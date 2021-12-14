Госдума разрешила губернаторам избираться на должность неограниченное число раз Статьи редакции
Президент сможет досрочно прекращать полномочия глав регионов только из-за «утраты доверия» без конкретных оснований.
Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об организации власти в субъектах России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Закон устанавливает следующие нормы:
- главы регионов не могут именоваться «президентами»;
- срок полномочий губернатора и регионального парламента — пять лет;
- губернаторы могут избираться более двух сроков подряд;
- региональные законы не должны противоречить Конституции и федеральным законам;
- президент может досрочно снять губернатора с должности из-за «утраты доверия» без объяснения конкретных причин;
- региональные парламенты могут работать дистанционно.
Согласно законопроекту, число губернаторских сроков будут определять законодательные собрания регионов. Количество сроков при этом в законе не ограничено.
Татарстан — единственный субъект России, где высшее должностное лицо в 2021 году ещё именуется президентом. В октябре парламент республики не поддержал законопроект, принятый 14 декабря Госдумой. Шесть регионов страны направили свои замечания к документу. Например, якутские политики не согласны с расширением возможности досрочно прекратить полномочия губернатора из-за утраты доверия президента.
С 2004 года глава государства мог досрочно прекратить полномочия губернатора в связи с утратой доверия из-за выявленной коррупции или ненадлежащего исполнения обязанностей. С 2005 по 2020 год в России так лишились должностей одиннадцать губернаторов. Девять из них — из-за возбуждения уголовных дел о коррупции.
Законопроект о региональной власти внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Крашенинников, комментируя документ, говорил, что он нужен, чтобы отразить на уровне регионов «закреплённое Конституцией единство власти». Клишас — соавтор законопроекта об «обнулении» сроков для президента Владимира Путина, законов о «суверенном Рунете» и наказании за распространение фейков в интернете.
Прямые выборы глав регионов отменили по инициативе Владимира Путина в 2004 году после теракта в Беслане. Президент объяснял решение необходимостью укрепления вертикали власти для борьбы с терроризмом. В 2012 году при президенте Дмитрии Медведеве прямые выборы глав регионов вернули. В 2015 году ввели ограничение, согласно которому губернаторы не могут избираться более двух сроков подряд.
Примáрхи — двадцать созданных с помощью генной инженерии сыновей Императора. Для их создания Император использовал свою собственную ДНК и спроектировал так, чтобы они намного превосходили как обычных людей, так и генномодифицированных. Примархи были намного сильнее, крупнее, быстрее и умнее любого представителя человечества, каждый из них обладал невероятной харизмой. Все примархи были созданы как идеальные воины и полководцы, способные вести за собой многомиллионные армии человечества.
А броню с оружием купили у эльдари и тау
Надо написать Терешковой.
Ща поправят.
Ну есть же Корейская народно ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ республика.
У них до сих пор формально глава государства — умерший четверть века назад Ким Ир Сен.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
ГДР туда же еще. Я кроме ДР Конго не знаю других демократических стран, которые используют слово "демократия" в названии.
Педерация
Перфорация!
Так и возродит московское царство с боярами и опричниками. Как скоро заменят западное мерзкое слово полиция на опричнину, а так же западное мерзкое слово губернатор на боярин?
Пока не выкатываем билд, ждем проверки РКН
да какая проверка, дебажить и в проде можно)
Там наверное такая история коммитов:
Implement core Putin library;
Add Putin GUI;
Главное добавить возможность поймать карандаш.
Ее уже сделали. Реальный Путин сдох от триппера годах так 2015-2016. Поэтому типа развелся со стюардессой своей
от гонореи не умирают, попробуй еще раз
Ура! Мы же все этого ждали, да?
только из-за «утраты доверия»
Т.е. когда не закидывает бабки в общаг?
Выбирают. Ну точнее "выбирают".
Вечный кайф
Как заботятся о нас!
главы регионов не могут именоваться «президентами»
Царь должен быть в не конкуренции.
Потрясающе
Чтобы не делали, получается 22 партсъезда)