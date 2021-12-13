Протоколы свидетелей наполовину идентичны.

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Фото Валентина Егоршина

Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, стали три человека, якобы случайно услышавшие его песню в общественных местах. Двое из них раньше могли работать в МВД, пишут журналисты РБК, которые ознакомились с материалами дела.

Андрей Бакулин, Светлана Гаврилкина и Иван Бендь утверждали, что в 2018 году услышали песню Хованского про «Норд-Ост» на улице или в баре. Двое из них спустя 2,5 года нашли трек в интернете, «возмутились» и пожаловались в Главное управление МВД по противодействию экстремизму.

Из информации, которую двое из трёх свидетелей оставили о себе в соцсетях следует, что они в прошлом работали в полиции Санкт-Петербурга:

Андрей Бакулин указал, что работает специалистом по охране труда. Ранее он написал в фейсбуке, что был на госслужбе, а в 2017 году сделал репост поздравления с Днём офицера со страницы Центра специального назначения ФСБ. Пользователь с никнеймом, который Бакулин использовал при регистрации на фейсбуке и Mail.ru, в 2017 году оставил несколько сообщений на форуме police-russia.ru, в том числе просил помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне. В базах контактов своих знакомых Бакулин записан в том числе как Андрей Убойный, Андрей УгРо Питер, Андрей ФСБ и Следак Ииии.

Иван Бердь указал, что в 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД. Он работал оперуполномоченным криминальной милиции с 2005 по 2008 год. Затем Бердь несколько лет был заместителем гендиректора по безопасности в коммерческой компании и искал работу в той же сфере.

Как отмечают сотрудники РБК, все три протокола свидетелей наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев. В начале допроса каждый из троих сообщил: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube». Песню Хованского все трое назвали либо «отвратительной», либо «омерзительной» и описали дословно таким образом: «Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре «Норд-Ост» с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов».

Каждый из допрошенных интересовался у человека в общественном месте, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». Собеседник в каждом случае ответил, что «находится на онлайн-конференции в Skype — по сути, на прямой трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».

Ютуб-блогер Юрий Хованский находится в следственном изоляторе почти полгода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

В открытом письме 29 ноября блогер отметил, что исполнил песню в 2012 году — по закону у этого проступка истекли сроки давности. По словам Хованского, следствие завербовало подставных свидетелей, которые сказали, что он пел трек в 2018 году.

Новости Andy 29 ноя «Я умоляю — помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье»: Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО В нём он говорит об угрозах ему и его девушке и просит помощи.