В Екатеринбурге задержали полицейского, который делал закладки для повышения раскрываемости Статьи редакции
Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
36-летний лейтенант полиции работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По данным МВД, он покупал вещества в интернете и делал закладки, чтобы задерживать тех, кто за ними придёт. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на начальника отдела МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
На время следствия лейтенанта отстранили от служебных обязанностей. Горелых заявил, что если сведения о распространении наркотиков для задержания приходивших за ними подтвердятся, полицейского «уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД».
По словам Горелых, после служебной проверки начальник подозреваемого должен отчитаться за «допущенное ЧП», а также объяснить «просчёты в профилактической работе с личным составом». Сейчас материалы дела направили в следственные органы.
Отстранённому лейтенанту грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков с использованием служебного положения. Его также обвиняют в превышении должностных полномочий.
P for "Palka"
Собственно они только да счёт других и могут делать палки, а такого плана косяк это очень жирная палка
Да, усбшники не спят, приятно)
Рикошет видимо
Всё по заветам Медведева, хуле.
Ты Медведева не трогай. При Медведеве Россия была страной возможностей со светлым будущим
можно я повторюсь?
Все были счастливы, мир на Украине, доллар по 30, бензин по 23, нанотехнологии и Сочи 2014
Сочи 2014 лишнее
Не, тут имеется в виду, что нам только дали его проводить и у всех была эйфория чисто от этого факта. Чем оно обернется еще мало кто понимал (ну чем понимали, масштабов никто не осознавал)
Да все равно Мед. Работал под крылом у Пу.
Рокировка не меняет ничего
+, Медведев не зассал и ввёл войска, например
Как видим, он обманул.
Вообще-то он предлагал отметить палочную систему
)) оставлю так, так даже лучше
Что-то сомнительно. Как простой обыватель это оценивает? Вот я, например, понятия не имею сколько в моем районе происходит преступлений и как они раскрываются. Как я сделаю вывод о качестве работы полиции? А я тебе скажу как - по эмоциям. Прочитал я на ТЖ новость перед опросом - и сразу у меня позиция: "менты нихера не делают, только вредят". Так что опрос тоже не вариант.
Лично я не верю в способность людей адекватно оценивать такие вещи без полноценного анализа всех имеющихся данных. Люди эмоциональный, в основной массе трусливы и подвержены тонне когнитивных искажений. Уж лучше нейросеть научить выдавать оценку по куче параметров, чем обывателей спрашивать.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Но дадут 2 условно
И пальчиком пригрозят
А в полицию устроился для прикрытия
За закладкой начальник пришел.
Видимо принял полковника, который свой стафф искал
Раскрываемости или своего благосостояния?
Гений.
"Раскрываемость" в преступлениях без пострадавших - это не настоящая раскрываемость.
налоги не уплочены - государство страдает
то есть начальник не знал о таких махинациях?
смутно верится