РБК: двое из трёх свидетелей по делу Хованского раньше работали в полиции Статьи редакции
Протоколы свидетелей наполовину идентичны.
Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, стали три человека, якобы случайно услышавшие его песню в общественных местах. Двое из них раньше могли работать в МВД, пишут журналисты РБК, которые ознакомились с материалами дела.
Андрей Бакулин, Светлана Гаврилкина и Иван Бендь утверждали, что в 2018 году услышали песню Хованского про «Норд-Ост» на улице или в баре. Двое из них спустя 2,5 года нашли трек в интернете, «возмутились» и пожаловались в Главное управление МВД по противодействию экстремизму.
Из информации, которую двое из трёх свидетелей оставили о себе в соцсетях следует, что они в прошлом работали в полиции Санкт-Петербурга:
- Андрей Бакулин указал, что работает специалистом по охране труда. Ранее он написал в фейсбуке, что был на госслужбе, а в 2017 году сделал репост поздравления с Днём офицера со страницы Центра специального назначения ФСБ. Пользователь с никнеймом, который Бакулин использовал при регистрации на фейсбуке и Mail.ru, в 2017 году оставил несколько сообщений на форуме police-russia.ru, в том числе просил помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне. В базах контактов своих знакомых Бакулин записан в том числе как Андрей Убойный, Андрей УгРо Питер, Андрей ФСБ и Следак Ииии.
- Иван Бердь указал, что в 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД. Он работал оперуполномоченным криминальной милиции с 2005 по 2008 год. Затем Бердь несколько лет был заместителем гендиректора по безопасности в коммерческой компании и искал работу в той же сфере.
Как отмечают сотрудники РБК, все три протокола свидетелей наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев. В начале допроса каждый из троих сообщил: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube». Песню Хованского все трое назвали либо «отвратительной», либо «омерзительной» и описали дословно таким образом: «Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре «Норд-Ост» с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов».
Каждый из допрошенных интересовался у человека в общественном месте, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». Собеседник в каждом случае ответил, что «находится на онлайн-конференции в Skype — по сути, на прямой трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».
Ютуб-блогер Юрий Хованский находится в следственном изоляторе почти полгода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.
В открытом письме 29 ноября блогер отметил, что исполнил песню в 2012 году — по закону у этого проступка истекли сроки давности. По словам Хованского, следствие завербовало подставных свидетелей, которые сказали, что он пел трек в 2018 году.
В начале допроса каждый из троих сообщил: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube».
Я простой рядовой рабочий Иван, город Москва. Интернет пользователь активность. Хованский плохая песня, омерзительный текст. Юрий бутылка получить правильно
Я простая рабочая мразь, которая не смогла отказать начальству по составлению дела и посадке блогера
Блогер бутылка садись - справедливость восторжествование получай.
Кокаинум
Великий партия забирать ваш кошко жена социальный рейтинг -100 снова надпись ведёт расстрел
Помните æбанашку из Лиги Безопасного инета, которая любит отправлять треки на экспертизу?
Так вот у Иры Шихман с ней вышло интервью, рекаю послушать минут 7-9, чтобы понять, какой уровень интеллекта у подобных деятелей. Там в голове не то, что камень вместо мозга, нет – там хлебный мякиш.
Еще раз скажу: не больше 7-9 минут.
рекаю
БЛЛЛЯ
Уже подействовало, НЕ КЛИКАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ!!!!
Это на высокоинтеллектуальном, ты не понимаешь
Там пиздец. Просто дословный диалог:
Шихман: У нас в стране есть законы на основе религии и бог упоминается в законе. Мы уходим от светской страны?
Мизулина: ну да
Вся в маму. Такая же тупая пизда )
Ты смотри, как бы твой комментарий на проверку не отправили, там граждане обидчивые сидят все таки
Поставьте кто-нибудь на сайт плиз выдержку лучших моментов, боюсь смотреть(
У нее в теории могла бы быть относительно сильная позиция. Достаточно было грамотно сформулировать тезис — что мы просто принимаем обращения граждан, передаем на экспертизу и в суд. Мол, какие ко мне вопросы, если суд признал Дудя и Моргенштерна виновными.
Но она настолько нелепо излагает мысли, что не очень понятно, зачем она вообще туда приперлась.
что у нее с лицом? На нее натянули это лицо?
исходя из ее слов, фильм "Во все тяжкие" жуткая пропаганда наркотиков
по данным СМИ. два бывших сотрудника МВД так же оказались владельцами некой шаурмечной в которой хованский проводил шаверма патруль и оценка оказалась не очень положительная.
площадка?
It-платформа
Наверное кто-то сверху взорвался с песни
Ну, наверное те, кто имели отношение к войне в Чечне и норд осту, и для которых это не мемчик в интернете, а реальные судьбы погибших людей.
Ты наверное хотел сказать - заказчикам перечисленных тобой мероприятий?
— Ты только не списывай точь-в-точь.
Да похуй
поразительно, никогда же такого раньше не было
Удивляет не то что эти идиоты, а то как. Сейчас 2021 год, а методы вообще не меняются.
Но зачем менять методы, которые работают?
Новые методы
Хорошо забытые старые
Старого пса новым трюкам не научишь
Наши силовики как придумали что то в прошлом веке, так по этим правилам и живут. Совок никуда не делся, он просто скукожился до нескольких социальных групп в стране.
вот на этом предположении и построена современная российская судебная система
Дежавю. Мы в матрице
Ты об этом?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85
Каждый из допрошенных интересовался у человека в общественном месте, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». Собеседник в каждом случае ответил, что «находится на онлайн-конференции в Skype — по сути, на прямой трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».
Просто пиздец, как будто в школе придумывают отмазу почему первый урок прогуляли
Просто по беспределу закрывают Хована
Стандартный ход следствия, пздц.. Бедолага Юра и Нифедов конечно подлил масло в огонь, хоть и ему угрожали. За Юру очень серьезно взялись и с каждом днем становиться понятнее, что Юру уже не отпустят, от этого очень печально. Колония/Сизо не для Юры, он не должен быть там
Ну канееешно. Еще скажите наркотики у нас подбрасывают и в тюрьмах пыта
Неужели нельзя как то более правдоподобно шить дело на эту кудрявую алко-мразину, раз хотят засадить его?
Сложно шить правдоподобно на невиновного
Отрицательная селекция к этому и приводит. К деградации
Теперь селебы могут с новой силой поддержать Хована, не забыв про дисклеймер, что он "мразотная проблять, рак человечества, убогая аморальная тварь и дерьмище из дерьмищ, НО - находится незаконно под заключением"
Тж-либура, фас!
СОВПАДЕНИЕ!
хаха классик
https://youtu.be/_DYosZHJY_s
Прямо на глазах происходит судебный и следственный произвол, ни за что осуждают невиновного. Конечно можно сказать "в первый раз что ли?", но чем больше общественность будет проявлять равнодушие к явной несправедливости, тем быстрее она станет правилом.
Вообще не понятно, за что Хованского пресуют, кому он дорогу то перешёл
никому, он корм
Статья 307 УК РФ
"1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо в ходе досудебного производства наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев."
Ну, не вижу повода возмущаться, ведь он сделал свой взрослый выбор в конце марта на выборах.
Песня про кабана?
Штош, рака крови этим проблядям.