Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time Статьи редакции
«Человек, который стремится спасти нашу планету».
Редакция американского журнала г назвала «Человека года — 2021». Им стал глава Space X и Tesla Илон Маск, самый богатый человек в мире. Трансляция велась на ютуб-канале издания.
Time заявил, что Маск водит машину, которую сам создал — она практически не нуждается в водителе, «одним щелчком пальца» может влиять на фондовый рынок и мечтает о Марсе. «Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из „Хранителей“», — говорится на сайте издания.
В 2021 году Маск стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.
Звание «Человек года» журнал Time присваивает с 1927 года.
- 2012 — Барак Обама
- 2013 — Папа Римский Франциск
- 2014 — Борцы с лихорадкой Эбола
- 2015 — Ангела Меркель
- 2016 — Дональд Трамп
- 2017 — люди, рассказавшие о домогательствах
- 2018 — журналисты, «стоящие на страже правды»
- 2019 — Грета Тунберг
- 2020 — Джо Байден и Камала Харрис
Порвался
А кто там должен быть по твоему мнению?
Ну если по моему мнению, то борющиеся с короной, правозащитники, какие-нибудь политические заключённые, топящие за все хорошее внутри авторитарных стран, какие-нибудь председатели профсоюзов в сша, что-то из этого разряда
но явно не супер самовлюблённого мега капиталиста, который щитпостит в твиттер мемы про крипту и продаёт виртуальные услуги в своих машинах
Человек, который скушал летучую мышь в Ухане 😏
Людей от способности думать.
О людях ни слова не сказано, он планету спасает. Электрокары = спасение экологии, спасение экологии = спасение планеты.
Че блять сложного-то?
Да, только электрокары не сильно планету спасают. Их влияние настолько мало, что какой нибудь Китай и Индия за год или даже меньше столько СО 2 произведут и мусора выбросят что все влияние электрокаров обесценится и помножится на 0
Перестанешь покупать свежий номер Time? :D
Ну справедливости ради стоит отметить, что именно из-за него сейчас все производители авто переходят на электричество, хотя и явно маск это все делал не только из-за своих соображений
А почему он должен спасать людей, чтобы быть человеком года?
Порвался, жаль.
Ты что изменяешь Навальному?
Да он чот неактивный последнее время
Шаришь
Разведёнка шарит в богатых мужиках мира
Ой
2012 — Барак Обама
2016 — Дональд Трамп
2020 — Джо Байден и Камала Харрис
А они не сильно изобретательны...
2008 - Барак Обама
2004 - Джордж Буш
2000 - Джордж Буш
1992 - Билл Клинтон
И только в 1996 сделали исключение. Для изобретателя терапии от ВИЧ. И на том спасибо.
пожалуйста
Человек, который стремится спасти нашу планету
У ребятишек клевое чувство юмора
Ой мистер не такой как все пришел отрицать вклад главного изобретателя человечества, иди проспись
А чё он изобрел?) Можно поподробнее?)
Ебать ты ценник)) Прям как Глебыч
Спасибо, что не Оксимирон
Спасибр, что не моргеештерн
Нихуя не спасибо
Почему не Навальному
чтобы не спалить своего агента
Тильда Суинтон похорошела после локдауна
~ Суинтон
На Тараса бульбу похож
Грета Тунберг? Дональд Трамп? По какому принципу туда попадают? По количеству упоминаний в СМИ?
Или на кого больше мемов сделают?
По какому принципу туда попадают?
Давайте честно: человек года он лишь потому, что самая медийная личность. Я не знаю ни одного его практического изобретения и абсолютно не понимаю такой ажиотаж вокруг него.
Комментарий удален
Да нет, это проявление негатива. Ты бы мог сказать что он такого сделал, я бы прочитал, проверил и может, отказался от своих слов. Но проще всего назвать человека "тупым". Собственно, целевая аудитория ТЖ, что тут ещё сказать...
Мы все тут особо ни в чем не шарим, но это не мешает нам комментировать!
Если бы три года назад номинировали, постер мог быть и таким
Он человек века вообще то, я записался на марс
Отличный выбор. Талантливый, амбициозный чел. Двигает космонавтику и технологии. Уж лучше чем какой-либо политик или оппозиционер, которые только языком чесать горазды.
так он для журнала стрижку сменил
Чуб козацкий прорезается
А Путин разве не был?
Есть
Намного лучше, чем всякие греты и активисты со звёздами.
Upd. Стоп я дочитал, спасает планету он как? Или он спасёт ее в 2022? Понятно.
Геев не возьмут, они не могут размножаться
«Человек, который стремится спасти нашу планету».
Мне нравится он из-за ракет, но где тут спасение?
Возможность сьебаться отсюда, очевидно
Человек Твиттер
Какой год, такой и человек года.
Пиздец
Хуярим миллиард огромных аккумуляторов, чтобы спасти планету, получается
Человек года
(_*_)
Лучше бы дали тому экскаваторщику что корабль откапывал или журналистам которые панамское досье открыли.
Я думала планету от людей хочет спасти коронавирус а не илон моск. Когда он такими темпами человечество на Марс то переселит?
Скорее не спасти планету, а улететь с неё
Блин, снова не я
Уже 15 лет не был человеком года по версии Time
Каждый новый президент сша становится человеком года. Как предсказуемо
Трамп тут явно лишний
Да кто бы сомневался..
2018 — журналисты, «стоящие на страже правды»
Как там Ассанж, котаны?
Только не показывайте ТЖевцам атлетку года...
человек, который стремится спасти нашу планету
А что он сделал для этого?