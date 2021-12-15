В России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления. Это связали с подорожанием других продуктов Статьи редакции
Специалисты также видят причину в небольших доходах населения и возвращением в страну трудовых мигрантов.
Продажи лапши быстрого приготовления за 11 месяцев 2021 года выросли на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
Для сравнения, за 11 месяцев 2020 года рост составил 7,4% и 1,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. В компании «Марвен фуд сентрал» («Роллтон», Bigbon) подтвердили рост спроса на лапшу быстрого приготовления. За этот год компания продала более двух миллиардов упаковок.
Специалисты называют разные причины роста спроса на продукты быстрого приготовления:
- по мнению директора департамента маркетинга «Марвен фуд сентрал», это связано с подорожанием другой еды;
- гендиректор «Натурал фудс» (Bon appetit и Euro express) считает, что лапша стала популярна из-за небольшого уровня доходов покупателей: её стали чаще покупать те, кто раньше относился к ней негативно, например, пенсионеры;
- исполнительный директор «Русбренда» думает, что лапше стали больше отдавать предпочтение работники с небольшой зарплатой: они вышли с удалёнки и не могут себе позволить обедать в заведениях общепита;
- гендиректор «Infoline-аналитики» отметил, что рост продаж стал следствием роста числа потребителей: в 2021 году в России восстановилось количество трудовых мигрантов, которые часто едят лапшу из-за дешевизны и лёгкости приготовления.
При этом себестоимость самой лапши выросла из-за подорожания муки, масла и логистических услуг. Как говорят собеседники «Коммерсанта», за 2021 год цены на продукт выросли на 7-20%.
вово, дошики это для мажоров, я беру фарш по 140р за кг и барилу (что тоже не сильно дешево впринципе), но зато не хер пойми что
фарш по 140р за кг
не хер пойми что
у нас мясокомбинат под боком, бывают распродажи
надо просто ловить когда со скидоном, так вроде 250+ за кг, куриный фарш, годный
Ну хуй знает, по такой скидке - это купил и сразу пошел готовить/есть пока не пропало.
да похуй, приготовил сразу свежака, котлет хует итд, остальное по пакетам и в морозилку и вообще похую, беру по 10кг, ещё не разу не траванулся
дошики с похмелуги только острые + перец ещё добавляю
ну и пилики по 140р за кило по акции 1+1 в пятёрочке :)
да, вот эти вот, но пойдёт впринципе, чтоб с голоду не загнуться
Ну да, я тут не так давно узнал, что вещество "Хреновина" известно только на урале, за уралом уже всяко обзывают, думал везде так именуют
ну такие да, согласен, у нас ещё бабки лепят на дому, тоже охеренные, но это до деревни ехать надо, как вариант взять сала, мяса и самому накрутить фарш, далее нахуячить пельменей полную морозилку, домашние они пиздаче в разы
Тем более за полнедели не надоест
а потом то уже можно будет дошик сьесть?
А ещё лучше с сосиской – bellissimo
Есть лапша которая рублей 8 стоит, если не меньше.
Ты не понимаешь... это готовить нужно, время тратить. А время, потраченное на приготовление еды, это время не потраченное для создания модного лука для инстаграма, например.
Многие жрут дошик на работе и не у всех там есть микроволновка и холодос чтобы с вашими рационами заморачиваться. Хорошо если кипяток есть.
Люди нищие и ленивые поэтому покупают полуфабрикаты, а не сами готовят.
Вот да, никогда не понимал ). В Болгарии только утвердился в этом, когда Rolton (он тут на английском локализован) стоит 0,25-0,3 евро за штуку, а дешманские спагетти 0,35, нормальные от 0,5-1 евро.
Ну а большие упаковки аля доширак или биг-бон уже и пару евро стоят, что равно упаковке 500 грамм хороших итальянских спагетти (не Barilla) или же азиатского удона. Ну или дюнер / больший блин (300-450 гр) с начинкой можно купить за те же деньги.
Так то да, но они уже на следующий день будут не такие аппетитные. А дошик всегда свежий, ароматный, повышает настроение и эрекцию.
+ не нужен холодильник и микровалновка чтобы на работе этим питаться
Повна чаша
Вермішель
Ролтон хуета по сравнению с лапшой.
но они неправильно использовали мем....
в последнее время возникает желание купить все наперед: от спецовки на работу (+40% в этом году), до чая гринфилд (+25% примерно), так как в стране никогда ничего не дешевело
Рубль дешевеет
последние 5 лет болтается от 60 до 80
до этого 5 лет болтался от 40 до 60
а следующие 5 видимо будет от 80 до 100
стабилен
Сразу видно, не экономисты. Нормальные продукты в пересчете
выгоднее и полезнее, чем эта хрень.
А в Азии все жрут
Ну мб в Азии это связано не столько с ценами, сколько тем, что они работают по 12+ часов и нет времени готовить))
Скорее в Азии это связано с тем, что там такую лапшу готовят из норм продуктов и стоит она не 50 рублей как у нас))
Ну и ее там часто варят + докидывают в нее всякие сыры/овощи/яйца, тем самым создавая полноценное блюдо
Я, кстати, в последнее время перешел на азиатскую лапшу быстрого приготовления, когда надо быстро что-то съесть. Она конечно стоит в разы дороже, но и вкуснее вот прямо в разы
Да, она прямо топ. Один раз попробуешь и на дошик больше смотреть не захочешь)
Разве что Вьетнамская и Индонезийская очень простые и по сути от дошика почти не отличаются
Я однажды наткнулся на одну очень классную индонезийскую, но не запомнил фирму и теперь не могу найти ее.
Из ЮВА мне только KOKA понравилась, все остальные что пробовал не зашли) Но если получится вспомнить что ты пробовал - напиши
Я скорее в надежде на то, что кто-то мимо пройдет и посоветует то, что им понравилось из того региона и оно окажется тем самым.
Если дома делаешь, то можно еще купить яйцеварку и делать одно-два вареных яйца к лапше. Очень хорошо получается.
Как называется, например?
Гарант обещал стабильность — он её выполнил. Просто не уточнил, что будет стабильно хуже
Приняли Россию с полной продуктовой корзиной за 1000 рублей, а оставят с дошиком!
Конечно, смотри. Оставят )
Это моргенштерн?
Это Бродский
в пельменях тоже хз что
из такого покупаю только вареники с картошкой, а мясное только в виде кусков
так несколько кидай за раз
ну не "кидай", а ешь несколько подряд
Требуется налог на дошираки.
Обнищали там в своей Москве
слава моли животворящей за скачки и прорывы!!!
Отрицательный рост, как обычно
Вот это прорыв, рывок вперёд.
Бомж-лапша на прямой связи со скрепами))
—какой-то остроумный комментарий—
Бич-пакет является основным ингредиентом национального гастарбайтерского блюда "бюгюльме".