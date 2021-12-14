МИД запланировал разработать систему искусственного интеллекта для анализа внешней политики Статьи редакции
Проект реализуют в 2022 году. Пока он находится в стадии обсуждения.
В МИД России рассказали о планах разработки концептуального проекта системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергея Кирюшина.
По его словам, аналитических задач, как и подразделений, которым нужна такая система, много. При этом Кирюшин не уточнил, какие именно проблемы будет решать искусственный интеллект. Пока проект находится в стадии обсуждения, после проектирования министерство определится с финансированием.
По данным РБК, в разработке системы примут участие технологический партнёр МИДа Институт системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП РАН) и МГИМО, который уже совместно с министерством создал Лабораторию решения задач в области международных отношений с использованием передовых методов и инструментов интеллектуального анализа больших данных. Планируется, что студенты и молодые преподаватели вуза помогут с настройкой и обучением ИИ.
В программе цифровой трансформации МИДа на 2021-2023 года на улучшение работы ведомства утвердили 2,3 миллиарда рублей. Они пойдут на повышение надёжности информационных систем и удовлетворённости российских граждан цифровыми услугами ведомства. В документе также отмечалось, что ведомство хочет создать систему «для поддержки внешнеэкономической деятельности с использованием искусственного интеллекта», если удастся найти дополнительное финансирование.
Старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров объяснил, где МИД может применить искусственный интеллект на примере других стран. В США и Канаде похожую систему используют для чат-ботов с клиентами ведомств, а также для скрининга визовых анкет. Он также отметил разработку британского МИДа, которая выявляет чувствительную информацию в документах перед их публикацией.
По словам Шакирова, многие данные, которыми обладает МИД, существуют в непригодном для анализа искусственным интеллектом формате. Тем не менее, систему могут использовать для автоматизации рутинных задач.
Бигдата говорит чей Крым
Пока только спрашивает.
За такие вопросы её накатят на электрошвабру
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты — говно, жопа!
Может с внутренней начнём? Не, в пизду ее…
Своего-то интеллекта не хватает
Срок годности к концу подходит
Сообщение удалено
Квоты на валежник ослабили, не раскачивай лодку
Власть создаёт прототип Нейропутина, а вы шутки шутите
Он и так нейросеть. Ты давно видел чтобы он что-то осмысленное сказал?
Я такой треш не смотрю, у меня и телевизора то нет
Можно сделать нейрозрителя, который будет смотреть нейротелевизор и рассказывать тебе вкратце че почем
может просто с интеллекта начали бы
многие данные, которыми обладает МИД, существуют в непригодном для анализа искусственным интеллектом формате
В порошке, то бишь?
Может хоть ИИ поможет им наконец понять, что никаких внешних врагов нет
Может ли биг дата платить налоги?