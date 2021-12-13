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Новости
Sasha Shambilova

В Екатеринбурге задержали полицейского, который делал закладки для повышения раскрываемости Статьи редакции

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

36-летний лейтенант полиции работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По данным МВД, он покупал вещества в интернете и делал закладки, чтобы задерживать тех, кто за ними придёт. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на начальника отдела МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

На время следствия лейтенанта отстранили от служебных обязанностей. Горелых заявил, что если сведения о распространении наркотиков для задержания приходивших за ними подтвердятся, полицейского «уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД».

По словам Горелых, после служебной проверки начальник подозреваемого должен отчитаться за «допущенное ЧП», а также объяснить «просчёты в профилактической работе с личным составом». Сейчас материалы дела направили в следственные органы.

Отстранённому лейтенанту грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков с использованием служебного положения. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий.

#новости #наркотики

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46 комментариев
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Провинциальный кавалер

Вот к чему приводит KPI.

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46
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Провинциальный кавалер

к KPZ

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17
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Добро и позитив

P for "Palka"

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8
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Провинциальный кавалер

довольно странная новость. я думал там 99% оборота построено именно так

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10
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Провинциальный кавалер

когда делал палку, а палку сделали на тебе

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40
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Провинциальный кавалер

Управление собственной безопасности при МВД тоже любит палочки

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19
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Закомплексованная Душа

Собственно они только да счёт других и могут делать палки, а такого плана косяк это очень жирная палка

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2
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God Damn

Да, усбшники не спят, приятно)

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2
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Провинциальный кавалер

Иногда даже палки могут носить фуражки

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0
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Аяз Умбатов

Рикошет видимо

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0
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Очень Cерьёзный Валера

Всё по заветам Медведева, хуле.

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6
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Юрий Коновалов

Ты Медведева не трогай. При Медведеве Россия была страной возможностей со светлым будущим

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13
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Стас Фарбер

можно я повторюсь?
Все были счастливы, мир на Украине, доллар по 30, бензин по 23, нанотехнологии и Сочи 2014

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5
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Vladimir Vorobyev

Сочи 2014 лишнее

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1
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Задумчивой Кот

Не, тут имеется в виду, что нам только дали его проводить и у всех была эйфория чисто от этого факта. Чем оно обернется еще мало кто понимал (ну чем понимали, масштабов никто не осознавал)

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0
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Ze Katze

Да все равно Мед. Работал под крылом у Пу.
Рокировка не меняет ничего

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0
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Провинциальный кавалер

Тоже стоял вой среди оппозиции и в мире (не такой сильный правда). Война в Грузии и так далее. Арест Магнитского, санкции

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0
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Vladimir Vorobyev

+, Медведев не зассал и ввёл войска, например

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1
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Сергей Сергеич

Как видим, он обманул.

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0
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Александр Воронин

Вообще-то он предлагал отметить палочную систему

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2
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Провинциальный кавалер

Отметить
Вот и отметили

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1
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Александр Воронин

)) оставлю так, так даже лучше

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1
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Провинциальный кавалер

Достаточно каждые полгода проводить опрос местных жителей на тему качества работы полиции в районе и отсюда танцевать

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0
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Сергей Степанов

Что-то сомнительно. Как простой обыватель это оценивает? Вот я, например, понятия не имею сколько в моем районе происходит преступлений и как они раскрываются. Как я сделаю вывод о качестве работы полиции? А я тебе скажу как - по эмоциям. Прочитал я на ТЖ новость перед опросом - и сразу у меня позиция: "менты нихера не делают, только вредят". Так что опрос тоже не вариант.

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–1
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Провинциальный кавалер

Как простой обыватель это оценивает?
 Шумные компании во дворе, алкаши на детских площадках, частые новости об ограблениях от знакомых, не приезжают на вызовы.

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1
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Сергей Степанов

Лично я не верю в способность людей адекватно оценивать такие вещи без полноценного анализа всех имеющихся данных. Люди эмоциональный, в основной массе трусливы и подвержены тонне когнитивных искажений. Уж лучше нейросеть научить выдавать оценку по куче параметров, чем обывателей спрашивать.

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–2
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Сталин спас Россию

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Но дадут 2 условно

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9
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Провинциальный кавалер

дадут админить магазин на гидре

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3
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Провинциальный кавалер

Хулиганство

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0
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Максим Соколовский

И пальчиком пригрозят

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0
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Провинциальный кавалер

Походу просто закладчиком работал

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8
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Ze Katze

А в полицию устроился для прикрытия

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0
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Провинциальный кавалер

А что тут незаконного? Это же норма для России

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1
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Провинциальный кавалер

То, что попался

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16
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Провинциальный кавалер

Важно не то, что подбрасывал, а что попался. Пока он зарабатывал себе палки, кто-то решил на нем палку заработать.

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4
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ИгорьOK

За закладкой начальник пришел.

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2
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Андрей Беликов

Видимо принял полковника, который свой стафф искал

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2
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Michael SPb
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1
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Провинциальный кавалер

Какой смешной лейтенант, вот бы он попробовал ловить настоящих закладчиков, а не свой хвост

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Smaug The Terrible

Раскрываемости или своего благосостояния?

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Провинциальный кавалер

Или завершение работы ментом в России

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Ivar Ragnarsson

Гений.

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Провинциальный кавалер

У нас тут эти закладчики и потребители толпами во дворах ходят .Взрыв какой-то

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Сергей Степанов

"Раскрываемость" в преступлениях без пострадавших - это не настоящая раскрываемость.

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Андрей Беликов

налоги не уплочены - государство страдает

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Григорий Густов

то есть начальник не знал о таких махинациях?
смутно верится

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