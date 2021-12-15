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Новости
Артём Мазанов

Воры в законе призвали не унижать жертв пыток в российских колониях и не приравнивать их к «петухам» Статьи редакции

«Унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать».

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4427 просмотров

Baza рассказала, что заключённые распространяют по российским тюрьмам воровской прогон (обращение воров в законе) с просьбой не понижать в социальном статусе арестованных, которых насилуют и унижают с одобрения сотрудников ФСИН. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва и один из пострадавших от пыток в Саратовской области подтвердили подлинность обращения.

Подлинность письма также подтвердил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Фотографии «прогона» публиковали и в чате Gulagu.net.

Евгений Ройзман @roizmangbn
Это очень сильная история, которая показывает, что у каторжан больше совести и сострадания, чем у всей правоохранительной системы.
(Документ подлинный) https://twitter.com/the_ins_ru/status/1471043648787820545

Заключённый рассказал журналистам, что прогон приняли на воровской сходке, где присутствовал известный криминальный авторитет Шакро Молодой, которого в марте 2018 года приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство.

В обращении говорится, что люди, «которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными». Воры в законе уточнили, что «облитые мочой» могут «полноценно жить в общей массе мужиками». Они уточнили, что не просят «есть и пить с одной посуды» с теми, кого «коснулся **й». «Но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам», — объясняется в обращении.

Авторы обращения заявили, что силовики записями изнасилований могут «ломать» заключённых. «Делают из них сук», — считают воры в законе. Они попросили заключённых больше не сотрудничать с силовиками из-за страха оказаться изгоями. Таким заключённым «всегда протянут руку и помогут».

Разборы
Артём Мазанов
Gulagu.net публикует слитый архив пыток в колониях. СК возбудил дело, глава УФСИН подал в отставку. Главное Статьи редакции
Обновлено: Из ФСИН уволили начальника тюремной больницы в Саратовской области и троих сотрудников. Начальника управления по Саратовской области тоже уволят.
Кадр из видео Gulagu.net

#новости #пыткивколонии

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135 комментариев
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Целесообразный фонарь

А не надо было Навального сажать. Он теперь оттуда порядки меняет

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73
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Целесообразный фонарь

Чинит систему изнутри

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28
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Анастасия Лукьянова
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6
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Целесообразный фонарь

с головы)

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2
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Целесообразный фонарь

Воры в законе оказались человечнее власти?

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66
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Bad Mother Fucker

всегда

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13
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Валенок

deleted

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0
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Задумчивой Кот

Они банально не так оторваны от обычных людей как номенклатура

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1
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badResistor

не просто человечнее еще и адекватнее...

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1
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Smaug The Terrible

Психопаты призывают к сочувствию.
Чо происходит, лять

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34
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Сталин спас Россию

Столкнулись с ещё большими психопатами

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62
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Целесообразный фонарь

Гляжу тебе минусов прилетает много, видимо за то что ты таких выглядящих благородно в контексте этого поста людей назвал психопатами.
Так что протяну руку помощи: Я читал исследование, что среди заключённых действительно намного больше процент психопатов (с точки зрения психиатрии), чем в среднем по популяции. 15-25% в тюрьмах против 1-2% среди населения

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8
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Smaug The Terrible

Среди придерживающихся тюремной культуры их еще больше (вплоть до 80%).

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0
4 комментария
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Целесообразный фонарь

Так здесь к тому же не про простых заключенных, а про "воров в законе", а это отедельный тип шизов, профессионалы, так сказать. Не надо путать со случайно залетевшими/незаконно осуждёнными.

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1
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некипишуй

Погоди ка, а разве заключенные раньше не были в той же популяции находясь на воле? Получается они стали психопатами уже находясь в заключении.

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–1
2 комментария
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Дмитрий Орлов

а среди россиян какой процент??

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–1
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Целесообразный фонарь

Происходит Россия.

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Целесообразный фонарь

Вот, это другое дело. Не какая-то премия Сахарова.

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28
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Целесообразный фонарь

Как вы заебали с этим

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0
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Целесообразный фонарь

Есть я с тобой из одной посуды не буду конечно, но и отверженным делать тоже

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34
5 комментариев
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Целесообразный фонарь

Больше всего твоя рожа заебала так-то

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0
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Целесообразный фонарь

реформы, которые мы заслужили в 2021 году

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19
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Целесообразный фонарь

Зря вы Дитковского гнобили, получается

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13
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Bad Mother Fucker

так это до малявы было

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Андрей Рядькин

ядро отмолчалось

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1
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Целесообразный фонарь

СПЧ, который мы заслужили

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15
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Neurotoxin001

Масса Воров = Плотность Воров * Объем Воров

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11
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Vadim Ts.

масса воров = сила воров/ускорение воров

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3
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Smaug The Terrible

Ну и святое
Масса воров = Энергия воров / скорость света ^ 2

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3
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Veniamin Borzov
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11
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Андрей Галицкий

Творожная Масса Воров

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9
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Целесообразный фонарь

Ах ты петух.
Ваще некрасиво делаешь
https://tjournal.ru/493805?comment=6937213

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2
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Alex Blake

Воровство комментариев - авторитетная статья

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0
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Alex Blake
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0
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Целесообразный фонарь

"И это не новость ИА «Панорама»"

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10
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Целесообразный фонарь

призываю местных затравленных не приравнивать к петухам

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5
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Doktor Streyndzhlav

Забавно про петухов слышать от, гм, человека, который часто постит новости про ЛГБТ

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–3
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Целесообразный фонарь

какая связь?

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3
4 комментария
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некипишуй

а как связано воровское понятие "петух " с ЛГБТ?

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0
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Андрей Васильев

новый альбом RHCP

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5
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Целесообразный фонарь

А если вор в законе изнасиловал заключённого, то это норм? Эта жертва — "петух"?

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2
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Bad Mother Fucker

да

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4
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Целесообразный фонарь

Ясно, отстаивают свою монополию на петушарню

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22
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Александр Степанов

Насколько я знаю, просто так, "по-беспределу", ну типо просто захотелось если - так не делают

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0
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Bad Mother Fucker

это другой вопрос

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0
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Иван Демченко

Запрещено. Опущенный понижается в социальной иерархии, но с опустившего по беспределу - будет спрос.

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0
2 комментария
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Паисий Пчельник

А настоящая революция произойдет, когда петухами будут считать не тех, кого против воли трахнули, а тех, у кого на мужика встал

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5
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Андрей Галицкий

почерк охуенный

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4
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Целесообразный фонарь

Хованский писал?

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1
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Bibba La Bibba

Ну как бы они правы. Если по понятиям и какой-то справедливости - они попали в пиздец, а не были опущены

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3
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Целесообразный фонарь

Т.е. вся разница лишь в том кто это решает

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0
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Bibba La Bibba

Я не оправдываю воров или что-то подобное, их методы тоже ебанутые. Просто оказалось, что есть вещи и похуже. От тех, кто должен был пресекать насилие в тюрьмах

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2
11 комментариев
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Очень Cерьёзный Валера

Ух, ручки по кабинетам летают сейчас.

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4
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Андрей Рядькин

услышал тебя

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3
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Da Luxe

вернусь

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Дмитрий

Угадай страну по новости

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3
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Целесообразный фонарь

Гражданское общество пришло откуда не ждали.

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3
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Selfish Ledger

Технологии видеорегистрирования либерализовали вооовские понятия. Теперь и ментам не будет смысла пытать и опускать. Пришло откуда не ждали.

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2
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Трансгендолет

не будет смысла пытать
 Так они это для души делали

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0
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Selfish Ledger

Исполнители да. А заказчики для своего дела.

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0
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Целесообразный фонарь

Оттепель

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2
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Целесообразный фонарь

по всем Тюрьмам и Лагерям
Лагерям! Ничего со сталинских времен не поменялось

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1
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Bad Mother Fucker

с имперских тогда уж

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0
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Целесообразный фонарь

Не нашел в словаре Даля слово "лагерь" в таком значении

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9 комментариев
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Целесообразный фонарь

у вас че со счетчиком ребят?

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1
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Леха

Это боты

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Neurotoxin001

Кстати, это не база первая запостила. У гулагу.нет в прикреплённом к телеграм-каналу чате это ещё с 13 декабря постили. И в твиттере вот тоже 13 декабря:
https://twitter.com/pesni_o_dyshnom/status/1470319627783786496

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1
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Артём Мазанов

Увидел, спасибо. В телеге Гулагу почему-то ссылается на материал по Baze

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Целесообразный фонарь

Олды в законе призвали не унижать жертв травли на тж и не приравнивать их к «петухам»

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1
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Целесообразный фонарь

Это вместо прямой линии президента я так понял?

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Дмитрий Орлов

хуйня, никаких воров давно нет, вброс базы

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Paladin 404992

Никаких тюрем не существует

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Целесообразный фонарь

Где новость о том, что Дыня тоже кинул прогон по зонам?

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0
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Целесообразный фонарь

Дыня est mort, vive Сэр Джагадиш Чандра Боше!

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1
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Bad Mother Fucker

модератор пидорнул

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Никита

Подскажите пожалуйста почему это Ройзман подтверждает? Он вор?

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Bad Mother Fucker

нет, Ройзман не вор

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Антигравитационный торт

Это же фейк

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Doktor Streyndzhlav

Почему?

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4 комментария
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Антигравитационный торт

В телеграме пишут, что подписываются именами, но вообще я не настоящий сварщик, может и правда

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2 комментария
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Алексей Горячев

А телефон в жопе прятать это увожаемо...

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Bad Mother Fucker

смотря в чьей

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Целесообразный фонарь

Baza

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Комментарий удален

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Леха

А они могут вообще никого не унижать?

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Bad Mother Fucker

кто они

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1 комментарий
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Целесообразный фонарь

Если бы воры были немного умнее и дальновиднее, можно было уже давным давно на любой воровской сходке это обсудить и всех оповестить, будто бы для них сюрприз, что на красных зонах ломают, унижают и все такое прочее, и что зеки прогибаются под ментов отчасти боясь этих унижений за счет того что они потом будут в касте опущенных ходить. Короче, то что менты себя так вели, отчасти и вина тех самых воров, заебавших всех своими бестолковыми понятиями. Всю жизнь ебали петухов в жопу, и всю жизнь швабра от мента в жопе была признаком что ты петух. В такие двойные стандарты не умеет даже единая россия

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Целесообразный фонарь

Беспредельщик в треде

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Целесообразный фонарь

С каких пор кого-то ебет мнение отбросов?

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Vadim Ts.

Удивительно, что в тюрьме вспомнили слово, о котором давно забыли даже в церкви – сострадание. Это вообще манифест гуманизма.

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хуже некуда

какой почерк красивый

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aliftin

У них там что, нет групп в WhatsApp?

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