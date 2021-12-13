Но при этом отметили, что они заслуживают снисхождения.

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Четверых фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию и европейские страны посчитала виновными коллегия присяжных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы.

Присяжные также посчитали, что Андрей Ковальчук, Виктор Калмыков, Али Абянов и Иштимир Худжамов заслуживают снисхождении. Их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков, производство, сбыт и пересылку веществ в особо крупном размере. Подсудимые вину не признают.

Адвокат одного из фигурантов Сергей Юрош рассказал, что голоса присяжных разделились со счётом два на четыре. Вердикт подсудимых о снисхождении позволит обвиняемым избежать пожизненного срока.

Обсуждение вердикта присяжных пройдёт 16 декабря. Во время этого прокурор запросит для подсудимых наказание.

В 2018 году стало известно, что в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил местному министерству безопасности об обнаружении 12 чемоданов с кокаином. Их прислали в школу при диппредставительстве, оформив как дипломатический груз.