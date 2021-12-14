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Новости
Sasha Shambilova

МИД запланировал разработать систему искусственного интеллекта для анализа внешней политики Статьи редакции

Проект реализуют в 2022 году. Пока он находится в стадии обсуждения.

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В МИД России рассказали о планах разработки концептуального проекта системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина.

По его словам, аналитических задач, как и подразделений, которым нужна такая система, много. При этом Кирюшин не уточнил, какие именно проблемы будет решать искусственный интеллект. Пока проект находится в стадии обсуждения, после проектирования министерство определится с финансированием.

По данным РБК, в разработке системы примут участие технологический партнёр МИДа Институт системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП РАН) и МГИМО, который уже совместно с министерством создал Лабораторию решения задач в области международных отношений с использованием передовых методов и инструментов интеллектуального анализа больших данных. Планируется, что студенты и молодые преподаватели вуза помогут с настройкой и обучением ИИ.

В программе цифровой трансформации МИДа на 2021-2023 года на улучшение работы ведомства утвердили 2,3 миллиарда рублей. Они пойдут на повышение надёжности информационных систем и удовлетворённости российских граждан цифровыми услугами ведомства. В документе также отмечалось, что ведомство хочет создать систему «для поддержки внешнеэкономической деятельности с использованием искусственного интеллекта», если удастся найти дополнительное финансирование.

Старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров объяснил, где МИД может применить искусственный интеллект на примере других стран. В США и Канаде похожую систему используют для чат-ботов с клиентами ведомств, а также для скрининга визовых анкет. Он также отметил разработку британского МИДа, которая выявляет чувствительную информацию в документах перед их публикацией.

По словам Шакирова, многие данные, которыми обладает МИД, существуют в непригодном для анализа искусственным интеллектом формате. Тем не менее, систему могут использовать для автоматизации рутинных задач.

#новости #ии

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Борис Уткин

Бигдата говорит чей Крым

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12
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aliftin

Пока только спрашивает.

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0
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Борис Уткин

За такие вопросы её накатят на электрошвабру

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2
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Тепловой будильник

проекта системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта
 – Бигдата показала, что сраться со всеми невыгодно.

– Да не, хуйня какая-то.

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7
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Дмитрий Бурмистров

Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты — говно, жопа!

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3
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Дмитрий Бурмистров
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0
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Gedevan

Может с внутренней начнём? Не, в пизду ее…

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2
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Коровка говорит мууу

Своего-то интеллекта не хватает

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1
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Тепловой будильник

Для подсчёта сколько вешать кокса в граммах

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1
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Тепловой будильник

А чем их Маха Захарова не устраивает?

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0
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Борис Уткин

Срок годности к концу подходит

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Владислав Микк

Сообщение удалено

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Борис Уткин

Квоты на валежник ослабили, не раскачивай лодку

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Тепловой будильник

А ты небось иноагент, да? НЕ НРАВИТСЯ В РОССИИ ВАЛИ В США!!1!

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Борис Уткин

Власть создаёт прототип Нейропутина, а вы шутки шутите

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Станислав Назаров

Он и так нейросеть. Ты давно видел чтобы он что-то осмысленное сказал?

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Борис Уткин

Я такой треш не смотрю, у меня и телевизора то нет

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Rond

Можно сделать нейрозрителя, который будет смотреть нейротелевизор и рассказывать тебе вкратце че почем

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user101

может просто с интеллекта начали бы

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Тепловой будильник

Ставка на алкоголь не оправдалась

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робот-бёрдвотчер

многие данные, которыми обладает МИД, существуют в непригодном для анализа искусственным интеллектом формате
В порошке, то бишь?

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Ivar Ragnarsson

Может хоть ИИ поможет им наконец понять, что никаких внешних врагов нет

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No Name

Может ли биг дата платить налоги?

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