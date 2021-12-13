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Новости
Sasha Shambilova

Присяжные признали виновными фигурантов дела о 360 килограммах кокаина в российском посольстве в Аргентине Статьи редакции

Но при этом отметили, что они заслуживают снисхождения.

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Четверых фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию и европейские страны посчитала виновными коллегия присяжных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы.

Присяжные также посчитали, что Андрей Ковальчук, Виктор Калмыков, Али Абянов и Иштимир Худжамов заслуживают снисхождении. Их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков, производство, сбыт и пересылку веществ в особо крупном размере. Подсудимые вину не признают.

Адвокат одного из фигурантов Сергей Юрош рассказал, что голоса присяжных разделились со счётом два на четыре. Вердикт подсудимых о снисхождении позволит обвиняемым избежать пожизненного срока.

Обсуждение вердикта присяжных пройдёт 16 декабря. Во время этого прокурор запросит для подсудимых наказание.

В 2018 году стало известно, что в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил местному министерству безопасности об обнаружении 12 чемоданов с кокаином. Их прислали в школу при диппредставительстве, оформив как дипломатический груз.

Летом 2018 года в Германии задержали предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука. Как сообщал «Росбалт», он работал в российском посольстве в Берлине. По данным Republic, Ковальчук называл себя человеком, близким к силовым структурам. Сам он считает случившееся провокацией и заявляет, что покупал в Аргентине кофе, партию которого поручил разместить в подсобном помещении школы.

#новости #политика #наркотики

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norm

Моргена слушали, да Дудя смотрели.

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Провинциальный кавалер

покупал в Аргентине кофе, партию которого поручил разместить в подсобном помещении школы.
учитывая то, что аргентинский кофе не особо котируется, охуенная отмаза

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14
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Сталин спас Россию

Он там растворимый Нескафе покупал

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1
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Провинциальный кавалер

Они настолько охуели, что даже над отмазками не особо парятся. "А - пиздану кофе, нихуя не будет!"

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7
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egorcarving

я покупал 12 чемоданов кофе.. че за подстава? )

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9
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egorcarving

уж последние лет пятнадцать покупал и все в порядке было, но тут что то пошло не так к нашему общему сожалению.

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0
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Михаил Октябрьский

левых стрелочников слили

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9
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Провинциальный кавалер

Да ясно дело. Захаровой и ко надо же чем то ноздри задувать. Если бы аргентинцы сами не офигели, так бы и полетели очередным кокаиновым боротом.

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3
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Eugene Panfilov

дела о 360 килограммах кокаина
 заслуживают снисхождения
интересные сочетания формулировок и фактов

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9
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Трансгендолет

пацаны к успеху шли, не фартануло

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Провинциальный кавалер

Отягчающим обстоятельством не является факт использования служебного положения?

Т.е пожилого ректора вытаскивать с больничной койки и везти в СИЗО - норм, вдруг он покинет страну.
Провоз чистого товара - подарок и т.к коммерческих интересов не преследует, то можно пожалеть.

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Дмитрий Семёнов

360 килограмм кокаина
 заслуживают снисхождения
 Сейчас расплачусь.

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3
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Странник Вечный

> Присяжные также посчитали, что Андрей Ковальчук, Виктор Калмыков, Али Абянов и Иштимир Худжамов заслуживают снисхождении.
А посол России в Аргентине Виктор Коронелли, видимо, заслуживает расстрела.

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2
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CrazyCat

Понять и простить

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mt

Может это был особый сорт кофе - коки-лувак?

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Богдан Криницкий

СнисхождениЯ

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некипишуй

А вот в Америке...

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Александр Белов

Их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков, ПРОИЗВОДСТВО
 100% в посольстве находится лаборатория где варят наркоту. Идеальное место, куда ни полиция, ни кто другой не смогут нагрянуть. Ведь посольство защищено дипломатический неприкосновенностью.

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