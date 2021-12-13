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Новости
Артём Мазанов

Бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко возглавил VK Статьи редакции

Совет директоров компании единогласно проголосовал за кандидатуру сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

149
5280 просмотров

Владимир Кириенко официально занял пост гендиректора VK (бывший холдинг Mail.Ru Group, которому принадлежит «ВКонтакте»). С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».

Кириенко заявил, что проведёт анализ всех процессов «и в максимально сжатые сроки» представит акционерам своё видение развития компании.

VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлечённости пользователей. У компании мощная платформа для дальнейшего роста.

Владимир Кириенко
глава VK
Интернет
Саша Кириллова
За два дня холдинг VK фактически стал государственным и получил нового главу — сына влиятельного чиновника. Главное Статьи редакции

До VK Кириенко-младший инвестировал в американские и израильские стартапы. Его отец возглавлял рабочую группу по закону об иноагентах.

Фото «Коммерсанта»

#новости #vk

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149 комментариев
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Провинциальный кавалер

Он уже показал свою эффективность с Ростелекомом, значит и ВК он способен привести в лучший свет

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129
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Провинциальный кавалер

Сначала не понял

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18
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Yaroslaff Chekunov

Это ничего, Олежа, кушай свой борщмк

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5
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Имя Фамилия

А потом как понял

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3
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Виктор Огай

Это не Копейкин, это бот! Баньте его!

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0
4 комментария
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Александр Воронин

вот фото с места событий

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0
1 комментарий
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Илья Надеев

Эффективность в высасыванию денег из пользователей за воздух? И ещё угрозами по телефону, за якобы нецплаяенные долги. Единственное, что мощное у Ростелекома это реклама, больше ничего из продукты ужасные и тормозные, к тому же они монополисты. В прочем я только рад, чтобы такая помойка как вк и дальше будет загибаться.

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2
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Провинциальный кавалер

Это отсылка к нашествию ботов которые комментировали новость в прошлый раз

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13
1 комментарий
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Иван Щербина

На тот свет в смысле

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1
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Провинциальный кавалер

Хороший выбор! У Владимира Кириенко богатый опыт в бизнесе, множество лет иностранных инвестиций и вхождение в состав директоров многих компаний в IT-индустрии. ВК ждет мощный толчок к дальнейшему развитию

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81
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Трансгендолет

+15 голосов ВК

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15
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Chikk

к дальнейшему развитию
 Почему-то читается как "к дальнейшему закату"... :)

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9
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Провинциальный кавалер

потому что ты либераха. окстись, и мир заиграет новыми красками

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0
5 комментариев
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Alexandr Strijov

Ты не совсем понял видимо посыл...

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0
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Провинциальный кавалер

ВК ждет мощный толчок

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8
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Doktor Streyndzhlav

Удар!

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3
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Jonny Odyssey

унитаз

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0
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БЕ3HOГNM
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4
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Ху Эмай

Или просто толчок

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1
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Genesi5 ­

Да уж, мощный толчок им нужен, чтобы говно смывать

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0
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Провинциальный кавалер

для потомков

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36
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Артём Мазанов

На всякий случай извинюсь

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18
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Провинциальный кавалер

Так торопился к нам с хорошей новостью

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1
2 комментария
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Иванов Иван

Я за него извинюсь. Извини.

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0
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bor_vn

ауф

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1
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Провинциальный кавалер

"мы тебе дарим VK сейчас, но это как на новый год"

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40
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Yaroslaff Chekunov

Это на Новый год!

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2
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Провинциальный кавалер

ВК нужно новое продвижение, а то он сильно отстаёт от Яндекса. А монополия на рынке IT никому не нужна! Поэтому это отличный шанс для нового развития

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33
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Глеб Орлов

Кириенко чём-то положительно примечателен?
Вк конкурирует с яндексом?
Очень странный комментарий кме

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1
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bor_vn

Какие-то странные у тебя вопросы.

Кириенко чём-то положительно примечателен?
 У Владимира Кириенко богатый опыт в бизнесе, множество лет иностранных инвестиций и вхождение в состав директоров многих компаний в IT-индустрии.

Вк конкурирует с яндексом?
 Умные колонки, музыка, доставка еды, такси.

Щас Глеб ответит:
АЗАЗА! ЭТО НЕ КОНКУРЕНЦИЯ А ФИКЦИЯ! ПУК!

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5
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Провинциальный кавалер

Ты не в теме?
https://tjournal.ru/team/486200-spasibo-boty-no-soobshchestvo-tj-samo-razberetsya-kak-otnositsya-k-novomu-gendirektoru-vk

Спасибо, боты, но сообщество TJ само разберётся…
Кратко рассказываем о заказных вбросах под новостями о новых совладельцах «ВКонтакте».
tjournal.ru
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4
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Burakku Soru

А нейросеть Яндекса даже обсуждать это не хочет

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2
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Провинциальный кавалер

Алгоритмы, сэр

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0
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Мисс Целлофан
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32
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Bibba La Bibba

С ним вконтакте только улучшится и будет процветать, как процветают весенние цветы на теплом, залитым солнцем, российском поле 🔥🔥🔥

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23
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Александр Воронин

хз, чота вспомнилось

Гляжу в окно. Какое буйство красок
Пруд — синь, лес — зелен, небосклон голуб.
Вот стадо гонит молодой подпасок,
Во рту его златой сияет зуб.

В его руках «Спидола» именная —
Награда за любимый с детства труд.
Волшебным звукам трепетно внимая,
Ему вослед животные идут.

На бреге водоема плачет ива,
Плывет по небу облаков гряда,
Симптом демографического взрыва —
Белеет аист в поисках гнезда.

Младые девы пестрым хороводом
Ласкают слух, а также тешат глаз...
Все это в сумме дышит кислородом,
А выдыхает углекислый газ.

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3
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Пинкертон
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19
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Провинциальный кавалер

ВК -Владимир Кириенко

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1
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Славой Жижек

Вкириешках

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1
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Chikk

Всё готовилось к этому. :D

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0
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Madegghead

какие талантливые молодые дети растут у наших чиновников

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19
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гчк

Инвесторы радостно приветствуют нового руководителя. Удар!

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13
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Провинциальный кавалер

Ты график неправильно построил. Нужно не акции/рубль, а рубль/акции. Там все растет!

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5
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Провинциальный кавалер

может теперь хоть загнётся окончательно
хотя... теперь же возможна господдержка

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1
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Paladin 404992

Так сбрасывали цену, чтобы подешевле продать, сейчас скаканет!

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0
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кум кумич
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0
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FUNKADELIC

Я простой пользователь ВК. Скорейшим образом фиксирую свое почтение. Очень уважаю Владимир Кириенко и его отец. Во-первых высокий рост и харизма. Мудрые решения во всем. Плеши отсутствие! При нем Ростелеком победил интернет.

💪💪💪Лучший лидер💪💪💪

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13
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Провинциальный кавалер

Я простой пользователь ВК. Скорейшим образом фиксирую свое почтение. Очень уважаю Владимир Кириенко и его отец. Во-первых высокий рост и харизма. Мудрые решения во всем. Плеши отсутствие! При нем Ростелеком победил интернет. Лучший лидер.

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2
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Провинциальный кавалер

Все пользователи тж теперь боты, вербовка прошла успешно.

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10
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Паша Цветомузыка

Отличный профи! С ним Вконтакте будет еще лучше! ТАЛАНТ!

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8
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Провинциальный кавалер

Боты уже идут??

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8
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Александр Воронин

Зачем это вообще обсуждать? СК уже разбираются в происходящем, не понимаю зачем шумиха...

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2
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Щячло Попячтса

Выполняют все формальности

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0
1 комментарий
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Jonny Odyssey

уже зализали ему все очко

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0
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уюхетс норм

Отличный выбор! У Владимира Кириенко богатый опыт в бизнесе, множество лет иностранных инвестиций и вхождение в состав директоров многих компаний в IT-индустрии. ВК ждет мощный толчок к дальнейшему развитию

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7
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Илья Надеев

Мне кажется, или я уже видел такой коментарий в ленте😂

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0
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Провинциальный кавалер

Отличный кандидат, крепкий орешек, длинный хуй

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6
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Провинциальный кавалер

ничосе у тебя связи

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1
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Doktor Streyndzhlav

Длинные

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1
2 комментария
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Имя И Фамилия

Густой волос

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1
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aliftin

Кириенко заявил, что проведёт анализ всех процессов «и в максимально сжатые сроки» представит акционерам своё видение развития компании.
 Сейчас бигдата порешает и отдел таварищей майоров увеличится втрое.

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6
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Igor Muzhensky

не понял про бигдату и майоров, но по цитате - назначить гендиром кого-то, кто еще ничего никому не рассказал о "видении" и только собирается анализировать - это гениальное управленческое решение

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0
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Зоибана Вафля

Пуш был для лахты?

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5
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imevän munaa

Кириенки это же сухарики такие

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4
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Аркадий Гайдаржи

В комментариях так эффективно копируют ботов, что распечатку можно сдать как отчёт заказчику

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4
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Сраный Ковбой

😀😀😀 Хороший опытный управленец 🙄 ВК в надёжных руках 👉👌 раньше думал 🤔 что ВК стагнирует 🤏 а теперь 🤗 виден фокус на развитие 👍🔥👍 выразим лучи поддержки 🙏💅🌵

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4
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Провинциальный кавалер

ВК ждёт отличный толчок, У Владимира Кириенко богатый опыт в подобных делах, так держать!
Главное что бы напор не иссяк и бумага не заканчивалась

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4
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Провинциальный кавалер

Кириенко отличный управленец как отец так и сын. Не понимаю откуда столько иронии в комментариях. В 90х начинал с Кузбасса, теперь вот своим умом поднялся и возглавил, только талантливый человек так может. Вы просто завидуете.

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2
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Ху Эмай

Сэр Нагадиш

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1
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Diablo

Лучше нет, особенно дефолт в 98, это его топ проект.

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0
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Провинциальный кавалер

Ты просто завидуешь, альтернатив такому талантливому руководителю нет в России и мире. Тролль, уходи с сайта вон

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0
1 комментарий
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Даниил

Отличный выбор! У Владимира Кириенко богатый опыт в бизнесе, множество лет иностранных инвестиций и вхождение в состав директоров многих компаний в IT-индустрии. ВК ждет мощный толчок к дальнейшему развитию

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2
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Sergey Michko

#мощныйтолчок

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3
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Провинциальный кавалер

Завтра на rt будет ссылка на tj, где будет сказано что даже токсичный тж восхищается в комментариях этим назначением

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3
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Провинциальный кавалер

Давно пора восхвалять режим, сейчас бы на Селигере животики целовали, а не вот это всё...

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1
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Провинциальный кавалер

Хороший человек и специалист, который САМ всего добился, с ним VK будет только процветать!

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3
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Антон Фомин

Давайте признаем, что с ВК всё стало ясно еще лет 5-7 назад. Следующий этап – переход под контроль Ростеха и введение модерации постов местным участковым

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3
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Дмитрий Алексеенков

Нихуя ботов. Неужели настолько херово все будет у ВК?

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0
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Провинциальный кавалер

Это от всей души!
Кириешкин лучший кандидат от народа. Раньше в ВК никогда не ходил, а теперь обязательно пойду

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7
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Провинциальный кавалер

Я простой пользователь ВК. Скорейшим образом фиксирую свое почтение. Очень уважаю Владимир Кириенко и его отец. Во-первых высокий рост и харизма. Мудрые решения во всем. Плеши отсутствие! При нем Ростелеком победил интернет. Лучший лидер.

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1
2 комментария
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Yaroslaff Chekunov

Что нужно сделать чтобы стать ботом?

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2
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Ху Эмай

Мы уже тут все в каком-то смысле боты ТЖ

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1
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Провинциальный кавалер

не просто так же дают подписку, надо отрабатывать

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0
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Yaroslaff Chekunov

ну так и награда достойная

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0
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Артём Стасенко

Уже было в симпсонах

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2
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Григорий Клюшников

ВКириенко

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1
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Провинциальный кавалер

Прекрасный человек, теперь то компания восстановит свою былую мощь.

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1
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Bad Mother Fucker

Вернёт стену!

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0
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Провинциальный кавалер

отпустят всех кого посадили за посты

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0
1 комментарий
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Diablo

Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха ...
норм подарок на нг.

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1
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Александр Воронин

и ответил кремлебот
для ТЖ не плоха...

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0
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Jonny Odyssey

Сынуля сел на очередное "теплое" место.
Вертикаль власти бункерной моли в действии

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1
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Doktor Streyndzhlav

Я простой пользователь ВК Иван город Тверь.
При Владимире соцсеть достичь развития процветания кошкожена в каждый профайл.
Силовик ходить как к себе домой сообщения читать.
Удар!

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1
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Провинциальный кавалер

Весь народ страны, отмечающий величайший национальный праздник — День Товарища Майора, воздает дань высочайшей чести и вечной славы великому вождю товарищу Владимиру Красно-Солнышко Кириешкину — вечному вождю нашей партии и народа, священному символу социалистического ВК. По случаю 109-летия со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена члены центрального руководящего органа партии, в том числе член Администрации Президиума Политбюро ЦК РФ Сергей Кириенкин, 13 декабря отправили Владимиру Караешкину в качестве символа уважения Высшую Святыню чучхе — Золотой Батон

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1
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Зоибана Вафля

Я простой пользователь ВК. Скорейшим образом фиксирую свое почтение. Очень уважаю Владимир Кириенко и его отец. Во-первых высокий рост и харизма. Мудрые решения во всем. Плеши отсутствие! При нем Ростелеком победил интернет.

💪💪💪Лучший пидор💪💪💪

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1
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Pavel Eremeev

Спасибо, что напомнили ещё одну причину для удаления из этой вПомойки!

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0
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Groosha

Да уж несколько лет как пора.

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2
3 комментария
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Alexandr Strijov

А почему "вице-президент" без кавычек? Он же такой же "вице-президент", как я директор планеты

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0
1 комментарий
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Провинциальный кавалер

ты просто не такой успешный

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1
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Alex Jian

Не, ну если стену вернут, почему бы и нет

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0
4 комментария
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Ещё 21 комментарий
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