Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер», обвинив её в убийствах, пытках и казнях в Сирии, Ливии и на Украине Статьи редакции
В список попали восемь граждан России и три компании.
В Брюсселе считают, что ЧВК «Вагнер» ответственны за нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе — за пытки и внесудебные казни и убийство. Полный список попавших под санкции опубликовали в Официальном журнале Европейского союза, им запретят въезжать в страны ЕС и заморозят активы.
За нарушения прав человека в список включили связанных с ЧВК «Вагнер» лиц. Среди них — Дмитрий Уткин, который, со словам бывшего члена группы, лично приказал замучить и убить дезертира в Сирии, а также снять это на камеру. Также санкции ввели против предполагаемого наёмника Станислава Дычко, который принимал участие в этих пытках. За убийство трёх журналистов в ЦАР в 2018 году в список попал Валерий Захаров, советник по безопасности в стране.
Помимо нарушений прав человека, ЕС ввели санкции за действия в Сирии, Ливии и на Украине. В поддержке сирийского режима обвинили:
- Андрея Трошева. В ЕС его считают руководителем подразделение ЧВК «Вагнер» в Сирии. Согласно документу, он поддерживает сирийский режим, из которого извлекает выгоду;
- Андрея Богатова. Как сообщает ЕС, он начальник 4-й ударно-разведывательной роты группы Вагнера;
- ООО «Велада». Согласно документу, получает выгоду, работая на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и на газовом месторождении к северу от Дамаска, эксплуатируя режим;
- ООО «Меркурий». Внесена в список по тем же причинам, что и «Велада»;
- ООО «Евро Полис». Компанию сочли прикрытием ЧВК «Вагнер» в Сирии, получает 25% прибыли с месторождений, захваченных группировкой.
В список из-за действий на Украине также попали ещё три россиянина:
- Дмитрий Уткин. В документе его называют основателем группы Вагнера, который отвечает за координацию и планирование операций по размещению наёмников в Украине. Уткина обвиняют в совершении действий, подрывающих суверенитет страны;
- Денис Харитонов. По мнению Евросоюза, он наёмник, который также активно поддерживал действия ЧВК «Вагнер» на Украине. В журнале отмечают, что в России он получил награду «За заслуги перед Отечеством», а также внутренние награды группировки;
- Сергей Щербаков. В Брюсселе его посчитали внештатным сотрудником ГРУ и наёмником ЧВК «Вагнер». Участвовал в войне на Донбассе на стороне «пророссийского батальона „Степь”».
Также санкции ввели против Александра Кузнецова из-за действий в Ливии. В документе его называют командиром одной из боевых групп ЧВК «Вагнер». Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии».
О санкциях против ЧВК «Вагнер» заговорили в середине ноября после появления информации о её возможном появлении в Мали. Тогда глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Евросоюз определяют правовую основу для их введения.
ЧВК «Вагнер» — военная группировка, финансированием которой, по данным СМИ, занимался близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин. Считается, что её бойцы воевали в Сирии, на Украине и в Ливии. Сам Пригожин уже включён в санкционный список за поддержку военной в кампании в Ливии. В 2018 году Владимир Путин заявил, что если ЧВК «Вагнер» и существует, она не нарушает закон.
Так Марокко вроде ещё не в ЕС
на Украине
Понимаю как сложно перестроить своё укроинофобное мышление, чтобы использовать предлог "в", но я верю в тебя, Саша, однажды ты обязательно напишешь "в Украине" и у тебя не отвалится жёпа.
Не пойму че украинцев так корежит когда говорят "на Украине". Исторически так сложилось ведь. Никто не вкладывает в это негативный смысл. Но у вас видимо тоже особый путь
Дебильные ошибки бесят разумных людей, тут национальность роли не играет.
Это как кофе «экспрессо».
У расеян видать такой путь - существовать на противоставлении себя другим национальностям,, даже когда оно не при чем
Ну белорусы с Белоруссии тоже рвутся
https://youtu.be/lzYSZwFY_ZU
поддадим душнотой в ответ на духоту
В Брюсселе считают, что ЧВК «Вагнер» ответственны за нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе — за пытки и внесудебные казни и убийство.
В статье встречаются оба варианта написания, причём и первый, и второй, и оба сразу в одном предложении.
Можно зарегистрировать какое-нибудь ООО "Джо Байден"
Прибыль с деторождений...
Это про нологи
А на почему не НА Сирии и НА Ливии?
да сколько можно, поебать всем на эти предлоги
Потому что Украина не страна
Баран
Россия - страна, Украина - не Россия, значит Украина - не страна. Ты так рассуждал?
в Сирии, Ливии и НА Украине
хе-хе
все пиздец
Вот без этого НА весь смысл бы потерялся
Интересно, евросоюз знает что такое пугать кота сосиской, наверное нет.
Очень корректное, нет никаких причин вводить санкции против какой либо компании, особенно такой шарашки как ЧВГ Вагнер, она завтра сменит юридические данные, название и всё, надо будет снова санкции вводить.
А вот против конкретного человека более разумно.
санкции ввели, а собрать миротворцев и настучать боевикам по голове не
Ну это ж дело двух минут, щас расконсервируют батальон Телемарк, и прям на головы врагу скинут))
Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности
а Евросоюз не считает, что это просто наемная шестерка, а ответственность несут ребята в пиджаках, которые еще часто на первом мелькают и к ним на личных самолетах летают?
В чём выражаются эти санкции?
Запрет на исполнение Вагнера в ЕС, изъятие нот из магазинов и музыкальных школ.
А что, в ЦАР есть доказательства?
Я видел только пустой трёп.
Ну не против G4S или Академи вводить, в самом деле, это ж другое, это воины света
Ой, ну да, а про владельца забыли))))0)
Почему все пишут про санкции, но никто не пишет, в чем они заключаются для этих людей?
Музыканты в европу и не выезжали особо.
Ответно нужны контрсанкции: запрет воздуха с запада
Приравнять к террористам и сравнять томагавками, а санкции это смешно.