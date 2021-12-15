Почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за драк в Москве Статьи редакции
Въезд в страну им запретили также и из-за других нарушений порядка.
МВД России приняло такое решение из-за несоответствующего поведения мигрантов, которые устраивали драки и другие несанкционированные мероприятия в Москве. Об этом рассказала начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева, пишет ТАСС.
В конце августа 2021 года против 169 мигрантов возбудили административные дела из-за массовой драки у хостела в Мытищах. После этого 40 человек выдворили из России.
Ещё одна драка в Москве с участием мигрантов произошла в октябре, в которой участвовало около 10 мигрантов.
Позднее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что масштабный приток трудовых мигрантов может привесит к росту преступности и конфликтов на этнической почве. Он также отметил о необходимости обеспечения мигрантами соблюдения российских законов и повысить уровень общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов.
Практически они в Россию не въедут.
Но ведь они могут просто сменить имя или фамилию.
они могут просто перейти, с отбросами у нас нет границы
А Патрушев не сказал кто будет работать вместо них?
Твоя жопа
драки и другие несанкционированные мероприятия
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
ну погнали!
— дискриминация
— у вас что, все граждане уже перестали драться? нет, а что же тогда на мигрантах отрываетесь?
— и как вы без этих мигрантов выживете?
— как всегда в России народ поддерживает репрессивные меры...
уважаемым гражданам россии 20 лет прививают все самые худшие и античеловеческие качества, а они и рады вестись на это
Здравстуйте, Дмитрий
разбань
ты не в бане
А ты?
Мне будет 72
сгниёшь, пирог же
масштабный приток трудовых мигрантов может привесит к росту преступности и конфликтов на этнической почве.
ксенофобия в чистом виде. А ничего, что люди дерутся из-за того, что стоят по 10-15 часов в очередях, где нет никакой организованности. Даже если передо мной чувак лезет без очереди, я начинаю злиться и возмущаться.
Почему не освещают причину драки, никто не опросил что ли ни работников, ни свидетелей?
Гузель, почему гражданку Казахстана ебет что происходит в РФ?
потому что я живу в РФ
Последнее слово?
проверь за щекой
привет
СПАСИБО что напомнил о себе
ты отправляешься в мой черный ссписок
скольких человек ты избила???
только сестру старшую в детстве
Ты с ксенофобией завязывай! Сказано же тебе, что это жерты)
внимание ❗️под этим постом выдают бан на 40 лет