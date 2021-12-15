Специалисты также видят причину в небольших доходах населения и возвращением в страну трудовых мигрантов.

Продажи лапши быстрого приготовления за 11 месяцев 2021 года выросли на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Для сравнения, за 11 месяцев 2020 года рост составил 7,4% и 1,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. В компании «Марвен фуд сентрал» («Роллтон», Bigbon) подтвердили рост спроса на лапшу быстрого приготовления. За этот год компания продала более двух миллиардов упаковок.

Специалисты называют разные причины роста спроса на продукты быстрого приготовления:

по мнению директора департамента маркетинга «Марвен фуд сентрал», это связано с подорожанием другой еды;

гендиректор «Натурал фудс» (Bon appetit и Euro express) считает, что лапша стала популярна из-за небольшого уровня доходов покупателей: её стали чаще покупать те, кто раньше относился к ней негативно, например, пенсионеры;

исполнительный директор «Русбренда» думает, что лапше стали больше отдавать предпочтение работники с небольшой зарплатой: они вышли с удалёнки и не могут себе позволить обедать в заведениях общепита;



гендиректор «Infoline-аналитики» отметил, что рост продаж стал следствием роста числа потребителей: в 2021 году в России восстановилось количество трудовых мигрантов, которые часто едят лапшу из-за дешевизны и лёгкости приготовления.



При этом себестоимость самой лапши выросла из-за подорожания муки, масла и логистических услуг. Как говорят собеседники «Коммерсанта», за 2021 год цены на продукт выросли на 7-20%.