Парламент Чечни попросил генпрокурора проверить предложение режиссёра Сокурова «отпустить» из России регионы Кавказа Статьи редакции
Чиновник усмотрел в высказывании призыв нарушить территориальную целостность страны.
Глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания режиссёра Александра Сокурова на наличие состава административных правонарушений и взять это под личный контроль. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте властей региона.
Даудов считает предложение режиссёра «отпустить» из страны регионы Кавказа, которые больше не хотят быть в её составе, направленным на возбуждение вражды между народами России и унижающими человеческое достоинство. По мнению спикера парламента, слова Сокурова «напрямую направлены к призывам к отчуждению субъектов Российской Федерации».
9 декабря Сокуров на заседании Совета по правам человека в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что в в стране происходит кризис федеративности, особенно сильно это проявляется на Северном Кавказе. По словам режиссёра, жители этих регионов «всё больше» не любят русских и не хотят с ними жить. Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что извиняться».
Режиссёр назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин просто не терпит непрофессиональных суждений. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова Сокурова на экстремизм, а парламент Чечни попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказыванию. Режиссёр заявил, что опасается уголовного преследования, но надеется, что «президент этого не допустит».
Просто Путин лежал перед сном и долго не мог уснуть, думал что надо было по другому ответить...
Эффект лестницы
В ад
Обещать не значит жениться ☝🏿
Может тогда стоит на Грозный тв включать хотя бы субтитры на русском языке в новостях?
Извинись
Ну епт, опять тестостероновые мужики обиделись на слова в интернете
Чиновник усмотрел в высказывании призыв нарушить территориальную целостность страны.
Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал Песков.
Кажется кто то стал забываться
Вперед батьки полезли
Ну тут уж чья бы корова мычала. Гражданин Магомед Даудов и сам любитель поговорить лишнего.
И собраний
сочинений
Свободы слова уже даже на западе нет. Че не скажи кто нибудь да обидеться.
Как в Париже
Сначала прочитал Магомед Даунов, держу в курсе
Не хочу вступать в полемику, просто озвучу возможно интересную мысль Ходарковского на этот счёт: Жители Кавказских регионов всё это время платили налоги как жители России, в том числе за защиту. Не их вина, что эти налоги разворовывались, а защита толком не оказывалась. Исключить их из состава РФ - это значит оставить их наедине с их правительством. И это достаточно подло по отношению к этим простым жителям.
Я не вижу у меня очки...
Что вы говорите они ПЛАТИЛИ????
С федеральным?
Никто добровольно от донатов из российского бюджета не откажется;)
Да Кадыров просто баллы для премии новогодней набирает
Наебаллы
Ещё один порвался
- Откуда деньги?
- Аллах дал.
....
- Надо отпустить Кавказ .
....
- Эээ ты что экстремист? Я этого Аллаха за бороду держу. Аллах это моя корова и я её дою.
Какая хрупкая это страна, что ее целостность нарушает слово
Есть одна проблема - горный хребет ,который является естественной защитой от военного вторжения.Если бы не горы всем было бы на эти территории плевать
Тише, а то они еще сейчас вспомнят об этом и вернут его. Мб на тж какой-то депутат сидит.
Выглядит как СССР 2.0.
Как завалновались детки унав что корова может уйти и сиськи с молоком больше не будет.
то сами ломились, как прикормились, ещё и хрен выгонишь, смотри какие а?
- Думал можно так вот просто придти и пиздеть что хочешь самодержцу ?
- Да
- На под сраку !!
Регионы Калказа невероятно богаты.
Дагами чтоли?)
и этим мусором тоже, я про минералы
Какие минералы?Я всегда думал там шаром покати
Шалом покати
шалом, брат
из-за гор и магмы, тектонических разломов, там клады.
плюс стратегическое преимущество из-за гор. никто в здравом уме такое не отдаст, если бы там была пустыня с джамшутами - никто бы не обращал на них внимания. а пока надо кормить и контролировать.