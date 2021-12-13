Как сообщил президент МТС, эта сделка не только позволит «раскрыть потенциал» цифровых сервисов, но и послужит «в интересах корпоративных клиентов в России».

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Дочерняя компания МТС Intema выкупит контрольный пакет акций у основателей VisionLabs (57,7%), а также акции «Сбера» (25,07%) и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC (23,16%). Об этом сообщается в пресс-релизе «Сбера».

Сумма сделки составит около семи миллиардов рублей. Финальную стоимость определят в течение трёх лет по итогам выполнения целевых показателей компанией, что может включить дополнительные выплаты менеджменту и основателям. Закрыть сделку планируют в 2022 году.

Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке. Вячеслав Николаев президент МТС

Генеральный директор МТС AI Александр Ханин, который останется председателем совета директоров, заверил, что оператор не собирается вмешиваться в автономную работу VisionLabs и менять команду. Цель покупки — «создание новых прорывных продуктов».

VisionLabs разрабатывает ИИ-решения в области компьютерного зрения, компания реализовала более 500 проектов в 37 странах. ПО VisionLabs используется в 1,7 миллиона камер. Систему также использовали в «умных камерах» в Москве для отслеживания протестующих.