Въезд в страну им запретили также и из-за других нарушений порядка.

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МВД России приняло такое решение из-за несоответствующего поведения мигрантов, которые устраивали драки и другие несанкционированные мероприятия в Москве. Об этом рассказала начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева, пишет ТАСС.

Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в России, они депортированы и въезд в страну им закрыт на 40 лет. Практически они в Россию не въедут. Татьяна Дмитриева начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве

В конце августа 2021 года против 169 мигрантов возбудили административные дела из-за массовой драки у хостела в Мытищах. После этого 40 человек выдворили из России.

Ещё одна драка в Москве с участием мигрантов произошла в октябре, в которой участвовало около 10 мигрантов.