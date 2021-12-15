По мнению органа, такое признание «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где однополые браки незаконны.

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Высший судебный орган Евросоюза обязал признавать однополых родителей с детьми семьями во всех 27 странах блока из-за иска болгарки Калины Ивановой и британки Джейн Джонс. Они обратились в суд после того, как в Болгарии им отказали в выдаче свидетельства о рождении дочери Сары, объяснив тем, что у ребёнка не может быть двух мам. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Сара родилась в Испании, где однополые браки законны, поэтому Иванову и Джонс вписали в выданное свидетельство о рождении как родителей. Однако у обеих девушек нет испанского гражданства, из-за чего получить его для дочери невозможно. В британском гражданстве для Сары им также отказали, поскольку Джейн родилась на территории Гибралтар и не может передать его своей дочери по закону 1981 года, отмечает правозащитная группа ЛГБТК ILGA-Europe.

Единственной возможной страной, в которой пара могла оформить гражданство для Сары, оказалась Болгария. Однако они вновь получили отказ из-за нелегальности однополых браков в государстве. Как подчёркивает ILGA-Europe, это лишило ребёнка возможности выезжать за пределы Испании, а также ограничило девочку в доступе к образованию, здравоохранению и социальному обеспечению.

Согласно пресс-релизу, суд постановил, что все граждане Евросоюза имеют право на свободное перемещение между странами блока, поэтому государства обязаны признавать однополые пары с детьми родителями.

Этот отказ может затруднить получение болгарского документа, удостоверяющего личность, и, следовательно, помешать осуществлению ребёнком права на свободное передвижение, что означает невозможность полного осуществления её прав как гражданина Союза. пресс-релиз суда

Суд также отметил, что признание однополых родителей с детьми семьями «не подрывает национальную идентичность и не представляет угрозы для государственной политики» в тех странах, где такие браки запрещены, например, в Болгарии.

Иванова и Джонс заявили, что очень рады такому решению. Сразу после получения документов Сары они планируют навестить свои семьи за пределами Испании, с которыми не виделись больше двух лет.