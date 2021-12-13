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Новости
Sasha Shambilova

МТС объявила о покупке VisionLabs — компании по разработке систем распознавания лиц Статьи редакции

Как сообщил президент МТС, эта сделка не только позволит «раскрыть потенциал» цифровых сервисов, но и послужит «в интересах корпоративных клиентов в России».

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Дочерняя компания МТС Intema выкупит контрольный пакет акций у основателей VisionLabs (57,7%), а также акции «Сбера» (25,07%) и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC (23,16%). Об этом сообщается в пресс-релизе «Сбера».

Сумма сделки составит около семи миллиардов рублей. Финальную стоимость определят в течение трёх лет по итогам выполнения целевых показателей компанией, что может включить дополнительные выплаты менеджменту и основателям. Закрыть сделку планируют в 2022 году.

Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке.

Вячеслав Николаев

президент МТС

Генеральный директор МТС AI Александр Ханин, который останется председателем совета директоров, заверил, что оператор не собирается вмешиваться в автономную работу VisionLabs и менять команду. Цель покупки — «создание новых прорывных продуктов».

VisionLabs разрабатывает ИИ-решения в области компьютерного зрения, компания реализовала более 500 проектов в 37 странах. ПО VisionLabs используется в 1,7 миллиона камер. Систему также использовали в «умных камерах» в Москве для отслеживания протестующих.

Технологии
Дамир Камалетдинов
Система распознавания лиц в Москве теперь ищет протестующих. Как она устроена и что сделать для защиты Статьи редакции

Многократных участников акций вносят в базы наряду с опасными преступниками в розыске. И удалиться, судя по всему, нельзя.

Фото Андрея Гордеева для «Ведомостей»

#новости #распознаваниелиц

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Провинциальный кавалер
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Провинциальный кавалер

Сделал покрасивее

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Провинциальный кавалер

Спасибо, но я специально сделал плохо. Шутка в добавлении полусантиметровой прямой линии - в этом есть некоторая изюминка.

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Провинциальный кавалер
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Люц Шнайдер

А кто круче: VisionLabs или NtechLab?

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АТВ

Вторые Ростех

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TJ качество

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Chikk

распозначание
 Неологизм, сущ. - определение значимости, значительности. Опечатка - не опечатка. :)

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Удали коммент спасибо

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Chikk

Я тут тебе не администрация. Спасибо пожалуйста.

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Жмёшь вот это пишешь del

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Chikk

Сложно.

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Имя И Фамилия

Хуёжно
Удаляй все свои ответы мне

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Chikk

Не истери. На вот тебе лайк.

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Имя И Фамилия

Ты ещё здесь?

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Chikk

Тебе лишнее это знать.

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Имя И Фамилия

Ты ещё здесь?

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умный человек

он

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Олег

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АТВ

МТС выкупит сам у себя (Система - материнская компания МТСа)

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