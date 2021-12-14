Apple выпустила Android-приложение для обнаружения чужих трекеров AirTag, которые используют для слежки Статьи редакции
Аналогичная функция безопасности есть и на iPhone.
Приложение Tracker Detect от Apple позволяет пользователям Android-устройств находить рядом с собой чужие трекеры AirTag, которые могли подбросить для слежки.
Согласно описанию, приложение ищет трекер, находящийся слишком далеко от телефона, к которому он привязан. Для этого устройство должно быть совместимо с функцией Find My. Следовательно, программа может обнаружить не только AirTag, но и трекеры других компаний, например, Bluetooth-метку Chipolo, или некоторые беспроводные наушники.
Когда приложение обнаружило трекер, оно показывает инструкцию, как отключить устройство и выяснить, кому оно принадлежит. Tracker Detected не работает в фоновом режиме: для поиска AirTag нужно активировать ПО и сканировать окружающее пространство.
Для владельцев iPhone Apple ранее ввела функцию, которая предупреждает, если рядом с пользователем находится чужой трекер. Приложение помогает обнаружить AirTag и показывает инструкцию, как вытащить из устройства батарею. Функция отслеживания чужих трекеров для пользователей iOS работает в фоновом режиме.
думаю кук сам с андроидом ходит без палева
Не думаю, там ведь только фичи для натуралов
Но он же умный
поэтому чистит куки
Кому чистит ( ಠ ͜ʖಠ)
скорее всего сяоми
А если я выйду на себя?
Какой радиус действия у Airtag?
Вот уже технологии, уноси.
До чего дошел прогресс!
Джобс гений