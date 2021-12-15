Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корреспондентского счёта в ЦБ Статьи редакции
По данным источника РБК, злоумышленникам удалось похитить более полумиллиарда рублей. О каком банке идёт речь, неясно.
Деньги украли с помощью атаки на систему межбанковских переводов с корреспондентского счёта АРМ КБР — автоматизированное рабочее место клиента Банка России. Об этом сообщает РБК и «Ведомости» со ссылкой на отчёт Group-IB «Большой куш: угрозы для финансовых организаций».
По данным компании, атаку на российский банк совершила хакерская группировка MoneyTaker. В 2018 году по такой же схеме им удалось украсть с корсчёта ПИР Банка более 58 миллионов рублей. Сколько хакеры похитили в этот раз и у какого банка, в отчёте не сообщается.
Источник РБК, близкий к ЦБ, рассказал, что группировка вывела более полумиллиарда рублей. Представитель Group-IB также заявил «Ведомостям», что это была крупнейшая сумма, выведенная за последнее время. По словам другого источника РБК на рынке кибербезопасности, пострадал «не очень крупный банк», что подтвердил ещё один собеседник, заявив, что эта организация не из первой сотни. В ЦБ заявили, что в курсе инцидента.
Согласно отчёту Group-IB, атака началась ещё летом 2020 года «через компрометацию аффилированной с банком компании», следующий месяц хакеры потратили на получение доступа к сети банка. Ещё полгода они изучали её с помощью удалённого доступа и ПО для хранения учётных данных проверки клиента. В январе 2021 году хакеры украли цифровые ключи для подписания проходящих через ЦБ платежей, а также получили доступ к системе межбанковских переводов. При получении такого доступа к АРМ КБР с корсчёта можно оформить перевод на свои счета.
При этом CEO Group-IB Дмитрий Волков отметил, что риск повторения похожей атаки не очень высок, поскольку из-за повышения уровня кибербезопасности в российских банках подобные схемы невыгодны и рискованны. С ним согласился и главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, заявив, что у российских банков есть большой запас прочности.
Летом 2018 года хакерская группировка MoneyTaker атаковала ПИР Банк и вывела с его корсчёта в ЦБ более 58 миллионов рублей. Он занимал 296-е место в банковской системе России. В октябре того же года ЦБ отозвал лицензию у финансовой организации.
Физиков обналичивать через счета бомжей, а тут как? Мега бомж?
Через кассу вокзала
Бомж-олигарх
А ещё как их зовут и как они живут
Как у них дела и чего они там теперь делают
Как отметили тоже интересно узнать
Фак если все это у них вскроется то опять очередной сериальчик на нетфликсе начнётся
А мне вчера звонили из ЦБ, говорили, что нужно спасти мои деньги и перевести к ним.
И как им теперь верить?
окажется, что это сами чиновники вывели деньги, а хакеры тут ни при чем.
у нас один плешивый гопник так с 90ых выводил кучу бабла под видом возврата налогов, даже банк свой основал (отжал). а сейчас можно хакерами прикрываться, в ногу со временем.
Вполне возможно, кстати, что просто такая обналичка.
респект таким парням
А за что респект? Это же деньги вкладчиков, обычных людей
деньги вкладчиков в банке это деньги банка
change my mind
До определенной суммы(1.4млн р)
Да. С января 2015.
А зачем обычным людям хранить деньги в банках не из первой сотни(десятки)? Вопрос без подвоха, просто интересно, чисто рефлекторно такие банки ассоциируются с какими-то мутными схемами.
здесь название банка не раскрывается. не знаю, может и мошенничество,я в таких штуках не сильна
Мб более лучшие условия в обмен на "риск". Повышенными ставками итп.
Это как с облигациями. Ты можешь взять ОФЗ. Надёжный инструмент, но доходность ничтожная. А можешь прочекать облигации от частников из Нарьян-Мара, где тебе сразу 100500% предложат, ибо более рисковое вложение.
ты де понимаешь что там в банке были свои в доле?
я не читал простыню, но это очевидно
«Большой куш: угрозы для финансовых организаций».
Художественный фильм Спиздили: угрозы для финансовых организаций
Альфа-банк
100%
откуда такая уверенность?
да кого его-то блин?
А я думал опять log4j виноват.