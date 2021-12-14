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Новости
vc.ru

SpaceX будет выводить углекислый газ из атмосферы и перерабатывать в ракетное топливо Статьи редакции

Реализация программы может быть полезна для полётов на Марс.

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Глава Space X Илон Маск рассказал о планах компании в твиттере и призвал присоединиться заинтересованных пользователей. О деталях программы он не сообщил.

Elon Musk @elonmusk
SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.
SpaceX запускает программу по выводу CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы заинтересованы»

По словам Маска, программа будет в том числе полезна для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Elon Musk @elonmusk
Will also be important for Mars

В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж из четырёх туристов. Также компания развивает спутникового оператора Starlink, у которого уже около 1740 спутников и больше 100 тысяч пользователей в 14 странах. В октябре CNBC выяснило, что оценка компании превысила $100 млрд. 13 декабря журнал Time назвал гендиректора SpaceX Илона Маска «Человеком года».

#новости #spacex #маск

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Тепловой будильник

Кажется Илон прочитал комментарии на TJ к предыдущей статье, что он не соответствует заявленному в статье определению "Человек, который стремится спасти нашу планету". И теперь вот пытается исправиться.

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Тепловой будильник

Уууу, ну на этой теме он сейчас денег то поднимет.

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Тепловой будильник

Неплохо!

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Тепловой будильник

Шутка про Рогозина

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syrslava

Придирка к шутке про Рогозина

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Борис Уткин

Если хорошо попросит то думаю Маск ему отсыпет немного углекислого в рамках помощи странам 3го мира, хоть батут свой накачает

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Тепловой будильник

Как насчёт того, чтобы на самом деле придумывать шутку? У тебя в голове ассоциация возникла с Рогозиным, но ты слишком ленивый чтобы на эту тему придумать шутку.

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Ze Katze

Рогозин просто "Кислый"

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Коровка говорит мууу

Растениям будет нечего есть

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Anatoly Timchenko
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Трансгендолет

Илон Маск украл у наших детей весь углекислый газ!

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