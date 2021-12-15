Курить в общественных местах по-прежнему нельзя.

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Парламент Мальты одобрил законопроект, разрешающий в небольших количествах выращивать, покупать и хранить каннабис для личного пользования. Об этом сообщает «Би-би-си».

Совершеннолетние граждане страны смогут хранить до семи грамм каннабиса и выращивать в домашних условиях не более четырёх растений. Закон также позволяет создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для своих членов.

Того, кто имеет при себе более семи грамм, но менее 28 грамм, могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Курение на публике по-прежнему считается незаконным — за это грозит штраф от 235 до 500 евро.

За законопроект проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 человек. В течение нескольких дней документ должен утвердить президент Мальты Джордж Велла. Оппозиционные политики, ассоциация медиков и церковь призывали его не подписывать закон: по их мнению, из-за решения правительства в стране вырастет число наркоманов.