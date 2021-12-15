Мосгорсуд отменил приговор «серийного отравителя из „Ямы“». Его дело отправили на новое рассмотрение Статьи редакции
Мурата Сабанова оставят под стражей до 15 марта 2022 года.
Московский городской суд отменил приговор Мурату Сабанову, которого обвиняют в отравлении 30 человек и ограблениях на Хохловской площади в центре столицы. Его дело отправили на новое судебное разбирательство в Басманный суд. Об этом сказано в телеграм-канале московских судов.
Суд вынес такое решение после рассмотрения апелляционных жалоб на приговор, но оставил в силе решение об аресте Сабанова. Срок его заключения под стражей продлили до марта следующего года.
В июне 2019 года издание The Village рассказало о московском грабителе, который предлагал прохожим отравленную газировку и грабил их после того, как они теряли сознание. Общую сумму хищений оценили в миллион рублей.
Сабанова задерживали несколько раз. В первый раз на него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. Позднее Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Сабанова. Во время обыска у него дома нашли феназепам, клозапин и трамадол.
В мае 2021 года Басманный районный суд Москвы признал Сабанова виновным в отравлении 30 человек и приговорил к 16 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить всем пострадавшим компенсации.
Ну так то он в митингах не участвовал и даже песен не пел. Можно было и отпустить.
Ничоси… а зачем пересматривать то? Какая причина?
Нажаловался