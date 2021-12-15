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Новости
Sasha Shambilova

Европейский суд обязал все страны ЕС юридически признавать однополые пары с детьми семьями Статьи редакции

По мнению органа, такое признание «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где однополые браки незаконны.

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Высший судебный орган Евросоюза обязал признавать однополых родителей с детьми семьями во всех 27 странах блока из-за иска болгарки Калины Ивановой и британки Джейн Джонс. Они обратились в суд после того, как в Болгарии им отказали в выдаче свидетельства о рождении дочери Сары, объяснив тем, что у ребёнка не может быть двух мам. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Сара родилась в Испании, где однополые браки законны, поэтому Иванову и Джонс вписали в выданное свидетельство о рождении как родителей. Однако у обеих девушек нет испанского гражданства, из-за чего получить его для дочери невозможно. В британском гражданстве для Сары им также отказали, поскольку Джейн родилась на территории Гибралтар и не может передать его своей дочери по закону 1981 года, отмечает правозащитная группа ЛГБТК ILGA-Europe.

Единственной возможной страной, в которой пара могла оформить гражданство для Сары, оказалась Болгария. Однако они вновь получили отказ из-за нелегальности однополых браков в государстве. Как подчёркивает ILGA-Europe, это лишило ребёнка возможности выезжать за пределы Испании, а также ограничило девочку в доступе к образованию, здравоохранению и социальному обеспечению.

Согласно пресс-релизу, суд постановил, что все граждане Евросоюза имеют право на свободное перемещение между странами блока, поэтому государства обязаны признавать однополые пары с детьми родителями.

Этот отказ может затруднить получение болгарского документа, удостоверяющего личность, и, следовательно, помешать осуществлению ребёнком права на свободное передвижение, что означает невозможность полного осуществления её прав как гражданина Союза.

пресс-релиз суда

Суд также отметил, что признание однополых родителей с детьми семьями «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где такие браки запрещены, например, в Болгарии.

Иванова и Джонс заявили, что очень рады такому решению. Сразу после получения документов Сары они планируют навестить свои семьи за пределами Испании, с которыми не виделись больше двух лет.

Для нас важно быть семьёй не только в Испании, но и в любой стране Европы, и, наконец, это может произойти. Это не только долгожданное решение для нас, но также и огромный шаг для всех ЛГБТ-семей в Болгарии и Европе.

Иванова и Джонс

#новости #евросоюз #право #лгбт

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Anton NS

Все правильно сделали.

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Павел Морозов

Интересно, как Венгрия, Польша и прочие страны к этому отнесутся. У них же другая политика

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2
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Иван Гамаз

А причём тут политика ? семья, это знает каждный у кого нет рака мозга, это мама и папа ...... не 2 мамы не 4 папы .....

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–3
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Целесообразный фонарь

Семья - это социальный институт. И как любой институт, он эволюционирует. Но если мозг раком, то это сложная информация.

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3
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Целесообразный фонарь

Ничего не эволюционирует. Это просто признание де-юре.

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0
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Иван Гамаз

а чё институт а не школа ? или садик ? Такую ты дичь написал .....

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–4
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Павел Морозов

Времена меняются

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0
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vlad novikov

хм... а если мама и бабушка, то это уже не семья?

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0
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Целесообразный фонарь

Семья - это сок

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Anton NS

Так их никто не держит в ЕС. Вон UK отпочковалась, может они такими же успешными будут вне Евросоюза.

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2
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Целесообразный фонарь

Этот успех закончится сразу, как только Брюссель им милостыню подавать перестанет

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0
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Anton NS

Зато русский мир примет с распростертыми объятиями. Как говорится милости прошу к нашему шалашу.

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1
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Павел Морозов

Такие друзья, как говорится не нужны

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Хенрик Квинто

В начале 90-х поляки говорили, что «готовы траву жрать, но будут в Европе». Вероятно, им нужно решить, что для них важнее: «другая культура» или европейские ценности XXI века.

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Трансгендолет

да, тоже интересно, как это сработает. Ну а вдруг этот суд решит одно, а народ в стране Х категорически против? И что тогда делать правительству?

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Трансгендолет

После этой новости в одноклассниках начался сущий кошмар

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Целесообразный фонарь

Сущий кошмар начнется на Д*Ф

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Айзеблакетбрасорк

Вк не забудь

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Павел Морозов

Ватсапп

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Целесообразный фонарь

Что им бурлить? Их на этом празднике прав человека не ждут.

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Трансгендолет

Ты думаешь им не сообщат?

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1
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Павел Морозов

По первому каналу расскажут

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Stanley H. Tweedle

Аря леваки кровавые гулаг гулаг

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Целесообразный фонарь

Где-то: приняли решение в пользу ЛГБТ
Российские гомофобы: больнооооо!!!!

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Целесообразный фонарь

Суд также отметил, что признание однополых родителей с детьми семьями «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где такие браки запрещены
 Наивные глупцы. В России такое признание приведет к взрыву мирового масштаба и исчезновению отдельной цивилизации!

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Павел Морозов

Россия не Европа

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Иван Гамаз

ага а Австралия не материк !

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Павел Морозов

На поезде можно доехать

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Павел Морозов

Поздравляем 🥳 !

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Димитри Джан

Ну, щаз польётся....

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