«Унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать».

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Baza рассказала, что заключённые распространяют по российским тюрьмам воровской прогон (обращение воров в законе) с просьбой не понижать в социальном статусе арестованных, которых насилуют и унижают с одобрения сотрудников ФСИН. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва и один из пострадавших от пыток в Саратовской области подтвердили подлинность обращения.

Подлинность письма также подтвердил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Фотографии «прогона» публиковали и в чате Gulagu.net.

Евгений Ройзман @roizmangbn

(Документ подлинный) Это очень сильная история, которая показывает, что у каторжан больше совести и сострадания, чем у всей правоохранительной системы.(Документ подлинный) https://twitter.com/the_ins_ru/status/1471043648787820545

Заключённый рассказал журналистам, что прогон приняли на воровской сходке, где присутствовал известный криминальный авторитет Шакро Молодой, которого в марте 2018 года приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство.

В обращении говорится, что люди, «которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными». Воры в законе уточнили, что «облитые мочой» могут «полноценно жить в общей массе мужиками». Они уточнили, что не просят «есть и пить с одной посуды» с теми, кого «коснулся **й». «Но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам», — объясняется в обращении.

Авторы обращения заявили, что силовики записями изнасилований могут «ломать» заключённых. «Делают из них сук», — считают воры в законе. Они попросили заключённых больше не сотрудничать с силовиками из-за страха оказаться изгоями. Таким заключённым «всегда протянут руку и помогут».