МТС объявила о покупке VisionLabs — компании по разработке систем распознавания лиц Статьи редакции
Как сообщил президент МТС, эта сделка не только позволит «раскрыть потенциал» цифровых сервисов, но и послужит «в интересах корпоративных клиентов в России».
Дочерняя компания МТС Intema выкупит контрольный пакет акций у основателей VisionLabs (57,7%), а также акции «Сбера» (25,07%) и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC (23,16%). Об этом сообщается в пресс-релизе «Сбера».
Сумма сделки составит около семи миллиардов рублей. Финальную стоимость определят в течение трёх лет по итогам выполнения целевых показателей компанией, что может включить дополнительные выплаты менеджменту и основателям. Закрыть сделку планируют в 2022 году.
Генеральный директор МТС AI Александр Ханин, который останется председателем совета директоров, заверил, что оператор не собирается вмешиваться в автономную работу VisionLabs и менять команду. Цель покупки — «создание новых прорывных продуктов».
VisionLabs разрабатывает ИИ-решения в области компьютерного зрения, компания реализовала более 500 проектов в 37 странах. ПО VisionLabs используется в 1,7 миллиона камер. Систему также использовали в «умных камерах» в Москве для отслеживания протестующих.
А кто круче: VisionLabs или NtechLab?
Вторые Ростех
TJ качество
распозначание
Неологизм, сущ. - определение значимости, значительности. Опечатка - не опечатка. :)
Удали коммент спасибо
Я тут тебе не администрация. Спасибо пожалуйста.
Жмёшь вот это пишешь del
Сложно.
Хуёжно
Удаляй все свои ответы мне
Не истери. На вот тебе лайк.
Тебе лишнее это знать.
он
Олег
МТС выкупит сам у себя (Система - материнская компания МТСа)