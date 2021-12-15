Мальта первой в Евросоюзе легализовала каннабис для личного использования Статьи редакции
Курить в общественных местах по-прежнему нельзя.
Парламент Мальты одобрил законопроект, разрешающий в небольших количествах выращивать, покупать и хранить каннабис для личного пользования. Об этом сообщает «Би-би-си».
Совершеннолетние граждане страны смогут хранить до семи грамм каннабиса и выращивать в домашних условиях не более четырёх растений. Закон также позволяет создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для своих членов.
Того, кто имеет при себе более семи грамм, но менее 28 грамм, могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Курение на публике по-прежнему считается незаконным — за это грозит штраф от 235 до 500 евро.
За законопроект проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 человек. В течение нескольких дней документ должен утвердить президент Мальты Джордж Велла. Оппозиционные политики, ассоциация медиков и церковь призывали его не подписывать закон: по их мнению, из-за решения правительства в стране вырастет число наркоманов.
О планах создать регулируемый рынок каннабиса объявили власти Германии, Люксембурга и Швейцарии. Соответствующие законы в этих странах пока не приняли. В Нидерландах каннабис не легализован, но декриминализован, там разрешено продавать небольшое количество в кофешопах.
Чья Мальта?
Опять амбиции русских с их "пока".
И накуривайте
Да все, я уже долетел.
Ты лечишь Мальту, Мальта лечит тебя
Почему первой? А Голландия?
В заголовке пишут Мальте стала первой страной где легализовали для личного пользования. Я говорю только про заголовок. Здесь ни слова про вес.
В Нидерландах она декриминализована, но не легализована. Так что в заголовке написана правда, Мальта - первая страна, которая легализовала канабис
В Голландии она продаётся легально. А значит легализована. Так же ее можно выращивать для себя
Чёт запутанно.
Почти нисколько. Черный рынок вполне себе уживается с официальным за счет более низких цен. В той же Канаде, например.
А в Калифорнии не так давно вообще хотели гос. дотации официалам давать, ибо они еле выживают и постоянно в убытках.
@Яна Ломакина некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выразить коноплю для своих членов.
Хорошо то как
Спасибо, поправила! Автозамена меня троллит 🤡
Решение здоровой страны )
Типа остальной евросоюз не долбит в открытую. В некоторых районах не выветривается.
Ура, товарищи!
А Нидерланды, Чехия, Испания — не ЕС? Там тоже можно для личного использования