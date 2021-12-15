Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":969,"title":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0438\u0434\u0435\u044f #1458: \u0432\u0438\u0431\u0440\u043e\u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043c\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u0443\u0440\u0431\u0443\u043b\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=969&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/328946-uvlechenie-samoletami-kotoroe-pereroslo-v-biznes&placeBit=1&hash=85088552515b75488bc9b02f1b17f95b74379a7f268d8ecbca1360668a40fde0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
vc.ru

CNBC: Google будет отправлять сотрудников без прививки от Covid-19 в неоплачиваемый отпуск с возможным увольнением Статьи редакции

Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.

78
1139 просмотров

Работники должны были внести информацию в систему Google до 3 декабря, но компания не будет применять санкции до 18 января, чтобы выяснить причины нарушения, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы.

Сначала Google отправит нарушивших требование о вакцинации сотрудников в оплачиваемый отпуск на 30 дней, после — в неоплачиваемый до полугода. Также компания может уволить сотрудника. Требование касается и тех, кто работает на удалёнке.

Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. При последнем варианте компания отдельно рассмотрит каждое обращение.

При этом компания не считает частые тестирования действенной альтернативой вакцинации. «Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь медотвод», указано в служебной записке.

Несколько сотен сотрудников компании подписали и распространили манифест против обязательной вакцинации в Google.

В декабре Google объявила, что заплатит всем сотрудникам и стажёрам по $1600 за продление удалёнки на неопределённый срок.

#новости #google #вакцинация

78
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
78 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Трансгендолет

Требование касается и тех, кто работает на удалёнке.
Вот это заебись пошло, вот это ЗДРАВОМЫСЛИЕ

Ответить
23
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

ну типа они точно так же ходят вне дома, могут тяжело болеть потом и от этого пострадает компания. Какая разница на удаленке они или в офисе?

Ответить
1
Развернуть ветку
Олег Перов

Да, а так компания пострадает прямо сейчас, когда их уволит

Ответить
–1
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

Разница в том, что увольнение произойдет в запланированный срок, а болезнь, госпитализация или смерть планированнию не поддается

Ответить
4
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Чем это отличается от дискриминации, когда женщин не берут на работу из-за вероятности их беременности?

Ответить
8
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Тем, что АНТИВАКСЕРЫ АРЯЯЯЯ

Ответить
8
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

Если честно, заебали кичиться своим статусом жертвы. Хуже радфемок из твиттера

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

А вот и фемки подъехали, скоро так и до нытья твиторных дойдём с леваками

Ответить
0
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

Если что женщина узнает о том, что уйдет в декрет минимум за 3 месяцев до этого (обычно за полгода). Так что это тоже вполне планируемое событие.
А вот ковид скашивает человека внезапно (хоть и на две недели), сам это испытал на себе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Да человек по любой хуйне имеет право уволиться за две недели. Что ты несешь? Какое планирование на годы вперед, когда речь идет о рядовых сотрудниках?

Ответить
0
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

Вот в такие моменты и понимаешь, что общаешься с людьми, которые нихуя не понимают о чем говорят.

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Ну так объясни, хуле. Ты постоянно приводишь аргументы из своего выдуманного мира, выдавая желаемое за действительное и подгребая каждого человека под свой индивидуальный опыт.

Так же мыслили психопаты вроде Сталина и Гитлера, просто находясь по другую сторону политических координат.

Ответить
0
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

Если человек с тобой не согласен и критикует тебя - он психопат вроде Сталина или Гитлера.
Ок чо, конструктивный диалог

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Я про подход к жизни, и с темы не уходи.

Ответить
0
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

А нахуй продолжать диалог с человеком, который тебя заранее во враги записал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

всем

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Перов

Короче, хуйня эти домыслы о непредсказуемости. Они хотят вакцинировать удаленщиников, потому что гугл ненавидит удаленку и хочет вернуть всех в офис

Ответить
6
Развернуть ветку
Трансгендолет

Завтра твой руководитель подходит и говорит, что твоя змея может тебя укусить и ты умрешь. Просит уволиться. Потом экстраполируй ситуацию на весь рынок. Твои действия?

Ответить
1
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

Пусть уволняет по ТК с выплатой компенсации за 3 месяца или нюхает бебру

Ответить
2
Развернуть ветку
Трансгендолет

И вообще за что ты просишь компенсацию?))) Ты считаешь что тебя уволили незаконно или несправедливо?)

Ответить
2
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

Это положение ТК такое.
Если работодатель увольняет сотрудника по своей инициативе, он обязан выплатить ЗП за два месяца (три, если человек не найдет работу сразу после ухода)

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

все крупные компании вводят подобные меры и тебя не берут.
так, что дальше?
И В США тебе никто ничего не выплатит

Ответить
1
Развернуть ветку
walkindizaster

Буду душить свою змею, чтобы не укусила

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

могут тяжело болеть потом и от этого пострадает компания.
 Что?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

подумай что происходит когда выбывает звено

Ответить
–1
Развернуть ветку
Трансгендолет

Тогда можно увольнять всех людей с риском рака, ВИЧ-инфицированных, беременных женщин? Можно ведь?

Ответить
4
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

при чём здесь вич или беременная? И те и те спокойно могут работать

Ответить
1
Развернуть ветку
Трансгендолет

Там риски помереть или выбыть тоже есть.

Ответить
6
Развернуть ветку
Трансгендолет

Или например, человек гей, а в стране много гомофобов и это может негативно сказаться на работе компании?

Ответить
6
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

каким образом?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Взяли, да избили гея! Он в больнице, и неизвестно когда это может произойти

Ответить
3
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

больницы переполнены от подобного, да

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Пару лет назад были переполнены из-за гололедицы зимой. предлагаю уволить всех, кто кто будет находиться в условиях гололедицы

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

прям все реанимации?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

прям все реанимации?
 больницы переполнены
 А ловко ты это!
Потом будет
прям все инфекционные?
 прям все в одном городе?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

гололедицы
 поручики, молчать

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Станет больше геев и начнут требовать нормированный рабочий день и прочую хуйню.

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Перов

В смысле, уйдет в декрет компания пострадает, поэтому надо уволить

Ответить
2
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

С повышенным холестерином ещё, лишним весом, диабетиков - всех на мороз.

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Можно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Может, я в глаза долблюсь, но этого нигде четко не сказано в исходной заметке. Оно подразумевается, да, но там общий посыл — гугл не хочет оставлять людей на полной удаленке и хочет их видеть в офисе 3 дня в неделю. А значит, один хуй вакцинируйся.

Ответить
1
Развернуть ветку
Трансгендолет

Ну это совсем другая трактовка

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

А там без исходных документов один хрен ученый изнасиловал журналиста.
Потому что мол раньше гугл сказал что кто не попадает под указ президента и работает из дома, может работать из дома до упора
Потом мол хотим в офисы но люди ссут заболеть поэтому разрешаем в офисы попозже
Теперь видимо давайте чтоб не ссали вакцинируемся уже

Короче обычное поведение мегакорпорации / государства, не на что смотреть

P.S. Впрочем, шоб какое государство предоставляло месяц оплачиваемый и полгода на подумать про убеждения просто так...

Ответить
2
Развернуть ветку
aliftin

Что-то со стороны выглядит как дискриминация. Или это другое?

Ответить
9
Развернуть ветку
Lofoten Forsake

" Антиваксеры не люди! Надо их всех вообще в лагерь отправить как в Австралии! "

Ответить
2
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Где-то тут пробегает бэдкид

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Мы любим инициативных граждан. Спасибо за вашу подсказку, мы обязательно её воспользуемся. (с) Песков

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

дискриминация нерусских плохо потому, что человек не может выбрать родиться русским. дискриминация непривитых хорошо, ведь это их выбор - не прививаться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

уверенная победа здравомыслия!

Ответить
2
Развернуть ветку
Евгений Иванов

Не, кучка считающих себя "не такими как все", "не стадом баранов" и особенного любители теорий заговоров – априори будут шумнее, чем разумные люди, которые просто привились и живут дальше.

И даже несмотря на дикую смертность среди этих долбоебов (почти все кто умирает сейчас от ковида - непривитые) их всё равно достаточно много, чтобы создавать изрядный шумовой фон. Здравомыслие не победит, пока они все не перемрут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения.
Ну то есть ничего не произошло.

Ответить
2
Развернуть ветку
Sanek Igoshev

Как известно коронавирус крайне осторожно относится к оскорблению чувств верующих и обходит их стороной

Ответить
3
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Наши как продолжали ходить в церковь иконы целовать тысячами, так и ходят, а статистика заражения ковидом иногда ощутимо падает. Это ли не доказательство?

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

Не хочет в СИЗО просто

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Ахрем

ну что ж
пора разрабатывать план по миграции с сервисов гугл

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

та сёбни уже в землянку и копротивляйся там

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Ахрем

говорит чувак ,который 7 дней в неделю приходит в бетонную коробку и пялит в монитор

Ответить
–1
Развернуть ветку
пепси

ахаха оскорбил и унизил

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Ахрем

при чём здесь унизил ,все и так в землянках чел

Ответить
–1
Развернуть ветку
пепси

лять открой форточку

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Там мужики орут пьяные, шо до ковида, шо после.

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Выпьем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Канешна
Когда-нибудь меня снова пустят в киевский аквапарк с баром

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Doubt that

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Как раз будет возраст шоб невзначай показывать хуи и списывать на деменцию

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

удачи, скоро и у других так будет

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

Правильно. Сосатб!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

скоро ваксерам придется за новые дозы вакцины

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

отсосём с усердием!

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

и будете еще ругаться в соц. сетях, что другие не хотят сосать

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

ну так не соси

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Андреев

Освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. При последнем варианте компания отдельно рассмотрит каждое обращение.
Это как? Если религиозен, будут проверять крепость твоей веры?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Прикладывать этикетку от Спутника и смотреть, загоришься ли

Ответить
1
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Да, у христиан потребуют сдвинуть гору, ибо сказано в Мф. 17:19, "если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет".

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

В Гугле крепость веры проверяют

Ответить
0
Развернуть ветку
vlad novikov

Без прививок детей не берут ни в детский сад ни в школу.
Считаю такое неприемлемой дискриминацией. Мои не привитые дети имеют право заражать окружающих!

Ответить
–4
Развернуть ветку
пепси

Death Cult = fun

Ответить
1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

И сегрегацию чёрных и белых надо вернуть, чего мелочиться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 78 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null