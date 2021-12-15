Бразильские чиновники провели бой на ринге — так они решили спор из-за городского аквапарка Статьи редакции
Поединок прошёл в спортзале местной школы.
Мэр бразильского города Борба Симау Пейшоту и депутат заксобрания Эринеу Алвес да Сильва провели поединок по правилам ММА, пишет The Guardian.
Сильва критиковал мэра за то, что он не может сохранить аквапарк у реки, называя его «коррупционером» и «мошенником». Депутат захотел подраться с оппонентом, а тот в ответ вызвал его на организованный бой на ринге с рефери. «Я не боксёр — я мэр Борба. Но если он хочет драться, я готов. Я по природе своей победитель», — сказал мэр.
Поединок провели в спортзале местной школы. Жители Борьбы могли посмотреть трансляцию боя в интернете или купить на него билет. Средства от мероприятия запланировали направить на закупку питания для нуждающихся.
Схватка прошла в три раунда. Несмотря на множество пропущенных ударов, по количеству очков поединок выиграл мэр.
Однако после боя у Пейшоту возникли проблемы с прокуратурой: ведомство начало расследование, чтобы выяснить, не проводил ли он поединок за счёт денег из госбюджета. Мэру дали пять дней, чтобы уточнить, на какие деньги организовали бой и на что пошли средства от продажи билетов зрителей.