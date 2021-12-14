Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":963,"title":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0438\u0434\u0435\u044f #1458: \u0432\u0438\u0431\u0440\u043e\u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043c\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0443\u0440\u0431\u0443\u043b\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=963&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/328946-uvlechenie-samoletami-kotoroe-pereroslo-v-biznes&placeBit=1&hash=28c67fc64803fab71fd6b4674614c9b4d3c32df2c5b0fd1f94d9ae8bf15001cd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Последствия разрушительного торнадо в США, снятые со спутников Статьи редакции

По оценкам властей, могли погибнуть более 100 человек. Окончательное число жертв пока не известно.

26
527 просмотров

Спутник дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства Sentinel-2 снял город Мэйфилд в штате Кентукки, который больше всего пострадал от сильнейшего в его истории торнадо.

Оба снимка сделаны 11 декабря, сразу после катастрофы. На фотографии слева красным выделен путь, по которому прошел торнадо.

Последствия торнадо в США также сняли спутники Maxar.

Мэйфилд, штат Кентукки

Купить рекламу Отключить

Эдвардсвилл, штат Иллинойс

Монетт, штат Арканзас.

Новости
Артём Мазанов
На штат Кентукки обрушился сильнейший в его истории торнадо. Власти предположили гибель более 100 человек Статьи редакции

Больше всего человек погибли на фабрике, торнадо разрушил здание в ночную смену.

Город Мэйфилд, Кентукки Фото: Tannen Maury/EPA

#микро #происшествия

26
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
VladimirV

Зачем они живут в собственных домах по 500 000$. Безопаснее же в панельной многоэтажке в квартире за 50 000$

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Воронин

или в регионе за 3к

Ответить
1
Развернуть ветку
Трансгендолет

Да у них там не сам дом стоит 500000, а земля под ним

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Земля как земля, везде плюс минус одинаковая, зачем переплачивать???? 🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

американцы!

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Ни знают что нет ничего лучше отличного человейника

Ответить
–1
Развернуть ветку
Тепловой будильник

как собственно и нет ничего хуже

Ответить
1
Развернуть ветку
Magomed Kulaev

ну тупые американцы. могли бы жить как на помойке и говорить что климот не тот. в кранем случае могли бы отжать кокой небуть полуостов у мексики и кричать юкатан наш! няш мяш! не смешите наши джавелины. могли бы устроить войну у себя в северных апалачах. а всех кто отуда приехал называть чурками. могли бы воровать у себя деньги и вкадывать в недвижемотсь краснодарского края. ну тупые.

Ответить
1
Развернуть ветку
Magomed Kulaev

Могли бы воевать с канадцами и победить 80 лет назад и каджый год устраивать парады и кричать что можем повторить. На Торонто! ну тупые. столько возможностей упустили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Курасов

Вообще-то они воевали с Канадцами. Напали на них.
Но Канадцы дали им ПИ3*Ы, вот в чём дело

Ответить
0
Развернуть ветку
Magomed Kulaev

Хммм. А может быть все дело в целебных пиздюлях?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тепловой будильник

Хорошо, что у нас такой херни нет. Хоть какие-то плюсы.

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Они могут себе позволить в России жить. Но почему-то не хотят

Ответить
1
Развернуть ветку
Тепловой будильник
Ответить
3
Развернуть ветку
Chikk

Пока нет. Ещё лет 10-15 и... Климат реально меняется и очень бодро.

Ответить
0
Развернуть ветку
Eldar

А я вот хотел бы разок своими глазами торнадо увидеть

Ответить
0
Развернуть ветку
Тепловой будильник

Как бы не быть ему последним.

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Те ебантеи которых топят каждый год разливы рек на протяжении всей жизни не в счёт?

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Жуть и мрак. С другой стороны, если была годная страховка, то можно будет построить лучше и современнее. Хотя это и геморрой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Матвей Лощилов

Вот такими геморроями и нужно заниматься !!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Ну торнадо это не лесные пожары. Судя по снимках на Google там после пожаров 2018 года так и не восстановили некоторые города https://goo.gl/maps/pbnq8NMTM15dmGa69

680 Bille Rd · 680 Bille Rd, Paradise, CA 95969…
680 Bille Rd, Paradise, CA 95969, США
goo.gl
Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Так когда мы увидим беженцев из США в России?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Почему ты так рефлексируешь на теме России? Ты же вроде xxl

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Курасов

Потому что "чё там в рашке"

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Курасов

Мне тут пришло в голову, как сделать дом, которому не страшно Торнадо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тепловой будильник

Вот тупые американцы, россияне давно просекли, что торнадо всё равно всё уничтожит и сами это сделали

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null