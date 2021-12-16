Администрация музея «Исакиевский собор» заявила о технических причинах отмены концерта. При этом в концертном хоре Санкт-Петербурга сообщили об «опасности для слушателей».

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Государственный музей «Исаакиевский собор» отменил концерт Шостаковича в Спасе на Крови. Концертный хор Санкт-Петербурга должен был исполнить 10 поэм на стихи революционных поэтов конца XIX и начала XX века. Об этом сообщается в группе хора во «ВКонтакте».

Как отмечает «Фонтанка», объявление об отмене концерта также разметили на сайте «Исаакиевского собора», однако потом удалили. В администрации музея издание сообщили, что решение приняли по «техническим причинам».

Информацию подтвердили и в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, проводящей фестиваль «Площадь искусств», в рамках которого планировали концерт. Заместитель художественного руководителя Евгений Петровский сообщил РБК, что филармония получила письма от «Исаакиевского собора», где сообщалось о технических причинах отмены концерта. Он также рассказал, что уже поздно обсуждать перенос мероприятия.

Концерт Шостаковича планировали провести вечером 15 декабря. После анонса мероприятия организаторов раскритиковали сторонники «белого движения». По данным «Фонтанки», они обращались «русским православным людям, монархистам, консерваторам, традиционалистам» с призывом «объединиться и не допустить этого безобразия». В «Царьграде» концерт назвали «кощунством» и сравнили с «поджариванием сосисок на Вечном огне какими-нибудь дебиловатыми подростками». Монархистам не понравилось, что революционные стихи собираются исполнить в храме, построенном на месте убийства императора Александра II.

Администрация «Исаакиевского собора» сообщила, что не получала обращения от активистов. При этом в группе «ВКонтакте» концертного хора Санкт-Петербурга отмечают, что решение об отмене приняли, чтобы «не подвергать опасности слушателей и участников концерта».