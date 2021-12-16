«Это попытка сделать наш рынок более цивилизованным»: глава ЦИАНа объяснил запрет сдавать квартиры «только славянам» Статьи редакции
По словам Максима Мельникова, он не хотел бы, чтобы люди с неславянской внешностью «ощущали себя вторым сортом».
Глава компании Cian, которая владеет сервисом объявлений о недвижимости, Максим Мельников рассказал в интервью РБК, что решение запретить дискриминацию по расе и национальности обсуждалось несколько лет. Правила введут с февраля, до этого времени команда ЦИАНа планирует доработать сервис и ввести пометку, по которой съёмщики поймут, что «хозяин квартиры лоялен к разным вероисповеданиям и национальностям».
Он отметил, что в краткосрочной перспективе решение может усложнить поиск квартиры для людей неславянской внешности, потому что отказ они получат уже после просмотра. Однако запрет на дискриминацию в объявлениях — это «попытка сделать рынок чуть более цивилизованным в долгосрочной перспективе». Сейчас, по словам Мельникова, люди с неславянской внешностью «не получают лучшего сервиса».
Мельников также заявил, что решение обсуждали с другими сервисами по аренде недвижимости до его принятия. Он понадеялся, что они вскоре тоже введут запрет на дискриминацию. По словам главы Cian, основная причина, по которой этого до сих пор не случилось, — экономическая.
По данным Мельникова, объявлением с дискриминирующими пометками на ЦИАНе около 10%. Он предполагает, что часть таких собственников откажутся от рекламы на сервисе с февраля, когда правила вступят в силу.
В начале декабря ЦИАН объявил о запрете сдавать квартиры «только славянам». Теперь на сайте нельзя указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после ЦИАН самостоятельно исправит текст.
А может сначала надо сделать неславян более цивилизованными?
Я бы сказал. Но такое запрещено законом
«ощущали себя вторым сортом»
Вот петушару, только вышел на американский рынок, а уже говорит пиндоскими фразочками
Обожаю когда такие люди объясняют что надо быть терпимее, добрее к неславянам
Такие - это какие?
Так разобрали же уже, что это из-за листинга на американской бирже. Зачем ворошить это снова?
Хочется
Люди любят хейтять