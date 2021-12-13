По предварительным данным, бывший воспитанник церковно-приходской школы подвергался буллингу.

О взрыве самодельного взрывного устройства на территории Владычного Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове сообщают ТАСС и «Интерфакс». Это подтвердила областная прокуратура.

Как пишет ТАСС, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе семеро детей.

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По данным источника «Интерфакса», взрыв устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы при монастыре. «Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — заявил собеседник агентства, добавив, что выпускник подвергался буллингу. Это подтвердил и источник РИА «Новости».

ТАСС сообщает, что мужчину задержали. «Интерфакс» же пишет, что он погиб от ранений. Позже в агентстве уточнили, что он жив и находится в больнице. В МВД сообщили, что 18-летний выпускник гимназии пострадал из-за самоподрыва.