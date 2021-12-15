Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие вводить санкции по «закону Димы Яковлева» против всех иностранцев Статьи редакции
Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции отметил, что законопроект не предусматривает запрет на усыновление всем иностранцам.
Поправки предлагают внести в законы «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Законопроект позволит вводить персональные санкции против всех иностранцев или лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили преступления против них, а не только против американцев. В качестве санкций планируют применять:
- арест активов в России;
- запрет на въезд в страну;
- запрет на сделки и инвестиции;
- приостановку деятельности юрлица, которое контролируется человеком, попавшим под санкции по этому закону.
Василий Пискарёв, заведующий думским Комитетом по безопасности и противодействию коррупции, также отметил, что «законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории нашего государства, и не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление за рубеж».
В Госдуму поправки в закон о санкциях внесло Правительство, хотя депутаты предлагали расширить список иностранцев, к которым можно применять санкции по «Закону Димы Яковлева», ещё в 2018 году. Тогда речь шла о тех, кто вмешивается в российские выборы.
«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году после гибели двухлетнего мальчика, которого отец-американец запер в автомобиле на солнцепёке. Документ стал ответом на «акт Магнитского», подписанный президентом США в декабре 2012 года. Этот закон ввёл визовые санкции против россиян, нарушавших права человека.
закон подлецов воистину
защиты прав наших граждан, общественных и государственных интересов.
че за организация?
посягающую на права граждан
"В ведомстве заявили, что Навальный стал обвиняемым по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).
В вину Навальному ставится создание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана выполняющей функции иностранного агента и экстремистской, запрещена на территории России), а также руководство им"
В ведомстве заявили
Да уж..
Будут созданы дополнительные инструменты защиты прав наших граждан
Можно опубликовать списочек этих граждан?
Обидка ебаная )))
Действительно, в России то нет долбоебов-родителей. Лучше бы против них ввели что-нибудь. Или им. Ректально.