Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":912,"title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=912&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu&placeBit=1&hash=cd4c11b0c5494bf89049a9ca742e24d7dc78c6cc04a793c3204946531d5630c3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие вводить санкции по «закону Димы Яковлева» против всех иностранцев Статьи редакции

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции отметил, что законопроект не предусматривает запрет на усыновление всем иностранцам.

13
1481 просмотров

Поправки предлагают внести в законы «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект позволит вводить персональные санкции против всех иностранцев или лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили преступления против них, а не только против американцев. В качестве санкций планируют применять:

  • арест активов в России;
  • запрет на въезд в страну;
  • запрет на сделки и инвестиции;
  • приостановку деятельности юрлица, которое контролируется человеком, попавшим под санкции по этому закону.

Будут созданы дополнительные инструменты защиты прав наших граждан, общественных и государственных интересов.

Василий Пискарёв
председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции

Василий Пискарёв, заведующий думским Комитетом по безопасности и противодействию коррупции, также отметил, что «законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории нашего государства, и не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление за рубеж».

В Госдуму поправки в закон о санкциях внесло Правительство, хотя депутаты предлагали расширить список иностранцев, к которым можно применять санкции по «Закону Димы Яковлева», ещё в 2018 году. Тогда речь шла о тех, кто вмешивается в российские выборы.

«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году после гибели двухлетнего мальчика, которого отец-американец запер в автомобиле на солнцепёке. Документ стал ответом на «акт Магнитского», подписанный президентом США в декабре 2012 года. Этот закон ввёл визовые санкции против россиян, нарушавших права человека.

#новости #право

13
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
groostlan

закон подлецов воистину

Ответить
11
Развернуть ветку
Трансгендолет

защиты прав наших граждан, общественных и государственных интересов.

Ответить
2
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Этот закон защищает права граждан.

А Навальный создал организацию, посягающую на права граждан.

Кстати, Навальный у меня всегда ассоциировался с Джельсомино в Стране лжецов.

Ответить
2
Развернуть ветку
некипишуй

че за организация?

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек

посягающую на права граждан

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

"В ведомстве заявили, что Навальный стал обвиняемым по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).
В вину Навальному ставится создание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана выполняющей функции иностранного агента и экстремистской, запрещена на территории России), а также руководство им"

Ответить
0
Развернуть ветку
некипишуй

В ведомстве заявили

Ответить
0
Развернуть ветку
Айзеблакетбрасорк

Да уж..

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек
Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan K

Будут созданы дополнительные инструменты защиты прав наших граждан
 Можно опубликовать списочек этих граждан?

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Обидка ебаная )))

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

Действительно, в России то нет долбоебов-родителей. Лучше бы против них ввели что-нибудь. Или им. Ректально.

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Это скрепы

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null