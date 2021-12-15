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Новости
Sasha Shambilova

Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корреспондентского счёта в ЦБ Статьи редакции

По данным источника РБК, злоумышленникам удалось похитить более полумиллиарда рублей. О каком банке идёт речь, неясно.

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Деньги украли с помощью атаки на систему межбанковских переводов с корреспондентского счёта АРМ КБР — автоматизированное рабочее место клиента Банка России. Об этом сообщает РБК и «Ведомости» со ссылкой на отчёт Group-IB «Большой куш: угрозы для финансовых организаций».

По данным компании, атаку на российский банк совершила хакерская группировка MoneyTaker. В 2018 году по такой же схеме им удалось украсть с корсчёта ПИР Банка более 58 миллионов рублей. Сколько хакеры похитили в этот раз и у какого банка, в отчёте не сообщается.

Источник РБК, близкий к ЦБ, рассказал, что группировка вывела более полумиллиарда рублей. Представитель Group-IB также заявил «Ведомостям», что это была крупнейшая сумма, выведенная за последнее время. По словам другого источника РБК на рынке кибербезопасности, пострадал «не очень крупный банк», что подтвердил ещё один собеседник, заявив, что эта организация не из первой сотни. В ЦБ заявили, что в курсе инцидента.

По итогам разбора его причин до участников информационного обмена доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТ.

представитель ЦБ

Согласно отчёту Group-IB, атака началась ещё летом 2020 года «через компрометацию аффилированной с банком компании», следующий месяц хакеры потратили на получение доступа к сети банка. Ещё полгода они изучали её с помощью удалённого доступа и ПО для хранения учётных данных проверки клиента. В январе 2021 году хакеры украли цифровые ключи для подписания проходящих через ЦБ платежей, а также получили доступ к системе межбанковских переводов. При получении такого доступа к АРМ КБР с корсчёта можно оформить перевод на свои счета.

При этом CEO Group-IB Дмитрий Волков отметил, что риск повторения похожей атаки не очень высок, поскольку из-за повышения уровня кибербезопасности в российских банках подобные схемы невыгодны и рискованны. С ним согласился и главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, заявив, что у российских банков есть большой запас прочности.

Летом 2018 года хакерская группировка MoneyTaker атаковала ПИР Банк и вывела с его корсчёта в ЦБ более 58 миллионов рублей. Он занимал 296-е место в банковской системе России. В октябре того же года ЦБ отозвал лицензию у финансовой организации.

#новости #кибербезопасность #банки

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Андрей Рядькин

Физиков обналичивать через счета бомжей, а тут как? Мега бомж?

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12
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Павел Фролов

Через кассу вокзала

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1
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Роман Александров

Бомж-олигарх

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0
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Целесообразный фонарь

Интересно было бы узнать подробности. Куда они эти деньги перевели? Разом или разбив на миллион платежей?

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8
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Dmitry Ryleev

А ещё как их зовут и как они живут
Как у них дела и чего они там теперь делают
Как отметили тоже интересно узнать

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2
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Dmitry Ryleev

Фак если все это у них вскроется то опять очередной сериальчик на нетфликсе начнётся

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0
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Ант Тт

А мне вчера звонили из ЦБ, говорили, что нужно спасти мои деньги и перевести к ним.
И как им теперь верить?

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5
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Gong

окажется, что это сами чиновники вывели деньги, а хакеры тут ни при чем.
у нас один плешивый гопник так с 90ых выводил кучу бабла под видом возврата налогов, даже банк свой основал (отжал). а сейчас можно хакерами прикрываться, в ногу со временем.

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4
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Vladislav Kobyakov

Вполне возможно, кстати, что просто такая обналичка.

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1
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Целесообразный фонарь

группировка MoneyTaker
 Правительство тоже мани тэйкер

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4
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испанский смех

респект таким парням

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–2
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Guzel Ayupova

А за что респект? Это же деньги вкладчиков, обычных людей

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3
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испанский смех

деньги вкладчиков в банке это деньги банка

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7
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испанский смех

change my mind

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0
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Целесообразный фонарь

И вклады, у нас в стране, вроде, застрахованы по закону. (Вроде)

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0
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Айзеблакетбрасорк

До определенной суммы(1.4млн р)

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2
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Целесообразный фонарь

Тоже ничего.
Когда это страхование ввели, было до 700 тыс. (Вроде)
Выходит, удвоили сумму.

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Айзеблакетбрасорк

Да. С января 2015.

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1
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Целесообразный фонарь

Спасибо за уточнение.

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0
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Целесообразный фонарь

деньги вкладчиков в банке выданы в кредит кому надо

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Vladislav Kobyakov

А зачем обычным людям хранить деньги в банках не из первой сотни(десятки)? Вопрос без подвоха, просто интересно, чисто рефлекторно такие банки ассоциируются с какими-то мутными схемами.

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2
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Guzel Ayupova

здесь название банка не раскрывается. не знаю, может и мошенничество,я в таких штуках не сильна

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0
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Llaren Hlaalo

Мб более лучшие условия в обмен на "риск". Повышенными ставками итп.
Это как с облигациями. Ты можешь взять ОФЗ. Надёжный инструмент, но доходность ничтожная. А можешь прочекать облигации от частников из Нарьян-Мара, где тебе сразу 100500% предложат, ибо более рисковое вложение.

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некипишуй

ты де понимаешь что там в банке были свои в доле?

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2
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испанский смех

я не читал простыню, но это очевидно

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Целесообразный фонарь

Пацаны вообще ребята

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1
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Целесообразный фонарь

если 500млн даже не из первой сотни, то дел у этих хацкеров еще много

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1
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испанский смех

«Большой куш: угрозы для финансовых организаций».
 Художественный фильм Спиздили: угрозы для финансовых организаций

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Целесообразный фонарь

Вчера вечером банкоматы лагали. Интересно, с новым эксплоитом связано?

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Zero-one-one

Альфа-банк

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Zero-one-one

100%

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Neketa Fo

откуда такая уверенность?

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Целесообразный фонарь

пострадал «не очень крупный банк», что подтвердил ещё один собеседник

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Александр Горелик

да кого его-то блин?

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Целесообразный фонарь

Этим банком был СовКомБанк.

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Michael Konovalov

А я думал опять log4j виноват.

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