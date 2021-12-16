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Новости
Sasha Shambilova

В Спасе на Крови отменили концерт Шостаковича после критики монархистов, назвавших событие «кощунством» Статьи редакции

Администрация музея «Исакиевский собор» заявила о технических причинах отмены концерта. При этом в концертном хоре Санкт-Петербурга сообщили об «опасности для слушателей».

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891 просмотров

Государственный музей «Исаакиевский собор» отменил концерт Шостаковича в Спасе на Крови. Концертный хор Санкт-Петербурга должен был исполнить 10 поэм на стихи революционных поэтов конца XIX и начала XX века. Об этом сообщается в группе хора во «ВКонтакте».

Как отмечает «Фонтанка», объявление об отмене концерта также разметили на сайте «Исаакиевского собора», однако потом удалили. В администрации музея издание сообщили, что решение приняли по «техническим причинам».

Информацию подтвердили и в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, проводящей фестиваль «Площадь искусств», в рамках которого планировали концерт. Заместитель художественного руководителя Евгений Петровский сообщил РБК, что филармония получила письма от «Исаакиевского собора», где сообщалось о технических причинах отмены концерта. Он также рассказал, что уже поздно обсуждать перенос мероприятия.

Концерт Шостаковича планировали провести вечером 15 декабря. После анонса мероприятия организаторов раскритиковали сторонники «белого движения». По данным «Фонтанки», они обращались «русским православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам» с призывом «объединиться и не допустить этого безобразия». В «Царьграде» концерт назвали «кощунством» и сравнили с «поджариванием сосисок на Вечном огне какими-нибудь дебиловатыми подростками». Монархистам не понравилось, что революционные стихи собираются исполнить в храме, построенном на месте убийства императора Александра II.

Администрация «Исаакиевского собора» сообщила, что не получала обращения от активистов. При этом в группе «ВКонтакте» концертного хора Санкт-Петербурга отмечают, что решение об отмене приняли, чтобы «не подвергать опасности слушателей и участников концерта».

Как отметил Евгений Петровский, сочинение, которое собирались исполнить на концерте, «уже звучало в исполнении этого же хора в этом же месте 20 декабря 2018 года на фестивале, посвященном юбилею художественного руководителя Филармонии Юрия Темирканова».

#новости #петербург

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38 комментариев
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Рыбный единорожек88

Вот у нас страна контрастов. В одно время хоккеисты играют в форме с надписью «СССР», проходит венчание родственников Романовых, монархисты отменяют концерны и проходит парад победы под знамёнами красной армии.

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Добро и позитив

doublethink отлично уживается в голове россиянина

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Рыбный единорожек88

Перепутали с Шендеровичем

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5
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Рыбный единорожек88

а если бы выступал Стас Михайлов, то не отменили бы

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3
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Люц Шнайдер

Я так понимаю, что основная предъява была в том , что это «революционные стихи». Лепс вроде даже не коммунист.

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4
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Рыбный единорожек88

А что "Любэ"?

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Люц Шнайдер

Ария!

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Рыбный единорожек88

Стас Михайлов коммунист чтоли?

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Рыбный единорожек88

да откуда я знаю, я не читал новость вообще

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Люц Шнайдер

Вот ты странный конечно. Ты же сам периодически пишешь новости. Свои-то хоть читаешь?

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Рыбный единорожек88

за меня пишет нейросеть, иногда читаю

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Рыбный единорожек88

Ну, читать революционные стихи в храме, построенном на месте убийства царя революционерами, выглядит действительно не очень. Можно понять.

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2
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Федя Прозоров

А то, что вообще существует храм на месте убийства политика, тебя не смущает?

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Рыбный единорожек88

Нет. Его же не вчера построили. Гробницы в пирамидах тебя не смущают?

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Федя Прозоров

Смущают. Хуйня огромная

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Рыбный единорожек88

Снести к хуям!

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Рыбный единорожек88

1) Данный храм все-таки сейчас действующий музей и концерты там проводятся часто
2) А устраивать в храме ювелирный магазин, как это произошло в Казанском соборе, который находится в 700 метрах от Спаса и который давно отдали церкви - это богоугодно? Ничего там не смущает? Зайди туда - там концентрация лавок с серебром и прочим барахлом просто поражает

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Рыбный единорожек88

1) Тут предлагали Стаса Михайлова. Против него думаю никто возражать не стал бы.
2) Мне вообще похуй на все эти кощунства. Конкретно эта тематика концерта в этом конкретном месте выглядит как издевательство.

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Рыбный единорожек88

1) Михайлов бы отказался - там не его вместимость
2) Ну сорян, Смольный собор, где раньше проходили концерты камерного хора, церковь несколько лет назад у музея уже отжала - осталось только это

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Рыбный единорожек88

Ну, ты меня понял в общем

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Федя Прозоров

И налоги небось никто не платит

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Рыбный единорожек88

Конечно нет, на том и живут )

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Федя Прозоров

Господи, кто в здравом уме слушает монархистов? В царские времена они бы пахали поля, а не пердели бы в интернетикк

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Максим Рычков

Господи, кто в здравом уме слушает тех, кто считает, что в царское время все только пахали поля?

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aliftin

православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам»
раскритиковали сторонники «белого движения»
Мало того что в 2021 году нет ни одной причины существовать всем этим людям, так оказывается их мнение имеет какое-то значение. Они не двигают общество вперёд, а только тянут его в средневековье. Мрак ебаный.

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2
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Федя Прозоров

Другой оппозиции у нас для вас нет

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Максим Рычков

А с чего вы взяли, что у этих людей нет причины существовать?

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andrej

это же не пляски на костях 35000 защитников Сталинграда, на мемориальном кладбище Мамаев курган.

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Рыбный единорожек88

👀

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Fenrir784

Зашли со всех сторон отмены просто
Они этого не хотели бы
 Ой ну там не выйдет короче ваши басы поставить
 Ой ну на вас там потолок упадет

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Администратор Аккаунта

Пойду переслушаю Антиформалистический раёк ДДШ:
Бдительность, бдительность
Всегда, везде,
Бдительность, бдительность
Всегда во всем.
Не давать любой попытке
Проникновенья буржуазной
Идеологии в нашу молодежь.
Этим ты наши идеи сбережешь.
Ну, а если буржуазные идеи
Кто-нибудь воспримет,
Надолго тех будем мы сажать,
И в лагеря усиленного режима помещать
https://youtu.be/b1EnZ1tUD90?t=855

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Богдан Криницкий

обращались К

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Рыбный единорожек88

Монархиста забыли спросить

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Рыбный единорожек88

а почему мнение монархистов вообще учитывается?

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Максим Рычков

А почему нет? В данном случае подача обоснованная. Это не борьба с показами "Матильды" в кинотеатрах же.

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Рыбный единорожек88

кто вообще эти такие монархисты ? мы че в Кирате живем?

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Максим Рычков

Что такое Кират?

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Рыбный единорожек88

Сообщение удалено

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