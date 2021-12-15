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Новости
Яна Ломакина

Власти Китая разрешат участникам Олимпиады пользоваться заблокированными в стране твиттером и инстаграмом Статьи редакции

Правительство с 2000-х годов блокирует популярные иностранные соцсети и сервисы.

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае социальным сетям, в том числе твиттеру и инстаграму. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете.

В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах.

из заявления МОК

На территории материкового Китая заблокирован доступ к фейсбуку, твиттеру, инстаграму, телеграму и другим крупным иностранным соцсетям и мессенджерам, а также к сервисам Google. Изначально за обход блокировок никак не наказывали. Однако в 2019 году жителя провинции Гуандун оштрафовали на пятую часть его зарплаты за использование VPN-сервиса.

#новости #олимпиада2022 #китай #соцсети

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VladimirV

Все для западных господ. В СССР и России также

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Smaug The Terrible

https://youtu.be/KB6ZGeR5PZ8
Американец свободен!

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1
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Целесообразный фонарь

Незаконные власти Китая. Законные находятся на Тайване. Бесит, что бандитов, которым место на виселице, называют властями. Надеюсь, что этот позорный период в истории Китая закончится на свихнувшемся товарище Си.

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Борис Уткин

Минус миска рис и социальный рейтинг этому уйгуру

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17
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пепси

и мать в шахту

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Целесообразный фонарь

Всю семью

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rustyrazor

Ну так-то с точки зрения небесного мандата они законные, а это дефолт политическая мысль в Китае уже 3000 лет))

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Morgan

Лучшее что может случиться, это признание независимости Тайваня.

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rustyrazor

Тайвань на это сам вряд ли пойдет.

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Целесообразный фонарь

Потому что по конституции Тайваня (правильное название - Китайская республика) материковый Китай принадлежит им.

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rustyrazor

Я это как-бы знаю.
Но конституцию всегда изменить можно. Демократы, которые там сейчас правят, хотят полной независимости, в отличии от Гоминьдана. Поэтому и вряд ли они на независимость согласятся.

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Целесообразный фонарь

Признание властей, находящихся на Тайване, единственной законной властью и материкового Китая, что, кстати, и было до 1971 года.

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Doktor Streyndzhlav

Настолько незаконные, что в ООН заседают?

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Целесообразный фонарь

Международная бюрократия прогнулась под бандитов. Не в первый и не в последний раз.

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Doktor Streyndzhlav

Понятная твоя точка зрения, вопросов больше не имею.

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Целесообразный фонарь
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Целесообразный фонарь

+ миска твитор

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lovemyonahole

Оттепель?

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умный человек

проталина

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Целесообразный фонарь

тонка́

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Павел Каташев

Просталина

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Целесообразный фонарь

Власти Китая разрешат участникам Олимпиады пить запрещенный напиток Кока-колу и слушать запрещенную музыку Депешмод

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Целесообразный фонарь

пользоваться заблокированными в стране твиттером и инстаграмом
 Самым важным!

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russianvoodoo

Вести их будут другие люди.

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пепси

Спасибо ВЕЛИКИЙ СИ! Добрый сейчас сильный лидер!

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Hol Horse

Сильный лидер! Твердая рука!

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Целесообразный фонарь

Пользуйтесь на здоровье, все равно работать не будет - заявил товарищ Xi

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Евгений Беляков
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Целесообразный фонарь

западным гостям надо приехать в Китай и кормить каждого прохожего рисом

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Целесообразный фонарь

с ладошки

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Павел Каташев

Ну, да, человек пишет от руки, или фотографирует на пленку, потом все проходит через руки чекистов, а потом напрямую в твиттер и инстаграм

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