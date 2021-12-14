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Новости
Яна Ломакина

Россия запустит «санитарный щит»: на границе появятся системы пропуска пассажиров Статьи редакции

Устройствами оснастят 99 пунктов контроля.

47
1712 просмотров

В январе 2022 года пункты пропуска через государственную границу России начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

По проекту «санитарный щит» специальными устройствами оборудуют 99 пунктов пропуска через границу. По задумке властей, это поможет предупредить завоз опасных инфекций в страну и развитие пандемий.

5 декабря премьер-министр утвердил положение о создании информационной системы, в которой будут храниться санитарно-эпидемиологические сведения для «санитарного щита». Формировать и вести базу данных будет Роспотребнадзор.

О том, что России нужен «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил Путин. В числе компонентов этого «щита» он называл ускоренную разработку тест-систем, вакцин и лекарств. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такой щит может помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна и нарушения обычного режима жизни.

В июле 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти разработали проект «санитарного щита», который будет защищать Россию от потенциально возможных новых пандемий. По её словам, на его создание до 2024 года потратят 30 миллиардов рублей.

#новости #здравоохранение

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Закомплексованная Душа

Санитарный shit

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22
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Санитарный boolshit

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Паша Пашкевич

Интересно как этот shit ,будет работать))

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0
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Romario

как во втором комменте сверху

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1
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Тепловой будильник

По задумке властей, это поможет предупредить завоз опасных инфекций в страну и развитие пандемий.
 Типа демократии и свобод

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17
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Трансгендолет

По задумке властей, это поможет предупредить завоз опасных инфекций в страну и развитие пандемий.
Любого чихающего будут сжигать лазерами прямо на границе

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5
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Трансгендолет

А работать это все равно не будет, скриньте. Тупо попилят бабла А ПОТОМ ОКАЖЕТСЯ ЧТО НЕ УЧЛИ КЛИМАТ\ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ\ФАЗУ ЛУНЫ и пользоваться системой нельзя. Так и будет стоять пыль собирать

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10
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Alex

Тупо попилят бабла А ПОТОМ
 а зачем что-то потом? Не стоит это ворошить.

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2
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Верен Дар

Могу поспорить, что будет работать, но ты ведь потом скажешь, что работает не так как ты хотел)

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–1
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Alex

могу посмотрить, примерно как отечественная операционная система она будет работать

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2
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Romario
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Верен Дар

Зря. На серверах с этими процами работает датацентр паспортно-визовой службы. Ну и вопрос - нахуя тебе нужен СЕРВЕРНЫЙ процессор?

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0
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Alex

работает датацентр
 ахахха. Работает. Датацентр. Ахаха

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Верен Дар

Отечественную операционную систему никто не разрабатывал. Есть только портированный линукс - в чем претензия?

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Трансгендолет

Ну поспорь

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Верен Дар

Легко) Для начала нужно найти доки с концепцией системы и узнать её цели и задачи, чтобы потом было о чём спорить) В 24 году узнаем достигнуты ли целевые показатели системы) Я не слишком сложно излагаю?)

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Трансгендолет

Вполне. Найдешь? А если в процессе внедрения цели и задачи поменяются, я все равно проиграл?

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Alex

Смотри. За предыдущие 10 лет я сто раз тебя нагрел и проебал твои деньги в никуда. Теперь я завляю, что хочу ещё один раз попробовать проект. Ты мне поверишь, если я тебе расскажу его концепцию и цели, да?

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Задумчивой Кот

Она не будет работать с первого же дня, тут даже спорить не с чем, вся страна в примерах реализации похожих проектов.

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Тепловой будильник

Это уже санитарный меч

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Тепловой будильник
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Тепловой будильник

Если "щит" каждый раз заменить на shit, получается гораздо смешнее! Например:

России нужен мощный и надежный shit

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5
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Тепловой будильник

Твердый или жидкий?

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Тепловой будильник

Твердый и четкий. Девальвации не будет

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Тепловой будильник

это говно обычно тонет...

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Тепловой будильник

Очень большая закупка аскорбинок

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5
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Тепловой будильник

в России работал, работает и будет нормально работать только один единственный санитарный щит

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4
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Тепловой будильник

Бля пацаны у них стаканчики встаём в круг

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Ваня Погост

Ха-ха, прошлый век! Технологии-то в России не стоят на месте!

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Тепловой будильник

на его создание до 2024 года потратят 30 миллиардов рублей.
Купят 99 инфракрасных термометров на AliExpress

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2
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Alexander the Nth

Будут выдавать блокатор.

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Тепловой будильник

ануса от Роскомнадзора

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Тепловой будильник

@Aнус Роскомнадзора !

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Тепловой будильник

– Распил пишется через А или через О?
– Ты имеешь в виду процесс или организацию?
– Организацию процесса.
– Тогда это пишется так: Р-О-С-С-И-Я.

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Paladin 404992

Когда нибудь шизы победят санитары

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Тепловой будильник

Когда дует ветер, строят не щиты, а мельницы.

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Тепловой будильник

Жернова репрессий уже перемалывают людей

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Тепловой будильник

это чтоб не выпускать из страны?

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Joseph Knecht

Россия создавать цифровой лагерь, маленький плешь торжество. Нефритовый Xi свобода, демократия. Развитие медпомощь. Рывок, дракон.

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Иван Пахомов

В лучшем случае это распил бабла, в худшем это железный занавес

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Paladin 404992

бля какой занавес, cейчас всё делают тоже самое только в ручную

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Тепловой будильник

до 2024 года потратят 30 миллиардов рублей

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Mikki Rurk

Рентген поставят что ли?

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Guzel Ayupova

а давайте куполом просто все накроем, как в книге Алексея Варламова, и никакого щита не надо

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Nick Rosenberg

было уже

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Игнат Теремов

По её словам, на его создание до 2024 года потратят 30 миллиардов рублей.
Уже слышу как включается пила...

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Lofoten Forsake

Уже слышу народ говорящий "ЭТО ДРУГОЕ!"

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