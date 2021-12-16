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Новости
Sasha Shambilova

«Ростелеком» внедрит нейросети для контроля за работами в сфере ЖКХ. Они выявят нерасчищенные дороги и граффити Статьи редакции

Искусственный интеллект определит недочёты при анализе изображений с камер наблюдения.

«Ростелеком» планирует внедрить в регионах систему искусственного интеллекта по контролю за работой коммунальщиков. Такую систему уже разрабатывают для Казани. Об этом сообщает газета «Известия».

Сервис позволит автоматически определять снег, наледь и грязь на дорогах, фиксировать проезд уборочной техники и качество её работы, а также выявлять открытые люки, проблемы с освещением и акты вандализма. Как сообщают в «Ростелекоме», нейросеть проанализирует данные с камер на общественном транспорте.

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) также объявил конкурс на разработку похожей системы для фиксации нарушений по изображениям с городских камер. Стартовая цена контракта — 80 миллионов рублей.

В ведомстве сообщили «Известиям», что уже используют ИИ в камерах наблюдения для фиксации правонарушений, но срок контракта истекает. Операторам Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) система нужна для фильтрации изображений. Нейросеть передаёт им только те, на которых обнаружила признаки нарушений.

Новый сервис должен уметь определять 12 типов нарушений, среди которых: складирование снега на газонах и дорогах, наледь на скамейках, не очищенные от снега детские площадки, граффити, ямы на дорогах, переполненные мусорные баки и ненадлежащее состояние клумб у домов. Информация поступит с 110 тысяч камер, располагающихся преимущественно во дворах, отмечают в ДИТ.

#новости #нейросети

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23 комментария
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Рыбный единорожек88
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Лига порвах

Ростелеком внедрит нейросеть для контроля за роботами в сфере ЖКХ

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2
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Рыбный единорожек88

бабки попилят, ничего работать не будет

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8
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Антон Коваленко

будет обучаться на графитях с надписью "навальный" на снегу

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4
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Пётр Козлов

Блять нахуя нам нейросети, когда у нас дворники метут улицы совковыми вениками, все инструменты возят в дестких колясках/тележках и выполняют не ту работу не в том время года.

Вот пример как надо - в Испании у дворников есть мини-машины, которыми они моют дороги, при этом там куча современных удобных инструментов для уборки тротуаров.

Нейроести блять они делают.

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2
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Paladin 404992

Так в регионах прогресс будет лет через 15, а в топ городах же все это есть

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Пётр Козлов

Топ города это видимо Москва самый центр, потому что живя в Петербурге, я каждый день наблюдаю дворников, таскающих свое барахло с собой в бомжатских тележках

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2
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Paladin 404992

Ну я в Питере был только на казанской и там зачем то зимой каждые 5 минут чистили дорогу, хотя судя по новостям перестали чистить с прошлого года

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Пётр Козлов

Ну вот новости не особо врут. В этом году только хоть как-то начали убирать, а так года два до этого в центре от метро до офиса дойти - это катание по ледяным кочкам

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Рыбный единорожек88

Пссст… парень. Не хочешь немного совковых веников?

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Рыбный единорожек88

В непрозрачность и призводную этим коррупцию в ЖКХ они предусмотрителтно не лезут

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Имя И Фамилия

Я недавно в ручном режиме наледь зафиксировал, позвонил коммунальщикам через минуту, три дня убирали. Что толку в этой оперативности?

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Алексей Горячев

Чипированный дворник сразу получит заявку прямо в мозг и с помощью коллективного разума слетятся и все быстро уберут. Аки пчёлки.

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Рыбный единорожек88

Но сначала надо выделить 100 миллионов рублей на устранение несовместимости руssкого чипа с мозгом мигранта.

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Рыбный единорожек88

А написать «Навальный» что мешало?

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Malov_Artur

Неплохо было бы для начала внедрить лопаты и дворников

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Алексей Горячев

Заняты интеграцией швабр

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Paladin 404992

Вот же людям нехуй делать в ростелекоме

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Рыбный единорожек88

Теперь достаточно написать на непокрашеном заборе слово Навальный

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Рыбный единорожек88

Чтобы отъехать в ИК на пятёрочку

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Рыбный единорожек88

Так же нейросеть поможет составить график отключения горячей воды.

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Fedor Andreev
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Рыбный единорожек88

Новые инвестиции Казани :

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