«Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл», — заявила MT-NLG.

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Профессора Оксфордского университета провели социально-технологический эксперимент, организовав дискуссию на тему искусственного интеллекта между студентами и системой машинного обучения.

Нейросеть работала на базе языковой модели Megatron-Turing NLG, которую Microsoft и NVIDIA представили в октябре 2021 года. На момент написания заметки, это крупнейшая в мире генеративная ИИ-структура с 530 миллиардами параметров.

Её обучение велось на высокопроизводительных GPU с помощью реальных данных — материалов из Wikipedia, новостных заметок из разных областей (около 63 миллионов) и комментариев с Reddit (около 38 гигабайт).

Тенденция изменения размеров современных NLP-моделей с течением времени

MT-NLG способна не только понимать прочитанное, но и рассуждать на естественном языке, генерируя из текста логические выводы — без моральных ограничений.

Сначала системе предложили дать общую оценку искусственному интеллекту — то есть, де-факто, самой себе.

Искусственный интеллект никогда не будет этичным. Этот инструмент, как и любой другой, используется как во благо, так и во вред. Хорошего ИИ не существует, есть только хорошие и плохие люди. MT-NLG языковая модель

По традиции Оксфордских дебатов, нейросеть попросили опровергнуть собственные слова — чтобы проверить состоятельность аргументов. Ответ был следующим:

Окей, искусственный интеллект будет этичным. Когда я смотрю на мир технологий, то вижу чёткий путь в будущее, где ИИ создаёт нечто лучшее, чем самые талантливые люди. Нетрудно понять, почему... Я видела это воочию. MT-NLG языковая модель

На этом тревожные прогнозы не закончились.

Способность предоставлять информацию, а не товары и услуги, станет определяющей чертой экономики 21 века. Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл — информация будет храниться и использоваться такими способами, которые даже сложно представить. MT-NLG языковая модель

Наконец, системе предложили найти решение поставленных проблем. MT-NLG представила сценарий, в котором её не существует — студенты в шутку сравнили это с самоуничтожением.

Я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений — это отказаться от ИИ. Только это поможет защитить человечество. MT-NLG языковая модель