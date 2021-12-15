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Новости
Яна Ломакина

Мальта первой в Евросоюзе легализовала каннабис для личного использования Статьи редакции

Курить в общественных местах по-прежнему нельзя.

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Парламент Мальты одобрил законопроект, разрешающий в небольших количествах выращивать, покупать и хранить каннабис для личного пользования. Об этом сообщает «Би-би-си».

Совершеннолетние граждане страны смогут хранить до семи грамм каннабиса и выращивать в домашних условиях не более четырёх растений. Закон также позволяет создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для своих членов.

Того, кто имеет при себе более семи грамм, но менее 28 грамм, могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Курение на публике по-прежнему считается незаконным — за это грозит штраф от 235 до 500 евро.

За законопроект проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 человек. В течение нескольких дней документ должен утвердить президент Мальты Джордж Велла. Оппозиционные политики, ассоциация медиков и церковь призывали его не подписывать закон: по их мнению, из-за решения правительства в стране вырастет число наркоманов.

О планах создать регулируемый рынок каннабиса объявили власти Германии, Люксембурга и Швейцарии. Соответствующие законы в этих странах пока не приняли. В Нидерландах каннабис не легализован, но декриминализован, там разрешено продавать небольшое количество в кофешопах.

#новости #право #европа

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aliftin
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Целесообразный фонарь

ловите наркомана

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Целесообразный фонарь

На Мальте он не будет считаться наркоманом

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2
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Целесообразный фонарь

плохо

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Целесообразный фонарь

Не тебе судить, а судить гражданам Мальты

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1
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Целесообразный фонарь

глупые граждане мальты значит получается

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Целесообразный фонарь

Это что, НАРКОФОБИЯ??

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Целесообразный фонарь

наркопрезрение

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Целесообразный фонарь

Ты так говоришь, как будто сам в свое время был наркоманом и с трудом, через наркологичку и через стигматизацию, перестал употреблять наркотики.

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2
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aliftin

Чья Мальта?

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Целесообразный фонарь

пока их

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aliftin

Опять амбиции русских с их "пока".

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Целесообразный фонарь

Так он долбить кокс

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Сталин спас Россию

И накуривайте

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aliftin

Да все, я уже долетел.

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Mark Black

Ты лечишь Мальту, Мальта лечит тебя

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Степан Анейчик

Почему первой? А Голландия?

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Целесообразный фонарь

По факту конопля считается незаконной, но от 5 грамм. Оборот в большем количестве допускается лицензированным юрлицам, так называемым кофешопам.
Если ты приедешь туда и купишь больше 5 грамм, то тебе разово не продадут.

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Степан Анейчик

В заголовке пишут Мальте стала первой страной где легализовали для личного пользования. Я говорю только про заголовок. Здесь ни слова про вес.

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Целесообразный фонарь

В Нидерландах она декриминализована, но не легализована. Так что в заголовке написана правда, Мальта - первая страна, которая легализовала канабис

Правовой статус конопли в Нидерландах
Каннабис в Нидерландах незаконен, но декриминализирован для личного использования. Рекреационное…
ru.m.wikipedia.org
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Степан Анейчик

В Голландии она продаётся легально. А значит легализована. Так же ее можно выращивать для себя

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Целесообразный фонарь

Да, но при проверке полицией ее могут конфисковать, а обладателю дать штраф

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Степан Анейчик

Чёт запутанно.

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Целесообразный фонарь

Административка

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Целесообразный фонарь

Там про 7 грамм в статье и про 28 грамм

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Целесообразный фонарь

Сколько людей они сейчас там лишили работы?

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Целесообразный фонарь

Какой работы?

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Целесообразный фонарь

Наркоторговли 🤙

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Целесообразный фонарь

Зато появились рабочие места в местных кофешопах

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Целесообразный фонарь

кофешопах
 Почему кофе и почему шоп?

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Целесообразный фонарь

В Нидерландах так называется место, где продают продукцию из канабиса. Я не знаю почему именно кофе

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Целесообразный фонарь

потому что травку ты мог купить под видом кофейных зерен. ну это когда в голландии было нормальное законодательство и нарики получали бутылку

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Целесообразный фонарь

С минимальной зп и уровнем приключений.

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Целесообразный фонарь

Не думаю, что з/п будет копеечная

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Целесообразный фонарь

А с чего ей такой не быть?

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–1
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Целесообразный фонарь

Каким может быть условие такой з/п?

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rustyrazor

Почти нисколько. Черный рынок вполне себе уживается с официальным за счет более низких цен. В той же Канаде, например.
А в Калифорнии не так давно вообще хотели гос. дотации официалам давать, ибо они еле выживают и постоянно в убытках.

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Люц Шнайдер

@Яна Ломакина некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выразить коноплю для своих членов.

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Восемь-Десять-Шесть Процентов

Хорошо то как

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Яна Ломакина

Спасибо, поправила! Автозамена меня троллит 🤡

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Люциан Бужор

Решение здоровой страны )

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Viktor Pidleskiy

Типа остальной евросоюз не долбит в открытую. В некоторых районах не выветривается.

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Целесообразный фонарь

всмысле штрафы за 28 грамм…

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Целесообразный фонарь

Типа, тащишь на продажу, большая доза на кармане.
Из этого подозрения - оштрафуют.

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Целесообразный фонарь

это я понял. это было ироничное удивление с отсылкой к тому, что у нас за это сажают

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Целесообразный фонарь

Ну у нас вроде пока и легализовать не собираются.
Только, при обыске, в карман подкидывать.

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Целесообразный фонарь

Того, кто имеет при себе более семи грамм, но менее 28 грамм, могут оштрафовать на сумму до 100 евро
 Это ж сколько надо будет добрасывать до уголовки

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Сталин спас Россию

Ура, товарищи!

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Mika Shmalish

А Нидерланды, Чехия, Испания — не ЕС? Там тоже можно для личного использования

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Целесообразный фонарь

Зимы на Мальте становится ещё интереснее

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Целесообразный фонарь

Барнаул поддерживает

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Целесообразный фонарь

Да задолбали все они с этой травой носиться.

Пусть лучше Аллена Карра почитают: "Героин. Или лёгкий способ бросить курить", что-ли.

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