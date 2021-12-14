SpaceX будет выводить углекислый газ из атмосферы и перерабатывать в ракетное топливо Статьи редакции
Реализация программы может быть полезна для полётов на Марс.
Глава Space X Илон Маск рассказал о планах компании в твиттере и призвал присоединиться заинтересованных пользователей. О деталях программы он не сообщил.
По словам Маска, программа будет в том числе полезна для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.
В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж из четырёх туристов. Также компания развивает спутникового оператора Starlink, у которого уже около 1740 спутников и больше 100 тысяч пользователей в 14 странах. В октябре CNBC выяснило, что оценка компании превысила $100 млрд. 13 декабря журнал Time назвал гендиректора SpaceX Илона Маска «Человеком года».
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