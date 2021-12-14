Реализация программы может быть полезна для полётов на Марс.

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Глава Space X Илон Маск рассказал о планах компании в твиттере и призвал присоединиться заинтересованных пользователей. О деталях программы он не сообщил.

Elon Musk @elonmusk SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. SpaceX запускает программу по выводу CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы заинтересованы»

По словам Маска, программа будет в том числе полезна для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Elon Musk @elonmusk Will also be important for Mars