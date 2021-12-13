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Новости
Артём Мазанов

Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time Статьи редакции

«Человек, который стремится спасти нашу планету».

141
2242 просмотров
TIME @TIME
Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://ti.me/3s5IBKX

Редакция американского журнала г назвала «Человека года — 2021». Им стал глава Space X и Tesla Илон Маск, самый богатый человек в мире. Трансляция велась на ютуб-канале издания.

Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за пределами планеты [...] никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск.

Эдвард Фельзенталь
главный редактор Time

Time заявил, что Маск водит машину, которую сам создал — она практически не нуждается в водителе, «одним щелчком пальца» может влиять на фондовый рынок и мечтает о Марсе. «Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из „Хранителей“», — говорится на сайте издания.

Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния в 250 миллиардов долларов и самым богатым человеком в истории.

Time

В 2021 году Маск стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.

Звание «Человек года» журнал Time присваивает с 1927 года.

  • 2012 — Барак Обама
  • 2013 — Папа Римский Франциск
  • 2014 — Борцы с лихорадкой Эбола
  • 2015 — Ангела Меркель
  • 2016 — Дональд Трамп
  • 2017 — люди, рассказавшие о домогательствах
  • 2018 — журналисты, «стоящие на страже правды»
  • 2019 — Грета Тунберг
  • 2020 — Джо Байден и Камала Харрис

#новости #итоги2021 #time

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141 комментарий
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Провинциальный кавалер

просто идите нахуй с такими людьми мира, пиздец

от чего господин Маск спасает людей на таком глобальном уровне?
Калифорнийцев от необходимости заправлять свою машину бензином? Стратосферу от отсутствия рекламных баннеров? Людей от доверия криптовалютам?

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18
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Кирилл Вселенский

Порвался

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15
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Marselin

А кто там должен быть по твоему мнению?

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1
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Nikon Mockey
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19
2 комментария
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Провинциальный кавалер

Ну если по моему мнению, то борющиеся с короной, правозащитники, какие-нибудь политические заключённые, топящие за все хорошее внутри авторитарных стран, какие-нибудь председатели профсоюзов в сша, что-то из этого разряда
но явно не супер самовлюблённого мега капиталиста, который щитпостит в твиттер мемы про крипту и продаёт виртуальные услуги в своих машинах

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5
12 комментариев
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Дмитрий Чернышов

Человек, который скушал летучую мышь в Ухане 😏

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1
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Oleg Shirochenkov

Людей от способности думать.

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3
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Ivar Ragnarsson

О людях ни слова не сказано, он планету спасает. Электрокары = спасение экологии, спасение экологии = спасение планеты.
Че блять сложного-то?

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0
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Zero-one-one

Да, только электрокары не сильно планету спасают. Их влияние настолько мало, что какой нибудь Китай и Индия за год или даже меньше столько СО 2 произведут и мусора выбросят что все влияние электрокаров обесценится и помножится на 0

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1
1 комментарий
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Chikk

Перестанешь покупать свежий номер Time? :D

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1
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Pavel Fedorov

Ну справедливости ради стоит отметить, что именно из-за него сейчас все производители авто переходят на электричество, хотя и явно маск это все делал не только из-за своих соображений

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1
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Провинциальный кавалер

уж лучше маск чем ебанашка грета тумберг

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0
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Hagotireno

А почему он должен спасать людей, чтобы быть человеком года?

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–1
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norm

Порвался, жаль.

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–1
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Провинциальный кавалер

ЕЕЕеее Илон Маск

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24
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Ху Эмай

Ты что изменяешь Навальному?

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7
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Трансгендолет

Да он чот неактивный последнее время

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12
2 комментария
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Провинциальный кавалер

Eeeelon Musk

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3
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Провинциальный кавалер

Звучит как eeeew)

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1
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Кирилл Вселенский

Шаришь

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1
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Имя И Фамилия

Разведёнка шарит в богатых мужиках мира
Ой

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3
5 комментариев
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Провинциальный кавалер

Он мурняшечка

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1
7 комментариев
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Vl T

2012 — Барак Обама
2016 — Дональд Трамп
2020 — Джо Байден и Камала Харрис
А они не сильно изобретательны...

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15
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Vl T

2008 - Барак Обама
2004 - Джордж Буш
2000 - Джордж Буш
1992 - Билл Клинтон

И только в 1996 сделали исключение. Для изобретателя терапии от ВИЧ. И на том спасибо.

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5
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Ху Эмай

пожалуйста

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1
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Рпош Ашршщ

Человек, который стремится спасти нашу планету
 У ребятишек клевое чувство юмора

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12
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Провинциальный кавалер
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8
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Провинциальный кавалер

Хомячки будут в восторге

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1
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Провинциальный кавалер

Ой да завали

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10
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Кирилл Вселенский

Ой мистер не такой как все пришел отрицать вклад главного изобретателя человечества, иди проспись

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–1
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Провинциальный кавалер

Купил уже киберсвисток?

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8
8 комментариев
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Tony Urban

А чё он изобрел?) Можно поподробнее?)

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0
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Трансгендолет

Ебать ты ценник)) Прям как Глебыч

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1
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Провинциальный кавалер

Кто я без своего аккаунта? Плейбой, циник, мизантроп

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0
2 комментария
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Ху Эмай

Спасибо, что не Оксимирон

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6
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Миша Рашкин

Спасибр, что не моргеештерн

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3
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Кирилл Вселенский

Нихуя не спасибо

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1
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Сталин спас Россию

Почему не Навальному

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3
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Мистер Андерсон

чтобы не спалить своего агента

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10
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умный человек
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4
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Paranoidal Dyslexia

Тильда Суинтон похорошела после локдауна

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6
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Сталин спас Россию

~ Суинтон

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0
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Провинциальный кавалер

свинтон

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0
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Алина Кипр

На Тараса бульбу похож

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0
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Провинциальный кавалер

А у него есть какое то каноничное изображение?

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0
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Ху Эмай

Грета Тунберг? Дональд Трамп? По какому принципу туда попадают? По количеству упоминаний в СМИ?

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4
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Ху Эмай

Или на кого больше мемов сделают?

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2
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Провинциальный кавалер

У кого больше твинков на тж

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4
3 комментария
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Трансгендолет

По какому принципу туда попадают?

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2
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Лёха

Давайте честно: человек года он лишь потому, что самая медийная личность. Я не знаю ни одного его практического изобретения и абсолютно не понимаю такой ажиотаж вокруг него.

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2
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Комментарий удален

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Лёха

Да нет, это проявление негатива. Ты бы мог сказать что он такого сделал, я бы прочитал, проверил и может, отказался от своих слов. Но проще всего назвать человека "тупым". Собственно, целевая аудитория ТЖ, что тут ещё сказать...

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7
5 комментариев
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Провинциальный кавалер

Я хз какой он политик и предприниматель, это слишком сложная тема, в которой я не достаточно шарю. Но инженер он определённо высочайшего уровня. Имеет отличное понимание на очень фундаментальном уровне.

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3
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Ху Эмай

Мы все тут особо ни в чем не шарим, но это не мешает нам комментировать!

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2
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Провинциальный кавалер

2014 — Борцы с лихорадкой Эбола
Борцы с коронавирусом:

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3
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aliftin
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3
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Провинциальный кавалер

WANTED

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0
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Провинциальный кавалер

Воняет бомжом

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0
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Константин Пак

Если бы три года назад номинировали, постер мог быть и таким

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3
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Кирилл Вселенский

Он человек века вообще то, я записался на марс

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2
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Провинциальный кавалер

Ты можешь и на Земле выращивать огурчики из говна

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1
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Alex Blake

Отличный выбор. Талантливый, амбициозный чел. Двигает космонавтику и технологии. Уж лучше чем какой-либо политик или оппозиционер, которые только языком чесать горазды.

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2
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Maksim Derkach

так он для журнала стрижку сменил

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1
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Алина Кипр

Чуб козацкий прорезается

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2
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avokchavok

А Путин разве не был?

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1
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Провинциальный кавалер

В 2007.

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1
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Провинциальный кавалер

НУ И КТО ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ 2007??

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2
1 комментарий
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Провинциальный кавалер

Был есть и будет

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1
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Ху Эмай

Есть

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Lofoten Forsake

Намного лучше, чем всякие греты и активисты со звёздами.

Upd. Стоп я дочитал, спасает планету он как? Или он спасёт ее в 2022? Понятно.

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1
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Провинциальный кавалер

планета безнадежна уже, а благодаря ему съебём с неё

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1
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Сталин спас Россию

Геев не возьмут, они не могут размножаться

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0
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Victor Aristov

«Человек, который стремится спасти нашу планету».
 Мне нравится он из-за ракет, но где тут спасение?

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1
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Marselin

Возможность сьебаться отсюда, очевидно

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1
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Alexey Shirshov

Человек Твиттер

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1
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Bitchcraft

Какой год, такой и человек года.

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1
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daler.k

Пиздец

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1
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Провинциальный кавалер

почему?

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0
1 комментарий
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Имя И Фамилия

Хуярим миллиард огромных аккумуляторов, чтобы спасти планету, получается

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0
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Дмитрий Орлов

Человек года

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Провинциальный кавалер

* Вы находитесь здесь

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умный человек

(_*_)

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aliftin

Лучше бы дали тому экскаваторщику что корабль откапывал или журналистам которые панамское досье открыли.

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0
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Алина Кипр

Я думала планету от людей хочет спасти коронавирус а не илон моск. Когда он такими темпами человечество на Марс то переселит?

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0
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Zero-one-one

Скорее не спасти планету, а улететь с неё

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Коровка говорит мууу

Блин, снова не я

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Коровка говорит мууу

Уже 15 лет не был человеком года по версии Time

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0
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hyposlasher

Каждый новый президент сша становится человеком года. Как предсказуемо

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0
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Robo Krabe

Трамп тут явно лишний

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0
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АТВ

Да кто бы сомневался..

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0
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Рудольф Нуриев

2018 — журналисты, «стоящие на страже правды»
 Как там Ассанж, котаны?

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0
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Dmitry Sursin

Только не показывайте ТЖевцам атлетку года...

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0
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Madao

человек, который стремится спасти нашу планету
 А что он сделал для этого?

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–1
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