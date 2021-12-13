Выпускник православной гимназии взорвал самодельную бомбу у входа в Серпуховской монастырь. Восемь человек пострадали Статьи редакции
По предварительным данным, бывший воспитанник церковно-приходской школы подвергался буллингу.
О взрыве самодельного взрывного устройства на территории Владычного Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове сообщают ТАСС и «Интерфакс». Это подтвердила областная прокуратура.
Как пишет ТАСС, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе семеро детей.
По данным источника «Интерфакса», взрыв устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы при монастыре. «Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — заявил собеседник агентства, добавив, что выпускник подвергался буллингу. Это подтвердил и источник РИА «Новости».
ТАСС сообщает, что мужчину задержали. «Интерфакс» же пишет, что он погиб от ранений. Позже в агентстве уточнили, что он жив и находится в больнице. В МВД сообщили, что 18-летний выпускник гимназии пострадал из-за самоподрыва.
В комментах минное поле, можно оскорбить чувства верующих или оправдать экстримизм
ничего не знаю, Кирилл разрешил, в суде буду ссылаться на него
Ещё чувства ценителей корректного русского языка
На них всем поебать
СК проводит проверку на "пагубное влияние интернета"
Он небось в ботвафилку 2024 играл. Во всём виноваты игры!
переметнулся в ислам
взрывная шутка, бро
спасибо
прошу ликбез
Поперла новая методичка - россиянин)
18-и летний россиянин устроил хлопок.
А как должно было быть?
Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений
Оскорбили чувства верующего.
Считаю, что виноват Моргенштерн, который своими песнями совращает молодежь
По предварительным данным, взрыв устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы.
Я тоже выпускник православной гимназии кстати
Аминь братъ
домогались?
Покажи где дядя тебя трогал
Личные отношения с монахинями? Однако, шалят они там, получается. :)
Какой же ты меркий.
Спасибо. Продолжай...
Не хочу тебя расстраивать.
Но сегодня понедельник.
Какую пятницу? Сегодня понедельник.
с утра выпил — и уже пятница
Спасибо, Ватсон
И последний вопрос, мистер Вселенский...
Дотянулся проклятый Моргенштерн
Во всём виновато аниме, так как "искусство - это взрыв"
Все люди в этом треде. Не ведаете что творите. Храни вас Господь.
Бабах
Потом окажется что тоже в интернетах этих ваших насмотрелся на субкультуры запрещённые и пошёл колумбайнить как в Казани
А в интернетах?)
Интересно, что на это скажет клоун патриарх kill real
Неделя началась.
что выпускник подвергался буллингу
В семинарии? Да быть такого не может.
У терроризма нет религии