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Новости
Яна Ломакина

Учёные заметили снижение уровня самоубийств в США после выхода трека рэпера Logic с «телефоном доверия» в названии Статьи редакции

А звонков в службу психологической помощи стало больше.

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2772 просмотров
Кадр из клипа Logic

Группа австрийских учёных пришла к выводу, что в периоды роста интереса в соцсетях к треку «1-800-273-8255» американского рэпера Logic уровень самоубийств в США снизился на 5,5%. Исследование опубликовано в британском научном журнал The BMJ.

Сингл вышел в 2017 году. Название трека — номер американской Национальной телефонной линии по предотвращению самоубийств. Текст композиции написан от имени человека, который хочет покончить с собой, но звонит в службу оказания психологической помощи. Этот звонок стал поворотным моментом на пути к преодолению кризиса.

Logic исполнил трек на церемонии MTV Video Music Awards 2017 года, которую смотрели около 5,5 миллионов зрителей. Песня вошла в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100 в США и оставалась в списке несколько недель. Количество поисковых запросов с названием трека в Google выросло на 10%. К концу 2020 года песня набрала миллиард прослушиваний на Spotify.

По данным Службы предотвращения самоубийств США, за три недели после выхода сингла количество звонков на горячую линию выросло на 27%. На сайт организации зашло на 100 тысяч человек больше, чем раньше.

Доцент кафедры социальной терапии и профилактической медицины Томас Нидеркротенталер из Венского университета и 11 его коллег решили выяснить, мог ли трек репера вызвать эффект Папагено — социальное явление, при котором намеревавшиеся совершить суицид отказываются от свой идеи после сообщений в медиа о возможных путях преодоления психологических кризисов.

Исследователи выявили периоды роста интереса к треку с помощью постов в твиттере и отследили динамику уровня самоубийств и количества звонков на телефоны службы психологической помощи в это время. Статистические данные учёным предоставили государственные службы.

График показывает количество твитов с упоминанием Logic и «1-800-273-8255» (число росло в дни релиза трека и клипа, а также выступления рэпера на церемониях MTV и «Грэмми»); число звонков на «телефон доверия» и уровень самоубийств. Изображение из журнала The BMJ

Исследование показывает, что в три периода роста интереса к треку — в течение 34 дней после его выхода, в день выступления рэпера на премии MTV 2017 года и церемонии «Грэмми» 2018 года — число самоубийство среди американцев сокращалось. На «телефон доверия» позвонили 9915 раз, что было на 6,9% ожидаемого уровня обращений. Уровень самоубийств сократился на 245 случаев — это на 5,5% ниже прогнозируемого показателя.

Таблица данных по количеству самоубийств Изображение из журнала The BMJ

Знаменитости могут играть важную роль в профилактике самоубийств, если они рассказывают, как справились с кризисными ситуациями и суицидальными мыслями.

Томас Нидеркроренталер
доцент Венского университета

Важно отметить, исследование демонстрирует ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь. Доцент кафедры психиатрии Университетского колледжа Лондона Александра Питман в рецензии к работе отмечает, что для выявления более явной закономерности нужно собрать дополнительные данные о возрасте, поле, этнической принадлежности аудитории песни и сопоставить информацию с биографиями групп людей, в которых снизился уровень самоубийств.

Несмотря на недостатки исследования, Питман всё же считает работу «хорошим примером социального моделирования». «Logic показал потенциал творчества для передачи конструктивных стратегий преодоления психологического кризиса. При проведении будущих мероприятий по предотвращению самоубийств следует выяснять, на какую аудиторию они направлены и как люди относятся к суицидам, чтобы понять механизмы действия», — написала психиатр.

#новости #музыка #наука #соцсети

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38 комментариев
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Тепловой будильник

Шах и мат всем противникам, кто считает, что через музыку не может быть пропаганды и дело против Моргенштерна липовое

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34
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Тепловой будильник

Рэпер тупо подсадил людей на наркотик психотерапии.

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5
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Тепловой будильник

Ну вообще через музыку вполне может быть пропаганда. Чем обычная речь принципиально отличается от рифмованой речи под музыку? Рифмованые речи наоборот оказывают больше влияние на людей.
Ну и наверное многие испытывали влияние музыки на эмоциональное состояние.

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3
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Трансгендолет

Wenn die Soldaten
Durch die Stadt marschieren
Öffnen die Mädchen
Fenster und die Türen

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3
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Тепловой будильник

Ну вообще давно известно, что через рифму, глупые мысли можно выдать за умные. Я сейчас не про Оксимирона.

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0
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Тепловой будильник

Это кто, какая-то порноактриса?

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1
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Тепловой будильник

Почему тогда против него? Про наркотики пели очень многие русские музыканты:
"Вино и гашиш из Стамбула в Париж..." или
"Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить..."

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0
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Тепловой будильник

я белая лошадка

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0
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Тепловой будильник

*маленькая

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Леха

Может и гей-пропаганда все же существует? 🤔

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NECRODEFLORATOR

Существует, только работает так же как и гомеопатия.

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испанский смех

look like a bitch

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Трансгендолет

Учёные заметили повышение уровня микрозаймов после выхода рекламы с 8-800-555-35-35 в названии

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23
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испанский смех

блять, захотелось микрозайм взять

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1
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испанский смех

ЛУЧШЕ ПОЗВОНИТЬ ЧЕМ У КОГО ТО ЗАНИМАТЬ!

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3
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Андрей Охапкин
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13
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Ян Фёдоров

зашел за этим комментом

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2
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испанский смех

в чем прикол

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3
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Андрей Охапкин

Я тоже

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aliftin

Недавно был в деревне, слушал какие-то подборки на soundcloud и там был этот трек. Через неделю приехал, а бубушка холодец сделала. Эти события наверняка связаны.

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3
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Тепловой будильник

Ох уж эти притянутые корелляции.

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1
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Тепловой будильник

Корреляция не является доказательством, о чём упомянули в посте проводившие это исследование. Но корреляция является свидетельством в пользу наличия причинно-следственной связи.

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4
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Тепловой будильник

В чем разница между доказательством и причинно-следственной связью?

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Тепловой будильник

Ты возможно хотел спросить в чём разница между доказательством и свидетельством в пользу наличия причинно-следственной связи?

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2
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Тепловой будильник

Да.

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Тепловой будильник

Ну вот смотри. Тебе в аэропорту надо встретить человека в красной куртке, в очках, который говорит по-французски и которого зовут Шарле.
Ты ждёшь у входа и видишь в далеке человека в красной куртке. Ты издалека не видишь есть ли на нём очки, и уж точно не можешь понять говорит ли он по-фрацузски и как его зовут.
Это может быть он, а может быть кто-то другой в красной куртке. Но наличие красной куртки повышает вероятность, что это нужный человек. Красная куртка - свидетельство в пользу.
А вот когда ты найдёшь человека соответствующего всем критериям, это будет доказательством.

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0
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Тепловой будильник

Мне кажется, это неподходящая аналогия.

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Тепловой будильник

Почему? Наличие корреляции повышает вероятность наличия причинно-следственной связи. И чем больше корреляция, тем больше повышает.
Без корреляции вероятность наличия причинно-следственной связи была бы значительно ниже.

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некипишуй

пиздец, какая же это "вода"

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некипишуй

корреляция не всегда является каузацией

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Тепловой будильник

хуйня, человек который решился, ни в какую линию звонить не будет

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NECRODEFLORATOR

Если ты уже решился, то попутного ветра в широкую жопу, а если нет, то не п**ди за других.

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Тепловой будильник

Тоже сделаю доброе дело: если кому-то надо поговорить - пишите в личку

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NECRODEFLORATOR

Вирт?

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Paladin 404992

Иногда мне кажется учёных не существует

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Андрей Тойх

Учёные заметили укрепление здоровья Сергея Собянина после выхода трека «Москва» Тимати и Гуфа

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Victor Aristov

Кул, главное в целом не забывать про наружную рекламу на билбордах, например, с номера служб помощи

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Emile Zäkiev
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