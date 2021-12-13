Россияне, привившиеся иностранными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода Статьи редакции
Граждане с антителами также смогут получить сертификат.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинам от коронавируса, с 1 января 2022 года смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».
Голикова уточнила, что получить сертификат смогут и те, кто привился вакциной «Спутник V» в других странах.
Россияне, не сообщавшие в медицинские учреждения о своём заражении коронавирусом и не делавшие ПЦР-тест, смогут сдать анализы на антитела и получить QR-код на полгода. Гражданам с антителами, которые во время болезни делали ПЦР-тест, выдадут сертификат на год.
Ни одна из иностранных вакцин не признана в России. Власти Ленинградской области 1 ноября объявили, что для посещения общественных мест в регионе можно будет предъявлять зарубежные сертификаты. Однако это предложение не согласовал Роспотребнадзор. В конце ноября глава Ленобласти Александр Дрозденко отозвал своё решение.
... сдать анализы на антитела и получить QR-код на полгода, с антителами и положительным ПЦР-тестом — на год
То есть, если болел и переболел - то полгода, а если болеешь, то на год? Эмм...
Иии... Дальше, следи за руками. QR выдавать будут тем, кто болеет в текущий момент. Исходя из текста. Это как-то не очень нормально или нет?
Не тем, кто болеет, а у кого был положительный ПЦР.
Мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат — да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел
То есть, по-сути - похуй на то, выздоровел или нет, главное раз сдал мазок. Чтож, тоже неплохой вариант. :)
Эту херь ещё не отменили? Впрочем, не суть, я только в дисковый телефон умею. :)
У тебя есть рега на Госуслугах? Вот и пиши. :)
Твоя борьба? Бывает...
И так у ментовской надо сообщать о гражданстве, никаких qr кодов не надо
Оттепель? Или просто вынули член из задницы народа перед ещё более грубоким погружением?
Зачем ты ходил с членом в заднице?
А теперь тайтл ближе к реальности:
Россияне, привившиеся иностранными вакцинами, смогут получить полгода
На удивление адекватные меры.
Хоть какая-то положительная новость ебать)
Осталось придумать, как выехать непривитым, чтобы привиться иностранной вакциной.
Медведев продвигал виноделие и продажу вина ради своих угодий, в 2021ом продвигают сертификаты по иностранным вакцинам, потому что в стране бывают редко. Дух времени.
если они редко бывают в стране, то зачем им нужны эти сертификаты?