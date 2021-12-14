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Новости
Яна Ломакина

Госдума разрешила губернаторам избираться на должность неограниченное число раз Статьи редакции

Президент сможет досрочно прекращать полномочия глав регионов только из-за «утраты доверия» без конкретных оснований.

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1542 просмотров

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об организации власти в субъектах России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон устанавливает следующие нормы:

  • главы регионов не могут именоваться «президентами»;
  • срок полномочий губернатора и регионального парламента — пять лет;
  • губернаторы могут избираться более двух сроков подряд;
  • региональные законы не должны противоречить Конституции и федеральным законам;
  • президент может досрочно снять губернатора с должности из-за «утраты доверия» без объяснения конкретных причин;
  • региональные парламенты могут работать дистанционно.

Согласно законопроекту, число губернаторских сроков будут определять законодательные собрания регионов. Количество сроков при этом в законе не ограничено.

Татарстан — единственный субъект России, где высшее должностное лицо в 2021 году ещё именуется президентом. В октябре парламент республики не поддержал законопроект, принятый 14 декабря Госдумой. Шесть регионов страны направили свои замечания к документу. Например, якутские политики не согласны с расширением возможности досрочно прекратить полномочия губернатора из-за утраты доверия президента.

С 2004 года глава государства мог досрочно прекратить полномочия губернатора в связи с утратой доверия из-за выявленной коррупции или ненадлежащего исполнения обязанностей. С 2005 по 2020 год в России так лишились должностей одиннадцать губернаторов. Девять из них — из-за возбуждения уголовных дел о коррупции.

Законопроект о региональной власти внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Крашенинников, комментируя документ, говорил, что он нужен, чтобы отразить на уровне регионов «закреплённое Конституцией единство власти». Клишас — соавтор законопроекта об «обнулении» сроков для президента Владимира Путина, законов о «суверенном Рунете» и наказании за распространение фейков в интернете.

Прямые выборы глав регионов отменили по инициативе Владимира Путина в 2004 году после теракта в Беслане. Президент объяснял решение необходимостью укрепления вертикали власти для борьбы с терроризмом. В 2012 году при президенте Дмитрии Медведеве прямые выборы глав регионов вернули. В 2015 году ввели ограничение, согласно которому губернаторы не могут избираться более двух сроков подряд.

#новости #право #регионы

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Роман Александров

Примáрхи — двадцать созданных с помощью генной инженерии сыновей Императора. Для их создания Император использовал свою собственную ДНК и спроектировал так, чтобы они намного превосходили как обычных людей, так и генномодифицированных. Примархи были намного сильнее, крупнее, быстрее и умнее любого представителя человечества, каждый из них обладал невероятной харизмой. Все примархи были созданы как идеальные воины и полководцы, способные вести за собой многомиллионные армии человечества.

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12
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Тепловой будильник
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Тепловой будильник

классека

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лала лало

А броню с оружием купили у эльдари и тау

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0
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Тепловой будильник

Это в высшей степени не справедливо что у Президента возможностей избираться меньше чем у каких-то губернаторов.

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8
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Дефицитный Сервелат

Надо написать Терешковой.

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Люц Шнайдер

Ща поправят.

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1
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Тепловой будильник

Российская "Федерация"

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7
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Михаил Зеленин

Ну есть же Корейская народно ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ республика.

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Дефицитный Сервелат

У них до сих пор формально глава государства — умерший четверть века назад Ким Ир Сен.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0

Вечный президент КНДР
Вечный президент Корейской Народно-Демократической Республики (кор. 조선민주주의인민공화국의 영원한 주석…
ru.wikipedia.org
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2
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Тепловой будильник

План путина

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ziggy stardust

ГДР туда же еще. Я кроме ДР Конго не знаю других демократических стран, которые используют слово "демократия" в названии.

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Твой Полиомелит

Педерация

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Тепловой будильник

Пенетрация

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Тепловой будильник

Не надо, ты выше этого

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Твой Полиомелит

Перфорация!

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лала лало

Так и возродит московское царство с боярами и опричниками. Как скоро заменят западное мерзкое слово полиция на опричнину, а так же западное мерзкое слово губернатор на боярин?

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Тепловой будильник

Когда уже айтишники сделают ИИ-версию Путина?

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Argumenta Ambigua

Пока не выкатываем билд, ждем проверки РКН

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Some Dude

да какая проверка, дебажить и в проде можно)

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Michael Konovalov

Там наверное такая история коммитов:

Implement core Putin library;
Add Putin GUI;

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Тепловой будильник

Уже сделали. Накатили в 2000 году, правда релиз пришелся на вечер пятницы

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Тепловой будильник

а с понедельника баги чинить уже никто не вышел

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Michael Konovalov

Главное добавить возможность поймать карандаш.

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Твой Полиомелит

Ее уже сделали. Реальный Путин сдох от триппера годах так 2015-2016. Поэтому типа развелся со стюардессой своей

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Argumenta Ambigua

от гонореи не умирают, попробуй еще раз

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Argumenta Ambigua

Ура! Мы же все этого ждали, да?

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Al

только из-за «утраты доверия»
 Т.е. когда не закидывает бабки в общаг?

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Тепловой будильник

Но губернаторов же не выбирают, а назначают ).

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CrazyCat

Выбирают. Ну точнее "выбирают".

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Тепловой будильник

Ну в том же Барнауле даже мэра уже сто лет не выбирают. А последним выбранным губернатором (за кого люди реально голосовали) Алтайского края был Михаил Евдокимов...

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Люциан Бужор

Вечный кайф

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Тепловой будильник

Удобно

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некипишуй
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Emil

Как заботятся о нас!

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Michael Konovalov

главы регионов не могут именоваться «президентами»
 Царь должен быть в не конкуренции.

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Рудольф Нуриев

Потрясающе

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Shenmue

Чтобы не делали, получается 22 партсъезда)

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