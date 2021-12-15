Фото: Дарья Навальная на вручении премии Сахарова «За свободу мысли», которую Европарламент присудил её отцу Статьи редакции
«Когда ему присуждают какие-то премии, я всегда выступаю от его имени, иногда шучу в своих выступлениях, а он остаётся в тюрьме».
В Европарламенте прошла церемония вручения премии Сахарова Алексею Навальному. За политика премию получила его дочь — Дарья Навальная. Она пришла на церемонию с фотографией отца.
Навальная заявила, что награда — это «сигнал десяткам миллионов людей», которые продолжают «борьбу за лучшую жизнь для России». Она отметила, что Навальный получает премию Сахарова, будучи в заключении. «Что же мне остаётся делать? Я езжу и выступаю, а он остается за решёткой», — добавила она.
Навальная завершила речь словами «Я призываю к свободе Алексею Навальному».
20 октября Европарламент присудил Навальному премию Сахарова «За свободу мысли». «Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его безграничную храбрость и подтверждаем непоколебимую поддержку Европарламента [в отношении] его немедленного освобождения», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
20 баксов есть 20 баксов
Позиция не изменилась, но это бы в любом случае поставили читатели
это другое
Другая жопа
И Волков тут примазался
Ручонку свою тянет так неприятно
другихъ дел нет
этим комментарием ты перешел границы позора!! Я даю тебе возможность ответить на это сообщение. Если твой ответ меня не удовлетворит, мне придется добавить тебя в ЧС! Я предупредил
Ого, они русский знают
Аникею
ждем на всех телеканалах страны!
походу ошибка чисто по английскому языку - написали как привыкли CиKей
Чёт Даша не очень выглядит на фото
студенты в сша стареют в несколько раз быстрее
удвоение старения
Косплеят Тихановскую
И платье.
И освящение.
Особенно после фото дочери Мизулиной.
что за фото? в гугле ничего привлекательного не увидел
сейчас отхватишь
Стресс
No stress
так ей полташка скоро ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Сутулится. И на это фото не влияет. :)
а ты с ней знаком?
Не зассали
Простите, а где обеспокоенность об Ассанже?
Заокеанский властелин не одобрит
и Сноудене
@кто это
у него то все заебись
Бумер спок
это к Симоньян
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?! ГДЕ РЕКЛАМНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ
РУБРИКА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФСИН РОССИИ
разрабатывается
Atom bomb baby mp3
У ЭПЛ КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ
хороший продукт не нуждается в рекламе!
АлеСкею Навальному
против корупции
Сделано наотъебись, супер.
Навальная завершила речь словами «Я призываю к свободе Алексею Навальному».
Косноязычненько.
Забыла совсем родной язык на чужбине
Наивный Алеша поверил в россиян, повелся на их лайки.
Показушные педики ЕС-совцы эти, а может даже эсесовцы!
Когда ему присуждают какие-то премии, я всегда выступаю от его имени, иногда шучу в своих выступлениях, а он остаётся в тюрьме
Das kringe
Навальная завершила речь словами «Я призываю к свободе Алексею Навальному».
x2
спасибо, что напомнил о себе. Ты отправляешься в ЧС
Почему ребенок такой заебаный?
Если ей больше 18, то уже можно.
Ребята, очень неактивно перекрываем, куратор будет недоволен