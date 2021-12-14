Россия запустит «санитарный щит»: на границе появятся системы пропуска пассажиров Статьи редакции
Устройствами оснастят 99 пунктов контроля.
В январе 2022 года пункты пропуска через государственную границу России начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о них. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».
По проекту «санитарный щит» специальными устройствами оборудуют 99 пунктов пропуска через границу. По задумке властей, это поможет предупредить завоз опасных инфекций в страну и развитие пандемий.
5 декабря премьер-министр утвердил положение о создании информационной системы, в которой будут храниться санитарно-эпидемиологические сведения для «санитарного щита». Формировать и вести базу данных будет Роспотребнадзор.
О том, что России нужен «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил Путин. В числе компонентов этого «щита» он называл ускоренную разработку тест-систем, вакцин и лекарств. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такой щит может помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна и нарушения обычного режима жизни.
В июле 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти разработали проект «санитарного щита», который будет защищать Россию от потенциально возможных новых пандемий. По её словам, на его создание до 2024 года потратят 30 миллиардов рублей.
Санитарный shit
Санитарный boolshit
Интересно как этот shit ,будет работать))
как во втором комменте сверху
По задумке властей, это поможет предупредить завоз опасных инфекций в страну и развитие пандемий.
Любого чихающего будут сжигать лазерами прямо на границе
А работать это все равно не будет, скриньте. Тупо попилят бабла А ПОТОМ ОКАЖЕТСЯ ЧТО НЕ УЧЛИ КЛИМАТ\ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ\ФАЗУ ЛУНЫ и пользоваться системой нельзя. Так и будет стоять пыль собирать
Тупо попилят бабла А ПОТОМ
а зачем что-то потом? Не стоит это ворошить.
Могу поспорить, что будет работать, но ты ведь потом скажешь, что работает не так как ты хотел)
могу посмотрить, примерно как отечественная операционная система она будет работать
Зря. На серверах с этими процами работает датацентр паспортно-визовой службы. Ну и вопрос - нахуя тебе нужен СЕРВЕРНЫЙ процессор?
работает датацентр
ахахха. Работает. Датацентр. Ахаха
Отечественную операционную систему никто не разрабатывал. Есть только портированный линукс - в чем претензия?
Ну поспорь
Легко) Для начала нужно найти доки с концепцией системы и узнать её цели и задачи, чтобы потом было о чём спорить) В 24 году узнаем достигнуты ли целевые показатели системы) Я не слишком сложно излагаю?)
Вполне. Найдешь? А если в процессе внедрения цели и задачи поменяются, я все равно проиграл?
Смотри. За предыдущие 10 лет я сто раз тебя нагрел и проебал твои деньги в никуда. Теперь я завляю, что хочу ещё один раз попробовать проект. Ты мне поверишь, если я тебе расскажу его концепцию и цели, да?
Она не будет работать с первого же дня, тут даже спорить не с чем, вся страна в примерах реализации похожих проектов.
Ха-ха, прошлый век! Технологии-то в России не стоят на месте!
Будут выдавать блокатор.
Когда нибудь шизы победят санитары
Россия создавать цифровой лагерь, маленький плешь торжество. Нефритовый Xi свобода, демократия. Развитие медпомощь. Рывок, дракон.
В лучшем случае это распил бабла, в худшем это железный занавес
бля какой занавес, cейчас всё делают тоже самое только в ручную
Рентген поставят что ли?
а давайте куполом просто все накроем, как в книге Алексея Варламова, и никакого щита не надо
было уже
По её словам, на его создание до 2024 года потратят 30 миллиардов рублей.
Уже слышу как включается пила...
Уже слышу народ говорящий "ЭТО ДРУГОЕ!"