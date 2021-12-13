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Новости
Sasha Shambilova

Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер», обвинив её в убийствах, пытках и казнях в Сирии, Ливии и на Украине Статьи редакции

В список попали восемь граждан России и три компании.

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3649 просмотров

В Брюсселе считают, что ЧВК «Вагнер» ответственны за нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе — за пытки и внесудебные казни и убийство. Полный список попавших под санкции опубликовали в Официальном журнале Европейского союза, им запретят въезжать в страны ЕС и заморозят активы.

За нарушения прав человека в список включили связанных с ЧВК «Вагнер» лиц. Среди них — Дмитрий Уткин, который, со словам бывшего члена группы, лично приказал замучить и убить дезертира в Сирии, а также снять это на камеру. Также санкции ввели против предполагаемого наёмника Станислава Дычко, который принимал участие в этих пытках. За убийство трёх журналистов в ЦАР в 2018 году в список попал Валерий Захаров, советник по безопасности в стране.

Помимо нарушений прав человека, ЕС ввели санкции за действия в Сирии, Ливии и на Украине. В поддержке сирийского режима обвинили:

  • Андрея Трошева. В ЕС его считают руководителем подразделение ЧВК «Вагнер» в Сирии. Согласно документу, он поддерживает сирийский режим, из которого извлекает выгоду;
  • Андрея Богатова. Как сообщает ЕС, он начальник 4-й ударно-разведывательной роты группы Вагнера;
  • ООО «Велада». Согласно документу, получает выгоду, работая на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и на газовом месторождении к северу от Дамаска, эксплуатируя режим;
  • ООО «Меркурий». Внесена в список по тем же причинам, что и «Велада»;
  • ООО «Евро Полис». Компанию сочли прикрытием ЧВК «Вагнер» в Сирии, получает 25% прибыли с месторождений, захваченных группировкой.

В список из-за действий на Украине также попали ещё три россиянина:

  • Дмитрий Уткин. В документе его называют основателем группы Вагнера, который отвечает за координацию и планирование операций по размещению наёмников в Украине. Уткина обвиняют в совершении действий, подрывающих суверенитет страны;
  • Денис Харитонов. По мнению Евросоюза, он наёмник, который также активно поддерживал действия ЧВК «Вагнер» на Украине. В журнале отмечают, что в России он получил награду «За заслуги перед Отечеством», а также внутренние награды группировки;
  • Сергей Щербаков. В Брюсселе его посчитали внештатным сотрудником ГРУ и наёмником ЧВК «Вагнер». Участвовал в войне на Донбассе на стороне «пророссийского батальона „Степь”».

Также санкции ввели против Александра Кузнецова из-за действий в Ливии. В документе его называют командиром одной из боевых групп ЧВК «Вагнер». Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии».

О санкциях против ЧВК «Вагнер» заговорили в середине ноября после появления информации о её возможном появлении в Мали. Тогда глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Евросоюз определяют правовую основу для их введения.

ЧВК «Вагнер» — военная группировка, финансированием которой, по данным СМИ, занимался близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин. Считается, что её бойцы воевали в Сирии, на Украине и в Ливии. Сам Пригожин уже включён в санкционный список за поддержку военной в кампании в Ливии. В 2018 году Владимир Путин заявил, что если ЧВК «Вагнер» и существует, она не нарушает закон.

Офтоп
Roman Persianinov
«ЧВК Вагнера» и другие: как работают иностранные и российские частные военные компании Статьи редакции

И почему ведущие мировые страны отказываются от государственной армии в пользу независимых профессионалов.

Сотрудники военной компании Blackwater. Фото AP

#новости #пригожин #вагнер

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127 комментариев
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Провинциальный кавалер

Ждём ответных санкций по Воронежу.

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33
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Провинциальный кавалер

Предлагаю запретить импорт мандаринок и апельсинок. Чтобы враг страдал сильнее всего, получив экономический урон прямо перед праздниками.

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21
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Провинциальный кавалер

сделать пакеты в пятерочке для овощей 300 рублей за штуку

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8
36 комментариев
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Провинциальный кавалер

Турки вероломно продадут больше мандарин в Болгарию.

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3
6 комментариев
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Люц Шнайдер

Так Марокко вроде ещё не в ЕС

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0
4 комментария
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Провинциальный кавалер

Воронеж:
ВСЕГДА ГОТОВ!

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0
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Провинциальный кавалер
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15
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Madao

на Украине
 Понимаю как сложно перестроить своё укроинофобное мышление, чтобы использовать предлог "в", но я верю в тебя, Саша, однажды ты обязательно напишешь "в Украине" и у тебя не отвалится жёпа.

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–2
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Damir ReDevil

Не пойму че украинцев так корежит когда говорят "на Украине". Исторически так сложилось ведь. Никто не вкладывает в это негативный смысл. Но у вас видимо тоже особый путь

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16
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Flyboy Wasted

Дебильные ошибки бесят разумных людей, тут национальность роли не играет.
Это как кофе «экспрессо».
У расеян видать такой путь - существовать на противоставлении себя другим национальностям,, даже когда оно не при чем

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0
7 комментариев
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Andrew Sychev

Ну белорусы с Белоруссии тоже рвутся

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1
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Артемий Дорофеев

https://youtu.be/lzYSZwFY_ZU
поддадим душнотой в ответ на духоту

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5
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Wojciech Soska

В Брюсселе считают, что ЧВК «Вагнер» ответственны за нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе — за пытки и внесудебные казни и убийство.
 В статье встречаются оба варианта написания, причём и первый, и второй, и оба сразу в одном предложении.

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4
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Провинциальный кавалер

Лучшая пропаганда "украинофобного мышления" - это наглый украинский ура-патриот, сующий свой нос в частные дела других людей. Больше и наглее суйте - вас точно полюбят.

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2
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Провинциальный кавалер

ООО «Меркурий»
 В России ООО с таким названием - в каждом поселке городского типа по штуке. Они ИНН хотя бы указали, а то ведь станут все подряд невыездеыми

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12
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Верен Дар

Можно зарегистрировать какое-нибудь ООО "Джо Байден"

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0
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So Dope

Прибыль с деторождений...

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6
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Провинциальный кавалер

Бггг

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0
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Александр Александр

Это про нологи

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0
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Провинциальный кавалер

25% прибыли с деторождений
КАВО

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5
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Провинциальный кавалер

Сейчас наши поднапрягутся и введут симметричные санкции — заблокируют анус россиян.

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4
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Провинциальный кавалер

сделают человеческую многоножку из 140 млн звеньев

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0
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Провинциальный кавалер

ВОТ ТОГА ВСТАНЕМ С 280МЛН КОЛЕН И ПОКАЖЕМ ИМ

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4
3 комментария
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Andrew Gladkov

А на почему не НА Сирии и НА Ливии?

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–2
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Провинциальный кавалер

На Сирийщине и на Ливийщине

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9
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Ivan Hohanov

да сколько можно, поебать всем на эти предлоги

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3
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Photuum

Потому что Украина не страна

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–4
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Alexander Gnatko

Баран

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2 комментария
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Dmitry Pasyutin

Россия - страна, Украина - не Россия, значит Украина - не страна. Ты так рассуждал?

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Провинциальный кавалер

На Алтае, но в Барнауле.

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Провинциальный кавалер

Потому что.

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Виталий Лановой

в Сирии, Ливии и НА Украине
 хе-хе

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1
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Ivan Hohanov

все пиздец

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3
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Sergey Shpota

Вот без этого НА весь смысл бы потерялся

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1
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Александр Белов

Интересно, евросоюз знает что такое пугать кота сосиской, наверное нет.

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2
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Провинциальный кавалер

некорректное сравнение

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Александр Белов

Очень корректное, нет никаких причин вводить санкции против какой либо компании, особенно такой шарашки как ЧВГ Вагнер, она завтра сменит юридические данные, название и всё, надо будет снова санкции вводить.
А вот против конкретного человека более разумно.

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8
12 комментариев
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Ivan Hohanov

санкции ввели, а собрать миротворцев и настучать боевикам по голове не

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2
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Artem 88

Ну это ж дело двух минут, щас расконсервируют батальон Телемарк, и прям на головы врагу скинут))

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0
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Провинциальный кавалер

Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности
 а Евросоюз не считает, что это просто наемная шестерка, а ответственность несут ребята в пиджаках, которые еще часто на первом мелькают и к ним на личных самолетах летают?

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2
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Верен Дар

В чём выражаются эти санкции?

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Photuum

Запрет на исполнение Вагнера в ЕС, изъятие нот из магазинов и музыкальных школ.

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3
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Провинциальный кавалер

Полет Валькирий признан экстремистским материалом

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1
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Photuum

А что, в ЦАР есть доказательства?
Я видел только пустой трёп.

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–5
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Провинциальный кавалер

Трёх журналистов новой газеты ебнули насмерть

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4
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Провинциальный кавалер

Не было ссылочки на RT.

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2
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Провинциальный кавалер

Вагнер, конечно, единственная чвк против которой нужно ввести санкции

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Никита Дровняшин

Ну не против G4S или Академи вводить, в самом деле, это ж другое, это воины света

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Провинциальный кавалер
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Провинциальный кавалер
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Илья Синица

Ой, ну да, а про владельца забыли))))0)

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Алексей Кальян

Почему все пишут про санкции, но никто не пишет, в чем они заключаются для этих людей?

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Провинциальный кавалер

придется делать левый паспорт и потише вести себя в европе

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Doktor Streyndzhlav

Музыканты в европу и не выезжали особо.

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Федя Прозоров

Ответно нужны контрсанкции: запрет воздуха с запада

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Andrej Krav

Приравнять к террористам и сравнять томагавками, а санкции это смешно.

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Провинциальный кавалер

Согласно документу, получает выгоду, работая на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и на газовом месторождении к северу от Дамаска, эксплуатируя режим
 эксплуатируя режим
Ебал её рука.

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