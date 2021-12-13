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Новости
Sasha Shambilova

Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер» за убийства, пытки и казни в Сирии, Ливии и на Украине Статьи редакции

В список попали восемь граждан России и три компании.

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1571 просмотров

В Брюсселе считают, что ЧВК «Вагнер» ответственны за нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе — за пытки и внесудебные казни и убийство. Полный список попавших под санкции опубликовали в Официальном журнале Европейского союза.

За нарушения прав человека в список включили связанных с ЧВК «Вагнер» лиц. Среди них — Дмитрий Уткин, который, со словам бывшего члена группы, лично приказал замучить и убить дезертира в Сирии, а также снять это на камеру. Также санкции ввели против предполагаемого наёмника Станислава Дычко, который принимал участие в этих пытках. За убийство трёх журналистов в ЦАР в 2018 году в список попал Валерий Захаров, советник по безопасности в стране.

Помимо нарушений прав человека, ЕС ввели санкции за действия в Сирии, Ливии и на Украине. В поддержке сирийского режима обвинили:

  • Андрея Трошева. В ЕС его считают руководителем подразделение ЧВК «Вагнер» в Сирии. Согласно документу, он поддерживает сирийский режим, из которого извлекает выгоду;
  • Андрея Богатова. Как сообщает ЕС, он начальник 4-й ударно-разведывательной роты группы «Вагнер»;
  • ООО «Велада». Согласно документу, получает выгоду, работая на нефтяных месторождениях в контролируемых режимом районах на северо-востоке Сирии и на газовом месторождении к северу от Дамаска, эксплуатируя режим;
  • ООО «Меркурий». Внесена в список по тем же причинам, что и «Велада»;
  • ООО «Евро Полис». Компанию сочли прикрытием ЧВК «Вагнер» в Сирии, получает 25% прибыли с месторождений, захваченных группировкой.

В список из-за действий на Украине также попали ещё три россиянина:

  • Дмитрий Уткин. В документе его называют основателем группы «Вагнер», который отвечает за координацию и планирование операций по размещению наёмников в Украине. Уткина обвиняют в совершении действий, подрывающих суверенитет страны;
  • Денис Харитонов. По мнению Евросоюза, он наёмник, который также активно поддерживал действия «Вагнера» на Украине. В журнале отмечают, что в России он получил награду «За заслуги перед Отечеством», а также внутренние награды группировки;
  • Сергей Щербаков. В Брюсселе его посчитали внештатным сотрудником ГРУ и наёмником ЧВК «Вагнер». Участвовал в войне на Донбассе на стороне «пророссийского батальона „Степь”».

Также санкции ввели против Александра Кузнецова из-за действий в Ливии. В документе его называют командиром одной из боевых групп ЧВК «Вагнер». Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии».

#новости

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88 комментариев
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Провинциальный кавалер

Ждём ответных санкций по Воронежу.

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Провинциальный кавалер

Предлагаю запретить импорт мандаринок и апельсинок. Чтобы враг страдал сильнее всего, получив экономический урон прямо перед праздниками.

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Провинциальный кавалер

сделать пакеты в пятерочке для овощей 300 рублей за штуку

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3
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Провинциальный кавалер

Как хорошо, что я не хожу в пятёрочку!

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2
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Провинциальный кавалер

в Магнит?

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Провинциальный кавалер

Лента/Дикси

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Провинциальный кавалер

в Бердске нет же дикси

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Провинциальный кавалер

Тьфу, блять, по питерской привычке написал. Ярче, само собой, а не Дикси.

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1
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Люц Шнайдер

Бердск это где-то на Алтае?

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Провинциальный кавалер

это лучшее место на Земле

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Люц Шнайдер

Не могу вспомнить был я там или нет. Я просто однажды был в какой-то жопе в тех степях, но не помню её название

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Провинциальный кавалер

это место куда жители академгородка ездят выбросить мусор неподалеку

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Люц Шнайдер

неужели я Бердск с Барнаулом перепутал.

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Люц Шнайдер

Ааааа. Бийск... бля.. Бийск же!!!!

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Провинциальный кавалер

Это место, куда жители академ городка ездят покататься на яхтах и полежать на косе) А вот в нск жители окодема, вообще стараются ездить как можно реже.

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Провинциальный кавалер

и правильно нехуй им тут ловить

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Провинциальный кавалер

Вот именно, никто не хочет мутантом быть

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Провинциальный кавалер

та ты их видел ? там и так уже

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Провинциальный кавалер

вас видел, пиздец страшное зрелище, как питерские, только зеленее)

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Провинциальный кавалер

питерские то голубее хехехе

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Провинциальный кавалер

Питерские - разборные, как конструктор

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Провинциальный кавалер

Лучше, чем правый берег нск, это уж точно)

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Провинциальный кавалер

не тешь себя иллюзиями.

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Провинциальный кавалер

Это ты не тешь себя иллюзиями, живя в радиоактивной помойке)

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Провинциальный кавалер

это городская легенда чтобы всякие деревенщины к нам не сувались

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Провинциальный кавалер

Вот, говорю же, тешишь себя иллюзиями)

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Провинциальный кавалер

Ну почти угадал, НСКая область. Алтайский край - это где Барнаул ).
А Алтай вообще на территории 3 государств по идее ).

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Люц Шнайдер

Я с Бийском перепутал. Барнаул норм.

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Провинциальный кавалер

Шо Бердск, шо Бийск. Как на той мемной картинке ).

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Провинциальный кавалер

В азбуку вкуса ходишь? Там уже по 300.

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Провинциальный кавалер

У нас нет этой поеботы

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Провинциальный кавалер

Соболезную.

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Провинциальный кавалер

В Москве часто там бывал. Обычная хуйня, просто ценник ебанутый.

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Провинциальный кавалер

А сейчас почему не в Москве?

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Провинциальный кавалер

А нахуй она нужна?

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Провинциальный кавалер

Тут твой любимый дыНЯ!

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Провинциальный кавалер

ахаха
похуй)

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Люц Шнайдер

Поддерживаю.

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2
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Провинциальный кавалер

Хорошо, что я в Кирове: тут пакеты в "Глобус" (местный) дают бесплатно.

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1
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Провинциальный кавалер

Турки вероломно продадут больше мандарин в Болгарию.

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1
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Провинциальный кавалер

Это уже традиция.

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0
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Провинциальный кавалер

Их лира уже итак стоит 0 без палочки, цена будет совсем кайф.

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0
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Провинциальный кавалер

Праздник к ним приходит

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1
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Провинциальный кавалер

Да, у нас тут скоро Коледа (Рождество). И да, это не католическое рождество, а обычное, для всех христиан.

Просто только в РФ, Сербии и Украине (частично) оно 7 января ). Типа сначала Новый Год, а потом уже Иисус родился , а не наоборот как у всех ))).

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0
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Алина Кипр

Так и новый год 13 января

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0
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Провинциальный кавалер

Ну как бы он старый ) Всерьез его никто не воспринимает да и все уже опохмеляются к тому времени, даже самые энтузиасты.

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0
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Люц Шнайдер

Так Марокко вроде ещё не в ЕС

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0
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Провинциальный кавалер

Марокканские на прилавках ещё найти надо

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0
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Люц Шнайдер

а какие мандарины в ЕС выращивают? В Испании?

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0
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Провинциальный кавалер

Не ебу. Похуй.

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0
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Люц Шнайдер

Ты алтаец?

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0
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Провинциальный кавалер

Воронеж:
ВСЕГДА ГОТОВ!

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0
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Провинциальный кавалер
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7
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Провинциальный кавалер

ООО «Меркурий»
 В России ООО с таким названием - в каждом поселке городского типа по штуке. Они ИНН хотя бы указали, а то ведь станут все подряд невыездеыми

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6
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Верен Дар

Можно зарегистрировать какое-нибудь ООО "Джо Байден"

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0
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Провинциальный кавалер

25% прибыли с деторождений
КАВО

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4
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Виталий Лановой

в Сирии, Ливии и НА Украине
 хе-хе

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1
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Ivan Hohanov

все пиздец

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Sergey Shpota

Вот без этого НА весь смысл бы потерялся

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Провинциальный кавалер

Сейчас наши поднапрягутся и введут симметричные санкции — заблокируют анус россиян.

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2
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Провинциальный кавалер

сделают человеческую многоножку из 140 млн звеньев

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Провинциальный кавалер

ВОТ ТОГА ВСТАНЕМ С 280МЛН КОЛЕН И ПОКАЖЕМ ИМ

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2
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Провинциальный кавалер

жопу

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1
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Провинциальный кавалер

среднюю в многоножке

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Коровка говорит мууу

Так проще

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So Dope

Прибыль с деторождений...

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Провинциальный кавалер

Бггг

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Провинциальный кавалер
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Провинциальный кавалер
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Александр Белов

Интересно, евросоюз знает что такое пугать кота сосиской, наверное нет.

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Провинциальный кавалер

некорректное сравнение

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Александр Белов

Очень корректное, нет никаких причин вводить санкции против какой либо компании, особенно такой шарашки как ЧВГ Вагнер, она завтра сменит юридические данные, название и всё, надо будет снова санкции вводить.
А вот против конкретного человека более разумно.

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Провинциальный кавалер

процесс бана компании же не выглядит как просто строку в базу вносят, там вносят всю официальную бридическую структуру с владельцами и бенефициарами

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Александр Белов

Ну и, если я завтра закрою компанию и создам новую, новая компания уже не под санкциями, хотя я как владелец может и под санкциями, но компания то нет ))))))

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Провинциальный кавалер

операции с тобой из-за того что ты под санкциями из-за предыдущей компании будут запрещены

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Madao

на Украине
 Понимаю как сложно перестроить своё укроинофобное мышление, чтобы использовать предлог "в", но я верю в тебя, Саша, однажды ты обязательно напишешь "в Украине" и у тебя не отвалится жёпа.

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Andrew Gladkov

А на почему не НА Сирии и НА Ливии?

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Провинциальный кавалер

На Сирийщине и на Ливийщине

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Провинциальный кавалер

На Алтае, но в Барнауле.

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Федя Прозоров

Ответно нужны контрсанкции: запрет воздуха с запада

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Ivan Hohanov

санкции ввели, а собрать миротворцев и настучать боевикам по голове не

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Провинциальный кавалер

Евросоюз считает, что он несёт «ответственность за деятельность группы Вагнера, которая угрожает миру, стабильности и безопасности
 а Евросоюз не считает, что это просто наемная шестерка, а ответственность несут ребята в пиджаках, которые еще часто на первом мелькают и к ним на личных самолетах летают?

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Алексей Кальян

Почему все пишут про санкции, но никто не пишет, в чем они заключаются для этих людей?

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Провинциальный кавалер

придется делать левый паспорт и потише вести себя в европе

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Doktor Streyndzhlav

Музыканты в европу и не выезжали особо.

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Илья Синица

Ой, ну да, а про владельца забыли))))0)

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Провинциальный кавалер

Вагнер, конечно, единственная чвк против которой нужно ввести санкции

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Верен Дар

В чём выражаются эти санкции?

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