Чиновник усмотрел в высказывании призыв нарушить территориальную целостность страны.

Глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания режиссёра Александра Сокурова на наличие состава административных правонарушений и взять это под личный контроль. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте властей региона.

Даудов считает предложение режиссёра «отпустить» из страны регионы Кавказа, которые больше не хотят быть в её составе, направленным на возбуждение вражды между народами России и унижающими человеческое достоинство. По мнению спикера парламента, слова Сокурова «напрямую направлены к призывам к отчуждению субъектов Российской Федерации».

9 декабря Сокуров на заседании Совета по правам человека в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что в в стране происходит кризис федеративности, особенно сильно это проявляется на Северном Кавказе. По словам режиссёра, жители этих регионов «всё больше» не любят русских и не хотят с ними жить. Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что извиняться».

Режиссёр назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин просто не терпит непрофессиональных суждений. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова Сокурова на экстремизм, а парламент Чечни попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказыванию. Режиссёр заявил, что опасается уголовного преследования, но надеется, что «президент этого не допустит».