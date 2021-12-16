«Ростелеком» внедрит нейросети для контроля за работами в сфере ЖКХ. Они выявят нерасчищенные дороги и граффити Статьи редакции
Искусственный интеллект определит недочёты при анализе изображений с камер наблюдения.
«Ростелеком» планирует внедрить в регионах систему искусственного интеллекта по контролю за работой коммунальщиков. Такую систему уже разрабатывают для Казани. Об этом сообщает газета «Известия».
Сервис позволит автоматически определять снег, наледь и грязь на дорогах, фиксировать проезд уборочной техники и качество её работы, а также выявлять открытые люки, проблемы с освещением и акты вандализма. Как сообщают в «Ростелекоме», нейросеть проанализирует данные с камер на общественном транспорте.
Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) также объявил конкурс на разработку похожей системы для фиксации нарушений по изображениям с городских камер. Стартовая цена контракта — 80 миллионов рублей.
В ведомстве сообщили «Известиям», что уже используют ИИ в камерах наблюдения для фиксации правонарушений, но срок контракта истекает. Операторам Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) система нужна для фильтрации изображений. Нейросеть передаёт им только те, на которых обнаружила признаки нарушений.
Новый сервис должен уметь определять 12 типов нарушений, среди которых: складирование снега на газонах и дорогах, наледь на скамейках, не очищенные от снега детские площадки, граффити, ямы на дорогах, переполненные мусорные баки и ненадлежащее состояние клумб у домов. Информация поступит с 110 тысяч камер, располагающихся преимущественно во дворах, отмечают в ДИТ.
Ростелеком внедрит нейросеть для контроля за роботами в сфере ЖКХ
будет обучаться на графитях с надписью "навальный" на снегу
Блять нахуя нам нейросети, когда у нас дворники метут улицы совковыми вениками, все инструменты возят в дестких колясках/тележках и выполняют не ту работу не в том время года.
Вот пример как надо - в Испании у дворников есть мини-машины, которыми они моют дороги, при этом там куча современных удобных инструментов для уборки тротуаров.
Нейроести блять они делают.
Так в регионах прогресс будет лет через 15, а в топ городах же все это есть
Топ города это видимо Москва самый центр, потому что живя в Петербурге, я каждый день наблюдаю дворников, таскающих свое барахло с собой в бомжатских тележках
Ну я в Питере был только на казанской и там зачем то зимой каждые 5 минут чистили дорогу, хотя судя по новостям перестали чистить с прошлого года
Ну вот новости не особо врут. В этом году только хоть как-то начали убирать, а так года два до этого в центре от метро до офиса дойти - это катание по ледяным кочкам
Я недавно в ручном режиме наледь зафиксировал, позвонил коммунальщикам через минуту, три дня убирали. Что толку в этой оперативности?
Чипированный дворник сразу получит заявку прямо в мозг и с помощью коллективного разума слетятся и все быстро уберут. Аки пчёлки.
Неплохо было бы для начала внедрить лопаты и дворников
Заняты интеграцией швабр
Вот же людям нехуй делать в ростелекоме