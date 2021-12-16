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vc.ru

Apple отложила возвращение сотрудников в офисы и выделила каждому по тысяче долларов на улучшение рабочего места дома Статьи редакции

Компания планировала с февраля 2022 года внедрить гибридный режим — сотрудники могли работать из офиса один или два дня в неделю.

  • Глава компании Тим Кук направил сотрудникам письмо, в котором разрешил работать удалённо из-за распространения Covid-19, пишет Bloomberg.
  • Несмотря на отмену гибридного формата, офисы компании открыты и некоторые сотрудники приезжают, чтобы поработать оттуда, отметил Тим Кук и порекомендовал сотрудникам пройти вакцинацию и ревакцинацию.
  • Apple также выделит по тысяче долларов каждому сотруднику для улучшения домашнего рабочего пространства. «Эти средства могут быть использованы по вашему усмотрению. В ближайшее время вы получите больше информации об этом», — заявил Кук.
  • Apple планировала поэтапно вернуть сотрудников в офис с февраля 2022 года. Она предлагала работникам приходить на работу один или два дня в неделю.
  • Компания несколько раз переносила возвращение в офис. В декабре 2020 года Тим Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в июне 2021 года. Позже Apple несколько раз переносила возвращение. В июле 2021 года сотрудники раскритиковали требование вернуться в сентябре 2021 года — они создали канал в Slack, где около 6 тысяч человек выступали за удалёнку.

#новости #apple

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Paladin 404992

Ребята выделите мне кто нибудь тысячу долларов, я что нибудь улучшу, обещаю

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Мистер Андерсон

выделил тебе кое-что за щеку, проверяй

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Paladin 404992

Проверил, но так и не понял, что?

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Мистер Андерсон

вкус, знакомый с детства

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2
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Наталий Тюков

Борис Юрьевич, это вы?

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Рыбный единорожек88

Для чего вообще им возвращать сотрудников в офис

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Рыбный единорожек88

Потратили 5 миллиардов на офис, обидно же

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Рыбный единорожек88

Щас потратят на улучшение домашнего пространства и все будет норм, значит

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Слава Инженеров

всего 5 путинских дач

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Рыбный единорожек88

Частенько слышал что «сотрудники сами хотят», но тогда зачем заставляют выходить в офис?)
Или «невозможно работать не видясь друг с другом!» — сказали человеку, у которого команда вообще в другом регионе работает.

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Рыбный единорожек88

У меня нет вопросов к сотрудникам, которые хотят в офис, только к руководству, которому это важно

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2
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Рыбный единорожек88

Ну вот руководство по каким-то причинам считает, что все хотят, просто надо их заставить

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1
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Рыбный единорожек88

Самое забавное, что руководители говорят это по видеосвязи из дома, а не офиса, что бывает довольно часто.
Больше похоже на совок: никому этот комсомол не сдался, но все продолжают его навязывать и следовать каким-то правилам

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Рыбный единорожек88

))) Вообще, если подумать, наоборот руководителям логичнее выходить в офис, т.к. работа чаще связана со встречами, переговорами и т.п. Тоже не обязательно это делать очно, но так многим комфортнее.
А рядовым сотрудникам, которые что офисе за компом сидят, что дома - без разницы.

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Eva Dark

Потому что в офисе сотрудники работают лучше?

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1
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Рыбный единорожек88

За два года удалёнки статистика, по словам менеджеров не ухудшилась в сравнении с работой в офисе

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Eva Dark

у кого как
Как показали опросы тех, кто сидит дома - им збс
Как показали опросы тех, кто смотрит на прогресс и качество - им хуёво.
Люди стали работать неравномерно, больше и не так стабильно, как раньше.

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Рыбный единорожек88

Как показали опросы тех, кто смотрит на прогресс и качество - им хуёво.
 Менеджмент чекал стату и сделал такие выводы. В двух разных крупных компаниях, где работал.

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Рыбный единорожек88

Многие на удалёнке проёбываются и занимаются своими делами.

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Рыбный единорожек88

Вопрос к организации работы.
У меня всё ок всегда было, а если отвлекался на свои дела — дорабатывал в тот же день, как и другие.
А проёбываться можно и в офисе

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Рыбный единорожек88

У меня тоже всё ок с удалёнкой, но каждый мой второй знакомый работе посвящает 20% от рабочего времени. Из коллег со многими стало очень трудно связаться, раньше мог просто подойти, сейчас надо ждать часа 2 пока перезвонят.

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Eva Dark

Я так и представляю, как все сотрудники сразу пишут «да, проебываюсь, потому что тайм-менеджмента нет, отвлекаюсь дома, сложно сконцентрироваться», а не «да, я заебись»

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Eva Dark

Ну, у меня тоже три примера из С&П, и как это не удивительно - все хотели в начале 2022 выводить в офис. Просто так, наверн?

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Рыбный единорожек88

Просто так, наверн?
 Видимо да

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Рыбный единорожек88

Смотря какая работа, но так вроде нет

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Michael Petrov

ловите деффективного менеджера

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Рыбный единорожек88

100 очков компании Эппл на фоне вчерашнего решения Гугла

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Антигравитационный торт

еще 100 человек стали в компании геями?

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Dmitry Pasyutin

Сначала они голосуют за удалёнку и не хотят выходить в офис, потом удивляются почему приходится конкурировать с индусами, готовыми работать за еду

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Сергей Петров

Спорный вопрос. Падает корп культура, размывается проектная вертикаль, обучение новичков гораздо медленнее идёт, плюс некоторые почему то хотят перерабатывать

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Рыбный единорожек88

Человек-эпплюк: нет пути в офис

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Рыбный единорожек88

Apple-Man: No Way to the Office

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Semen Semenov

Мне 1000$ тоже

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