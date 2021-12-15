Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.

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Работники должны были внести информацию в систему Google до 3 декабря, но компания не будет применять санкции до 18 января, чтобы выяснить причины нарушения, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы.

Сначала Google отправит нарушивших требование о вакцинации сотрудников в оплачиваемый отпуск на 30 дней, после — в неоплачиваемый до полугода. Также компания может уволить сотрудника. Требование касается и тех, кто работает на удалёнке.

Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. При последнем варианте компания отдельно рассмотрит каждое обращение.

При этом компания не считает частые тестирования действенной альтернативой вакцинации. «Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь медотвод», указано в служебной записке.

Несколько сотен сотрудников компании подписали и распространили манифест против обязательной вакцинации в Google.