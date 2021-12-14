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Новости
Яна Ломакина

Парламент Чечни попросил генпрокурора проверить предложение режиссёра Сокурова «отпустить» из России регионы Кавказа Статьи редакции

Чиновник усмотрел в высказывании призыв нарушить территориальную целостность страны.

Глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания режиссёра Александра Сокурова на наличие состава административных правонарушений и взять это под личный контроль. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте властей региона.

Даудов считает предложение режиссёра «отпустить» из страны регионы Кавказа, которые больше не хотят быть в её составе, направленным на возбуждение вражды между народами России и унижающими человеческое достоинство. По мнению спикера парламента, слова Сокурова «напрямую направлены к призывам к отчуждению субъектов Российской Федерации».

9 декабря Сокуров на заседании Совета по правам человека в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что в в стране происходит кризис федеративности, особенно сильно это проявляется на Северном Кавказе. По словам режиссёра, жители этих регионов «всё больше» не любят русских и не хотят с ними жить. Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что извиняться».

Режиссёр назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин просто не терпит непрофессиональных суждений. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова Сокурова на экстремизм, а парламент Чечни попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказыванию. Режиссёр заявил, что опасается уголовного преследования, но надеется, что «президент этого не допустит».

#новости #регионы #политика

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59 комментариев
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Тепловой будильник

Но…Песков же обещал…

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17
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Alex Blake

Просто Путин лежал перед сном и долго не мог уснуть, думал что надо было по другому ответить...

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7
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Александр Борродач

Эффект лестницы

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1
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Alex Blake

В ад

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0
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испанский смех

Обещать не значит жениться ☝🏿

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1
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Тепловой будильник

в попе ковырялся что ли?

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2
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Тепловой будильник

Новый сяоми смотрел

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Матвей Нилов

Может тогда стоит на Грозный тв включать хотя бы субтитры на русском языке в новостях?

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9
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Джон Кроули

Извинись

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2
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Александр Воронин

https://youtu.be/4jTkKJAEWUM?t=114

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0
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Рпош Ашршщ

Ну епт, опять тестостероновые мужики обиделись на слова в интернете

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6
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Трансгендолет

Чиновник усмотрел в высказывании призыв нарушить территориальную целостность страны.
 Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал Песков.
Кажется кто то стал забываться

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5
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Тепловой будильник

Кадыров патриот России получается

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3
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Тепловой будильник
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6
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Тепловой будильник

кстати персонажу справа 16 лет

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0
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Тепловой будильник

Кстати 16лет это фейк Латыниной))

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–1
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Тепловой будильник

фейк
Уже нет))

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2
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испанский смех

Вперед батьки полезли

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4
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Жабка

Ну тут уж чья бы корова мычала. Гражданин Магомед Даудов и сам любитель поговорить лишнего.

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4
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Тепловой будильник

всё что вам нужно знать о свободе слова

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2
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испанский смех

И собраний

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2
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Максим Шпилёв

сочинений

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0
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Тепловой будильник

В.И.Ленина

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Тепловой будильник

Ленин, ПСС, т. 11, с. 336, 337, 338

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0
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Damir ReDevil

Свободы слова уже даже на западе нет. Че не скажи кто нибудь да обидеться.

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–1
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Тепловой будильник

ну тут мы впереди, есть повод для гордости

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Тепловой будильник

Хотите как на Украине?

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2
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испанский смех

Как в Париже

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Имя И Фамилия

Сначала прочитал Магомед Даунов, держу в курсе

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Тепловой будильник

Не хочу вступать в полемику, просто озвучу возможно интересную мысль Ходарковского на этот счёт: Жители Кавказских регионов всё это время платили налоги как жители России, в том числе за защиту. Не их вина, что эти налоги разворовывались, а защита толком не оказывалась. Исключить их из состава РФ - это значит оставить их наедине с их правительством. И это достаточно подло по отношению к этим простым жителям.

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Flexx U

Я не вижу у меня очки...
Что вы говорите они ПЛАТИЛИ????

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Тепловой будильник

ну по факту что-то и куда-то они платили, причём есть куча исследований что "платят" они много. Просто эти деньги идут в другие места и на другие цели🤷‍♂️

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испанский смех

С федеральным?

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Тепловой будильник

Они еще в фонд Кадырова платили

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Александр Бунцис

Никто добровольно от донатов из российского бюджета не откажется;)

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Тепловой будильник

После введения международных санкций за получение донатов еще как откажется 😁
Поэтому, конечно, выходить не выгодно из состава: так получаешь монетки как регион, в противном случае получаешь санкции, эмбарго и ряд проблем.

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Коровка говорит мууу
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Paladin 404992

Да Кадыров просто баллы для премии новогодней набирает

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Руслан Астратов

Наебаллы

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Руслан Астратов

Ещё один порвался

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1
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Джон Кроули

- Откуда деньги?
- Аллах дал.
....
- Надо отпустить Кавказ .
....
- Эээ ты что экстремист? Я этого Аллаха за бороду держу. Аллах это моя корова и я её дою.

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1
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Руденко Сергей

Какая хрупкая это страна, что ее целостность нарушает слово

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Сергей Ахрем

Есть одна проблема - горный хребет ,который является естественной защитой от военного вторжения.Если бы не горы всем было бы на эти территории плевать

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Тепловой будильник

Когда отменили крепостное право , сами крепостные этому факту не то чтобы рады были.

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rustyrazor

Тише, а то они еще сейчас вспомнят об этом и вернут его. Мб на тж какой-то депутат сидит.

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Тепловой будильник

Крепостных надо будет кормить за свой счёт и жилье предоставлять ))

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rustyrazor

Выглядит как СССР 2.0.

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Flexx U

Как завалновались детки унав что корова может уйти и сиськи с молоком больше не будет.

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Тепловой будильник

#даешьСвинину

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Александр Воронин

то сами ломились, как прикормились, ещё и хрен выгонишь, смотри какие а?

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Тепловой будильник

Русские стерпят

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Люциан Бужор

- Думал можно так вот просто придти и пиздеть что хочешь самодержцу ?
- Да
- На под сраку !!

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красивое

Регионы Калказа невероятно богаты.

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Сергей Ахрем

Дагами чтоли?)

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красивое

и этим мусором тоже, я про минералы

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Сергей Ахрем

Какие минералы?Я всегда думал там шаром покати

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Ochered Syka

Шалом покати

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красивое

шалом, брат

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красивое

из-за гор и магмы, тектонических разломов, там клады.
плюс стратегическое преимущество из-за гор. никто в здравом уме такое не отдаст, если бы там была пустыня с джамшутами - никто бы не обращал на них внимания. а пока надо кормить и контролировать.

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