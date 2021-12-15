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Новости
Сергей Исенеков

Мосгорсуд отменил приговор «серийного отравителя из „Ямы“». Его дело отправили на новое рассмотрение Статьи редакции

Мурата Сабанова оставят под стражей до 15 марта 2022 года.

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Мурат Сабанов Фото пресс-службы Басманного суда

Московский городской суд отменил приговор Мурату Сабанову, которого обвиняют в отравлении 30 человек и ограблениях на Хохловской площади в центре столицы. Его дело отправили на новое судебное разбирательство в Басманный суд. Об этом сказано в телеграм-канале московских судов.

Суд вынес такое решение после рассмотрения апелляционных жалоб на приговор, но оставил в силе решение об аресте Сабанова. Срок его заключения под стражей продлили до марта следующего года.

В июне 2019 года издание The Village рассказало о московском грабителе, который предлагал прохожим отравленную газировку и грабил их после того, как они теряли сознание. Общую сумму хищений оценили в миллион рублей.

Сабанова задерживали несколько раз. В первый раз на него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. Позднее Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Сабанова. Во время обыска у него дома нашли феназепам, клозапин и трамадол.

В мае 2021 года Басманный районный суд Москвы признал Сабанова виновным в отравлении 30 человек и приговорил к 16 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить всем пострадавшим компенсации.

#новости #москва #происшествия #суды

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4 комментария
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Жабка

Ну так то он в митингах не участвовал и даже песен не пел. Можно было и отпустить.

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Дизайнер Павленко

Ничоси… а зачем пересматривать то? Какая причина?

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Целесообразный фонарь

Нормальный русский мужик жи, зачем такого сажать, пусть лучше детишек делает

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Айзеблакетбрасорк

Нажаловался

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