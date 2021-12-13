Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

Россияне, привившиеся иностранными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода Статьи редакции

Граждане с антителами также смогут получить сертификат.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинам от коронавируса, с 1 января 2022 года смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова уточнила, что получить сертификат смогут и те, кто привился вакциной «Спутник V» в других странах.

Россияне, не сообщавшие в медицинские учреждения о своём заражении коронавирусом и не делавшие ПЦР-тест, смогут сдать анализы на антитела и получить QR-код на полгода. Гражданам с антителами, которые во время болезни делали ПЦР-тест, выдадут сертификат на год.

Ни одна из иностранных вакцин не признана в России. Власти Ленинградской области 1 ноября объявили, что для посещения общественных мест в регионе можно будет предъявлять зарубежные сертификаты. Однако это предложение не согласовал Роспотребнадзор. В конце ноября глава Ленобласти Александр Дрозденко отозвал своё решение.

#новости #вакцинация #qrкоды #covid19

2080 просмотров
31
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Chikk

... сдать анализы на антитела и получить QR-код на полгода, с антителами и положительным ПЦР-тестом — на год
 То есть, если болел и переболел - то полгода, а если болеешь, то на год? Эмм...

Ответить
6
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Переболеть ты мог и 2 месяца назад

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

Иии... Дальше, следи за руками. QR выдавать будут тем, кто болеет в текущий момент. Исходя из текста. Это как-то не очень нормально или нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Праздничный Никита

Не тем, кто болеет, а у кого был положительный ПЦР.

Мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат — да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

То есть, по-сути - похуй на то, выздоровел или нет, главное раз сдал мазок. Чтож, тоже неплохой вариант. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Пока не выздоровел будешь под надзором приложения

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Эту херь ещё не отменили? Впрочем, не суть, я только в дисковый телефон умею. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Открывай госуслуги и пиши заявление в Минздрав, но тебе же похуй на самом деле.

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

У тебя есть рега на Госуслугах? Вот и пиши. :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Слит, нытик.

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Твоя борьба? Бывает...

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Россиянам, привившимся иностранными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода
 Новый способ обнаружить инагента

Ответить
5
Развернуть ветку
Марк Рязанцев

И так у ментовской надо сообщать о гражданстве, никаких qr кодов не надо

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Какое отношение имеет гражданство к инагентам?

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Зачем? Так эти додики смогут убежище в ЕС получить.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Введение Qr-кодов
Разрешение получить QR-код
—--—-- Вы находитесь здесь-—--—---

Ответить
2
Развернуть ветку
woqugyzo

Оттепель? Или просто вынули член из задницы народа перед ещё более грубоким погружением?

Ответить
1
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Зачем ты ходил с членом в заднице?

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Иностранные вакцины то не завезли. Это для тех, кто за границей привился.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Бугур

А теперь тайтл ближе к реальности:

Россияне, привившиеся иностранными вакцинами, смогут получить полгода

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrey Voronin

На удивление адекватные меры.

Ответить
1
Развернуть ветку
Adir Hartmann

Хоть какая-то положительная новость ебать)

Ответить
1
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

россияне, привитые иностранными вакцинам от коронавируса, с 1 января 2022 года смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода.
 Вариант, кончено, но лучше бы двигались в сторону признания иностранных вакцин.

Ответить
0
Развернуть ветку
woqugyzo

Осталось придумать, как выехать непривитым, чтобы привиться иностранной вакциной.

Ответить
2
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Если ничего не поменялось, то, например, на тот же Кипр можно вылететь по ПЦР, а там уже и привиться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Вообще, я, конечно, говорю и о разрешении привиться иностранными вакцинами у нас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

https://news.rambler.ru/gadgets/47415760-immunolog-obyasnil-pochemu-zarubezhnye-vaktsiny-nedostupny-v-rossii/

Иммунолог объяснил, почему зарубежные вакцины…
Производители зарубежных вакцин от коронавируса считают российский рынок непривлекательным для…
news.rambler.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

является не столько нежелание регулятора их регистрировать
 не столько
 все желающие смогут сделать это за дополнительную плату
 19 октября
Переставай цитировать, если не понимаешь птичий язык

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Медведев продвигал виноделие и продажу вина ради своих угодий, в 2021ом продвигают сертификаты по иностранным вакцинам, потому что в стране бывают редко. Дух времени.

Ответить
0
Развернуть ветку
Neketa Fo

если они редко бывают в стране, то зачем им нужны эти сертификаты?

Ответить
0
Развернуть ветку
Провинциальный кавалер

Памагити ани читают мои комментарии и следуют им

Если что, там еще в качестве мер публичные унижения ранее пиздевших пропагандонов предлагались

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null