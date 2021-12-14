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Новости
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Apple выпустила iOS 15.2 с функцией «Цифровое наследство» и прошивку для Apple TV и HomePod с русскоязычной Siri Статьи редакции

А в США заработало размытие непристойных снимков в iMessage.

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1525 просмотров

Релиз крупного обновления iOS 15.2 для iPhone состоялся 13 декабря. Вместе с ним Apple выпустила прошивки для ТВ-приставок Apple TV и «умных» колонок HomePod, в которых добавила поддержку русскоязычной Siri.

Что нового в iOS 15.2

  • Функция «Цифровое наследство» позволяет владельцу iPhone указать людей, которые получат доступ к учётной записи iCloud и другим персональным данным в случае его смерти.
  • В «Настройках» появилась возможность создать отчёт о конфиденциальности приложений. В нём содержится информация о том, как часто установленные программы получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геопозиции и другим данным за последнюю неделю.
  • На вкладке «Магазин» в приложении Apple TV стало возможно выбирать фильмы и покупать их на одном экране.
  • В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась возможность включить отдельный элемент для управления макросъёмкой.
  • Функция «Объекты, которые могут отслеживать меня», позволяющая пользователям сканировать чужие AirTag или вещи с функцией Find My, которые могут их отслеживать.
  • В США на iPhone заработала функция, которая размывает непристойные снимки в iMessage на смартфонах детей и подростков. Когда опция станет доступна в других странах, неизвестно.

Что нового в tvOS 15.2 и HomePod 15.2

  • Главным нововведением прошивок стала поддержка Siri на русском языке, в том числе для диктовки на Apple TV.
  • Некоторые пользователи ТВ-приставок Apple TV и колонок HomePod уже успели опробовать её, пока прошивки находились на стадии бета-тестирования. Русскоязычная Siri может управлять музыкой, устройствами «умного» дома, выполнять поиск в интернете и отвечать на простые запросы.
яПрофи® @yaprofi
HomePod на русском! 🤯

#новости #apple

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Тепловой будильник

Функция «Цифровое наследство» позволяет владельцу iPhone указать людей, которые получат доступ к учётной записи iCloud
 Надо тщательно выбирать. Человек ведь доступ ко всем моим сохранённым мемем получит.

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Тепловой будильник

вперемешку с фотографиями счетчиков и вот такой вот поеботы

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Bibba La Bibba

Хуйни на кассе
 Ты про детей, что просят сладости?

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Тепловой будильник

не, не забыть поздороваться с кассиром)

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Тепловой будильник

И фоткам с пинусами.

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Тепловой будильник

Сири, сделай яблочников хотя бы умнее

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Тепловой будильник
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Трансгендолет

афигеть, уже ios 15 вышел…

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Тепловой будильник

А ты всё ещё девственник.

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3
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Тепловой будильник

Это революция, Джонни!

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Тепловой будильник

Цифровое наследство != душегуб!

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Борис Уткин

окей гугл цифровое наследство как оформить

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Тепловой будильник

Интересно, как доказывается факт смерти

И - куда передаются доступы на учётку, ведь получатель прав мог условно говоря перестать пользоватся своим емайлом/телефоном уже несколько лет как, и аккаунты эти могли «протухнуть» и передаться кому-то ещё.

Ps у меня так было.
Забыл пароль от почтового ящика на майл.ру
Подождал год или два, ящик стёрся, и я его заново зарегал

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Алексей Куликов

Ну в Гугл аккаунт достачно 6 месяцев не заходить. Это в правилах пользования прописано, что услуга "на всякий случай" или как-то так активируется вроде через 3 месяца неактивности начинает слать письма, через полгода отправляет наследство.

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Mio Mio

Ага, у меня после обновления ATV отвязала Homepod как спикер и больше я его добавить уже не смог сегодня.
Каждое обновление такое происходит, сразу отмечаю ебаниной с настройками, что выпить хочется.

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