По предыдущей версии закона, ведомство могло получить данные об SMS, звонках и выходе в интернет, но только по решению суда.

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Минцифры изменит правила для операторов о предоставлении информации об абонентах Роскомнадзору для борьбы с «серыми» SIM-картами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию проекта постановления правительства.

По закону, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о SIM-картах в единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуг» до 1 декабря. В конце ноября Минцифры продлило переходный период.

Роскомнадзор может запрашивать данные об абонентах для проверки. По новой версии проекта, регулятор может по запросу без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. Например, сколько трафика потратил абонент за месяц. В предыдущей версии Роскомнадзор мог раз в полгода запрашивать по каждому абоненту сведения о звонках, SMS и выходе в интернет.

В Минцифры пояснили изданию, что продолжают работу над проектом. В Роскомнадзоре на запрос не ответили.

В проекте нет расчёта возможной нагрузки на операторов, поэтому нельзя оценить затраты, а информация об абонентах не решит задачи закона, считают опрошенные изданием эксперты.