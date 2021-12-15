Поединок прошёл в спортзале местной школы.

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Мэр бразильского города Борба Симау Пейшоту и депутат заксобрания Эринеу Алвес да Сильва провели поединок по правилам ММА, пишет The Guardian.

Сильва критиковал мэра за то, что он не может сохранить аквапарк у реки, называя его «коррупционером» и «мошенником». Депутат захотел подраться с оппонентом, а тот в ответ вызвал его на организованный бой на ринге с рефери. «Я не боксёр — я мэр Борба. Но если он хочет драться, я готов. Я по природе своей победитель», — сказал мэр.

Поединок провели в спортзале местной школы. Жители Борьбы могли посмотреть трансляцию боя в интернете или купить на него билет. Средства от мероприятия запланировали направить на закупку питания для нуждающихся.

Metrópoles @Metropoles



Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor



Leia: Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereadorPolíticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedorLeia: https://cutt.ly/hYFOMPw

Схватка прошла в три раунда. Несмотря на множество пропущенных ударов, по количеству очков поединок выиграл мэр.