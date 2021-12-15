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Новости
vc.ru

Минцифры обяжет операторов делиться с Роскомнадзором данными об услугах абонентам Статьи редакции

По предыдущей версии закона, ведомство могло получить данные об SMS, звонках и выходе в интернет, но только по решению суда.

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Минцифры изменит правила для операторов о предоставлении информации об абонентах Роскомнадзору для борьбы с «серыми» SIM-картами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию проекта постановления правительства.

По закону, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о SIM-картах в единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуг» до 1 декабря. В конце ноября Минцифры продлило переходный период.

Роскомнадзор может запрашивать данные об абонентах для проверки. По новой версии проекта, регулятор может по запросу без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. Например, сколько трафика потратил абонент за месяц. В предыдущей версии Роскомнадзор мог раз в полгода запрашивать по каждому абоненту сведения о звонках, SMS и выходе в интернет.

В Минцифры пояснили изданию, что продолжают работу над проектом. В Роскомнадзоре на запрос не ответили.

В проекте нет расчёта возможной нагрузки на операторов, поэтому нельзя оценить затраты, а информация об абонентах не решит задачи закона, считают опрошенные изданием эксперты.

Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действуетзапрет на их продажу вне салонов связи.

#новости #роскомнадзор

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Целесообразный фонарь

Например, сколько трафика потратил абонент за месяц.
 А весы в унитазы пока не обязывают встраивать?
Роскомнадзор имеет право запросить, как покакол на этой неделе. Сведения о консистенции стула также должны быть предоставлены.

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22
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Целесообразный фонарь

Думаю, кал находится в ведении Роспотребнадзора. Такие запросы станут частью Санитарного Шита, о котором была новость вчера.

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4
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Целесообразный фонарь

Роскалнадзор

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3
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Целесообразный фонарь

Сведения о консистенции стула также должны быть предоставлены.
 Когда-то читал о смарт-унитазе в Японии, и когда он выявлял у пользователя диарею, то сам сразу же заказывал доставку лекарства от поноса для своего пользователя.

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0
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Трансгендолет

В России это будет немного иначе работать — смарт унитаз определит что ты жрал хамон и прочую запрещенку и вызовет к тебе налоговую и омон.

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6
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Целесообразный фонарь

"Жрал хамон - жди омон" - звучная социальная реклама. Ясно вижу повсюду постеры в раннесоветском стиле.

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7
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Nikon Mockey

Сегодня жрёт он, сука, западный хамон —
А завтра он стаканчиком кидается в ОМОН!

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0
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Целесообразный фонарь

Скрутим тебя в бело-сине-красный российский флаг
И отправим на всю оставшуюся жизнь в гулаг

Так себе из меня поэт

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0
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Целесообразный фонарь

Не к тебе, а тебя. Унитаз вызовет тебя. Унитазы поглощают людей.

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1
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Целесообразный фонарь

Пруф – прочитайте слово унитаз наоборот

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0
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Андрей Рядькин

Информация а не дохуя ли питается гражданин

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2
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likesimulator

Ебаный террорист

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0
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Целесообразный фонарь

Сведения о консистенции стула также должны быть предоставлены.
 Скоро приложение такое выпустят

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0
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Целесообразный фонарь

Минцифры обяжет операторов делиться с Роскомнадзором

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4
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Целесообразный фонарь

хочу минбуквы

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7
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Bibba La Bibba

Будет на равне с министерством правды и любви

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0
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Vova Esenkov

Минбукавы тогда уж

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Коровка говорит мууу

Минзвука

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0
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Коровка говорит мууу

Минзнакапрепинания

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0
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Целесообразный фонарь

Миншептуна

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0
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Fedor Molchanov

Кто может обязать делать что-то полезное все эти структуры?

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3
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Целесообразный фонарь

Наверное, суть их существования и деятельности есть антоним полезности.

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3
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Слава Инженеров

население

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1
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Fedor Molchanov

Понял, спасибо

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2
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Трансгендолет

Роскомнадзор может запрашивать данные об абонентах для проверки. По новой версии проекта, регулятор может по запросу без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. Например, сколько трафика потратил абонент за месяц.
Вопрос только проверки чего??? Ну увидят они что у абонента Х трафика шифрованого на гигабайт, и?

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1
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Целесообразный фонарь

Если трафика много, значит экстремист!
Что непонятнова

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8
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Трансгендолет

Ну вообще логично

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3
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Сергей Сергеич

А если мало, значит подозрительно.

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3
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Целесообразный фонарь

И можно нанять еще 10 человек и построить пару датацентров для учета.

Бюрократия РКН будет размножаться, пока ей дают.

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Целесообразный фонарь

По решению сюда-туда

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3
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Михаил

Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действуетзапрет на их продажу вне салонов связи.
А оно точно запрещено ? Буквально сегодня сотрудник мегафона у тц , вручил «подарок» - запечатанную карту мегафона на конверте которого прямо написано , что посещать салон не нужно , просто установи в телефон и выбери тариф

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2
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Chikk

Есть нюанс. Зайдя затем в ЛК увидишь плашку о том, что надо загрузить сканы паспорта, иначе отключат.

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3
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Федя Прозоров

Пусть знают, сколько гб порно я потребляю ежемесячно. Сам-то не знаю

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2
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Целесообразный фонарь

и ежедневно отчет . с презентацией. вживую

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Vladislav Pauls

А как бесплатный общедоступный wifi учитывать будут?

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1
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Хенрик Квинто

У всех публичных спотов давно регистрация по номеру телефона. Чуть ли не ФЗ есть на эту тему.

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2
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Целесообразный фонарь

почему против этого не протестуют, а только против куар кодов ?

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Хенрик Квинто
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Целесообразный фонарь

Де-факто без суда и следствия с ранних 2000.

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Al

Да всем похуй на экспертов. Главное план перевыполнить по посадкам, и бабки попилить.

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Vladislav Pauls

Когда у них что то получалось? Кроме вывода денег!

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АТВ

Да, только беда в том, что ничего это в реальности не решает. Буквально вчера в личном кабинете обнаружил, что я, оказывается, оформлял сим-карту в сентябре. А я в принципе не мог это сделать, ибо я не в России. Вот как так ?

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syrslava

Решает, но не то, что вы хотите

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АТВ

В том-то и проблема

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Хенрик Квинто

А есть двое свидетелей, как вы лично оформляли в офисе. Правда, они оба недавно уволились из органов, но у суда не будет оснований им не доверять.

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АТВ

Жуть

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Вежливый Снайпер

Услуги на чёрном рынке станут дешевле?! Новый конкурент как никак.

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Bibba La Bibba

Предлагаю Минцифре и Роскомнадзору воспользоваться услугой взятия болта в рот

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Целесообразный фонарь

так они пользуются, каждый день нам за щеки пихают

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