Проект реализуют в 2022 году. Пока он находится в стадии обсуждения.

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В МИД России рассказали о планах разработки концептуального проекта системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина.

По его словам, аналитических задач, как и подразделений, которым нужна такая система, много. При этом Кирюшин не уточнил, какие именно проблемы будет решать искусственный интеллект. Пока проект находится в стадии обсуждения, после проектирования министерство определится с финансированием.

По данным РБК, в разработке системы примут участие технологический партнёр МИДа Институт системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП РАН) и МГИМО, который уже совместно с министерством создал Лабораторию решения задач в области международных отношений с использованием передовых методов и инструментов интеллектуального анализа больших данных. Планируется, что студенты и молодые преподаватели вуза помогут с настройкой и обучением ИИ.

В программе цифровой трансформации МИДа на 2021-2023 года на улучшение работы ведомства утвердили 2,3 миллиарда рублей. Они пойдут на повышение надёжности информационных систем и удовлетворённости российских граждан цифровыми услугами ведомства. В документе также отмечалось, что ведомство хочет создать систему «для поддержки внешнеэкономической деятельности с использованием искусственного интеллекта», если удастся найти дополнительное финансирование.

Старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров объяснил, где МИД может применить искусственный интеллект на примере других стран. В США и Канаде похожую систему используют для чат-ботов с клиентами ведомств, а также для скрининга визовых анкет. Он также отметил разработку британского МИДа, которая выявляет чувствительную информацию в документах перед их публикацией.