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Новости
Яна Ломакина

В России вырос спрос на лапшу быстрого приготовления. Это связали с подорожанием других продуктов Статьи редакции

Специалисты также видят причину в небольших доходах населения и возвращением в страну трудовых мигрантов.

Продажи лапши быстрого приготовления за 11 месяцев 2021 года выросли на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Для сравнения, за 11 месяцев 2020 года рост составил 7,4% и 1,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. В компании «Марвен фуд сентрал» («Роллтон», Bigbon) подтвердили рост спроса на лапшу быстрого приготовления. За этот год компания продала более двух миллиардов упаковок.

Специалисты называют разные причины роста спроса на продукты быстрого приготовления:

  • по мнению директора департамента маркетинга «Марвен фуд сентрал», это связано с подорожанием другой еды;
  • гендиректор «Натурал фудс» (Bon appetit и Euro express) считает, что лапша стала популярна из-за небольшого уровня доходов покупателей: её стали чаще покупать те, кто раньше относился к ней негативно, например, пенсионеры;
  • исполнительный директор «Русбренда» думает, что лапше стали больше отдавать предпочтение работники с небольшой зарплатой: они вышли с удалёнки и не могут себе позволить обедать в заведениях общепита;
  • гендиректор «Infoline-аналитики» отметил, что рост продаж стал следствием роста числа потребителей: в 2021 году в России восстановилось количество трудовых мигрантов, которые часто едят лапшу из-за дешевизны и лёгкости приготовления.

При этом себестоимость самой лапши выросла из-за подорожания муки, масла и логистических услуг. Как говорят собеседники «Коммерсанта», за 2021 год цены на продукт выросли на 7-20%.

#новости #продукты #цены

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91 комментарий
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Целесообразный фонарь

Вообще питаться дошиками дороже чем наварить каких нибудь макарон по-флотски кастрюлю на пол недели

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26
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Целесообразный фонарь

Это если у тебя есть кастрюля на пол недели и где её эти пол недели хранить

К тому же, макароны, сваренные три дня назад, становятся не очень
А роллтон всегда одинаков

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4
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Целесообразный фонарь

Упаковку 500 грамм можно варить на одного несколько раз ).

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1
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Александр Воронин

вово, дошики это для мажоров, я беру фарш по 140р за кг и барилу (что тоже не сильно дешево впринципе), но зато не хер пойми что

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1
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Skomorokh

фарш по 140р за кг
 не хер пойми что

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3
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Александр Воронин

у нас мясокомбинат под боком, бывают распродажи

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1
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Александр Воронин

надо просто ловить когда со скидоном, так вроде 250+ за кг, куриный фарш, годный

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1
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Skomorokh

Ну хуй знает, по такой скидке - это купил и сразу пошел готовить/есть пока не пропало.

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1
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Александр Воронин

да похуй, приготовил сразу свежака, котлет хует итд, остальное по пакетам и в морозилку и вообще похую, беру по 10кг, ещё не разу не траванулся

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1
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Александр Воронин

дошики с похмелуги только острые + перец ещё добавляю

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2
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Александр Воронин

ну и пилики по 140р за кило по акции 1+1 в пятёрочке :)

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0
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Целесообразный фонарь

пилики?

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3
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Александр Воронин

да, вот эти вот, но пойдёт впринципе, чтоб с голоду не загнуться

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Целесообразный фонарь

Аа, ты пельмени так называешь. Впервые услышал.

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4
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Александр Воронин

Ну да, я тут не так давно узнал, что вещество "Хреновина" известно только на урале, за уралом уже всяко обзывают, думал везде так именуют

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Целесообразный фонарь

Ну в Сибири тоже Хреновина/Хренодер, хотя у меня так бабушка называет, а она с Урала как раз ))).

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Целесообразный фонарь

Давно уже никакие не беру кроме Цезаря и Сибирской Коллекции. По акции приемлемый ценник. Есть ещё норм Сальников у нас, но редко вижу, единственные пельмени, которые видел в продаже, с категорией А.

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Александр Воронин

ну такие да, согласен, у нас ещё бабки лепят на дому, тоже охеренные, но это до деревни ехать надо, как вариант взять сала, мяса и самому накрутить фарш, далее нахуячить пельменей полную морозилку, домашние они пиздаче в разы

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Славой Жижек

Тем более за полнедели не надоест

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1
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Целесообразный фонарь

Чередовать с второй кастрюлей борща

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2
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Слава Инженеров

а потом то уже можно будет дошик сьесть?

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1
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Славой Жижек

А ещё лучше с сосиской – bellissimo

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1
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Luchano Spaguetti

Есть лапша которая рублей 8 стоит, если не меньше.

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1
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Целесообразный фонарь

Не верю, мб если оптом

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Люц Шнайдер

Ты не понимаешь... это готовить нужно, время тратить. А время, потраченное на приготовление еды, это время не потраченное для создания модного лука для инстаграма, например.

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1
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Целесообразный фонарь

Можно заказывать рацион, если ты занят созданием модных луков

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0
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Задумчивой Кот

Многие жрут дошик на работе и не у всех там есть микроволновка и холодос чтобы с вашими рационами заморачиваться. Хорошо если кипяток есть.

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Имя Фамилия

Люди нищие и ленивые поэтому покупают полуфабрикаты, а не сами готовят.

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1
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Целесообразный фонарь

Вот да, никогда не понимал ). В Болгарии только утвердился в этом, когда Rolton (он тут на английском локализован) стоит 0,25-0,3 евро за штуку, а дешманские спагетти 0,35, нормальные от 0,5-1 евро.

Ну а большие упаковки аля доширак или биг-бон уже и пару евро стоят, что равно упаковке 500 грамм хороших итальянских спагетти (не Barilla) или же азиатского удона. Ну или дюнер / больший блин (300-450 гр) с начинкой можно купить за те же деньги.

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1
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PRIME XXVII

Так то да, но они уже на следующий день будут не такие аппетитные. А дошик всегда свежий, ароматный, повышает настроение и эрекцию.

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0
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Задумчивой Кот

+ не нужен холодильник и микровалновка чтобы на работе этим питаться

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0
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Целесообразный фонарь
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22
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Целесообразный фонарь

А мивина нахуя?

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8
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Ze Katze

Повна чаша
Вермішель

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0
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Целесообразный фонарь

Мивина хуета по сравнению с ролтоном

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0
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КоеКто

Ролтон хуета по сравнению с лапшой.

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0
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Твинкиллер

но они неправильно использовали мем....

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4
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Андрей Рядькин

в последнее время возникает желание купить все наперед: от спецовки на работу (+40% в этом году), до чая гринфилд (+25% примерно), так как в стране никогда ничего не дешевело

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6
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Dmitry Pasyutin

Рубль дешевеет

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5
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Romula Daraa

последние 5 лет болтается от 60 до 80

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0
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Dmitry Pasyutin

до этого 5 лет болтался от 40 до 60
а следующие 5 видимо будет от 80 до 100

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2
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Целесообразный фонарь

Нет, до 2014 потолком был 40
Привет имперским амбициям и развязыванию войны с украиной

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0
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Андрей Рядькин

стабилен

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0
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Айзеблакетбрасорк

Сразу видно, не экономисты. Нормальные продукты в пересчете
выгоднее и полезнее, чем эта хрень.

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6
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Dmitry Pasyutin

А в Азии все жрут

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3
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rustyrazor

Ну мб в Азии это связано не столько с ценами, сколько тем, что они работают по 12+ часов и нет времени готовить))

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0
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Askel

Скорее в Азии это связано с тем, что там такую лапшу готовят из норм продуктов и стоит она не 50 рублей как у нас))
Ну и ее там часто варят + докидывают в нее всякие сыры/овощи/яйца, тем самым создавая полноценное блюдо

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2
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Llanowar boozer

Я, кстати, в последнее время перешел на азиатскую лапшу быстрого приготовления, когда надо быстро что-то съесть. Она конечно стоит в разы дороже, но и вкуснее вот прямо в разы

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4
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Askel

Да, она прямо топ. Один раз попробуешь и на дошик больше смотреть не захочешь)
Разве что Вьетнамская и Индонезийская очень простые и по сути от дошика почти не отличаются

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1
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Skomorokh

Я однажды наткнулся на одну очень классную индонезийскую, но не запомнил фирму и теперь не могу найти ее.

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1
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Askel

Из ЮВА мне только KOKA понравилась, все остальные что пробовал не зашли) Но если получится вспомнить что ты пробовал - напиши

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1
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Skomorokh

Я скорее в надежде на то, что кто-то мимо пройдет и посоветует то, что им понравилось из того региона и оно окажется тем самым.

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0
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Целесообразный фонарь

Заглядываю иногда в магаз с азиатским импортом, беру японской или корейской. Острые особенно круты.

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0
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Skomorokh

Если дома делаешь, то можно еще купить яйцеварку и делать одно-два вареных яйца к лапше. Очень хорошо получается.

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0
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Андрей Охапкин

Как называется, например?

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0
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Целесообразный фонарь
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1
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Groosha

Гарант обещал стабильность — он её выполнил. Просто не уточнил, что будет стабильно хуже

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6
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Славой Жижек

Приняли Россию с полной продуктовой корзиной за 1000 рублей, а оставят с дошиком!

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3
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Дмитрий Алексеенков

Конечно, смотри. Оставят )

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0
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Целесообразный фонарь

Макароны, макароны
С кетчупом, кетчупом
Поострее, поострее
С перчиком, перчиком
Ложку вправо, ложу влево
Кушаем кушаем
Никого мы, никого мы
Не слушаем, слушаем

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2
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Dmitry Pasyutin

Это моргенштерн?

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3
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Славой Жижек

Это Бродский

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0
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Целесообразный фонарь

тикток

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0
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Целесообразный фонарь

В Украине Мивина (аналог Роллтона) подорожала и уменьшила где-то на четверть объем каждой пачки. Это вообще ниразу не дешево.

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0
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Целесообразный фонарь

Сука, пельмени выгоднее брать.

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3
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Romula Daraa

в пельменях тоже хз что

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Целесообразный фонарь

Тогда вареники. Можно от нормального производителя взять по +/- такой же стоимости, как и бичпакеты. Так это будет сытнее и разнообразнее.

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1
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Romula Daraa

из такого покупаю только вареники с картошкой, а мясное только в виде кусков

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1
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Целесообразный фонарь

Подорожало ладно, но объём у бичпаков и так небольшой, куда ещё уменьшать, это же не пачка пельменей, как наесться??

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1
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Целесообразный фонарь

Отдельно одной пачкой никак. Но я беру иногда к мясным блюдам, когда хочется отдохнуть от картошки и круп.

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0
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Целесообразный фонарь

Отдельно яичную лапшу проще купить

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0
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Целесообразный фонарь

Ее варить нужно. А бичпак водой залил и бежишь дальше отвечать в комментариях на ТЖ.

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1
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Целесообразный фонарь

Ну мясное блюдо тоже готовить надо)

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0
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Целесообразный фонарь

Я беру готовые в кулинарных отделах супермаркетов.

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0
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Целесообразный фонарь

Девки ловите холостяка

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3
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Целесообразный фонарь

Согласен.

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Слава Инженеров

так несколько кидай за раз

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Целесообразный фонарь

Смысл пропадает, если мы говорим про те, которые уже с "тарелкой" продаются.

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Слава Инженеров

ну не "кидай", а ешь несколько подряд

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Целесообразный фонарь

Пиздец, уже до дошираков сраных добрались

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1
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Dmitry Smirnoff

Требуется налог на дошираки.

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Целесообразный фонарь

+ миска дошик

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Люц Шнайдер

Обнищали там в своей Москве

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Jonny Odyssey

слава моли животворящей за скачки и прорывы!!!

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Коровка говорит мууу

Отрицательный рост, как обычно

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Michael Konovalov

Вот это прорыв, рывок вперёд.

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Целесообразный фонарь
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Целесообразный фонарь

Сильной державе сильная пища

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Yuriy Frischter

Бомж-лапша на прямой связи со скрепами))

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Александр Борродач

—какой-то остроумный комментарий—

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Крадущийся песец

Бич-пакет является основным ингредиентом национального гастарбайтерского блюда "бюгюльме".

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