Минцифры обяжет операторов делиться с Роскомнадзором данными об услугах абонентам Статьи редакции
По предыдущей версии закона, ведомство могло получить данные об SMS, звонках и выходе в интернет, но только по решению суда.
Минцифры изменит правила для операторов о предоставлении информации об абонентах Роскомнадзору для борьбы с «серыми» SIM-картами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию проекта постановления правительства.
По закону, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о SIM-картах в единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуг» до 1 декабря. В конце ноября Минцифры продлило переходный период.
Роскомнадзор может запрашивать данные об абонентах для проверки. По новой версии проекта, регулятор может по запросу без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. Например, сколько трафика потратил абонент за месяц. В предыдущей версии Роскомнадзор мог раз в полгода запрашивать по каждому абоненту сведения о звонках, SMS и выходе в интернет.
В Минцифры пояснили изданию, что продолжают работу над проектом. В Роскомнадзоре на запрос не ответили.
В проекте нет расчёта возможной нагрузки на операторов, поэтому нельзя оценить затраты, а информация об абонентах не решит задачи закона, считают опрошенные изданием эксперты.
Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действуетзапрет на их продажу вне салонов связи.
В России это будет немного иначе работать — смарт унитаз определит что ты жрал хамон и прочую запрещенку и вызовет к тебе налоговую и омон.
Сегодня жрёт он, сука, западный хамон —
А завтра он стаканчиком кидается в ОМОН!
Информация а не дохуя ли питается гражданин
Ебаный террорист
Будет на равне с министерством правды и любви
Минбукавы тогда уж
Минзвука
Минзнакапрепинания
Кто может обязать делать что-то полезное все эти структуры?
население
Понял, спасибо
Роскомнадзор может запрашивать данные об абонентах для проверки. По новой версии проекта, регулятор может по запросу без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. Например, сколько трафика потратил абонент за месяц.
Вопрос только проверки чего??? Ну увидят они что у абонента Х трафика шифрованого на гигабайт, и?
Ну вообще логично
А если мало, значит подозрительно.
Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действуетзапрет на их продажу вне салонов связи.
А оно точно запрещено ? Буквально сегодня сотрудник мегафона у тц , вручил «подарок» - запечатанную карту мегафона на конверте которого прямо написано , что посещать салон не нужно , просто установи в телефон и выбери тариф
Есть нюанс. Зайдя затем в ЛК увидишь плашку о том, что надо загрузить сканы паспорта, иначе отключат.
Пусть знают, сколько гб порно я потребляю ежемесячно. Сам-то не знаю
А как бесплатный общедоступный wifi учитывать будут?
У всех публичных спотов давно регистрация по номеру телефона. Чуть ли не ФЗ есть на эту тему.
Да всем похуй на экспертов. Главное план перевыполнить по посадкам, и бабки попилить.
Когда у них что то получалось? Кроме вывода денег!
Да, только беда в том, что ничего это в реальности не решает. Буквально вчера в личном кабинете обнаружил, что я, оказывается, оформлял сим-карту в сентябре. А я в принципе не мог это сделать, ибо я не в России. Вот как так ?
Решает, но не то, что вы хотите
В том-то и проблема
А есть двое свидетелей, как вы лично оформляли в офисе. Правда, они оба недавно уволились из органов, но у суда не будет оснований им не доверять.
Жуть
Услуги на чёрном рынке станут дешевле?! Новый конкурент как никак.
Предлагаю Минцифре и Роскомнадзору воспользоваться услугой взятия болта в рот