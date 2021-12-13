Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

36-летний лейтенант полиции работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По данным МВД, он покупал вещества в интернете и делал закладки, чтобы задерживать тех, кто за ними придёт. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на начальника отдела МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

На время следствия лейтенанта отстранили от служебных обязанностей. Горелых заявил, что если сведения о распространении наркотиков для задержания приходивших за ними подтвердятся, полицейского «уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД».

По словам Горелых, после служебной проверки начальник подозреваемого должен отчитаться за «допущенное ЧП», а также объяснить «просчёты в профилактической работе с личным составом». Сейчас материалы дела направили в следственные органы.

Отстранённому лейтенанту грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков с использованием служебного положения. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий.