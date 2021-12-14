По оценкам властей, могли погибнуть более 100 человек. Окончательное число жертв пока не известно.

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Спутник дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства Sentinel-2 снял город Мэйфилд в штате Кентукки, который больше всего пострадал от сильнейшего в его истории торнадо.

Оба снимка сделаны 11 декабря, сразу после катастрофы. На фотографии слева красным выделен путь, по которому прошел торнадо.

Последствия торнадо в США также сняли спутники Maxar.

Мэйфилд, штат Кентукки

Эдвардсвилл, штат Иллинойс

Монетт, штат Арканзас.