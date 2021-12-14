AirTag — трекер производства Apple, который можно прикрепить к ключам, рюкзаку, кошельку или другому предмету, чтобы отслеживать его местоположение на карте в приложении Find My. По размеру устройство чуть больше пятирублёвой монеты. Apple утверждает, что одной батарейки хватит на год работы устройства. Трекер поступил в продажу в России в июне.

Устройство можно использовать для слежки за другими людьми. Например, редактор vc.ru ради теста системы «подбросил» в рюкзак своему коллеге AirTag. Локация обновлялась каждые 5-10 минут: трекер не записывал траекторию движения, но «шпион» всё равно видел, как мужчина вышел из офиса, доехал до спортзала, провёл там примерно час и отправился домой.

