CNBC: Google будет отправлять сотрудников без прививки от Covid-19 в неоплачиваемый отпуск с возможным увольнением Статьи редакции
Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.
Работники должны были внести информацию в систему Google до 3 декабря, но компания не будет применять санкции до 18 января, чтобы выяснить причины нарушения, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы.
Сначала Google отправит нарушивших требование о вакцинации сотрудников в оплачиваемый отпуск на 30 дней, после — в неоплачиваемый до полугода. Также компания может уволить сотрудника. Требование касается и тех, кто работает на удалёнке.
Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. При последнем варианте компания отдельно рассмотрит каждое обращение.
При этом компания не считает частые тестирования действенной альтернативой вакцинации. «Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь медотвод», указано в служебной записке.
Несколько сотен сотрудников компании подписали и распространили манифест против обязательной вакцинации в Google.
В декабре Google объявила, что заплатит всем сотрудникам и стажёрам по $1600 за продление удалёнки на неопределённый срок.
Требование касается и тех, кто работает на удалёнке.
Вот это заебись пошло, вот это ЗДРАВОМЫСЛИЕ
Да, а так компания пострадает прямо сейчас, когда их уволит
Разница в том, что увольнение произойдет в запланированный срок, а болезнь, госпитализация или смерть планированнию не поддается
Если честно, заебали кичиться своим статусом жертвы. Хуже радфемок из твиттера
Если что женщина узнает о том, что уйдет в декрет минимум за 3 месяцев до этого (обычно за полгода). Так что это тоже вполне планируемое событие.
А вот ковид скашивает человека внезапно (хоть и на две недели), сам это испытал на себе.
Вот в такие моменты и понимаешь, что общаешься с людьми, которые нихуя не понимают о чем говорят.
Ну так объясни, хуле. Ты постоянно приводишь аргументы из своего выдуманного мира, выдавая желаемое за действительное и подгребая каждого человека под свой индивидуальный опыт.
Так же мыслили психопаты вроде Сталина и Гитлера, просто находясь по другую сторону политических координат.
Если человек с тобой не согласен и критикует тебя - он психопат вроде Сталина или Гитлера.
Ок чо, конструктивный диалог
А нахуй продолжать диалог с человеком, который тебя заранее во враги записал?
всем
Короче, хуйня эти домыслы о непредсказуемости. Они хотят вакцинировать удаленщиников, потому что гугл ненавидит удаленку и хочет вернуть всех в офис
Завтра твой руководитель подходит и говорит, что твоя змея может тебя укусить и ты умрешь. Просит уволиться. Потом экстраполируй ситуацию на весь рынок. Твои действия?
Пусть уволняет по ТК с выплатой компенсации за 3 месяца или нюхает бебру
И вообще за что ты просишь компенсацию?))) Ты считаешь что тебя уволили незаконно или несправедливо?)
Это положение ТК такое.
Если работодатель увольняет сотрудника по своей инициативе, он обязан выплатить ЗП за два месяца (три, если человек не найдет работу сразу после ухода)
все крупные компании вводят подобные меры и тебя не берут.
так, что дальше?
И В США тебе никто ничего не выплатит
Буду душить свою змею, чтобы не укусила
могут тяжело болеть потом и от этого пострадает компания.
Что?
Тогда можно увольнять всех людей с риском рака, ВИЧ-инфицированных, беременных женщин? Можно ведь?
Там риски помереть или выбыть тоже есть.
Или например, человек гей, а в стране много гомофобов и это может негативно сказаться на работе компании?
В смысле, уйдет в декрет компания пострадает, поэтому надо уволить
Ну это совсем другая трактовка
А там без исходных документов один хрен ученый изнасиловал журналиста.
Потому что мол раньше гугл сказал что кто не попадает под указ президента и работает из дома, может работать из дома до упора
Потом мол хотим в офисы но люди ссут заболеть поэтому разрешаем в офисы попозже
Теперь видимо давайте чтоб не ссали вакцинируемся уже
Короче обычное поведение мегакорпорации / государства, не на что смотреть
P.S. Впрочем, шоб какое государство предоставляло месяц оплачиваемый и полгода на подумать про убеждения просто так...
Что-то со стороны выглядит как дискриминация. Или это другое?
" Антиваксеры не люди! Надо их всех вообще в лагерь отправить как в Австралии! "
Где-то тут пробегает бэдкид
дискриминация нерусских плохо потому, что человек не может выбрать родиться русским. дискриминация непривитых хорошо, ведь это их выбор - не прививаться.
Не, кучка считающих себя "не такими как все", "не стадом баранов" и особенного любители теорий заговоров – априори будут шумнее, чем разумные люди, которые просто привились и живут дальше.
И даже несмотря на дикую смертность среди этих долбоебов (почти все кто умирает сейчас от ковида - непривитые) их всё равно достаточно много, чтобы создавать изрядный шумовой фон. Здравомыслие не победит, пока они все не перемрут.
Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения.
Ну то есть ничего не произошло.
Как известно коронавирус крайне осторожно относится к оскорблению чувств верующих и обходит их стороной
Не хочет в СИЗО просто
ну что ж
пора разрабатывать план по миграции с сервисов гугл
та сёбни уже в землянку и копротивляйся там
говорит чувак ,который 7 дней в неделю приходит в бетонную коробку и пялит в монитор
ахаха оскорбил и унизил
при чём здесь унизил ,все и так в землянках чел
лять открой форточку
Выпьем?
Doubt that
Правильно. Сосатб!
отсосём с усердием!
ну так не соси
Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. При последнем варианте компания отдельно рассмотрит каждое обращение.
Это как? Если религиозен, будут проверять крепость твоей веры?
Да, у христиан потребуют сдвинуть гору, ибо сказано в Мф. 17:19, "если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет".
Без прививок детей не берут ни в детский сад ни в школу.
Считаю такое неприемлемой дискриминацией. Мои не привитые дети имеют право заражать окружающих!
Death Cult = fun
Комментарий удален