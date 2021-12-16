Искусственный интеллект определит недочёты при анализе изображений с камер наблюдения.

«Ростелеком» планирует внедрить в регионах систему искусственного интеллекта по контролю за работой коммунальщиков. Такую систему уже разрабатывают для Казани. Об этом сообщает газета «Известия».

Сервис позволит автоматически определять снег, наледь и грязь на дорогах, фиксировать проезд уборочной техники и качество её работы, а также выявлять открытые люки, проблемы с освещением и акты вандализма. Как сообщают в «Ростелекоме», нейросеть проанализирует данные с камер на общественном транспорте.

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) также объявил конкурс на разработку похожей системы для фиксации нарушений по изображениям с городских камер. Стартовая цена контракта — 80 миллионов рублей.

В ведомстве сообщили «Известиям», что уже используют ИИ в камерах наблюдения для фиксации правонарушений, но срок контракта истекает. Операторам Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) система нужна для фильтрации изображений. Нейросеть передаёт им только те, на которых обнаружила признаки нарушений.

Новый сервис должен уметь определять 12 типов нарушений, среди которых: складирование снега на газонах и дорогах, наледь на скамейках, не очищенные от снега детские площадки, граффити, ямы на дорогах, переполненные мусорные баки и ненадлежащее состояние клумб у домов. Информация поступит с 110 тысяч камер, располагающихся преимущественно во дворах, отмечают в ДИТ.