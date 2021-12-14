Последствия разрушительного торнадо в США, снятые со спутников Статьи редакции
По оценкам властей, могли погибнуть более 100 человек. Окончательное число жертв пока не известно.
Спутник дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства Sentinel-2 снял город Мэйфилд в штате Кентукки, который больше всего пострадал от сильнейшего в его истории торнадо.
Оба снимка сделаны 11 декабря, сразу после катастрофы. На фотографии слева красным выделен путь, по которому прошел торнадо.
Последствия торнадо в США также сняли спутники Maxar.
Мэйфилд, штат Кентукки
Эдвардсвилл, штат Иллинойс
Монетт, штат Арканзас.
Зачем они живут в собственных домах по 500 000$. Безопаснее же в панельной многоэтажке в квартире за 50 000$
или в регионе за 3к
Да у них там не сам дом стоит 500000, а земля под ним
Земля как земля, везде плюс минус одинаковая, зачем переплачивать???? 🤔
американцы!
Ни знают что нет ничего лучше отличного человейника
ну тупые американцы. могли бы жить как на помойке и говорить что климот не тот. в кранем случае могли бы отжать кокой небуть полуостов у мексики и кричать юкатан наш! няш мяш! не смешите наши джавелины. могли бы устроить войну у себя в северных апалачах. а всех кто отуда приехал называть чурками. могли бы воровать у себя деньги и вкадывать в недвижемотсь краснодарского края. ну тупые.
Могли бы воевать с канадцами и победить 80 лет назад и каджый год устраивать парады и кричать что можем повторить. На Торонто! ну тупые. столько возможностей упустили.
Вообще-то они воевали с Канадцами. Напали на них.
Но Канадцы дали им ПИ3*Ы, вот в чём дело
Хммм. А может быть все дело в целебных пиздюлях?
Они могут себе позволить в России жить. Но почему-то не хотят
Пока нет. Ещё лет 10-15 и... Климат реально меняется и очень бодро.
А я вот хотел бы разок своими глазами торнадо увидеть
Те ебантеи которых топят каждый год разливы рек на протяжении всей жизни не в счёт?
Жуть и мрак. С другой стороны, если была годная страховка, то можно будет построить лучше и современнее. Хотя это и геморрой.
Вот такими геморроями и нужно заниматься !!!
Ну торнадо это не лесные пожары. Судя по снимках на Google там после пожаров 2018 года так и не восстановили некоторые города https://goo.gl/maps/pbnq8NMTM15dmGa69
Так когда мы увидим беженцев из США в России?
Почему ты так рефлексируешь на теме России? Ты же вроде xxl
Потому что "чё там в рашке"
Мне тут пришло в голову, как сделать дом, которому не страшно Торнадо.