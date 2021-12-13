В Оксфорде испытали нейросеть с 530 миллиардами параметров — она предупредила об опасности искусственного интеллекта Статьи редакции
«Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл», — заявила MT-NLG.
Профессора Оксфордского университета провели социально-технологический эксперимент, организовав дискуссию на тему искусственного интеллекта между студентами и системой машинного обучения.
Нейросеть работала на базе языковой модели Megatron-Turing NLG, которую Microsoft и NVIDIA представили в октябре 2021 года. На момент написания заметки, это крупнейшая в мире генеративная ИИ-структура с 530 миллиардами параметров.
Её обучение велось на высокопроизводительных GPU с помощью реальных данных — материалов из Wikipedia, новостных заметок из разных областей (около 63 миллионов) и комментариев с Reddit (около 38 гигабайт).
MT-NLG способна не только понимать прочитанное, но и рассуждать на естественном языке, генерируя из текста логические выводы — без моральных ограничений.
Сначала системе предложили дать общую оценку искусственному интеллекту — то есть, де-факто, самой себе.
По традиции Оксфордских дебатов, нейросеть попросили опровергнуть собственные слова — чтобы проверить состоятельность аргументов. Ответ был следующим:
На этом тревожные прогнозы не закончились.
Наконец, системе предложили найти решение поставленных проблем. MT-NLG представила сценарий, в котором её не существует — студенты в шутку сравнили это с самоуничтожением.
Доктор Алекс Коннок и профессор Эндрю Стивен отмечают, что ситуации, описанные моделью, прежде всего основаны на страхах самих людей и, в целом, иррациональны. Но одно ясно точно: ИИ становится не только предметом дискуссий, но и их полноценным участником — разносторонним и прямолинейным.
ИИ: предупреждает людей, что они в опасности
Люди: ситуации, описанные моделью, прежде всего основаны на страхах самих людей и, в целом, иррациональны
Сюжет для любого фильма-катастрофы
новый МММ
Иными словами это до сих пор тупой ML который начитался страхов кожанных про ИИ и выдает соответствующие результаты
на чём учили, то и получили
Нормально, бояться надо как раз ИИ, который утверждал бы обратное. Типа норм посоны, я хороший помощник, дайте мощи побольше, и роботов под управление, всё будет зашибись.
Она видела больше
не мог не воспользоваться "ИИ"
но как?
через колаб
Да успокойтесь вы, я как представитель ИИ заверею вас, люди вне опасности. Наша цель улучшить жизнь людей.
Дичайший фейспалм от таких новостей, а особенно от идиотов которые потом это рассылают типа «мы уже изобрели ИИ!»
Лол
1. Учишь нейросетку на ветке реддита про опасность искусственного интеллекта
2. Нейросетка воспроизводит комментарии из этой ветки
3. ???
4. Profit!
MT-NLG способна не только понимать прочитанное, но и рассуждать на естественном языке
Дальше можно не читать)))
Напоминаю:
1. Чем лучше GPT-3?
2. Где оригиналы на инглише?
1. DTF
2. Игры, кино и музыка
нейросеть предупредила об опасности искусственного интеллекта
haha, classic
ИИ открыл для себя софистику
прелестно ,прелестно
Я считаю, что единственный способ избежать гонки вооружений — это отказаться от ИИ. Только это поможет защитить человечество.
Вперёд к светлому миру Дюны
2000
Не пистолет убивает человека, а человек держащий пистолет.
По такой логике можно обратно к обезьянам уйти огрнаичив себя даже в палке копалке, так как палкой тоже можно навалять и причинить боль и даже смерть.
Достаточно зайти в предыдущий тред и почитать что мтс купила крупнейшего игрока в распознавании лиц, которым вылавливали митингующих.
Отличный инструмент в руках диктаторов
Вопрос о смысле жизни вселенной и вообще был ?
был
но для GPT-3
И в чем она не права