Европейский суд обязал все страны ЕС юридически признавать однополые пары с детьми семьями Статьи редакции
По мнению органа, такое признание «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где однополые браки незаконны.
Высший судебный орган Евросоюза обязал признавать однополых родителей с детьми семьями во всех 27 странах блока из-за иска болгарки Калины Ивановой и британки Джейн Джонс. Они обратились в суд после того, как в Болгарии им отказали в выдаче свидетельства о рождении дочери Сары, объяснив тем, что у ребёнка не может быть двух мам. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.
Сара родилась в Испании, где однополые браки законны, поэтому Иванову и Джонс вписали в выданное свидетельство о рождении как родителей. Однако у обеих девушек нет испанского гражданства, из-за чего получить его для дочери невозможно. В британском гражданстве для Сары им также отказали, поскольку Джейн родилась на территории Гибралтар и не может передать его своей дочери по закону 1981 года, отмечает правозащитная группа ЛГБТК ILGA-Europe.
Единственной возможной страной, в которой пара могла оформить гражданство для Сары, оказалась Болгария. Однако они вновь получили отказ из-за нелегальности однополых браков в государстве. Как подчёркивает ILGA-Europe, это лишило ребёнка возможности выезжать за пределы Испании, а также ограничило девочку в доступе к образованию, здравоохранению и социальному обеспечению.
Согласно пресс-релизу, суд постановил, что все граждане Евросоюза имеют право на свободное перемещение между странами блока, поэтому государства обязаны признавать однополые пары с детьми родителями.
Суд также отметил, что признание однополых родителей с детьми семьями «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где такие браки запрещены, например, в Болгарии.
Иванова и Джонс заявили, что очень рады такому решению. Сразу после получения документов Сары они планируют навестить свои семьи за пределами Испании, с которыми не виделись больше двух лет.
Все правильно сделали.
Интересно, как Венгрия, Польша и прочие страны к этому отнесутся. У них же другая политика
А причём тут политика ? семья, это знает каждный у кого нет рака мозга, это мама и папа ...... не 2 мамы не 4 папы .....
а чё институт а не школа ? или садик ? Такую ты дичь написал .....
Времена меняются
хм... а если мама и бабушка, то это уже не семья?
Так их никто не держит в ЕС. Вон UK отпочковалась, может они такими же успешными будут вне Евросоюза.
Зато русский мир примет с распростертыми объятиями. Как говорится милости прошу к нашему шалашу.
Такие друзья, как говорится не нужны
В начале 90-х поляки говорили, что «готовы траву жрать, но будут в Европе». Вероятно, им нужно решить, что для них важнее: «другая культура» или европейские ценности XXI века.
да, тоже интересно, как это сработает. Ну а вдруг этот суд решит одно, а народ в стране Х категорически против? И что тогда делать правительству?
После этой новости в одноклассниках начался сущий кошмар
Вк не забудь
Ватсапп
Ты думаешь им не сообщат?
По первому каналу расскажут
Аря леваки кровавые гулаг гулаг
Суд также отметил, что признание однополых родителей с детьми семьями «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где такие браки запрещены
Наивные глупцы. В России такое признание приведет к взрыву мирового масштаба и исчезновению отдельной цивилизации!
Россия не Европа
ага а Австралия не материк !
На поезде можно доехать
Поздравляем 🥳 !
Ну, щаз польётся....