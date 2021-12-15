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Новости
Sasha Shambilova

Госдума запретила промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней Статьи редакции

В «Гринписе» это назвали «просто имитацией деятельности по предотвращению новых „китовых тюрем”».

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«Китовая тюрьма» в Приморье Фото Маши Нетребенко, IFL Science

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законы «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые запрещают промышленный и прибрежный вылов китообразных. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Закон вступит через 10 дней после его публикации. Согласно тексту документа, также в исключительной экономической зоне России могут «запретить и закрыть рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».

Ведущий эксперт «Гринписа» в России Оганес Таргулян заявил «Таким делам», что этот закон бесполезен и никак не поможет в борьбе с «китовыми тюрьмами». По его словам, промышленный и прибрежный вылов китообразных не ведётся в стране с 80-х годов.

Его можно сравнить с запретом на использование луков и стрел в современных войнах для уменьшения количества жертв. Ну приняли. Это просто имитация деятельности по предотвращению новых «китовых тюрем».

Оганес Таргулян
ведущий эксперт «Гринписа» в России

Таргулян также отметил, что помочь в этой ситуации мог законопроект Светланы Бессараб, запрещающий вылов китов в учебных и культурно-просветительских целях. Как отмечает эксперт, его «задвинули», что удивляет, поскольку в декабре Владимир Путин согласился с предложением СПЧ о о таком запрете.

Законопроект о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней внесли в Госдуму после одобрения Правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин связал его с событиями «китовой тюрьмы» в Приморье.

В 2018 году из Охотского моря выловили сотни белух и касаток, чтобы продать в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух держали в вольерах в бухте Средняя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный вылов и жестокое отношение к животным, а суд арестовалкитообразных, запретив их продажу. После этого Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство. В 2019 году всех животных отпустили из «китовой тюрьмы».

#новости #экология #животные

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Люц Шнайдер

Гринписовцы ещё те говноеды. Как-то подняли шум вокруг Куршской косы, что там собираются порт строить. Ну и естественно, как это бывает в интернете, стриггерились все слабоумные.

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Люц Шнайдер

Так что Гринпис это такая же имитация деятельности по защите окружающей среды.

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5
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norm

Т*ж*шн*ики ещё те говноеды. Как-то подняли шум вокруг премии сахарова. Ну и естественно, как это бывает в интернете, стриггерились все слабоумные.

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7
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Нижний интернет

Даже хуже. Эти поехавшие например активно топят против ядерной энергетики. То есть это не просто имитация деятельности, это прямой саботаж против зеленых инициатив.

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1
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Андрей Рядькин

без них было бы хуже или лучше?

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Люц Шнайдер

Имеют право на существование, но относиться с недоверием или доверять им — чисто субъективное желание.

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1
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Андрей Рядькин

доначу

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Люц Шнайдер

Молодец

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Askel

А почему шум вокруг постройки порта в заповедной, вроде как, зоне это плохо?)

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0
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Люц Шнайдер

Потому что там не планируется никакого порта и никогда не планировалось. Зато в соседнем государстве перекопали велую косу, чтобы построить судоходный канал.

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Целесообразный фонарь

И морских боброедок

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Трансгендолет

Как отмечает эксперт, его «задвинули», что удивляет, поскольку к декабре Владимир Путин согласился с предложением СПЧ о о таком запрете.
Ого, никогда же такого и подобного не было!

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2
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Трансгендолет

Надо чтобы Путин фыркнул и бросил ручку в следующий раз

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Федя Прозоров

И чтобы якубеня подняла сосиску

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1
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Целесообразный фонарь

Вот и поправочки заработали 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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2
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Целесообразный фонарь

Морская свинья

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Верен Дар

В свете последних событий стая морских свиней выглядит по другому

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Рпош Ашршщ

ведущий эксперт «Гринписа» в России
 Чет кек

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bor_vn

Как минимум о о – не опечатка. Это просто глаза круглые от шока, поскольку Путин согласился с СПЧ.

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