В «Гринписе» это назвали «просто имитацией деятельности по предотвращению новых „китовых тюрем”».

{"id":494000} 809 просмотров

«Китовая тюрьма» в Приморье Фото Маши Нетребенко, IFL Science

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законы «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые запрещают промышленный и прибрежный вылов китообразных. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Закон вступит через 10 дней после его публикации. Согласно тексту документа, также в исключительной экономической зоне России могут «запретить и закрыть рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».

Ведущий эксперт «Гринписа» в России Оганес Таргулян заявил «Таким делам», что этот закон бесполезен и никак не поможет в борьбе с «китовыми тюрьмами». По его словам, промышленный и прибрежный вылов китообразных не ведётся в стране с 80-х годов.

Его можно сравнить с запретом на использование луков и стрел в современных войнах для уменьшения количества жертв. Ну приняли. Это просто имитация деятельности по предотвращению новых «китовых тюрем». Оганес Таргулян ведущий эксперт «Гринписа» в России

Таргулян также отметил, что помочь в этой ситуации мог законопроект Светланы Бессараб, запрещающий вылов китов в учебных и культурно-просветительских целях. Как отмечает эксперт, его «задвинули», что удивляет, поскольку в декабре Владимир Путин согласился с предложением СПЧ о о таком запрете.

Законопроект о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней внесли в Госдуму после одобрения Правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин связал его с событиями «китовой тюрьмы» в Приморье.

В 2018 году из Охотского моря выловили сотни белух и касаток, чтобы продать в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух держали в вольерах в бухте Средняя.