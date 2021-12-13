В список попали восемь граждан России и три компании.

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В Брюсселе считают, что ЧВК «Вагнер» ответственны за нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе — за пытки и внесудебные казни и убийство. Полный список попавших под санкции опубликовали в Официальном журнале Европейского союза, им запретят въезжать в страны ЕС и заморозят активы.

За нарушения прав человека в список включили связанных с ЧВК «Вагнер» лиц. Среди них — Дмитрий Уткин, который, со словам бывшего члена группы, лично приказал замучить и убить дезертира в Сирии, а также снять это на камеру. Также санкции ввели против предполагаемого наёмника Станислава Дычко, который принимал участие в этих пытках. За убийство трёх журналистов в ЦАР в 2018 году в список попал Валерий Захаров, советник по безопасности в стране.

Помимо нарушений прав человека, ЕС ввели санкции за действия в Сирии, Ливии и на Украине. В поддержке сирийского режима обвинили:

Андрея Трошева. В ЕС его считают руководителем подразделение ЧВК «Вагнер» в Сирии. Согласно документу, он поддерживает сирийский режим, из которого извлекает выгоду;

Андрея Богатова. Как сообщает ЕС, он начальник 4-й ударно-разведывательной роты группы Вагнера;

ООО «Велада». Согласно документу, получает выгоду, работая на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и на газовом месторождении к северу от Дамаска, эксплуатируя режим;

ООО «Меркурий». Внесена в список по тем же причинам, что и «Велада»;

ООО «Евро Полис». Компанию сочли прикрытием ЧВК «Вагнер» в Сирии, получает 25% прибыли с месторождений, захваченных группировкой.

В список из-за действий на Украине также попали ещё три россиянина:

Дмитрий Уткин. В документе его называют основателем группы Вагнера, который отвечает за координацию и планирование операций по размещению наёмников в Украине. Уткина обвиняют в совершении действий, подрывающих суверенитет страны;

Денис Харитонов. По мнению Евросоюза, он наёмник, который также активно поддерживал действия ЧВК «Вагнер» на Украине. В журнале отмечают, что в России он получил награду «За заслуги перед Отечеством», а также внутренние награды группировки;

Сергей Щербаков. В Брюсселе его посчитали внештатным сотрудником ГРУ и наёмником ЧВК «Вагнер». Участвовал в войне на Донбассе на стороне «пророссийского батальона „Степь”».

Также санкции ввели против Александра Кузнецова из-за действий в Ливии. В документе его называют командиром одной из боевых групп ЧВК «Вагнер». Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии».

О санкциях против ЧВК «Вагнер» заговорили в середине ноября после появления информации о её возможном появлении в Мали. Тогда глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Евросоюз определяют правовую основу для их введения.

ЧВК «Вагнер» — военная группировка, финансированием которой, по данным СМИ, занимался близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин. Считается, что её бойцы воевали в Сирии, на Украине и в Ливии. Сам Пригожин уже включён в санкционный список за поддержку военной в кампании в Ливии. В 2018 году Владимир Путин заявил, что если ЧВК «Вагнер» и существует, она не нарушает закон.