А в США заработало размытие непристойных снимков в iMessage.

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Релиз крупного обновления iOS 15.2 для iPhone состоялся 13 декабря. Вместе с ним Apple выпустила прошивки для ТВ-приставок Apple TV и «умных» колонок HomePod, в которых добавила поддержку русскоязычной Siri.

Что нового в iOS 15.2

Функция «Цифровое наследство» позволяет владельцу iPhone указать людей, которые получат доступ к учётной записи iCloud и другим персональным данным в случае его смерти.

В «Настройках» появилась возможность создать отчёт о конфиденциальности приложений. В нём содержится информация о том, как часто установленные программы получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геопозиции и другим данным за последнюю неделю.



На вкладке «Магазин» в приложении Apple TV стало возможно выбирать фильмы и покупать их на одном экране.



В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась возможность включить отдельный элемент для управления макросъёмкой.

Функция «Объекты, которые могут отслеживать меня», позволяющая пользователям сканировать чужие AirTag или вещи с функцией Find My, которые могут их отслеживать.

В США на iPhone заработала функция, которая размывает непристойные снимки в iMessage на смартфонах детей и подростков. Когда опция станет доступна в других странах, неизвестно.



Что нового в tvOS 15.2 и HomePod 15.2