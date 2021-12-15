Власти Китая разрешат участникам Олимпиады пользоваться заблокированными в стране твиттером и инстаграмом Статьи редакции
Правительство с 2000-х годов блокирует популярные иностранные соцсети и сервисы.
Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае социальным сетям, в том числе твиттеру и инстаграму. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете.
На территории материкового Китая заблокирован доступ к фейсбуку, твиттеру, инстаграму, телеграму и другим крупным иностранным соцсетям и мессенджерам, а также к сервисам Google. Изначально за обход блокировок никак не наказывали. Однако в 2019 году жителя провинции Гуандун оштрафовали на пятую часть его зарплаты за использование VPN-сервиса.
Все для западных господ. В СССР и России также
https://youtu.be/KB6ZGeR5PZ8
Американец свободен!
Минус миска рис и социальный рейтинг этому уйгуру
и мать в шахту
Ну так-то с точки зрения небесного мандата они законные, а это дефолт политическая мысль в Китае уже 3000 лет))
Лучшее что может случиться, это признание независимости Тайваня.
Тайвань на это сам вряд ли пойдет.
Я это как-бы знаю.
Но конституцию всегда изменить можно. Демократы, которые там сейчас правят, хотят полной независимости, в отличии от Гоминьдана. Поэтому и вряд ли они на независимость согласятся.
Настолько незаконные, что в ООН заседают?
Понятная твоя точка зрения, вопросов больше не имею.
Оттепель?
проталина
Просталина
Вести их будут другие люди.
Спасибо ВЕЛИКИЙ СИ! Добрый сейчас сильный лидер!
Сильный лидер! Твердая рука!
Ну, да, человек пишет от руки, или фотографирует на пленку, потом все проходит через руки чекистов, а потом напрямую в твиттер и инстаграм