Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":969,"title":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0438\u0434\u0435\u044f #1458: \u0432\u0438\u0431\u0440\u043e\u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043c\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0443\u0440\u0431\u0443\u043b\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=969&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/328946-uvlechenie-samoletami-kotoroe-pereroslo-v-biznes&placeBit=1&hash=85088552515b75488bc9b02f1b17f95b74379a7f268d8ecbca1360668a40fde0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Фото: Дарья Навальная на вручении премии Сахарова «За свободу мысли», которую Европарламент присудил её отцу Статьи редакции

«Когда ему присуждают какие-то премии, я всегда выступаю от его имени, иногда шучу в своих выступлениях, а он остаётся в тюрьме».

109
3100 просмотров

В Европарламенте прошла церемония вручения премии Сахарова Алексею Навальному. За политика премию получила его дочь — Дарья Навальная. Она пришла на церемонию с фотографией отца.

Навальная заявила, что награда — это «сигнал десяткам миллионов людей», которые продолжают «борьбу за лучшую жизнь для России». Она отметила, что Навальный получает премию Сахарова, будучи в заключении. «Что же мне остаётся делать? Я езжу и выступаю, а он остается за решёткой», — добавила она.

Когда ты получаешь такую награду, ты получаешь возможность приехать сюда и обратиться к парламенту. К сожалению, по очевидным причинам он не смог быть здесь сегодня. И я подумала, что мне бы следовало как можно быстрее купить билет до Страсбурга и увидеть самой всё происходящее.

Дарья Навальная
дочь Алексея Навального

Навальная завершила речь словами «Я призываю к свободе Алексею Навальному».

20 октября Европарламент присудил Навальному премию Сахарова «За свободу мысли». «Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его безграничную храбрость и подтверждаем непоколебимую поддержку Европарламента [в отношении] его немедленного освобождения», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

#навальный #политика #фото

109
65
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
109 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Антигравитационный торт
Ответить
44
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь
Ответить
44
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

20 баксов есть 20 баксов

Ответить
6
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Позиция не изменилась, но это бы в любом случае поставили читатели

Ответить
–22
13 комментариев
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

это другое

Ответить
5
Развернуть ветку
Ху Эмай

Другая жопа

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь
Ответить
20
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

И Волков тут примазался

Ответить
18
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Ручонку свою тянет так неприятно

Ответить
7
1 комментарий
Развернуть ветку
испанский смех

другихъ дел нет

Ответить
3
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Пиздец, не справились с написанием имени. Дайте нам страной поуправлять

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

этим комментарием ты перешел границы позора!! Я даю тебе возможность ответить на это сообщение. Если твой ответ меня не удовлетворит, мне придется добавить тебя в ЧС! Я предупредил

Ответить
4
4 комментария
Развернуть ветку
Леха

Ого, они русский знают

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Воронин

Аникею

Ответить
1
Развернуть ветку
FOX

ждем на всех телеканалах страны!

Ответить
0
Развернуть ветку
FOX

https://twitter.com/sashakots/status/1471089819442946048?s=20

Александр Коц @sashakots
АлеСКею Навальному - это такой привет Бастрыкину?
Ответить
–1
1 комментарий
Развернуть ветку
некипишуй

походу ошибка чисто по английскому языку - написали как привыкли CиKей

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Лановой

Чёт Даша не очень выглядит на фото

Ответить
13
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

студенты в сша стареют в несколько раз быстрее

Ответить
13
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

удвоение старения

Ответить
5
9 комментариев
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Сейчас уже школьниками стареют, некоторые к выпуску выглядят на 30+.

Ответить
1
4 комментария
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Освещение плохое

Ответить
3
Развернуть ветку
Леха

Косплеят Тихановскую

Ответить
4
Развернуть ветку
aliftin

И платье.

Ответить
1
Развернуть ветку
КоеКто

И освящение.

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Особенно после фото дочери Мизулиной.

Ответить
3
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Наглядная демонстрация вреда интеллекта для женского организма.

Ответить
2
4 комментария
Развернуть ветку
Иван Сидоров

что за фото? в гугле ничего привлекательного не увидел

Ответить
0
4 комментария
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

потому что в загнивающей стране находится

Ответить
3
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

сейчас отхватишь

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Стресс

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

No stress

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

В прекрасной России будущего тебя расстреляем первым

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

так ей полташка скоро ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Сутулится. И на это фото не влияет. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
некипишуй

а ты с ней знаком?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Дождались: TJ осветил премию Сахарова

Ответить
8
Развернуть ветку
Ху Эмай

Не зассали

Ответить
3
Развернуть ветку
not like you

Простите, а где обеспокоенность об Ассанже?

Ответить
5
Развернуть ветку
Леха

Заокеанский властелин не одобрит

Ответить
5
Развернуть ветку
испанский смех

и Сноудене

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

@кто это

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
некипишуй

у него то все заебись

Ответить
0
Развернуть ветку
Kakomicli

Бумер спок

Ответить
0
Развернуть ветку
некипишуй

это к Симоньян

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?! ГДЕ РЕКЛАМНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ

Ответить
2
Развернуть ветку
Трансгендолет

РУБРИКА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФСИН РОССИИ

Ответить
8
Развернуть ветку
Ху Эмай

разрабатывается

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Реклама термоядерной бомбы?

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

Atom bomb baby mp3

Ответить
0
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

У ЭПЛ КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

хороший продукт не нуждается в рекламе!

Ответить
0
3 комментария
Развернуть ветку
Drain Bamage

АлеСкею Навальному
 против корупции
 Сделано наотъебись, супер.

Ответить
2
Развернуть ветку
Hagotireno

Навальная завершила речь словами «Я призываю к свободе Алексею Навальному».
 Косноязычненько.

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Перевели на русский с английского?

Ответить
1
Развернуть ветку
Леха

Забыла совсем родной язык на чужбине

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Знаменитый политик Алескей Навальный

Ответить
1
Развернуть ветку
Mikhail Kuropatkin

Наивный Алеша поверил в россиян, повелся на их лайки.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Белов

Показушные педики ЕС-совцы эти, а может даже эсесовцы!

Ответить
–2
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Когда ему присуждают какие-то премии, я всегда выступаю от его имени, иногда шучу в своих выступлениях, а он остаётся в тюрьме
 Das kringe
Навальная завершила речь словами «Я призываю к свободе Алексею Навальному».
 x2

Ответить
–3
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

спасибо, что напомнил о себе. Ты отправляешься в ЧС

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Alexander Nosov

Почему ребенок такой заебаный?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexei Kuksin

Если ей больше 18, то уже можно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Ребята, очень неактивно перекрываем, куратор будет недоволен

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 109 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null