Воры в законе призвали не унижать жертв пыток в российских колониях и не приравнивать их к «петухам» Статьи редакции
«Унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать».
Baza рассказала, что заключённые распространяют по российским тюрьмам воровской прогон (обращение воров в законе) с просьбой не понижать в социальном статусе арестованных, которых насилуют и унижают с одобрения сотрудников ФСИН. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва и один из пострадавших от пыток в Саратовской области подтвердили подлинность обращения.
Подлинность письма также подтвердил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Фотографии «прогона» публиковали и в чате Gulagu.net.
Заключённый рассказал журналистам, что прогон приняли на воровской сходке, где присутствовал известный криминальный авторитет Шакро Молодой, которого в марте 2018 года приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство.
В обращении говорится, что люди, «которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными». Воры в законе уточнили, что «облитые мочой» могут «полноценно жить в общей массе мужиками». Они уточнили, что не просят «есть и пить с одной посуды» с теми, кого «коснулся **й». «Но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам», — объясняется в обращении.
Авторы обращения заявили, что силовики записями изнасилований могут «ломать» заключённых. «Делают из них сук», — считают воры в законе. Они попросили заключённых больше не сотрудничать с силовиками из-за страха оказаться изгоями. Таким заключённым «всегда протянут руку и помогут».
всегда
deleted
Они банально не так оторваны от обычных людей как номенклатура
не просто человечнее еще и адекватнее...
Психопаты призывают к сочувствию.
Чо происходит, лять
Столкнулись с ещё большими психопатами
Гляжу тебе минусов прилетает много, видимо за то что ты таких выглядящих благородно в контексте этого поста людей назвал психопатами.
Так что протяну руку помощи: Я читал исследование, что среди заключённых действительно намного больше процент психопатов (с точки зрения психиатрии), чем в среднем по популяции. 15-25% в тюрьмах против 1-2% среди населения
Среди придерживающихся тюремной культуры их еще больше (вплоть до 80%).
Погоди ка, а разве заключенные раньше не были в той же популяции находясь на воле? Получается они стали психопатами уже находясь в заключении.
а среди россиян какой процент??
так это до малявы было
ядро отмолчалось
Масса Воров = Плотность Воров * Объем Воров
масса воров = сила воров/ускорение воров
Ну и святое
Масса воров = Энергия воров / скорость света ^ 2
Творожная Масса Воров
Ах ты петух.
Ваще некрасиво делаешь
https://tjournal.ru/493805?comment=6937213
Воровство комментариев - авторитетная статья
Забавно про петухов слышать от, гм, человека, который часто постит новости про ЛГБТ
а как связано воровское понятие "петух " с ЛГБТ?
новый альбом RHCP
да
Насколько я знаю, просто так, "по-беспределу", ну типо просто захотелось если - так не делают
это другой вопрос
Запрещено. Опущенный понижается в социальной иерархии, но с опустившего по беспределу - будет спрос.
А настоящая революция произойдет, когда петухами будут считать не тех, кого против воли трахнули, а тех, у кого на мужика встал
почерк охуенный
Ну как бы они правы. Если по понятиям и какой-то справедливости - они попали в пиздец, а не были опущены
Я не оправдываю воров или что-то подобное, их методы тоже ебанутые. Просто оказалось, что есть вещи и похуже. От тех, кто должен был пресекать насилие в тюрьмах
Ух, ручки по кабинетам летают сейчас.
услышал тебя
вернусь
Угадай страну по новости
Технологии видеорегистрирования либерализовали вооовские понятия. Теперь и ментам не будет смысла пытать и опускать. Пришло откуда не ждали.
не будет смысла пытать
Так они это для души делали
Исполнители да. А заказчики для своего дела.
с имперских тогда уж
Это боты
Кстати, это не база первая запостила. У гулагу.нет в прикреплённом к телеграм-каналу чате это ещё с 13 декабря постили. И в твиттере вот тоже 13 декабря:
https://twitter.com/pesni_o_dyshnom/status/1470319627783786496
Увидел, спасибо. В телеге Гулагу почему-то ссылается на материал по Baze
хуйня, никаких воров давно нет, вброс базы
Никаких тюрем не существует
модератор пидорнул
Подскажите пожалуйста почему это Ройзман подтверждает? Он вор?
нет, Ройзман не вор
Это же фейк
Почему?
В телеграме пишут, что подписываются именами, но вообще я не настоящий сварщик, может и правда
А телефон в жопе прятать это увожаемо...
смотря в чьей
Комментарий удален
А они могут вообще никого не унижать?
кто они
Если бы воры были немного умнее и дальновиднее, можно было уже давным давно на любой воровской сходке это обсудить и всех оповестить, будто бы для них сюрприз, что на красных зонах ломают, унижают и все такое прочее, и что зеки прогибаются под ментов отчасти боясь этих унижений за счет того что они потом будут в касте опущенных ходить. Короче, то что менты себя так вели, отчасти и вина тех самых воров, заебавших всех своими бестолковыми понятиями. Всю жизнь ебали петухов в жопу, и всю жизнь швабра от мента в жопе была признаком что ты петух. В такие двойные стандарты не умеет даже единая россия
Удивительно, что в тюрьме вспомнили слово, о котором давно забыли даже в церкви – сострадание. Это вообще манифест гуманизма.
какой почерк красивый
У них там что, нет групп в WhatsApp?