Мурата Сабанова оставят под стражей до 15 марта 2022 года.

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Мурат Сабанов Фото пресс-службы Басманного суда



Московский городской суд отменил приговор Мурату Сабанову, которого обвиняют в отравлении 30 человек и ограблениях на Хохловской площади в центре столицы. Его дело отправили на новое судебное разбирательство в Басманный суд. Об этом сказано в телеграм-канале московских судов.

Суд вынес такое решение после рассмотрения апелляционных жалоб на приговор, но оставил в силе решение об аресте Сабанова. Срок его заключения под стражей продлили до марта следующего года.

В июне 2019 года издание The Village рассказало о московском грабителе, который предлагал прохожим отравленную газировку и грабил их после того, как они теряли сознание. Общую сумму хищений оценили в миллион рублей.

Сабанова задерживали несколько раз. В первый раз на него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. Позднее Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Сабанова. Во время обыска у него дома нашли феназепам, клозапин и трамадол.