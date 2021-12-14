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Новости
Сергей Исенеков

Кремль «не знает», какие данные нужны ВОЗ для регистрации «Спутника V». Кратко перечисляем, что необходимо Статьи редакции

Российскую вакцину не могут одобрить на протяжении года, хотя общие рекомендации от ВОЗ есть на их сайте.

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3521 просмотров
Фото Sputnik

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что процесс одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» затягивается из-за «разных стандартов». Он отметил, что пока не понятно, какие именно документы нужны для передачи организации. Об этом пишет РБК.

Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Песков уточнил, что российская сторона «постепенно адаптируется к этим требованиям». Он также добавил, что «работа с организацией продолжается».

Российской вакциной пользуются больше года, но её одобрение постоянно откладывают

Вакцину «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») зарегистрировали в августе 2020 года. В октябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в ВОЗ заявку на её ускоренную регистрацию, а в январе 2021 года — в Европейское агентство лекарственных средств.

Евросоюз пока не одобрил вакцину из-за отсутствия некоторых данных

В июле 2021 года Reuters написало со ссылкой на источники о причинах задержки процесса одобрения российской вакцины EMA. По данным собеседников агентства, разработчик не предоставил необходимых данных о соответствии главного банка клеток одному из регламентов Евросоюза.

У проверяющих появились вопросы относительно форм отчётности о негативных последствиях у испытуемых после укола. Также они отмечали, что не ясно, как учёные отслеживали результаты у людей, которые получили плацебо.

В самом же РФПИ рассказали, что отчёт содержит множество ошибок и неверной информации. В фонде отметили, что «российский препарат столкнулся с давлением со стороны международного фармацевтического лобби».

ВОЗ тоже не одобрила вакцину: сначала нашли нарушения при производстве, а затем из-за проблем с документами

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В июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе. Специалисты выразили опасения, связанные с осуществлением на предприятии «адекватных мер по снижению рисков загрязнения вакцины» и соблюдением стандартов производства. После этого процесс одобрения российской вакцины приостановили, а в октябре ВОЗ возобновила его вновь.

Директор Центра имени Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург тогда рассказал, что сложности с признанием российской вакцины со стороны EMA и ВОЗ связаны с конкуренцией на рынке. Он также отмечал, что основные сложности с принятием российской вакцины — конкуренция на рынке.

В министерстве иностранных дел ожидают, что одобрение российской вакцины ВОЗ произойдёт в начале 2022 года.

Общие рекомендации для одобрения вакцин есть на официальном сайте ВОЗ

Многие страны прошли одобрение ВОЗ. Например, организация одобрила американские препараты Pfizer и Johnson & Johnson, а также британскую AstraZeneca. Российскую вакцину одобрить не могут на протяжении года.

На сайте ВОЗ есть общие рекомендации для процедуры одобрения вакцин при использовании в чрезвычайных ситуациях. Неизвестно, какие конкретно документы не предоставила Россия.

  • Перед одобрением вакцины ВОЗ оценивает данные второй и третьей фаз клинических испытаний. В России они завершились в августе 2020 года и в сентябре 2021 года.
  • Также для одобрения необходимо предоставить данные, которые касаются безопасности, эффективности, качества и плана управления рисками.
  • Компания-производитель должна взять на себя обязательства продолжать выработку данных для полноценного лицензирования и преквалификации вакцины со стороны ВОЗ.
  • ВОЗ будет дополнительно исследовать клинические данные, поступающие по итогам испытаний и внедрения вакцины на постоянной основе, чтобы обеспечить её соответствие обязательным стандартам качества, безопасности и эффективности с перспективой более широкого распространения.
  • ВОЗ также рекомендует делать единую этикетку на препаратах с названием вакцины, номером дозы, концентрации препарата, названия производителя, а также информацией о хранении и дате изготовления.

#новости #covid19 #вакцинация

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Argumenta Ambigua

Кремль «не знает»
 Да, Кремль не знает

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25
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Тепловой будильник

«Та самая вакцина»

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1
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Argumenta Ambigua

Та самая

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6
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Алексей Какачан

о какой конкуренции идёт речь?
ни один адекватный не сделает укол спутником, когда будет пфайзер.

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13
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Слава Инженеров

почему так думаешь?

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1
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Орзэмэс Мирзов

ТЖ, давай сам подай документы

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9
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Тепловой будильник

Сообщество ТЖ не фармкомпания

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Mikhail Kuropatkin
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3
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vlad novikov

а пора бы уже ей стать

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0
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Madao

И не таблоид.

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0
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Тепловой будильник

Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили
Специалисты выразили опасения, связанные с осуществлением на предприятии «адекватных мер по снижению рисков загрязнения вакцины» и соблюдением стандартов производства.

Мы понятия не имеем, почему нашу вакцину не регистрируют

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9
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Дефицитный Сервелат

Ребята, помогите Кремлю составить заявку на регистрацию!

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7
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Тепловой будильник

Вы че ебать умнее кремля чтолт? Сосунки!

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4
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Damir Zayn

Если не ответите положительно на этот вопрос, пожалуйста не пишите комментарий к этой новости.

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0
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Тепловой будильник

Что нужно, чтобы зарубежные вакцины одобрили в РФ?

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0
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Айзеблакетбрасорк

Это тоже не знают

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11
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Тепловой будильник

Есть условие для этого, но оно не носит медицинский характер, а точнее их 2:

1. ВОЗ признаёт Спутник
2. Европейский регулятор признаёт Спутник

Тогда РФ лицензирует импортные вакцины.

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1
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Тепловой будильник

Кукушка похвалит Петуха, если похвалит он Кукушку?

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4
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Тепловой будильник

Да, взаимное признание.
Но это, скорее, политическая возня.
Не медицинская.

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1
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Тепловой будильник

чтобы спутник продался с окупаемостью и принес пару яхт

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1
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некипишуй

нужно перестать вести себя как быдло

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1
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Тепловой будильник

сходить в каждую частную компанию которая их производит и отправить запрос на покупку

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0
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Тепловой будильник

сейчас бы еще тратить деньги на россиян

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2
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Тепловой будильник

купи спутник

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0
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Тепловой будильник

мамой клянусь хороший

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0
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Арсений Веснин

Компания сама должна подавать запрос на регистрацию в рф. Ни одна этого не сделала кроме китайцев.

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0
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Тепловой будильник

что логично, зачем регистрироваться в рф если нет спроса?

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0
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Леха

Зачем, если это нужно одному проценту?

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0
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Тепловой будильник

запрос на покупку
 Нет, на лицензирование (сперва).

Ходят слухи, что "ряд иностранных производителей подали заявки". Я не очень верю, так как в этом утверждении не упоминаются ни компании, ни вакцины.

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0
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Павел Фролов

Какие документы надо для регистрации? Документы какие нужны? Не понял, какие документы я должен предоставить?

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3
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Верен Дар

Налил воды - сляпал статью. Приплёл к ВОЗ ещё и регистрацию в Евросоюзе. Стало ли после прочтения статьи что-то понятно - нихуя.

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3
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Леха

По замыслу должно было стать понятно, что Россия плохая очев

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0
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Тепловой будильник

Где те, кто утверждал, что не одобряют по политическим мотивам?

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2
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Тепловой будильник

ну и статья нахуй, писал человек, который ни разу в жизни мемо встречи не фиксировал или че?
так какие документы,то нужно предоставить? в каком формате?

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2
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испанский смех

Он отметил, что пока не понятно, какие именно документы нужны для передачи оппозиции

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0
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Леха

А что нужно передать? Что надо передать? Передать что нужно? Я не понял, что я должен передать?

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4
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Тепловой будильник

может формулу из чего набадяжили скинуть надо ?

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1
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Argumenta Ambigua

из картошки

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1
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Слава Инженеров

Вода, сахар, ароматизатор "барбарис", чип пастеризованный, неизвестный путинский компонент, пальмовое масло

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Тепловой будильник

Почему россияне это терпят?

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Vladimir Vorobyev

Хватит это терпеть!

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2
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Тепловой будильник

Надо ещё немножко потерпеть, чтобы перестать это терпеть.

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0
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Тепловой будильник

"потому, что у них имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение." (И. Сталин)

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Тепловой будильник

В заложниках.

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Рог Кирилл

РФПИ не смог найти людей, которые шарят в евростандартах? Тогда какого хрена они решили связываться с регистрацией Спутника?

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Michael Petrov

любая макака шарит в евростандартах, просто производители фуфломицинов физически не имеют доказательств - по какой причине уже другой вопрос

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2
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Тепловой будильник

Он отметил, что пока не понятно, какие именно документы нужны для передачи организации.
пока не понятно
Где он говорит, что пока не понятно?

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0
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Тепловой будильник

это ведь не цитата. Из цитаты смысл примерно такой.

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Тепловой будильник

Он отметил, что пока не понятно
это ведь не цитата
ебать журналистика

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3
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Тепловой будильник

Кремль «не знает», какие данные нужны ВОЗ для регистрации «Спутника V». Кратко перечисляем, что необходимо
Сука, и из этого целый пост сделали. Я думал детальный разбор, а там "Общие рекомендации" скопированные с сайта

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5
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Тепловой будильник

редакция хотела разъебать, но поняла что в общих вопросах на сайте ВОЗ по сути то нихуя нет

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Neurotoxin001

ТЖ - не сми, они не зареганы как сми, не предъявляй им претензий о качестве журналистики, потому что они не журналисты.

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Тепловой будильник

Ой все )

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aliftin

Эту заметку должна была сделать @Даша Лейзаренко

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Neurotoxin001

Получилось хуёво и без неё.

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aliftin

Ну вот зачем ты так.

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Kubig

Да они уже заебали. Кучу раз читал прогнозы что скоро признают, а теперь: "Пук, мы не знаем что надо ((("

Да сука! Остальные-то как-то узнали какие там данные нужны, что бы их вакцины признали. Примените своё геополитическое величие по этому поводу!

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