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Новости
Яна Ломакина

Apple выпустила Android-приложение для обнаружения чужих трекеров AirTag, которые используют для слежки Статьи редакции

Аналогичная функция безопасности есть и на iPhone.

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1173 просмотров
Фото MacRumors 

Приложение Tracker Detect от Apple позволяет пользователям Android-устройств находить рядом с собой чужие трекеры AirTag, которые могли подбросить для слежки.

AirTag — трекер производства Apple, который можно прикрепить к ключам, рюкзаку, кошельку или другому предмету, чтобы отслеживать его местоположение на карте в приложении Find My. По размеру устройство чуть больше пятирублёвой монеты. Apple утверждает, что одной батарейки хватит на год работы устройства. Трекер поступил в продажу в России в июне.

Устройство можно использовать для слежки за другими людьми. Например, редактор vc.ru ради теста системы «подбросил» в рюкзак своему коллеге AirTag. Локация обновлялась каждые 5-10 минут: трекер не записывал траекторию движения, но «шпион» всё равно видел, как мужчина вышел из офиса, доехал до спортзала, провёл там примерно час и отправился домой.

Согласно описанию, приложение ищет трекер, находящийся слишком далеко от телефона, к которому он привязан. Для этого устройство должно быть совместимо с функцией Find My. Следовательно, программа может обнаружить не только AirTag, но и трекеры других компаний, например, Bluetooth-метку Chipolo, или некоторые беспроводные наушники.

Когда приложение обнаружило трекер, оно показывает инструкцию, как отключить устройство и выяснить, кому оно принадлежит. Tracker Detected не работает в фоновом режиме: для поиска AirTag нужно активировать ПО и сканировать окружающее пространство.

Для владельцев iPhone Apple ранее ввела функцию, которая предупреждает, если рядом с пользователем находится чужой трекер. Приложение помогает обнаружить AirTag и показывает инструкцию, как вытащить из устройства батарею. Функция отслеживания чужих трекеров для пользователей iOS работает в фоновом режиме.

#новости #apple #слежка

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15 комментариев
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Тепловой будильник

так значит они всё таки умеют писать приложения под андроид

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Александр Воронин

думаю кук сам с андроидом ходит без палева

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Иванов Олег

Не думаю, там ведь только фичи для натуралов

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1
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испанский смех

Но он же умный

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0
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умный человек

поэтому чистит куки

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испанский смех

Кому чистит ( ಠ ͜ʖಠ)

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1
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Слава Инженеров

скорее всего сяоми

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0
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Тепловой будильник

вспомнился звук из нулевых подходящий

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1
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Наталий Тюков

А если я выйду на себя?

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1
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Тепловой будильник

https://www.youtube.com/watch?v=HwhrPZuNJTY

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1
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Sergey Michko

Какой радиус действия у Airtag?

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1
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Очень Cерьёзный Валера

Вот уже технологии, уноси.

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0
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Резуан Бетоков

До чего дошел прогресс!

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Тепловой будильник

+1 фобия

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испанский смех

Джобс гений

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