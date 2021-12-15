Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":929,"title":"\u0421\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0435 \u2014 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=929&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/etiquette&placeBit=1&hash=6818dd73918ce8dfab2730a95e83c333752416680265c7689649866bdb962e2f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Бразильские чиновники провели бой на ринге — так они решили спор из-за городского аквапарка Статьи редакции

Поединок прошёл в спортзале местной школы.

0
60 просмотров

Мэр бразильского города Борба Симау Пейшоту и депутат заксобрания Эринеу Алвес да Сильва провели поединок по правилам ММА, пишет The Guardian.

Сильва критиковал мэра за то, что он не может сохранить аквапарк у реки, называя его «коррупционером» и «мошенником». Депутат захотел подраться с оппонентом, а тот в ответ вызвал его на организованный бой на ринге с рефери. «Я не боксёр — я мэр Борба. Но если он хочет драться, я готов. Я по природе своей победитель», — сказал мэр.

Поединок провели в спортзале местной школы. Жители Борьбы могли посмотреть трансляцию боя в интернете или купить на него билет. Средства от мероприятия запланировали направить на закупку питания для нуждающихся.

Metrópoles @Metropoles
Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador

Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor

Leia: https://cutt.ly/hYFOMPw

Схватка прошла в три раунда. Несмотря на множество пропущенных ударов, по количеству очков поединок выиграл мэр.

Однако после боя у Пейшоту возникли проблемы с прокуратурой: ведомство начало расследование, чтобы выяснить, не проводил ли он поединок за счёт денег из госбюджета. Мэру дали пять дней, чтобы уточнить, на какие деньги организовали бой и на что пошли средства от продажи билетов зрителей.

#новости #бразилия #политика

0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null