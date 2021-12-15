Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае социальным сетям, в том числе твиттеру и инстаграму. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете.

В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах.

На территории материкового Китая заблокирован доступ к фейсбуку, твиттеру, инстаграму, телеграму и другим крупным иностранным соцсетям и мессенджерам, а также к сервисам Google. Изначально за обход блокировок никак не наказывали. Однако в 2019 году жителя провинции Гуандун оштрафовали на пятую часть его зарплаты за использование VPN-сервиса.