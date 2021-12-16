В Спасе на Крови отменили концерт Шостаковича после критики монархистов, назвавших событие «кощунством» Статьи редакции
Администрация музея «Исакиевский собор» заявила о технических причинах отмены концерта. При этом в концертном хоре Санкт-Петербурга сообщили об «опасности для слушателей».
Государственный музей «Исаакиевский собор» отменил концерт Шостаковича в Спасе на Крови. Концертный хор Санкт-Петербурга должен был исполнить 10 поэм на стихи революционных поэтов конца XIX и начала XX века. Об этом сообщается в группе хора во «ВКонтакте».
Как отмечает «Фонтанка», объявление об отмене концерта также разметили на сайте «Исаакиевского собора», однако потом удалили. В администрации музея издание сообщили, что решение приняли по «техническим причинам».
Информацию подтвердили и в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, проводящей фестиваль «Площадь искусств», в рамках которого планировали концерт. Заместитель художественного руководителя Евгений Петровский сообщил РБК, что филармония получила письма от «Исаакиевского собора», где сообщалось о технических причинах отмены концерта. Он также рассказал, что уже поздно обсуждать перенос мероприятия.
Концерт Шостаковича планировали провести вечером 15 декабря. После анонса мероприятия организаторов раскритиковали сторонники «белого движения». По данным «Фонтанки», они обращались «русским православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам» с призывом «объединиться и не допустить этого безобразия». В «Царьграде» концерт назвали «кощунством» и сравнили с «поджариванием сосисок на Вечном огне какими-нибудь дебиловатыми подростками». Монархистам не понравилось, что революционные стихи собираются исполнить в храме, построенном на месте убийства императора Александра II.
Администрация «Исаакиевского собора» сообщила, что не получала обращения от активистов. При этом в группе «ВКонтакте» концертного хора Санкт-Петербурга отмечают, что решение об отмене приняли, чтобы «не подвергать опасности слушателей и участников концерта».
Как отметил Евгений Петровский, сочинение, которое собирались исполнить на концерте, «уже звучало в исполнении этого же хора в этом же месте 20 декабря 2018 года на фестивале, посвященном юбилею художественного руководителя Филармонии Юрия Темирканова».
doublethink отлично уживается в голове россиянина
Я так понимаю, что основная предъява была в том , что это «революционные стихи». Лепс вроде даже не коммунист.
Ария!
Вот ты странный конечно. Ты же сам периодически пишешь новости. Свои-то хоть читаешь?
А то, что вообще существует храм на месте убийства политика, тебя не смущает?
Смущают. Хуйня огромная
1) Данный храм все-таки сейчас действующий музей и концерты там проводятся часто
2) А устраивать в храме ювелирный магазин, как это произошло в Казанском соборе, который находится в 700 метрах от Спаса и который давно отдали церкви - это богоугодно? Ничего там не смущает? Зайди туда - там концентрация лавок с серебром и прочим барахлом просто поражает
И налоги небось никто не платит
Господи, кто в здравом уме слушает монархистов? В царские времена они бы пахали поля, а не пердели бы в интернетикк
Господи, кто в здравом уме слушает тех, кто считает, что в царское время все только пахали поля?
православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам»
раскритиковали сторонники «белого движения»
Мало того что в 2021 году нет ни одной причины существовать всем этим людям, так оказывается их мнение имеет какое-то значение. Они не двигают общество вперёд, а только тянут его в средневековье. Мрак ебаный.
Другой оппозиции у нас для вас нет
А с чего вы взяли, что у этих людей нет причины существовать?
это же не пляски на костях 35000 защитников Сталинграда, на мемориальном кладбище Мамаев курган.
Зашли со всех сторон отмены просто
Они этого не хотели бы
Ой ну там не выйдет короче ваши басы поставить
Ой ну на вас там потолок упадет
Пойду переслушаю Антиформалистический раёк ДДШ:
Бдительность, бдительность
Всегда, везде,
Бдительность, бдительность
Всегда во всем.
Не давать любой попытке
Проникновенья буржуазной
Идеологии в нашу молодежь.
Этим ты наши идеи сбережешь.
Ну, а если буржуазные идеи
Кто-нибудь воспримет,
Надолго тех будем мы сажать,
И в лагеря усиленного режима помещать
https://youtu.be/b1EnZ1tUD90?t=855
обращались К
А почему нет? В данном случае подача обоснованная. Это не борьба с показами "Матильды" в кинотеатрах же.
Что такое Кират?