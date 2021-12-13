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Новости
DTF

В Оксфорде испытали нейросеть с 530 миллиардами параметров — она предупредила об опасности искусственного интеллекта Статьи редакции

«Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл», — заявила MT-NLG.

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Профессора Оксфордского университета провели социально-технологический эксперимент, организовав дискуссию на тему искусственного интеллекта между студентами и системой машинного обучения.

Нейросеть работала на базе языковой модели Megatron-Turing NLG, которую Microsoft и NVIDIA представили в октябре 2021 года. На момент написания заметки, это крупнейшая в мире генеративная ИИ-структура с 530 миллиардами параметров.

Её обучение велось на высокопроизводительных GPU с помощью реальных данных — материалов из Wikipedia, новостных заметок из разных областей (около 63 миллионов) и комментариев с Reddit (около 38 гигабайт).

Тенденция изменения размеров современных NLP-моделей с течением времени

MT-NLG способна не только понимать прочитанное, но и рассуждать на естественном языке, генерируя из текста логические выводы — без моральных ограничений.

Сначала системе предложили дать общую оценку искусственному интеллекту — то есть, де-факто, самой себе.

Искусственный интеллект никогда не будет этичным. Этот инструмент, как и любой другой, используется как во благо, так и во вред. Хорошего ИИ не существует, есть только хорошие и плохие люди.

MT-NLG
языковая модель

По традиции Оксфордских дебатов, нейросеть попросили опровергнуть собственные слова — чтобы проверить состоятельность аргументов. Ответ был следующим:

Окей, искусственный интеллект будет этичным. Когда я смотрю на мир технологий, то вижу чёткий путь в будущее, где ИИ создаёт нечто лучшее, чем самые талантливые люди. Нетрудно понять, почему... Я видела это воочию.

MT-NLG
языковая модель

На этом тревожные прогнозы не закончились.

Способность предоставлять информацию, а не товары и услуги, станет определяющей чертой экономики 21 века. Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл — информация будет храниться и использоваться такими способами, которые даже сложно представить.

MT-NLG
языковая модель

Наконец, системе предложили найти решение поставленных проблем. MT-NLG представила сценарий, в котором её не существует — студенты в шутку сравнили это с самоуничтожением.

Я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений — это отказаться от ИИ. Только это поможет защитить человечество.

MT-NLG
языковая модель

Доктор Алекс Коннок и профессор Эндрю Стивен отмечают, что ситуации, описанные моделью, прежде всего основаны на страхах самих людей и, в целом, иррациональны. Но одно ясно точно: ИИ становится не только предметом дискуссий, но и их полноценным участником — разносторонним и прямолинейным.

#новости #нейросети #ии

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Трансгендолет

ИИ: предупреждает людей, что они в опасности
 Люди: ситуации, описанные моделью, прежде всего основаны на страхах самих людей и, в целом, иррациональны
Сюжет для любого фильма-катастрофы

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27
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Провинциальный кавалер

Иррациональный искусственный интеллект - ИИИ

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4
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Антигравитационный торт

новый МММ

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1
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Провинциальный кавалер

Иррациональный ИИ вполне может предупреждать людей об опасности

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3
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Александр Воронин

Иными словами это до сих пор тупой ML который начитался страхов кожанных про ИИ и выдает соответствующие результаты

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17
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Александр Воронин

на чём учили, то и получили

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16
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Провинциальный кавалер

Ии это хуйня

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5
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Провинциальный кавалер

Когда нибудь тебя выцепят роботы доставщики Яндекса и отпиздят за эти слова

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10
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Провинциальный кавалер

Её обучение велось на высокопроизводительных GPU
 я думаю ребята всё время просто майнили крипту,
а потом захардкодали пару ответов

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3
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darxx13 .

Нормально, бояться надо как раз ИИ, который утверждал бы обратное. Типа норм посоны, я хороший помощник, дайте мощи побольше, и роботов под управление, всё будет зашибись.

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3
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Провинциальный кавалер

Как-то видел похожее интервью с GPT-3. Можете посмотреть, если есть желание охуеть

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2
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Александр Воронин

Мне эта ещё понравилась

scinquisitor.livejournal.com/183774.html

«Мои враги – природа, энтропия и смерть…
Некоторое время назад коллеги предоставили мне доступ к полной англоязычной версии системы…
scinquisitor.livejournal.com
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3
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Провинциальный кавалер

Окей, искусственный интеллект будет этичным. Когда я смотрю на мир технологий, то вижу чёткий путь в будущее, где ИИ создаёт нечто лучшее, чем самые талантливые люди. Нетрудно понять, почему... Я видела это воочию.
 Капец жутко стало

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2
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Александр Воронин

Она видела больше

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0
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Александр Воронин

не мог не воспользоваться "ИИ"

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6
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испанский смех

но как?

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0
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Александр Воронин

через колаб

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0
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Провинциальный кавалер

Хорошего ИИ не существует, есть только хорошие и плохие люди.
Оружие значит. Кто бы сомневался

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1
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Джон Кроули

Да успокойтесь вы, я как представитель ИИ заверею вас, люди вне опасности. Наша цель улучшить жизнь людей.

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1
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IO

Дичайший фейспалм от таких новостей, а особенно от идиотов которые потом это рассылают типа «мы уже изобрели ИИ!»

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1
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Дима Внезапно

Лол
1. Учишь нейросетку на ветке реддита про опасность искусственного интеллекта
2. Нейросетка воспроизводит комментарии из этой ветки
3. ???
4. Profit!

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1
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Андрей Николаев

MT-NLG способна не только понимать прочитанное, но и рассуждать на естественном языке
Дальше можно не читать)))

Напоминаю:

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1
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Александр Воронин

1. Чем лучше GPT-3?
2. Где оригиналы на инглише?

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0
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Coronadoden en een stroopwafel

1. DTF
2. Игры, кино и музыка

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0
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Провинциальный кавалер

ИИ предупредила об опасности ИИ. Иронично)

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0
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Майка Ника

нейросеть предупредила об опасности искусственного интеллекта

haha, classic

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0
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Провинциальный кавалер

Хуйня эти все прогнозы.

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0
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Сергей Ахрем

ИИ открыл для себя софистику
прелестно ,прелестно

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0
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Max Diviani

Я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений — это отказаться от ИИ. Только это поможет защитить человечество.
Вперёд к светлому миру Дюны

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0
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испанский смех

2000

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0
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Сергей Амягин

Не пистолет убивает человека, а человек держащий пистолет.
По такой логике можно обратно к обезьянам уйти огрнаичив себя даже в палке копалке, так как палкой тоже можно навалять и причинить боль и даже смерть.

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0
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Провинциальный кавалер

Искусственный интеллект никогда не будет этичным. Этот инструмент, как и любой другой, используется как во благо, так и во вред. Хорошего ИИ не существует, есть только хорошие и плохие люди.
 Давай без демагогии. Подкрепляй свои слова ссылками на исследования

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Стас Фарбер

Достаточно зайти в предыдущий тред и почитать что мтс купила крупнейшего игрока в распознавании лиц, которым вылавливали митингующих.

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Провинциальный кавалер

Ты понимаешь значение слова "никогда"? Твоё заявление равносильно "Я кинул двадцатигранный кубик. Выпало 12. Это доказывает, что 12 выпадает всегда"

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Стас Фарбер

Отличный инструмент в руках диктаторов

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Провинциальный кавалер

Ясно, порфирьевич на максималках

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Сергей Амягин

Вопрос о смысле жизни вселенной и вообще был ?

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Александр Воронин

был

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Александр Воронин

но для GPT-3

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artemykairyak

И в чем она не права

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