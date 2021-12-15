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Новости
Сергей Исенеков

Почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за драк в Москве Статьи редакции

Въезд в страну им запретили также и из-за других нарушений порядка.

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МВД России приняло такое решение из-за несоответствующего поведения мигрантов, которые устраивали драки и другие несанкционированные мероприятия в Москве. Об этом рассказала начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева, пишет ТАСС.

Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в России, они депортированы и въезд в страну им закрыт на 40 лет. Практически они в Россию не въедут.

Татьяна Дмитриева
начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве

В конце августа 2021 года против 169 мигрантов возбудили административные дела из-за массовой драки у хостела в Мытищах. После этого 40 человек выдворили из России.

Ещё одна драка в Москве с участием мигрантов произошла в октябре, в которой участвовало около 10 мигрантов.

Позднее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что масштабный приток трудовых мигрантов может привесит к росту преступности и конфликтов на этнической почве. Он также отметил о необходимости обеспечения мигрантами соблюдения российских законов и повысить уровень общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов.

#новости #мигранты

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испанский смех

Практически они в Россию не въедут.

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5
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Целесообразный фонарь

Практически они в Россию не въедут.
 Фактически без проблем въедут

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4
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Kizitron3000

Но ведь они могут просто сменить имя или фамилию.

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2
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испанский смех

они могут просто перейти, с отбросами у нас нет границы

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2
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Michael Konovalov

А Патрушев не сказал кто будет работать вместо них?

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2
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IO

Твоя жопа

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2
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Целесообразный фонарь

Дискриминация любителей подраться.

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испанский смех

драки и другие несанкционированные мероприятия
 ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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2
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Трансгендолет

ну погнали!
— дискриминация
— у вас что, все граждане уже перестали драться? нет, а что же тогда на мигрантах отрываетесь?
— и как вы без этих мигрантов выживете?
— как всегда в России народ поддерживает репрессивные меры...

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2
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Дмитрий Орлов

уважаемым гражданам россии 20 лет прививают все самые худшие и античеловеческие качества, а они и рады вестись на это

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–2
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испанский смех

Здравстуйте, Дмитрий

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1
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испанский смех

разбань

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Дмитрий Орлов

ты не в бане

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Doktor Streyndzhlav

А ты?

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1
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пирог же

Мне будет 72

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Твинкиллер

сгниёшь, пирог же

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Guzel Ayupova

масштабный приток трудовых мигрантов может привесит к росту преступности и конфликтов на этнической почве.
ксенофобия в чистом виде. А ничего, что люди дерутся из-за того, что стоят по 10-15 часов в очередях, где нет никакой организованности. Даже если передо мной чувак лезет без очереди, я начинаю злиться и возмущаться.

Почему не освещают причину драки, никто не опросил что ли ни работников, ни свидетелей?

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IO

Гузель, почему гражданку Казахстана ебет что происходит в РФ?

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Guzel Ayupova

потому что я живу в РФ

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Дмитрий Орлов

Последнее слово?

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IO

проверь за щекой

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Дмитрий Орлов

привет

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Дмитрий Орлов

СПАСИБО что напомнил о себе

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Дмитрий Орлов

ты отправляешься в мой черный ссписок

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Мистер Андерсон

скольких человек ты избила???

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Guzel Ayupova

только сестру старшую в детстве

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Целесообразный фонарь

Ну хер знает. Когда 60 человек стенка на стенку ебашатся в жилом дворе это пиздец

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Трансгендолет

Ты с ксенофобией завязывай! Сказано же тебе, что это жерты)

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Мистер Андерсон

внимание ❗️под этим постом выдают бан на 40 лет

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Целесообразный фонарь

Запретили въезд в путинскую Россию - это наказание?

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