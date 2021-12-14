Устройствами оснастят 99 пунктов контроля.

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В январе 2022 года пункты пропуска через государственную границу России начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

По проекту «санитарный щит» специальными устройствами оборудуют 99 пунктов пропуска через границу. По задумке властей, это поможет предупредить завоз опасных инфекций в страну и развитие пандемий.

5 декабря премьер-министр утвердил положение о создании информационной системы, в которой будут храниться санитарно-эпидемиологические сведения для «санитарного щита». Формировать и вести базу данных будет Роспотребнадзор.

О том, что России нужен «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил Путин. В числе компонентов этого «щита» он называл ускоренную разработку тест-систем, вакцин и лекарств. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такой щит может помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна и нарушения обычного режима жизни.