Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции отметил, что законопроект не предусматривает запрет на усыновление всем иностранцам.

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Поправки предлагают внести в законы «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект позволит вводить персональные санкции против всех иностранцев или лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили преступления против них, а не только против американцев. В качестве санкций планируют применять:

арест активов в России;

запрет на въезд в страну;

запрет на сделки и инвестиции;

приостановку деятельности юрлица, которое контролируется человеком, попавшим под санкции по этому закону.

Будут созданы дополнительные инструменты защиты прав наших граждан, общественных и государственных интересов. Василий Пискарёв председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции

Василий Пискарёв, заведующий думским Комитетом по безопасности и противодействию коррупции, также отметил, что «законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории нашего государства, и не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление за рубеж».

В Госдуму поправки в закон о санкциях внесло Правительство, хотя депутаты предлагали расширить список иностранцев, к которым можно применять санкции по «Закону Димы Яковлева», ещё в 2018 году. Тогда речь шла о тех, кто вмешивается в российские выборы.