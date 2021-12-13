Бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко возглавил VK Статьи редакции
Совет директоров компании единогласно проголосовал за кандидатуру сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Владимир Кириенко официально занял пост гендиректора VK (бывший холдинг Mail.Ru Group, которому принадлежит «ВКонтакте»). С 2017 года он был первым вице-президентом «Ростелекома».
Кириенко заявил, что проведёт анализ всех процессов «и в максимально сжатые сроки» представит акционерам своё видение развития компании.
Это ничего, Олежа, кушай свой борщмк
А потом как понял
Это не Копейкин, это бот! Баньте его!
вот фото с места событий
Эффективность в высасыванию денег из пользователей за воздух? И ещё угрозами по телефону, за якобы нецплаяенные долги. Единственное, что мощное у Ростелекома это реклама, больше ничего из продукты ужасные и тормозные, к тому же они монополисты. В прочем я только рад, чтобы такая помойка как вк и дальше будет загибаться.
На тот свет в смысле
+15 голосов ВК
к дальнейшему развитию
Почему-то читается как "к дальнейшему закату"... :)
Ты не совсем понял видимо посыл...
Удар!
унитаз
Или просто толчок
Да уж, мощный толчок им нужен, чтобы говно смывать
На всякий случай извинюсь
Я за него извинюсь. Извини.
ауф
Это на Новый год!
Кириенко чём-то положительно примечателен?
Вк конкурирует с яндексом?
Очень странный комментарий кме
Какие-то странные у тебя вопросы.
Кириенко чём-то положительно примечателен?
У Владимира Кириенко богатый опыт в бизнесе, множество лет иностранных инвестиций и вхождение в состав директоров многих компаний в IT-индустрии.
Вк конкурирует с яндексом?
Умные колонки, музыка, доставка еды, такси.
Щас Глеб ответит:
АЗАЗА! ЭТО НЕ КОНКУРЕНЦИЯ А ФИКЦИЯ! ПУК!
Ты не в теме?
https://tjournal.ru/team/486200-spasibo-boty-no-soobshchestvo-tj-samo-razberetsya-kak-otnositsya-k-novomu-gendirektoru-vk
А нейросеть Яндекса даже обсуждать это не хочет
С ним вконтакте только улучшится и будет процветать, как процветают весенние цветы на теплом, залитым солнцем, российском поле 🔥🔥🔥
хз, чота вспомнилось
Гляжу в окно. Какое буйство красок
Пруд — синь, лес — зелен, небосклон голуб.
Вот стадо гонит молодой подпасок,
Во рту его златой сияет зуб.
В его руках «Спидола» именная —
Награда за любимый с детства труд.
Волшебным звукам трепетно внимая,
Ему вослед животные идут.
На бреге водоема плачет ива,
Плывет по небу облаков гряда,
Симптом демографического взрыва —
Белеет аист в поисках гнезда.
Младые девы пестрым хороводом
Ласкают слух, а также тешат глаз...
Все это в сумме дышит кислородом,
А выдыхает углекислый газ.
Вкириешках
Всё готовилось к этому. :D
какие талантливые молодые дети растут у наших чиновников
Инвесторы радостно приветствуют нового руководителя. Удар!
Так сбрасывали цену, чтобы подешевле продать, сейчас скаканет!
Я простой пользователь ВК. Скорейшим образом фиксирую свое почтение. Очень уважаю Владимир Кириенко и его отец. Во-первых высокий рост и харизма. Мудрые решения во всем. Плеши отсутствие! При нем Ростелеком победил интернет.
💪💪💪Лучший лидер💪💪💪
Отличный профи! С ним Вконтакте будет еще лучше! ТАЛАНТ!
Зачем это вообще обсуждать? СК уже разбираются в происходящем, не понимаю зачем шумиха...
Выполняют все формальности
уже зализали ему все очко
Отличный выбор! У Владимира Кириенко богатый опыт в бизнесе, множество лет иностранных инвестиций и вхождение в состав директоров многих компаний в IT-индустрии. ВК ждет мощный толчок к дальнейшему развитию
Мне кажется, или я уже видел такой коментарий в ленте😂
Длинные
Густой волос
Кириенко заявил, что проведёт анализ всех процессов «и в максимально сжатые сроки» представит акционерам своё видение развития компании.
Сейчас бигдата порешает и отдел таварищей майоров увеличится втрое.
не понял про бигдату и майоров, но по цитате - назначить гендиром кого-то, кто еще ничего никому не рассказал о "видении" и только собирается анализировать - это гениальное управленческое решение
Пуш был для лахты?
Кириенки это же сухарики такие
В комментариях так эффективно копируют ботов, что распечатку можно сдать как отчёт заказчику
😀😀😀 Хороший опытный управленец 🙄 ВК в надёжных руках 👉👌 раньше думал 🤔 что ВК стагнирует 🤏 а теперь 🤗 виден фокус на развитие 👍🔥👍 выразим лучи поддержки 🙏💅🌵
Сэр Нагадиш
Лучше нет, особенно дефолт в 98, это его топ проект.
Отличный выбор! У Владимира Кириенко богатый опыт в бизнесе, множество лет иностранных инвестиций и вхождение в состав директоров многих компаний в IT-индустрии. ВК ждет мощный толчок к дальнейшему развитию
Давайте признаем, что с ВК всё стало ясно еще лет 5-7 назад. Следующий этап – переход под контроль Ростеха и введение модерации постов местным участковым
Нихуя ботов. Неужели настолько херово все будет у ВК?
Что нужно сделать чтобы стать ботом?
Мы уже тут все в каком-то смысле боты ТЖ
ну так и награда достойная
Уже было в симпсонах
ВКириенко
Вернёт стену!
Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха ...
норм подарок на нг.
и ответил кремлебот
для ТЖ не плоха...
Сынуля сел на очередное "теплое" место.
Вертикаль власти бункерной моли в действии
Я простой пользователь ВК Иван город Тверь.
При Владимире соцсеть достичь развития процветания кошкожена в каждый профайл.
Силовик ходить как к себе домой сообщения читать.
Удар!
Весь народ страны, отмечающий величайший национальный праздник — День Товарища Майора, воздает дань высочайшей чести и вечной славы великому вождю товарищу Владимиру Красно-Солнышко Кириешкину — вечному вождю нашей партии и народа, священному символу социалистического ВК. По случаю 109-летия со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена члены центрального руководящего органа партии, в том числе член Администрации Президиума Политбюро ЦК РФ Сергей Кириенкин, 13 декабря отправили Владимиру Караешкину в качестве символа уважения Высшую Святыню чучхе — Золотой Батон
Я простой пользователь ВК. Скорейшим образом фиксирую свое почтение. Очень уважаю Владимир Кириенко и его отец. Во-первых высокий рост и харизма. Мудрые решения во всем. Плеши отсутствие! При нем Ростелеком победил интернет.
💪💪💪Лучший пидор💪💪💪
Спасибо, что напомнили ещё одну причину для удаления из этой вПомойки!
Да уж несколько лет как пора.
А почему "вице-президент" без кавычек? Он же такой же "вице-президент", как я директор планеты
Не, ну если стену вернут, почему бы и нет