаю, что виноват Моргенштерн, который своими песнями совращает молодежь
Виноваты компьютерные игры. В церковно-приходской школе не давали в них играть.
Компьютерные игры про Моргенштерна
виновата самоизоляция и вакцинация от которых люди сходят с ума
Тебе же объяснили, что чел подвергался боулингу!
Не хочу тебя расстраивать.
Но сегодня понедельник.
На плоской земле небольшая задержка.
Как же ты можешь расстроить того, у кого сегодня пятница!
Это мы тут расстраиваемся.
А он счастливчик! Можно только позавидовать человеку!
с утра выпил — и уже пятница
Какую пятницу? Сегодня понедельник.
прошу ликбез
Цитировать правильно Карлина,напевать Гамбино
"Цитируешь Карлина — делай это правильно"
А иначе что? Украдут кораллы у кого?
Во всём виновато аниме, так как "искусство - это взрыв"
Дотянулся проклятый Моргенштерн
Подозреваемый был подписан в соцсетях на паблик Навального, лайкал видео ФБК?
Личные отношения с монахинями? Однако, шалят они там, получается. :)
Какой же ты меркий.
Спасибо. Продолжай...
Самая миролюбивая религия - буддизм. А у христиан в среднем 1 теракт на 100 исламских.
Самая миролюбивая религия - буддизм.
Самая — не значит миролюбивая. В Мьянме и на Шри-Ланке буддисты вполне себе громят мечети и бьют христиан.
Все люди в этом треде. Не ведаете что творите. Храни вас Господь.
По предварительным данным, взрыв устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы.
Я тоже выпускник православной гимназии кстати
Аминь братъ
домогались?
Спасибо, Ватсон
То есть, мою пипирку, когда я моюсь, он видит, а всякие геноциды и линчевания уже слишком большие для него.
Расскажи, пожалуйста, пару примеров :-) разумеется не из православной гимназии, другой, не из России вообще
буллинг - это что такое?
Это боулинг, там ошибка в тексте.
Вот с чего чел может взять и захотеть сделать бомбу собственного производства и захотеть взорвать бывшую шарагу
Воскрес?
Есть охуенный материал «в начале было воспитание» миллер алис. В книге здорово описывается что не так с головой у детей и воспитанников которые растут в окружении богобоязненных людей. Автор приплетает и Гитлера и причины почему за ним следовали
нормально так парнишку наставили на путь истинный?
Как пел классик:
В церкви смрад и полумрак
Дьяки курят ладан,
Да, и в церкви все не так
Все не так как надо
_____
Кирюша-Гундяев не хочет разбор полетов устроить? Ведь это может быть только первой ласточкой
Бабах
Потом окажется что тоже в интернетах этих ваших насмотрелся на субкультуры запрещённые и пошёл колумбайнить как в Казани
что выпускник подвергался буллингу
В семинарии? Да быть такого не может.
Религия убивает! Надо запретить православие.
Как говорят его однокашники, парня там травили. Обзывали дрянью, говорили, что он ничего не добьётся, ничего не стоит и вообще попадёт в ад.
"пострадали восемь человек, в том числе семеро детей" - т.е. пострадал сам подрывник и ученики школы. А от монахинь, которых он шёл взрывать, бог отвёл? Это оскорбляет мои чувства.
@Яна Ломакина что такое буллинг?
Это как травля или что-то другое?
Интересно, что на это скажет клоун патриарх kill real
Неделя началась.