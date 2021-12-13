Присяжные признали виновными фигурантов дела о 360 килограммах кокаина в российском посольстве в Аргентине Статьи редакции
Но при этом отметили, что они заслуживают снисхождения.
Четверых фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию и европейские страны посчитала виновными коллегия присяжных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы.
Присяжные также посчитали, что Андрей Ковальчук, Виктор Калмыков, Али Абянов и Иштимир Худжамов заслуживают снисхождении. Их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков, производство, сбыт и пересылку веществ в особо крупном размере. Подсудимые вину не признают.
Адвокат одного из фигурантов Сергей Юрош рассказал, что голоса присяжных разделились со счётом два на четыре. Вердикт подсудимых о снисхождении позволит обвиняемым избежать пожизненного срока.
Обсуждение вердикта присяжных пройдёт 16 декабря. Во время этого прокурор запросит для подсудимых наказание.
В 2018 году стало известно, что в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил местному министерству безопасности об обнаружении 12 чемоданов с кокаином. Их прислали в школу при диппредставительстве, оформив как дипломатический груз.
Летом 2018 года в Германии задержали предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука. Как сообщал «Росбалт», он работал в российском посольстве в Берлине. По данным Republic, Ковальчук называл себя человеком, близким к силовым структурам. Сам он считает случившееся провокацией и заявляет, что покупал в Аргентине кофе, партию которого поручил разместить в подсобном помещении школы.
Моргена слушали, да Дудя смотрели.
Он там растворимый Нескафе покупал
я покупал 12 чемоданов кофе.. че за подстава? )
уж последние лет пятнадцать покупал и все в порядке было, но тут что то пошло не так к нашему общему сожалению.
левых стрелочников слили
дела о 360 килограммах кокаина
заслуживают снисхождения
интересные сочетания формулировок и фактов
пацаны к успеху шли, не фартануло
Отягчающим обстоятельством не является факт использования служебного положения?
Т.е пожилого ректора вытаскивать с больничной койки и везти в СИЗО - норм, вдруг он покинет страну.
Провоз чистого товара - подарок и т.к коммерческих интересов не преследует, то можно пожалеть.
360 килограмм кокаина
заслуживают снисхождения
Сейчас расплачусь.
> Присяжные также посчитали, что Андрей Ковальчук, Виктор Калмыков, Али Абянов и Иштимир Худжамов заслуживают снисхождении.
А посол России в Аргентине Виктор Коронелли, видимо, заслуживает расстрела.
Понять и простить
Может это был особый сорт кофе - коки-лувак?
СнисхождениЯ
А вот в Америке...
Их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков, ПРОИЗВОДСТВО
100% в посольстве находится лаборатория где варят наркоту. Идеальное место, куда ни полиция, ни кто другой не смогут нагрянуть. Ведь посольство защищено дипломатический неприкосновенностью.