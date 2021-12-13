Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер» за убийства, пытки и казни в Сирии, Ливии и на Украине Статьи редакции
В список попали восемь граждан России и три компании.
В Брюсселе считают, что ЧВК «Вагнер» ответственны за нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе — за пытки и внесудебные казни и убийство. Полный список попавших под санкции опубликовали в Официальном журнале Европейского союза.
За нарушения прав человека в список включили связанных с ЧВК «Вагнер» лиц. Среди них — Дмитрий Уткин, который, со словам бывшего члена группы, лично приказал замучить и убить дезертира в Сирии, а также снять это на камеру. Также санкции ввели против предполагаемого наёмника Станислава Дычко, который принимал участие в этих пытках. За убийство трёх журналистов в ЦАР в 2018 году в список попал Валерий Захаров, советник по безопасности в стране.
Помимо нарушений прав человека, ЕС ввели санкции за действия в Сирии, Ливии и на Украине. В поддержке сирийского режима обвинили:
- Андрея Трошева. В ЕС его считают руководителем подразделение ЧВК «Вагнер» в Сирии. Согласно документу, он поддерживает сирийский режим, из которого извлекает выгоду;
- Андрея Богатова. Как сообщает ЕС, он начальник 4-й ударно-разведывательной роты группы «Вагнер»;
- ООО «Велада». Согласно документу, получает выгоду, работая на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и на газовом месторождении к северу от Дамаска, эксплуатируя режим;
- ООО «Меркурий». Внесена в список по тем же причинам, что и «Велада»;
- ООО «Евро Полис». Компанию сочли прикрытием ЧВК «Вагнер» в Сирии, получает 25% прибыли с месторождений, захваченных группировкой.
В список из-за действий на Украине также попали ещё три россиянина:
- Дмитрий Уткин. В документе его называют основателем группы «Вагнер», который отвечает за координацию и планирование операций по размещению наёмников в Украине. Уткина обвиняют в совершении действий, подрывающих суверенитет страны;
- Денис Харитонов. По мнению Евросоюза, он наёмник, который также активно поддерживал действия «Вагнера» на Украине. В журнале отмечают, что в России он получил награду «За заслуги перед Отечеством», а также внутренние награды группировки;
- Сергей Щербаков. В Брюсселе его посчитали внештатным сотрудником ГРУ и наёмником ЧВК «Вагнер». Участвовал в войне на Донбассе на стороне «пророссийского батальона „Степь”».
Также санкции ввели против Александра Кузнецова из-за действий в Ливии. В документе его называют командиром одной из боевых групп ЧВК «Вагнер». Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии».
Бердск это где-то на Алтае?
Не могу вспомнить был я там или нет. Я просто однажды был в какой-то жопе в тех степях, но не помню её название
неужели я Бердск с Барнаулом перепутал.
Ааааа. Бийск... бля.. Бийск же!!!!
Я с Бийском перепутал. Барнаул норм.
Поддерживаю.
Так и новый год 13 января
Так Марокко вроде ещё не в ЕС
а какие мандарины в ЕС выращивают? В Испании?
Ты алтаец?
Можно зарегистрировать какое-нибудь ООО "Джо Байден"
в Сирии, Ливии и НА Украине
хе-хе
все пиздец
Вот без этого НА весь смысл бы потерялся
Так проще
Прибыль с деторождений...
Интересно, евросоюз знает что такое пугать кота сосиской, наверное нет.
Очень корректное, нет никаких причин вводить санкции против какой либо компании, особенно такой шарашки как ЧВГ Вагнер, она завтра сменит юридические данные, название и всё, надо будет снова санкции вводить.
А вот против конкретного человека более разумно.
Ну и, если я завтра закрою компанию и создам новую, новая компания уже не под санкциями, хотя я как владелец может и под санкциями, но компания то нет ))))))
на Украине
Понимаю как сложно перестроить своё укроинофобное мышление, чтобы использовать предлог "в", но я верю в тебя, Саша, однажды ты обязательно напишешь "в Украине" и у тебя не отвалится жёпа.
А на почему не НА Сирии и НА Ливии?
Ответно нужны контрсанкции: запрет воздуха с запада
санкции ввели, а собрать миротворцев и настучать боевикам по голове не
Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности
а Евросоюз не считает, что это просто наемная шестерка, а ответственность несут ребята в пиджаках, которые еще часто на первом мелькают и к ним на личных самолетах летают?
Почему все пишут про санкции, но никто не пишет, в чем они заключаются для этих людей?
Музыканты в европу и не выезжали особо.
Ой, ну да, а про владельца забыли))))0)
В чём выражаются эти санкции?