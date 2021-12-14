Учёные заметили снижение уровня самоубийств в США после выхода трека рэпера Logic с «телефоном доверия» в названии Статьи редакции
А звонков в службу психологической помощи стало больше.
Группа австрийских учёных пришла к выводу, что в периоды роста интереса в соцсетях к треку «1-800-273-8255» американского рэпера Logic уровень самоубийств в США снизился на 5,5%. Исследование опубликовано в британском научном журнал The BMJ.
Сингл вышел в 2017 году. Название трека — номер американской Национальной телефонной линии по предотвращению самоубийств. Текст композиции написан от имени человека, который хочет покончить с собой, но звонит в службу оказания психологической помощи. Этот звонок стал поворотным моментом на пути к преодолению кризиса.
Logic исполнил трек на церемонии MTV Video Music Awards 2017 года, которую смотрели около 5,5 миллионов зрителей. Песня вошла в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100 в США и оставалась в списке несколько недель. Количество поисковых запросов с названием трека в Google выросло на 10%. К концу 2020 года песня набрала миллиард прослушиваний на Spotify.
По данным Службы предотвращения самоубийств США, за три недели после выхода сингла количество звонков на горячую линию выросло на 27%. На сайт организации зашло на 100 тысяч человек больше, чем раньше.
Доцент кафедры социальной терапии и профилактической медицины Томас Нидеркротенталер из Венского университета и 11 его коллег решили выяснить, мог ли трек репера вызвать эффект Папагено — социальное явление, при котором намеревавшиеся совершить суицид отказываются от свой идеи после сообщений в медиа о возможных путях преодоления психологических кризисов.
Исследователи выявили периоды роста интереса к треку с помощью постов в твиттере и отследили динамику уровня самоубийств и количества звонков на телефоны службы психологической помощи в это время. Статистические данные учёным предоставили государственные службы.
Исследование показывает, что в три периода роста интереса к треку — в течение 34 дней после его выхода, в день выступления рэпера на премии MTV 2017 года и церемонии «Грэмми» 2018 года — число самоубийство среди американцев сокращалось. На «телефон доверия» позвонили 9915 раз, что было на 6,9% ожидаемого уровня обращений. Уровень самоубийств сократился на 245 случаев — это на 5,5% ниже прогнозируемого показателя.
Важно отметить, исследование демонстрирует ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь. Доцент кафедры психиатрии Университетского колледжа Лондона Александра Питман в рецензии к работе отмечает, что для выявления более явной закономерности нужно собрать дополнительные данные о возрасте, поле, этнической принадлежности аудитории песни и сопоставить информацию с биографиями групп людей, в которых снизился уровень самоубийств.
Несмотря на недостатки исследования, Питман всё же считает работу «хорошим примером социального моделирования». «Logic показал потенциал творчества для передачи конструктивных стратегий преодоления психологического кризиса. При проведении будущих мероприятий по предотвращению самоубийств следует выяснять, на какую аудиторию они направлены и как люди относятся к суицидам, чтобы понять механизмы действия», — написала психиатр.
Wenn die Soldaten
Durch die Stadt marschieren
Öffnen die Mädchen
Fenster und die Türen
Может и гей-пропаганда все же существует? 🤔
Существует, только работает так же как и гомеопатия.
look like a bitch
Учёные заметили повышение уровня микрозаймов после выхода рекламы с 8-800-555-35-35 в названии
блять, захотелось микрозайм взять
ЛУЧШЕ ПОЗВОНИТЬ ЧЕМ У КОГО ТО ЗАНИМАТЬ!
зашел за этим комментом
в чем прикол
Я тоже
Недавно был в деревне, слушал какие-то подборки на soundcloud и там был этот трек. Через неделю приехал, а бубушка холодец сделала. Эти события наверняка связаны.
Ну вот смотри. Тебе в аэропорту надо встретить человека в красной куртке, в очках, который говорит по-французски и которого зовут Шарле.
Ты ждёшь у входа и видишь в далеке человека в красной куртке. Ты издалека не видишь есть ли на нём очки, и уж точно не можешь понять говорит ли он по-фрацузски и как его зовут.
Это может быть он, а может быть кто-то другой в красной куртке. Но наличие красной куртки повышает вероятность, что это нужный человек. Красная куртка - свидетельство в пользу.
А вот когда ты найдёшь человека соответствующего всем критериям, это будет доказательством.
пиздец, какая же это "вода"
корреляция не всегда является каузацией
Если ты уже решился, то попутного ветра в широкую жопу, а если нет, то не п**ди за других.
Вирт?
Иногда мне кажется учёных не существует
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Кул, главное в целом не забывать про наружную рекламу на билбордах, например, с номера служб помощи