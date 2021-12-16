Apple отложила возвращение сотрудников в офисы и выделила каждому по тысяче долларов на улучшение рабочего места дома Статьи редакции
Компания планировала с февраля 2022 года внедрить гибридный режим — сотрудники могли работать из офиса один или два дня в неделю.
- Глава компании Тим Кук направил сотрудникам письмо, в котором разрешил работать удалённо из-за распространения Covid-19, пишет Bloomberg.
- Несмотря на отмену гибридного формата, офисы компании открыты и некоторые сотрудники приезжают, чтобы поработать оттуда, отметил Тим Кук и порекомендовал сотрудникам пройти вакцинацию и ревакцинацию.
- Apple также выделит по тысяче долларов каждому сотруднику для улучшения домашнего рабочего пространства. «Эти средства могут быть использованы по вашему усмотрению. В ближайшее время вы получите больше информации об этом», — заявил Кук.
- Apple планировала поэтапно вернуть сотрудников в офис с февраля 2022 года. Она предлагала работникам приходить на работу один или два дня в неделю.
- Компания несколько раз переносила возвращение в офис. В декабре 2020 года Тим Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в июне 2021 года. Позже Apple несколько раз переносила возвращение. В июле 2021 года сотрудники раскритиковали требование вернуться в сентябре 2021 года — они создали канал в Slack, где около 6 тысяч человек выступали за удалёнку.
Ребята выделите мне кто нибудь тысячу долларов, я что нибудь улучшу, обещаю
выделил тебе кое-что за щеку, проверяй
Проверил, но так и не понял, что?
вкус, знакомый с детства
Борис Юрьевич, это вы?
всего 5 путинских дач
))) Вообще, если подумать, наоборот руководителям логичнее выходить в офис, т.к. работа чаще связана со встречами, переговорами и т.п. Тоже не обязательно это делать очно, но так многим комфортнее.
А рядовым сотрудникам, которые что офисе за компом сидят, что дома - без разницы.
Потому что в офисе сотрудники работают лучше?
у кого как
Как показали опросы тех, кто сидит дома - им збс
Как показали опросы тех, кто смотрит на прогресс и качество - им хуёво.
Люди стали работать неравномерно, больше и не так стабильно, как раньше.
Я так и представляю, как все сотрудники сразу пишут «да, проебываюсь, потому что тайм-менеджмента нет, отвлекаюсь дома, сложно сконцентрироваться», а не «да, я заебись»
Ну, у меня тоже три примера из С&П, и как это не удивительно - все хотели в начале 2022 выводить в офис. Просто так, наверн?
ловите деффективного менеджера
еще 100 человек стали в компании геями?
Сначала они голосуют за удалёнку и не хотят выходить в офис, потом удивляются почему приходится конкурировать с индусами, готовыми работать за еду
Спорный вопрос. Падает корп культура, размывается проектная вертикаль, обучение новичков гораздо медленнее идёт, плюс некоторые почему то хотят перерабатывать
Мне 1000$ тоже