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Новости
Яна Ломакина

РБК: двое из трёх свидетелей по делу Хованского раньше работали в полиции Статьи редакции

Протоколы свидетелей наполовину идентичны.

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6341 просмотров
Фото Валентина Егоршина 

Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, стали три человека, якобы случайно услышавшие его песню в общественных местах. Двое из них раньше могли работать в МВД, пишут журналисты РБК, которые ознакомились с материалами дела.

Андрей Бакулин, Светлана Гаврилкина и Иван Бендь утверждали, что в 2018 году услышали песню Хованского про «Норд-Ост» на улице или в баре. Двое из них спустя 2,5 года нашли трек в интернете, «возмутились» и пожаловались в Главное управление МВД по противодействию экстремизму.

Из информации, которую двое из трёх свидетелей оставили о себе в соцсетях следует, что они в прошлом работали в полиции Санкт-Петербурга:

  • Андрей Бакулин указал, что работает специалистом по охране труда. Ранее он написал в фейсбуке, что был на госслужбе, а в 2017 году сделал репост поздравления с Днём офицера со страницы Центра специального назначения ФСБ. Пользователь с никнеймом, который Бакулин использовал при регистрации на фейсбуке и Mail.ru, в 2017 году оставил несколько сообщений на форуме police-russia.ru, в том числе просил помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне. В базах контактов своих знакомых Бакулин записан в том числе как Андрей Убойный, Андрей УгРо Питер, Андрей ФСБ и Следак Ииии.
  • Иван Бердь указал, что в 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД. Он работал оперуполномоченным криминальной милиции с 2005 по 2008 год. Затем Бердь несколько лет был заместителем гендиректора по безопасности в коммерческой компании и искал работу в той же сфере.

Как отмечают сотрудники РБК, все три протокола свидетелей наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев. В начале допроса каждый из троих сообщил: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube». Песню Хованского все трое назвали либо «отвратительной», либо «омерзительной» и описали дословно таким образом: «Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре «Норд-Ост» с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов».

Каждый из допрошенных интересовался у человека в общественном месте, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». Собеседник в каждом случае ответил, что «находится на онлайн-конференции в Skype — по сути, на прямой трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».

Ютуб-блогер Юрий Хованский находится в следственном изоляторе почти полгода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

В открытом письме 29 ноября блогер отметил, что исполнил песню в 2012 году — по закону у этого проступка истекли сроки давности. По словам Хованского, следствие завербовало подставных свидетелей, которые сказали, что он пел трек в 2018 году.

Новости
Andy
«Я умоляю — помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье»: Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО

В нём он говорит об угрозах ему и его девушке и просит помощи.

#новости #хованский

Спасибо за наводку Либертарианство
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67 комментариев
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Сержант Волков

В начале допроса каждый из троих сообщил: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube».
 Я простой рядовой рабочий Иван, город Москва. Интернет пользователь активность. Хованский плохая песня, омерзительный текст. Юрий бутылка получить правильно

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132
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Bibba La Bibba

Я простая рабочая мразь, которая не смогла отказать начальству по составлению дела и посадке блогера

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11
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папа Кырр

Блогер бутылка садись - справедливость восторжествование получай.

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3
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Провинциальный кавалер

Какие ваши доказательства?

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1
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ИгорьOK

Кокаинум

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2
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Кот Эхолот

Великий партия забирать ваш кошко жена социальный рейтинг -100 снова надпись ведёт расстрел

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0
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Провинциальный кавалер

Помните æбанашку из Лиги Безопасного инета, которая любит отправлять треки на экспертизу?
Так вот у Иры Шихман с ней вышло интервью, рекаю послушать минут 7-9, чтобы понять, какой уровень интеллекта у подобных деятелей. Там в голове не то, что камень вместо мозга, нет – там хлебный мякиш.

Еще раз скажу: не больше 7-9 минут.

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23
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папа Кырр

рекаю
 БЛЛЛЯ

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36
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Алексей Маликов

Уже подействовало, НЕ КЛИКАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ!!!!

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7
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Провинциальный кавалер

Согласен, звучит как рецепт для катастрофы.

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2
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Миша Рашкин

Это на высокоинтеллектуальном, ты не понимаешь

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1
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Bibba La Bibba

Там пиздец. Просто дословный диалог:
Шихман: У нас в стране есть законы на основе религии и бог упоминается в законе. Мы уходим от светской страны?
Мизулина: ну да

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12
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Провинциальный кавалер

все аргументы звучат уныло, потому что она так не думает
если тебя попросить за определенные вещи восхвалять редактор статей TJ, это будет выглядеть так же нелепо)

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2
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Руслан Астратов

Вся в маму. Такая же тупая пизда )

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5
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Paladin 404992

Ты смотри, как бы твой комментарий на проверку не отправили, там граждане обидчивые сидят все таки

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3
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Провинциальный кавалер

граждане
 С пропиской в районе оз. Комо.

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0
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Яна Ломакина

Поставьте кто-нибудь на сайт плиз выдержку лучших моментов, боюсь смотреть(

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3
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Провинциальный кавалер

На протяжении всего ролика, она наверное хотела сказать, мне вообще поебать, что ты мне сделаешь?

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1
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Провинциальный кавалер

Она не постеснялась прийти на интервью, зная, что не вытянет. Все интервью пыталась произвести впечатление, манерно выговаривала слова, будто решила в Анфису Чехову поиграть.

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4
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Провинциальный кавалер

Она и её класс в школе не знали, что существуют наркотики?!!

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0
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Провинциальный кавалер

Клей в пакетах таковым в их классе не считался.

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3
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Провинциальный кавалер

выдержал 8 секунд

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0
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Провинциальный кавалер

НЕТ. СЛОВ.

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0
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Майкл Тач

У нее в теории могла бы быть относительно сильная позиция. Достаточно было грамотно сформулировать тезис — что мы просто принимаем обращения граждан, передаем на экспертизу и в суд. Мол, какие ко мне вопросы, если суд признал Дудя и Моргенштерна виновными.

Но она настолько нелепо излагает мысли, что не очень понятно, зачем она вообще туда приперлась.

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0
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Lex Provocante

что у нее с лицом? На нее натянули это лицо?

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0
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Lex Provocante

исходя из ее слов, фильм "Во все тяжкие" жуткая пропаганда наркотиков

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0
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Alexander Sergeev

по данным СМИ. два бывших сотрудника МВД так же оказались владельцами некой шаурмечной в которой хованский проводил шаверма патруль и оценка оказалась не очень положительная.

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32
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Провинциальный кавалер

случайно услышавшие его песню в общественных местах.
 Двое из них раньше могли работать в МВД
 Да, МВД то ещё общественное место.

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20
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Kirill Semin

площадка?

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0
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Alexander Shulga

It-платформа

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0
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Провинциальный кавалер

Вы знаете, я так удивился

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18
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Провинциальный кавалер

уже даже в лояльном РБК пишут о странности дела.
че они так уцепились в него я не пойму, неужто такая драгоценная "палка"

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13
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Daniil Minashkin

Наверное кто-то сверху взорвался с песни

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12
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Фонзи

Ну, наверное те, кто имели отношение к войне в Чечне и норд осту, и для которых это не мемчик в интернете, а реальные судьбы погибших людей.

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–11
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Задумчивой Кот

Ты наверное хотел сказать - заказчикам перечисленных тобой мероприятий?

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1
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Провинциальный кавалер

— Ты только не списывай точь-в-точь.
— КОНЕЧНО!
Как отмечают сотрудники РБК, все три протокола свидетелей наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев.

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9
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папа Кырр

— Ты только не списывай точь-в-точь.
 Да похуй

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4
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Bad Mother Fucker

поразительно, никогда же такого раньше не было

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8
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aliftin

Удивляет не то что эти идиоты, а то как. Сейчас 2021 год, а методы вообще не меняются.

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0
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Bad Mother Fucker

Но зачем менять методы, которые работают?

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13
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умный человек

Новые методы
Хорошо забытые старые

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0
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Dmitriy Volkov

Старого пса новым трюкам не научишь

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5
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Задумчивой Кот

Наши силовики как придумали что то в прошлом веке, так по этим правилам и живут. Совок никуда не делся, он просто скукожился до нескольких социальных групп в стране.

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1
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Провинциальный кавалер

Учитывая количество полицейских в стране, это может быть и просто случайностью.

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3
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Bad Mother Fucker

вот на этом предположении и построена современная российская судебная система

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15
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Роман Александров

Дежавю. Мы в матрице

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0
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Роман Александров

Ты об этом?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85

Теорема о бесконечных обезьянах
Теорема о бесконечных обезьянах (в одном из многочисленных вариантов формулировки) утверждает, что…
ru.wikipedia.org
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0
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Провинциальный кавалер

Нет, я о том что полстраны полицейских

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0
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Провинциальный кавалер

Каждый из допрошенных интересовался у человека в общественном месте, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». Собеседник в каждом случае ответил, что «находится на онлайн-конференции в Skype — по сути, на прямой трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».
Просто пиздец, как будто в школе придумывают отмазу почему первый урок прогуляли

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4
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Ivan Ndg

Просто по беспределу закрывают Хована

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4
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Adir Hartmann

Стандартный ход следствия, пздц.. Бедолага Юра и Нифедов конечно подлил масло в огонь, хоть и ему угрожали. За Юру очень серьезно взялись и с каждом днем становиться понятнее, что Юру уже не отпустят, от этого очень печально. Колония/Сизо не для Юры, он не должен быть там

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3
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КоеКто

Ну канееешно. Еще скажите наркотики у нас подбрасывают и в тюрьмах пыта

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3
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Миша Рашкин

Неужели нельзя как то более правдоподобно шить дело на эту кудрявую алко-мразину, раз хотят засадить его?

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–5
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Oleg Rusakov

Сложно шить правдоподобно на невиновного

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8
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Dmitriy Volkov

Отрицательная селекция к этому и приводит. К деградации

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0
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Никита Сухов

Теперь селебы могут с новой силой поддержать Хована, не забыв про дисклеймер, что он "мразотная проблять, рак человечества, убогая аморальная тварь и дерьмище из дерьмищ, НО - находится незаконно под заключением"

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–4
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Миша Рашкин

Тж-либура, фас!

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–7
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папа Кырр

СОВПАДЕНИЕ!

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1
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Ваша Закладко

хаха классик
https://youtu.be/_DYosZHJY_s

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1
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Ahuliganovnet

Прямо на глазах происходит судебный и следственный произвол, ни за что осуждают невиновного. Конечно можно сказать "в первый раз что ли?", но чем больше общественность будет проявлять равнодушие к явной несправедливости, тем быстрее она станет правилом.

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1
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Paladin 404992

Вообще не понятно, за что Хованского пресуют, кому он дорогу то перешёл

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0
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Bad Mother Fucker

никому, он корм

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1
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Алексей Маликов

Статья 307 УК РФ
"1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо в ходе досудебного производства наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев."

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Имя И Фамилия

Ну, не вижу повода возмущаться, ведь он сделал свой взрослый выбор в конце марта на выборах.

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лала лало

Песня про кабана?

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Очень Cерьёзный Валера

Штош, рака крови этим проблядям.

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Провинциальный кавалер
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