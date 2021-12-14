А звонков в службу психологической помощи стало больше.

{"id":493070} 2772 просмотров Слушать

Кадр из клипа Logic

Группа австрийских учёных пришла к выводу, что в периоды роста интереса в соцсетях к треку «1-800-273-8255» американского рэпера Logic уровень самоубийств в США снизился на 5,5%. Исследование опубликовано в британском научном журнал The BMJ.

Сингл вышел в 2017 году. Название трека — номер американской Национальной телефонной линии по предотвращению самоубийств. Текст композиции написан от имени человека, который хочет покончить с собой, но звонит в службу оказания психологической помощи. Этот звонок стал поворотным моментом на пути к преодолению кризиса.

Logic исполнил трек на церемонии MTV Video Music Awards 2017 года, которую смотрели около 5,5 миллионов зрителей. Песня вошла в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100 в США и оставалась в списке несколько недель. Количество поисковых запросов с названием трека в Google выросло на 10%. К концу 2020 года песня набрала миллиард прослушиваний на Spotify.

По данным Службы предотвращения самоубийств США, за три недели после выхода сингла количество звонков на горячую линию выросло на 27%. На сайт организации зашло на 100 тысяч человек больше, чем раньше.

Доцент кафедры социальной терапии и профилактической медицины Томас Нидеркротенталер из Венского университета и 11 его коллег решили выяснить, мог ли трек репера вызвать эффект Папагено — социальное явление, при котором намеревавшиеся совершить суицид отказываются от свой идеи после сообщений в медиа о возможных путях преодоления психологических кризисов.

Исследователи выявили периоды роста интереса к треку с помощью постов в твиттере и отследили динамику уровня самоубийств и количества звонков на телефоны службы психологической помощи в это время. Статистические данные учёным предоставили государственные службы.

График показывает количество твитов с упоминанием Logic и «1-800-273-8255» (число росло в дни релиза трека и клипа, а также выступления рэпера на церемониях MTV и «Грэмми»); число звонков на «телефон доверия» и уровень самоубийств. Изображение из журнала The BMJ

Исследование показывает, что в три периода роста интереса к треку — в течение 34 дней после его выхода, в день выступления рэпера на премии MTV 2017 года и церемонии «Грэмми» 2018 года — число самоубийство среди американцев сокращалось. На «телефон доверия» позвонили 9915 раз, что было на 6,9% ожидаемого уровня обращений. Уровень самоубийств сократился на 245 случаев — это на 5,5% ниже прогнозируемого показателя.

Таблица данных по количеству самоубийств Изображение из журнала The BMJ

Знаменитости могут играть важную роль в профилактике самоубийств, если они рассказывают, как справились с кризисными ситуациями и суицидальными мыслями. Томас Нидеркроренталер доцент Венского университета

Важно отметить, исследование демонстрирует ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь. Доцент кафедры психиатрии Университетского колледжа Лондона Александра Питман в рецензии к работе отмечает, что для выявления более явной закономерности нужно собрать дополнительные данные о возрасте, поле, этнической принадлежности аудитории песни и сопоставить информацию с биографиями групп людей, в которых снизился уровень самоубийств.