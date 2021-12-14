Президент сможет досрочно прекращать полномочия глав регионов только из-за «утраты доверия» без конкретных оснований.

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Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об организации власти в субъектах России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон устанавливает следующие нормы:

главы регионов не могут именоваться «президентами»;



срок полномочий губернатора и регионального парламента — пять лет;



губернаторы могут избираться более двух сроков подряд;

региональные законы не должны противоречить Конституции и федеральным законам;

президент может досрочно снять губернатора с должности из-за «утраты доверия» без объяснения конкретных причин;

региональные парламенты могут работать дистанционно.

Согласно законопроекту, число губернаторских сроков будут определять законодательные собрания регионов. Количество сроков при этом в законе не ограничено.

Татарстан — единственный субъект России, где высшее должностное лицо в 2021 году ещё именуется президентом. В октябре парламент республики не поддержал законопроект, принятый 14 декабря Госдумой. Шесть регионов страны направили свои замечания к документу. Например, якутские политики не согласны с расширением возможности досрочно прекратить полномочия губернатора из-за утраты доверия президента.

С 2004 года глава государства мог досрочно прекратить полномочия губернатора в связи с утратой доверия из-за выявленной коррупции или ненадлежащего исполнения обязанностей. С 2005 по 2020 год в России так лишились должностей одиннадцать губернаторов. Девять из них — из-за возбуждения уголовных дел о коррупции.

Законопроект о региональной власти внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Крашенинников, комментируя документ, говорил, что он нужен, чтобы отразить на уровне регионов «закреплённое Конституцией единство власти». Клишас — соавтор законопроекта об «обнулении» сроков для президента Владимира Путина, законов о «суверенном Рунете» и наказании за распространение фейков в интернете.