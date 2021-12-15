Госдума запретила промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней Статьи редакции
В «Гринписе» это назвали «просто имитацией деятельности по предотвращению новых „китовых тюрем”».
Госдума в третьем чтении приняла поправки в законы «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые запрещают промышленный и прибрежный вылов китообразных. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.
Закон вступит через 10 дней после его публикации. Согласно тексту документа, также в исключительной экономической зоне России могут «запретить и закрыть рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».
Ведущий эксперт «Гринписа» в России Оганес Таргулян заявил «Таким делам», что этот закон бесполезен и никак не поможет в борьбе с «китовыми тюрьмами». По его словам, промышленный и прибрежный вылов китообразных не ведётся в стране с 80-х годов.
Таргулян также отметил, что помочь в этой ситуации мог законопроект Светланы Бессараб, запрещающий вылов китов в учебных и культурно-просветительских целях. Как отмечает эксперт, его «задвинули», что удивляет, поскольку в декабре Владимир Путин согласился с предложением СПЧ о о таком запрете.
Законопроект о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней внесли в Госдуму после одобрения Правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин связал его с событиями «китовой тюрьмы» в Приморье.
В 2018 году из Охотского моря выловили сотни белух и касаток, чтобы продать в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух держали в вольерах в бухте Средняя.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный вылов и жестокое отношение к животным, а суд арестовалкитообразных, запретив их продажу. После этого Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство. В 2019 году всех животных отпустили из «китовой тюрьмы».
Гринписовцы ещё те говноеды. Как-то подняли шум вокруг Куршской косы, что там собираются порт строить. Ну и естественно, как это бывает в интернете, стриггерились все слабоумные.
Так что Гринпис это такая же имитация деятельности по защите окружающей среды.
Т*ж*шн*ики ещё те говноеды. Как-то подняли шум вокруг премии сахарова. Ну и естественно, как это бывает в интернете, стриггерились все слабоумные.
Даже хуже. Эти поехавшие например активно топят против ядерной энергетики. То есть это не просто имитация деятельности, это прямой саботаж против зеленых инициатив.
без них было бы хуже или лучше?
Имеют право на существование, но относиться с недоверием или доверять им — чисто субъективное желание.
доначу
Молодец
А почему шум вокруг постройки порта в заповедной, вроде как, зоне это плохо?)
Потому что там не планируется никакого порта и никогда не планировалось. Зато в соседнем государстве перекопали велую косу, чтобы построить судоходный канал.
Как отмечает эксперт, его «задвинули», что удивляет, поскольку к декабре Владимир Путин согласился с предложением СПЧ о о таком запрете.
Ого, никогда же такого и подобного не было!
Надо чтобы Путин фыркнул и бросил ручку в следующий раз
И чтобы якубеня подняла сосиску
В свете последних событий стая морских свиней выглядит по другому
ведущий эксперт «Гринписа» в России
Чет кек
Как минимум о о – не опечатка. Это просто глаза круглые от шока, поскольку Путин согласился с СПЧ.